Новости Украины и Новороссии 25 января 2017

Пенсия? Забудьте!

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом чиновник рассказал в беседе с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, пишет украинский еженедельник «2000».

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 г. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий, — отметил чиновник. — Мы осознаем, что из-за принятия этого закона шок у наших сограждан может быть таким же, как и после повышения тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг», — говорится в сообщении министра социальной политики Андрея Ревы, опубликованном 16 января на сайте Кабинета Министров, но позже новость удалили, передает Корреспондент.

О чем же идет речь, насколько можно это понять из сообщений Минсоцполитики. Во-первых, о повышении пенсионного возраста. Начиная с середины текущего года, он должен расти на 4 месяца в год для мужчин, пока не достигнет 63 лет. И так в течение следующих десяти лет. Женщинам также будут поднимать возраст выхода на пенсию. Но с 2021 г. программа повышения их пенсионного возраста с 55 лет достигнет отметки в 60 лет. С 2022 г. срок их выхода на пенсию будут поднимать на полгода и в том же 2027 г. рубеж достигнет 63 года.

Но, нужно признать, тема повышения пенсионного возраста настолько не нова и фактически реализуется (для женщин) еще со времен прежней власти, что, пожалуй, никакого «шока» для населения тут нет. С тем, что оно неизбежно, граждане уже свыклись, хотя не далее, как в октябре минувшего года тот министр Рева успокаивал:

«Принимая во внимание весь шум, который поднимается, я хочу еще раз четко заявить: на сегодня ни в Меморандуме с МВФ, ни в правительстве не говорят о повышении пенсионного возраста. Я в переговорах с МВФ с 2005 года. И могу сказать, что на всех переговорах этот вопрос стоял, но мы ни в 2005, ни в 2008 не повышали пенсионный возраст. Единственные, кто это сделал — это Янукович и Азаров, в 2011 году». Розенко (вице-премьер — «СП») подчеркнул, что позиция правительства принципиальная: сейчас повышение пенсионного возраста нецелесообразно. «Этот вопрос можно рассматривать только в перспективе: после того, когда повысим уровень и качество жизни украинцев, а главное — когда повысится продолжительность жизни».

И вот, всего за три месяца, нужно понимать, вышеуказанные показатели настолько выросли, что можно не только пенсионный возраст поднимать, но и вводить еще более «любопытные» нововведения, касающиеся самого начисления пенсий. Общеизвестно, что на её размер влияют два фактора — длительность трудового стажа и размер заработка во время предшествующей трудовой деятельности.

Ныне, чтобы претендовать на пенсию, гражданин должен иметь минимальный страховой стаж — 15 лет. Если же у гражданина полный трудовой стаж (для женщин он составляет 30 лет, для мужчин — 35 лет), то этого достаточно для установления минимального размера пенсии на уровне прожиточного минимума, если для этого не хватает заработков, которые человек получал с 2000 г.

Теперь же, как можно понять заявления министра, все будет по-другому. Понятия «полный трудовой стаж» и «страховой стаж» будут разделены, под последним будет пониматься только стаж, начиная с 2000 г., когда в стране началось внедрение системы пенсионного страхования и на каждого гражданина было заведено отдельное «пенсионное дело».

По планам министерства, с 1 января 2018 для получения пенсии необходимо иметь минимальный «новый» страховой стаж на уровне 16 лет (при общем страховом стаже не менее 25 лет) с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 г.

Т.е. начиная со следующего года, из вошедших в пенсионный возраст получать пенсию будут только те, кто начиная с 2000 г. официально отработал не менее 16 лет, т.е. суммарная пауза в официальном трудоустройстве не должна превышать 2 лет. Этот «лимит» будет сохраняться и для тех, кто уйдет на пенсию позднее. Т.е. украинцам 1973 года рождения, чтобы выйти на пенсию в 2036 г. (по достижении 63 лет) нужно будет официально отработать не менее 35 лет, начиная с 2000 г. Лишь более молодые, как можно понять, почувствуют некоторое «послабление».

