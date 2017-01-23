Новости Украины и Новороссии 23 января 2017

Окаянные дни современной Украины были запрограммированы ещё в самом начале 90-х. Когда элиты Украины и весь 52-миллионный народ дружно заявили, что «курочку из борща грызть в одиночку слаще».

Совсем недавно Сергей Викторович Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году поставил точку в вопросе Будапештского Меморандума. Украина подаёт эту договорённость чуть ли не как самое большое достижение украинской дипломатии. Эту иллюзию Сергей Викторович развеял — и показал, чего стоит украинский МИД и в начале 90-х, и сейчас.

Но начнём с самого начала. С первых шагов независимой Украины.

Невдомёк было жителям Украины, когда они голосовали за независимость, что мало хитро и спешно сбежать из СССР с честно награбленным и отжатым. Потому что практически всё на Украине было отстроено сообща всем Союзом и с наибольшими вложениями от РСФСР. Но пользоваться всем этим решили жители Украины в одиночку.

Украинские элиты забыли о том, что надо ещё и уметь управлять государством. Создавать институт дипломатии. Формировать интеллектуальную управленческую элиту страны в виде МИД, СВР.

Украинские финансово-политические элиты решили, что всё это пережитки имперского урбанистического прошлого. И они проживут хорошо и так — главное, что у СССР забрали много и с горкой, и этого по идее должно хватить на несколько поколений. А там Европа заберёт к себе Украину и сделает абсолютно бесплатно и бескорыстно второй Францией — которая, конечно же, будет лучше и богаче жить, чем первая Франция, потому что Украина — это самая большая мировая ценность.

При создании СНГ Украина решила в очередной раз, что она умнее «москалей» и проведёт их так, что Украине будет очень хорошо, а всем остальным вокруг не очень — что является одним из базисов ментальности обывателей Украины.

Самое большое счастье для жителя Украины, когда его соседи живут хуже, чем он. Нет, не он живёт лучше. А соседи живут хуже.

И потому Украина вовсю пользовалась преференциями СНГ, но при этом за 23 года так и не ратифицировала Устав СНГ. И потому де-юре Украина не являлась ни одного дня государством-членом СНГ. То есть правами пользовалась, но в любой момент была готова отказаться от обязанностей и ограничений.

Возможно, для украинских юристов, политиков и дипломатов это казалось хорошей идеей. Но на международном уровне так не поступают. Это уровень колхоза, а не государства.

Отметим показательные и в целом предсказуемые метания Украины в вопросе СНГ за последние три года.

1. «19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ». «Секретарь СНБО Украины Андрей Парубий заявил, что страна начинает процесс выхода из Содружества Независимых государств».

2. «3 сентября 2014 года исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина не вышла из состава СНГ».

3. «8 декабря 2014 депутаты Верховной Рады начали обсуждать вопрос о выходе Украины из СНГ».

4. «9 ноября 2016 года в Верховную Раду был подан законопроект о выходе Украины из СНГ».

Украина, по словам киевских политиков, вот уже почти три года «воюет с Россией». Но при этом ни объявить войну России, ни выйти окончательно из СНГ украинские элиты не могут.

Потому что их логика и характер селянина заставляют выжимать до последнего хоть крохи пользы от сотрудничества с Российской Федерацией. Кроме того, хитрые (так они думают) украинские элиты и столь же хитрый (во что он искренне верит) украинский обыватель на всякий случай оставляют лазейку, чтобы вернуться обратно в зону ответственности и благополучия Российской Федерации и заявить, что их попутали «бесы и американцы».

С весны 2014 года Украина к месту и не к месту поминает Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Так называемый Будапештский меморандум.

Точку в спекуляциях вокруг Будапештского Меморандума поставил Сергей Викторович Лавров на пресс-конференции 17 января 2017 года.

«Напомню еще раз, Будапештский меморандум содержит одно-единственное юридическое обязательство России, США и Великобритании, которое заключается в том, что против Украины, которая освободилась от ядерного оружия, не будет применена сила с использованием ядерного оружия. Это единственное юридическое обязательство 1994 г., закрепленное в Будапештском меморандуме.

Вместе с тем, конечно, в этом протоколе есть и политические обязательства, которые заключаются в том, что все мы хотим, будем и должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость украинского государства. Все это абсолютно соответствует нашей позиции.

Единственное, чего нет в Будапештском меморандуме, это обязательства или обязанности России или кого бы то ни было еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму».

Как мы видим, основная гарантия Будапештского меморандума по отношению к Украине свято исполняется всеми участниками международного сообщества.

Никто — ни Россия, ни США, ни Великобритания — не применяет на территории Украины ядерное оружие. И не планируют применять.

Потому абсолютно непонятно, о чём же продолжают говорить украинские политики и дипломаты, вспоминая раз за разом о Меморандуме.

О чём Украина смогла договориться в 1994 году, то она и получает. Не больше и не меньше. Были бы украинские дипломаты опытнее и профессиональнее, возможно, смогли бы достичь более интересных для себя гарантий и условий.

Россия уважает суверенитет и независимость Украины — и не собирается присоединять эти территории к Российской Федерации. Попросту это никому не нужно.

Во-первых, после 3 лет правления майдановского незаконного правительства на Украине больше ничего не осталось, что могло было бы быть интересно современным государствам.

Во-вторых, русофобия, как и показная русофилия, в современном мире ценятся крайне низко и не являются причинами для территориальных приобретений.

В-третьих, и Сергей Викторович Лавров, и Владимир Владимирович Путин многократно повторяли, что Российская Федерация против экспорта идеологий и революций, против вмешательства в дела независимых государств.

Украина может быть спокойна. Никто её не будет территориально захватывать. Кто желает быть частью Российской Федерации, тот всегда может приехать в Россию, получить гражданство, жить и работать в России.

России интересна Украина как независимое, спокойное, внеблоковое государство, которое заботится о защите и благосостоянии своих граждан.

Сергей Викторович Лавров: «Мы выступаем за то, чтобы все были самостоятельны, чтобы в мире было меньше иждивенчества, чтобы было уважение к законам, легитимным интересам каждого государства».

Украина может быть спокойна — ни территориальный захват, ни применение ядерного вооружения по её территории ей не грозят.

Никогда.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»