Особо отмечу, что просто записи в трудовой книжке недостаточно, в зачет идет только тот период, за который перечислялись страховые взносы (а их оплата должна производится помесячно). Если человек, к примеру, был отправлен в принудительный отпуск за свой счет (более чем обычная ситуация) или работодатель просто не произвел соответствующие выплаты (к примеру, в случае банкротства), то этот период в «зачет» не идет. А многие ведь даже не знают, осуществлялись ли за них соцвыплаты работодателем.

Много ли граждан могут при таких раскладах претендовать на пенсию, ведь сам Рева признал, что сейчас на Украине из 26 млн трудоспособных граждан взносы платят только 10 млн человек. Причем, оказывается, власть «по доброте своей», даже идет на «послабления»: «Если раньше предлагалось на момент выхода на пенсию, — за время „ч“ было взято 1 января 2021 года — обязательным требованием получения пенсии потенциальный пенсионер на эту дату должен иметь не меньше 20 лет страхового стажа, при этом общего — 30 лет, тогда только 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить эту страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение».

Честно говоря, я так и не понял, за счет чего число «счастливых» граждан увеличится сразу с 8% до 30, ведь допустимый «прогул» за период начиная с 2000 г. увеличился всего на год, зато «экономия» правительства от приближения «время „ч“», после которого подавляющее большинство украинцев окажутся без пенсий, очевидна.

Но намерения, как водится, «благие». «Должен выполняться контракт поколений. Я работаю — плачу взносы, мои дети работают — платят взносы. Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а те, кто сегодня работают, выполняют его (контракт) лишь на 40%» Только вот как быть с теми, кто достигнет пенсионного возраста через год-два-три?

Они, в массе своей, трудовою деятельность начали в конце 70-х и теперь их заработанный стаж до 2000 г. попросту выкинут, на назначение им пенсии он практически никак не влияет. И их ли вина, если в последующий период им пришлось работать за рубежом или без официального оформления, тем паче, в ситуациях, когда работодатель просто не платил в Пенсионный фонд?

Рева отметил, что новые порядки вводятся для того, чтобы «все молодые начали платить взносы, а старшие начали приводить в порядок свою страховую пенсионную картину с оплатой единого социального взноса» Опять-таки, весьма благое и вроде бы справедливое пожелание, но как быть «старшим» которые на данный момент имеют меньше 16 лет страхового стажа? Им менять что-либо поздно, останется только «дорабатывать» недостающий стаж уже после достижения пенсионного возраста (если хватит сил и здоровья).

Что же касается «молодых», то многие ли из них согласятся поменять относительно достойный заработок за пределами Украины на мизерную зарплату внутри её (если еще найдут себе место) ради гипотетической пенсии через пару или более десятков лет; тем более, добровольно вносить социальные взносы? Ведь доверия этому государству нет никакого. Сегодня у людей (будем называть вещи своими именами) украли весь их стаж до 2000 г., а также гарантированные в свое время различные льготы и кто может гарантировать, через энное время «они» не придумают что-нибудь еще?

Ведь и в ныне планируемой реформе есть «хитрый» нюанс. Как водится, все наши реформы объясняются переходом на западные стандарты, но, практически во всех западных системах пенсионного страхования ключевым моментом в определении размера пенсии является суммарный размер пенсионных взносов, а стаж играет сугубо второстепенную, а то и вовсе никакую роль. Т.е. на трудовую пенсию имеет право и человек, отработавшему совсем непродолжительное время — но соответственно и размер будет «символическим».

В планируемой же украинским правительством системе во главу угла поставлен страховой стаж. Т.е. человек может в течении 10−15 лет после 2000 г. получать очень высокую официальную зарплату, с которой делались все положенные отчисления, но года три отработал по контракту за рубежом, — все, трудовая пенсия ему не положена вообще! И напомню, что вплоть до 2036 г. увеличения длительности допустимого «прогула» не предусмотрено.

Справедливо ли это, добавляет ли стимулов думать о своем пенсионном будущем — ответ очевиден. Как и то, что власти не нужно, чтобы граждане заботились о своей пенсии, нужно как можно больше их оставить без пенсии. Звучит жестко, но если называть вещи своими именами, то дело обстоит именно так.

Александр Фидель

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Жизнь в тылу врага: Как ВСУ насаждают сепаратизм, с которым так усердно борются

Жизнь в тылу врага: текст составлен со слов политически нейтрального человека. Здравствуйте, я не патриот Украины, я не патриот ДНР, я не особый почитатель Путина или сторонник евроинтеграции. Я просто человек, который хочет жить в нормальной признанной стране, и плевать я хотел, как она будет называться. Пусть назовут хоть Зимбабве, хоть Уругвай. Да пусть хоть Уркаиной, по Пелевину, назовут – глубоко чихать. Ребята, как всё это случилось? Этот вопрос я задаю всем, кто взял оружие, всем, кто его кому-то дал, и всем, кто находится у руля любой власти. Как вы поняли, я абсолютно аполитичен. Во всяком случае, был таковым до майдана. Кто такая эта Бандера, и с чем её едят, я узнал только в начале войны, а до этого мне было совершено по барабану. До войны я учился в Харькове и Бердянске. До этого родился и жил в простом городе Донецкой области с родителями. После учёбы переехал в Донецк, да так здесь и осел. Когда начиналась война, я был растерян. Референдум какой-то, закопчённый Киев, пылающая Одесса, Славянск и пошло-поехало. С чего война? Что, нельзя было договориться и пойти на взаимные уступки? Это всегда можно сделать, просто ненависть друг к другу была настолько сильна, что вы предпочли смерть вместо здравомыслия. (Ничего личного. Просто мнение). В общем «чума на оба ваши дома». Ладно Республики, они вроде как молодые, но ты, Украина, куда полезла? Где были твои мозги, Украина? Ведь ты и сама говорила, что тут живёт одно бандитское племя. Так на кого ты попёрла? Ты что, страна, не знала, что тебе здесь дадут по зубам? Ты разве не понимала, кто здесь живёт? Ха, думала, что вначале тебя просто пугали. Не верю! Ты знала, страна, что «Донбасс порожняк не гонит». Что происходит теперь? А теперь я езжу к родителям по 5–10 часов вместо одного, иногда сутки, через все блокпосты, проходя чуть ли не все круги ада, замерзая морозами или жарясь на солнце, а если повезёт, быстро прохожу досмотр. Да чего там, я узнал, что я вообще не человек, и дом в котором я вырос – не мой дом. Так нам говорят украинские «защитники», которые прибыли нас «защищать». Так и говорят. Как-то одна стайка военных проходила мимо бабушки — Божий одуванчик, и она кому-то сказала: что вот, мол, у нас военных много, а они услышали и говорят ей: «Это не мы у вас, а вы у нас». Просто чудненько. Их просто дофигища в нашем районном центре, иногда больше, чем местных. Особая их концентрация наблюдается возле кафешек и баров. Ведут себя нагло, дерзко, порой агрессивно. Украинская оккупация в действии. Думал, толкнут, когда в узком проходе мимо шли, но как-то не срослось. Ходят всегда по пять человек. Видать, поодиночке боятся – местные и прибить могут. Да и оружие не всегда при них. А знаете, как местные узнают, что у вояк зарплата была? Не догадаетесь. Сразу слышны перестрелки и драки. Травматология уже торгуется ночными дежурствами, и устанавливается отдельный график на зарплатные дни вояк. Ладно бы просто тихо отлёживались, так нет же. У вояк по пьяной лавочке просыпается инстинкт гестапо, и они усиленно ищут сепаратистов на каждой койке. Читайте также: Тюрьма за язык. Новый языковой скандал на Украине (ВИДЕО) Ещё они иногда становятся патриотами (ясное дело, по синьке) и заставляют местных петь «Щеневмерлу». Многие не ведутся, так что пострадавшие уже были. В самом начале забирали деньги, машины, людей на время и с концами тоже. В общем, вели себя как хозяева. Да и сейчас, «кто пан, кто раб» не забывают. А вообще идейных заукраинцев среди них почти нет. Есть лишь малая часть, но этой малости очень даже в избытке. Все вояки, что у нас есть, все они за бабло «воюют». «Отработанное» они, насколько я знаю, домой отсылают, а на зарплату кутят. Некоторые военные даже выражаются против войны и говорят: «Мы не знаем, за что воюем». Но даже этих иногда опьяняет власть над простыми смертными, ведь оружие окрыляет даже самого обычного лоха. Есть и вполне правильные ребята, которых никаким оружием не испортить. Заступаются за местных, делятся консервами и так далее. Но таковых катастрофически мало. Несмотря на то, что солдаты ВСУ выглядят куда более презентабельно, чем ДНР, они всё равно не могут претендовать на звание защитников. Однажды моя знакомая поделилась своим чисто женским взглядом и сказала, что украинских вояк она побаивается, а ДНРовских нет. Цитирую: «Я бы сказала, что разница не в военных, а в «защитниках», особенно по отношению к украм. ДНР демонстрирует старый образец военного, на которого равнялись подростки и в которых влюблялись женщины». В принципе, будь я женщиной, наверное, именно так и сформулировал бы. Глядя на бытовые поступки Донецких «оборванцев», такое мнение и складывается. Даже молодой донецкий курсант, стоя впереди очереди на маршрутку, первым делом пропускает в салон женщин, стариков и детей, а уже потом заходит сам. Не знаю, как их готовят, но правильные плоды уже есть. Контраст с ВСУ колоссальный. Мы становимся для солдат ВСУ нежелательной биомассой, изгоями в собственном доме. Мы для них словно иностранная диаспора не имеющих никакого гражданского права. Вы думаете, что они нас считают своими рабами? Ничего подобного. Они нас видят рангом ниже. Разумеется, это не общая идея солдат, зато общая концепция ВСУ. Достаточно одного идейного, чтобы остальные следовали его принципам. Таких идейных, разумеется, не оставляют в рядовых, а ставят прямиком в офицеры, чтобы те промывали остальным мозг и распространяли свои брошюры, как надоевшие Свидетели Иеговы. Глядя на такое отношение, поневоле становишься сепаратистом и сам не хочешь иметь с этой страной ничего общего. Украинская военная доктрина заключается в угнетении собственных граждан. Я подозреваю, что укробойцы дают совсем другую присягу и клянутся быть преданными и верными не народу Украины, а кому-то другому. Ну вот он я – гражданин Украины, я всегда был против ДНР. Где защита, где преданность и верность? Я долго пытался сохранять нейтралитет, но невозможно сохранять холодный рассудок в таких условиях. Украина сама порождает сопротивление против неё. Товарищи украинские патриоты! Мне фиолетово, как вы видите эту реальность. Вы можете тоннами писать комментарии о доблести и чести украинской армии – ваше право. Ведь своих солдат вы видите у себя дома. Но запомните: вы их не видите у нас. Это как ребёнок, что остался без присмотра. С родителями он пай-мальчик, а вот с друзьями и покурить может, и подраться. Украинская армия собственноручно насаждает сепаратизм, с которым так усердно борется. Это когнитивный диссонанс какой-то. Парадокс в том, что отсутствие вооружённых солдат могло бы сохранить суверенитет, если бы их не было вовсе. Или если они хотя бы вели себя как защитники, а не как оккупанты. Украинцы! Вы находитесь в совершенно других условиях. Поверьте мне, вы были бы точно такими же сепаратистами, если бы, как и Донецк, находились под постоянным прессом. А знаете, что будет, если Украина войдёт в Донецк? Каждая квартира, каждый дом или даже сарайчик станут крепостью, где каждый так и норовит вонзить нож в спину оккупации. Люди уже третий год живут под украинской агрессией и просто не примут Украину в свою цитадель. Читайте также: «Перестаньте убивать украинцев», — Порошенко нахамил российским журналистам А тем временем на оккупированных территориях процветают доносы, как в советские постреволюционные времена. Говорить ничего при них нельзя, сразу придираются, да и на ровном месте тоже. Могут провоцировать на откровенности или эмоции. Говорят, что это мы сами во всем виноваты! Если кого-то находят, то забирают и общаются. Те, кто открыто выступал за ДНР, давно уже «отработаны» (особенно если они были не бедные). Приезжих и тех, кого вызывали на допросы, остальные местные сторонятся как прокажённых и не разговаривают. Будто если заговорить с потенциальным сепаратистом, тебя через минуту уведут на допрос, а вернувшись, ты станешь таким же инфицированным изгоем и разнесёшь «проказу» дальше. Это трудно объяснить, если не прочувствуешь на себе. Так обычно брезгливо сторонятся бомжей или сумасшедших. Уже два года как люди не ходят друг к другу в гости, потому что разговор непременно зайдёт в политическое русло и можно спалиться. Подавляющее большинство области против «життя по-новому», но вдруг найдётся тот редкий экземпляр, который сдаст тебя с потрохами. Людей поссорили и разобщили под лозунгом «Единая страна». Это ещё один парадокс, которых довольно много. Наверное, все слышали, как в ДНР раньше говорили про поездку на Украину? «Поеду-ка я на «большую землю» к родне» (В каждой шутке есть доля правды). Правда в том, что люди оказались в совершенно иной реальности, на каком-то «Острове проклятых» или резервации. Жители ДНР! Не думайте, что вы отрезаны от «большой земли». Нет, это на оккупированных землях отрезаны от материнского Донецка. То есть, это не вы от них отрезаны, а они от вас. Для всех близлежащих населенных пунктов области Донецк – это ностальгия, почти что символ благополучия. Практически все фермеры жили на торговле с Донецком. Молочка, яйца, курица, свинина, говядина и пр. — всё это реализовалось в Донецке. А теперь фермеры зарезали скот и сменили вид деятельности, у кого получилось. Люди очень скучают по Донецку, ведь Донецк всегда был культурной и идеологической столицей области, где можно было не только купить всё, что необходимо, но и получить квалифицированную медицинскую помощь, сходить в театр, на футбол или на концерт любимого артиста. Ещё летом ко мне приезжала мама, как раз на День города, когда всё вокруг пестрит флагами Республики. Её восторгу не было предела. Только представьте, она вырвалась из пелены всеобщей депрессии в совершенно иной климат человеческих настроений. Безусловно, она не понимает, каково это очутиться под обстрелами и молиться за сохранение жизни близких. Но частенько посещая условную территорию Украины, я знаю какую разрядку ей это дало. И если сравнить все тяготы по обе стороны баррикад, то я даже не знаю, что хуже — либо жить под обстрелами, либо жить так, как живут мои родители. А живут они в каком-то забвении и не питают надежд на Украину. Даже по медицине нет вообще никакой надежды на Украину. Вот к примеру, моя коллега из числа переселенцев ещё летом 14-го уехала в Одессу, а через год у неё обнаружили кисту, требующую немедленного удаления. В Одессе ей сказали: «Нечего здесь своей донецкой кистой светить. Нажили свою болячку в Донецке, вот пусть там и лечат». Как думаете, где она получила помощь и понимание? Ну да, только в Донецке. И это далеко не единственный пример «заботы» о своих гражданах. Уйма подобных историй приходит из Киева, Винницы, Днепра и пр. Разве это единая страна? Подумать только, вся страна учится у Европы любить гомосеков, а проявить понимание к своим же гражданам так и не научились! Цены в области не ниже, а иногда и выше донецких. Электричество вообще непонятно как считают. Родители намотали около 150 кВт, а энергосбыт насчитал 250. И ничего не докажешь. А не заплатишь – обрежут, и ходи в потёмках. Если сравнивать ДНР с Украиной по степени материального благополучия и подсчитать всё, что только можно, то будет совершенно одинаковый расход по соотношению к зарплатам. Читайте также: Идеология Донбасса — интервью с советником главы ДНР Да, в ДНР значительно ниже зарплаты, но в ДНР дешевле бензин, газ, вода, электричество, общественный транспорт, налоги, недвижимость и так далее. Перечислять можно дальше. Даже стрижка в парикмахерской, и та раза в три ниже. Одинаковые цены только на одежду, технику и большую часть продуктов. Да, на Донбассе стреляют, многие предприятия закрыты и т.д. Но здесь нет такого стремительного пути в пропасть. Я бы не сказал, что здесь прям рай на земле. Нет! Но по ту сторону люди тоже живут, увы, не в шоколаде. В республике хотя бы не работает негативный Закон Мерфи. А на Украине если какое-то дерьмо может произойти, оно обязательно произойдёт, а из всех возможных событий возможны только два варианта их развития: наихудший и маловероятный. Отмена стипендий (а стипендия в 4.5 балла – это считай отмена), повышение пенсионного возраста, отмена субсидий на ЖКХ (до конца года по требованию МВФ), соглашение о лояльности к власти (иначе тюрьма), платное ТВ (как в Японии по Эн-Эйч-Кей), отмена урегулирования цен, ЕСВ для бизнеса и прочие методы для его уничтожения, повышение цен, понижение и частичная отмена соцвыплат, закрытие фонда занятости. Это как игра на выживание «Последний хохол» или «Голодные игры». Всё это вводится поэтапно. Куда дальше? Даже те, кто обеими руками болели за Украину и кричали «Слава!», успели в ней разочароваться. А человек лишённый цели – это уже опасно. Думаю, что на Украине скоро будут процветать долбанутые секты. Пустоту после дури легче всего заполнить только другой дурью. Как можно понять, я уже далеко не так аполитичен, каким был в самом начале, чаша весов всё больше переполняется в противоположную от Украины сторону. Да, я недолюбливаю Республики, но Украину я начинаю ненавидеть. Виной всему тесные объятия Родины, которые настолько сильно пытаются удержать, что слышен хруст ломающихся рёбер. Возможно, я мог бы смириться с безработицей, нищетой и прочими материальными недостатками, но терпеть извращённую «любовь» Украины, которую она демонстрирует, нет никаких сил. Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кумир

http://poltora-bobra.livejournal.com/126 0400.html – цинкКак мало людям для счастья надо.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Разбегающаяся страна. Украину накрыла новая волна эмиграции. «Вести», Украина

Желающих покинуть Украину навсегда стало на треть больше.

На смену эмиграции политической Украину накрыла эмиграция экономическая. Согласно различным социологическим опросам, на чемоданах сидит треть страны, а тех, кому удалось воплотить свои желания в жизнь, стало также больше на 20–30%.

Те, кто уезжают, признают: да, Украина теряет молодых, активных и талантливых, но перспектив на родине они не видят.

Куда едут украинцы

В выходные в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу эмиграции, причиной которой стал пост украинца, гордо продемонстрировавшего общественности свой новый американский паспорт. «Украина не то что не пытается никого привлечь, она не пытается никого удержать. Меньше думающих людей — меньше проблем для политиков», — написал Артур Оруджалиев. В противовес тем, кто его поддержал, появились посты с хештегами «Я не уеду и не сдамся» и поток брани в адрес тех, кто «предал страну».

Но баталии в соцсетях вряд ли спасут ситуацию, которая действительно приобретает угрожающий характер. По данным декабрьского соцопроса компании Research & Branding Group, более трети украинцев (34%) готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства.

Среди главных причин отъезда называют предложение интересной и прибыльной работы (28%), вооруженный конфликт (27%), экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%).

Повышенный интерес к жизни за рубежом подтверждают и в иммиграционных конторах. По словам руководителя компании «Открытая Испания» Александра Куринского, сейчас желающих выехать из страны стало на 15–20% больше.

«В основном хотят уехать люди, имеющие какие-то деньги. Они осознали, что в стране уже нет перспектив на лучшую жизнь и какие-то изменения. На решение уехать влияет и негативная ситуация в банковской сфере. Поскольку у них есть некоторые сбережения и они понимают, что ситуация с банками в Украине очень нестабильна, они готовы вкладываться в недвижимость и открывать бизнес в Испании», — говорит «Вестям» Куринский.

В юридической компании «Византия» говорят, что количество желающих выехать увеличилось даже на треть: «Обращаются чаще — в среднем сейчас приходят за оформлением документов 10 человек в неделю. На ПМЖ все чаще уезжают в Польшу, Германию, Канаду и США».

Кроме того, популярными направлениями для переезда за границу остаются Словения, Словакия, Чехия и Литва. «Самые отчаянные едут туда, куда могут попасть, остальные выезжают по бизнесу — многие считают, что там его вести будет проще», — говорит «Вестям» замдиректора иммиграционной юридической компании «Элионорум» Елена Козак.

Кроме того, по словам экспертов, усилился поток трудовых мигрантов в страны Средней и Восточной Азии — Китай, Вьетнам и Казахстан. А также в Израиль. «У многих там есть друзья или родственники, кто может обеспечить жильем», — рассказала «Вестям» менеджер компании Global immigration group Елена Гулая.

Эксперты говорят, что сейчас самый распространенный способ выехать за границу — это бизнес.

«Предприниматели стремятся открыть филиалы своих фирм в США, поскольку уровень жизни там в разы выше. Кроме того, из-за разного налогового законодательства в каждом из штатов есть возможность выбрать наиболее выгодное», — говорит «Вестям» руководитель иммиграционной компании SIBS Татьяна Писаренко.

Кроме США бизнес переводят в Польшу, Словакию, Испанию, Италию. В основном открывают за рубежом компании, связанные с интернетом — например, небольшие магазины в Сети. Кроме того, за границей обзаводятся салонами красоты, кафе, компаниями, связанными с информационными технологиями и строительным бизнесом.

Все больше становится и категория украинцев, которые интересуются образованием своих детей за рубежом, что впоследствии поможет и им самим переехать. «В моем случае это родители студентов или учеников старших классов школы, которые переводят их в Испанию, чтобы они учили язык и поступали уже в местные вузы, тем самым подготавливая их к жизни в Европе. Также учебой могут интересоваться и люди до 30 лет», — говорит Куринский.

«Без душещипательной истории не обойтись»

А вот политические мотивы отъезда теперь в посольствах рассматривают более пристально. По словам Куринского, если раньше некоторым удавалось, прикрываясь войной в стране, получить статус беженца, то теперь почти во всех странах дают один ответ: «Война лишь в двух областях, на остальной территории мирно, а потому переезжайте туда».

«После одной из потасовок на Грушевского во время Евромайдана мое лицо даже попало в газеты. Я пришел в посольство Канады с публикацией в качестве доказательства того, что меня преследуют по политическим мотивам. Но им этого показалось мало — мне даже визы не дали. Консультировался с юристами, они говорят, что одной публикации в СМИ с побоями маловато будет, тем более что мой случай на фоне остальных, которые просили убежища, — детский лепет и без душещипательной истории не обойтись», — рассказал «Вестям» Игорь Васильченко, который на тот момент был выпускником одного из столичных вузов.

Брак с иностранцем — еще один довольно распространенный метод быстрой эмиграции — теперь также стал не из легких. Для получения вида на жительство в Испании, например, стали устраивать перекрестные опросы пары. «Мужчину и женщину — потенциальную семейную пару, в которой один из них гражданин Испании, а другой — иммигрант, — приглашают в мэрию на собеседование. Их сажают в разных комнатах и задают одни и те же вопросы, причем многие из них довольно интимного толка. Таким образом вычисляют, не будет ли этот брак фиктивным. Процедура, конечно, более чем унизительная», — рассказывает Виктория, которая получала вид на жительство в Севилье.

Ищут бабушек в Польше

Даже программы, связанные с репатриацией, теперь становятся для соискателей из Украины целым испытанием. По словам Писаренко, поляки, например, стали требовать намного больше документов на карту поляка. «Если раньше достаточно было того, что ваши родственники жили на территории Польши, то теперь нужны именно граждане этой страны или те, кого там крестили. Кроме того, проверка документов стала намного тщательнее и, соответственно, длительней», — говорит эксперт.

На этой почве активизировались компании, которые занимаются поиском нужных корней. «Мы присылаем вам анкету, где вы указываете свои данные и все, что вам известно о ваших родственниках-поляках, для консультации. Дальше вам присылают ответ с тем, где и что искать, а также — сколько времени может потребоваться для поиска документов. Если там будет достаточно одного документа, например, бабушки или дедушки, то в течение месяца они могут отдать вам его на руки. Минимально это может обойтись в 6 тыс. грн», — рассказала нам автор одного из объявлений из Харькова, которой мы позвонили под видом супружеской пары, желающая уехать в Польшу.

Также в Сети предлагают найти корни, даже если их у вас нет, однако обсуждать подробности по телефону авторы объявления категорически отказались. «Все решим при встрече, но результат гарантирован», — ответили нам.

Назад почти не возвращаются

Несмотря на все сложности, большинство тех, кто ищет новую родину, ее находят. Эксперты говорят, что процент возврата в Украину из-за рубежа стремительно снижается.

«Мы в месяц перевозим по пять семей, и никто не вернулся назад в Украину. Все себя находят за границей. Лучше всего, конечно, устраиваются люди с прикладными профессиями: массажисты, парикмахеры, мастера маникюра. Они быстро находят себе клиентов и уже работают на себя. Есть те, кто открыл свое фотоателье, а один украинец за месяц стал шеф-поваром в ресторане», — говорит Куринский.

По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, за рубежом сейчас активно ищут также украинских разнорабочих, инженеров и производственников. «Электрики, монтажники, строители наиболее востребованы в Европе, поскольку у них недостаток рабочих рук, а разнорабочие из той же Польши и сами часто мигрируют в соседние страны. Топ-менеджеры, врачи и программисты за рубежом также востребованны, но гораздо меньше, поскольку украинцами сейчас заполняют те вакансии, на которые не хотят идти местные специалисты», — говорит Пашкина.

Истории людей, которые уезжают, тому подтверждение — назад они не хотят. Ольга Коломиец уехала в Испанию полтора года назад. «Я мастер маникюра, а муж — моряк. Он устроился в международную компанию и уже три раза выходил в плавание. Причем зарплата у него теперь в полтора раза выше. Я за это время набрала себе клиенток и открыла свой маленький бизнес. Пусть пока деньги небольшие, но нам хватает. Мы уже даже небольшую квартиру купили, и надеюсь, что скоро у нас появится малыш. Назад, конечно, мы не вернемся. Я люблю свой город, но перспектив нет никаких», — рассказала «Вестям» бывшая киевлянка.

«Живу в Израиле уже два года. Сначала поехал по программе МACA (для тех, у кого есть еврейские корни. — Авт.), тогда мне предложили стажировку в IT-компании, а после — и постоянную работу. Проработав там полгода, решил забирать всю семью. Было сложно — пришлось собрать кучу справок, которые подтверждают мои корни, пройти несколько собеседований в посольстве. Теперь все живем здесь, снимаем жилье — трехкомнатная квартира обходится в 5 тыс. шекелей (около 35 тыс. грн). Зарплата для Израиля у меня небольшая, но на нормальную жизнь и покупку необходимых вещей хватает. В Украину, наверное, только в гости уже буду ездить», — говорит «Вестям» житель Бат-Ям — Марк Хейкин.

Анастасия Кучкина, Мария Разенкова, Марина Петик, «Вести», Украина

К оглавлению | Источник: news-front.info

Спецслужбы ДНР задержали украинскую диверсантку

Сотрудниками спецслужб Донецкой Народной Республики была задержана украинская диверсантка. Девушка занималась шпионажем и вербовкой военнослужащих ДНР. Кроме этого, одной из задач диверсантки было заманивание на украинскую территорию военнослужащих армии ДНР, используя социальные сети.

“Осенью 2016 года мне предложили получать у них хорошие деньги, если я буду ездить в Донецк и знакомиться с военными, чтобы потом их выманивать в Краматорск”, — сказала девушка.

Диверсантка рассказала, что подобные акции украинская сторона проводит давно и регулярно, привлекая к этому молодых и красивых девушек.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru