Новости Украины и Новороссии 23 января 2017
- 10:34 Второй Чернобыль: в мертвом городе Славянске сторонники СС призывают «жечь вату».
- 09:58 Порошенко поздравил Филарета с 88-летием и назвал его знаменосцем украинства.
- 09:42 Следком возбудил уголовное дело против россиян, связанных с «Правым сектором».
- 09:28 Проукраинские активисты Славянска провели “первое в истории” факельное шествие ко Дню Соборности.
- 08:58 Язык и литература «национального меньшинства» появились в украинских школах (ФОТОФАКТ).
- 08:15 Сенсация: российские войска уходят с Донбасса, — экс-наркополицейский Кива (ВИДЕО).
- 06:12 ОБСЕ предупредила об угрозе экологической катастрофы в Донбассе.
- 04:30 Будущее Украины было запрограммировано в 90-х: Это не государство, а колхоз.
- 02:30 «Политика ненависти»: о последствиях языковых экспериментов Рады.
- 00:35 Украина и Грузия не предназначены для ЕС и НАТО.
Второй Чернобыль: в мертвом городе Славянске сторонники СС призывают «жечь вату»
Телеканал «Звезда» продолжает проект «Украина онлайн: Восток-Запад», посвященный жизни обычных людей в соседней стране. Последним городом, который посетил блогер Александр Фомин в рамках проекта, стал Славянск. Этот город, который сильно пострадал в ходе гражданской войны 2014 года, до сих пор не восстановлен. Фомин увидел разрушенные дома, разбитые дороги и подавленных людей, о которых как будто бы забыли их власти. Жители Славянска рассказали блогеру, что никто не помогает им восстанавливать их разрушенные после боев дома.
http://tvzvezda.ru
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Порошенко поздравил Филарета с 88-летием и назвал его знаменосцем украинства
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Патриарха УПЦ КП Филарета с Днем рождения. Свои поздравления украинский президент написал на странице в Facebook.
– написал Петр Порошенко.
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Следком возбудил уголовное дело против россиян, связанных с «Правым сектором»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против пятерых граждан России, причастных к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», сообщает исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко.
Подозреваемые придерживаются радикальных взглядов и идей фашизма и национализма. Они отправились на Украину в разное время и вступили в ряды радикальной группировки. Двое из них принимали участие в карательной операции в Донбассе, другие же занимались пропагандой в интернете и организацией массовых акций «Правого сектора»*.
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«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.
В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года «Правый сектор» был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
* запрещенная в России экстремистская группировка
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Проукраинские активисты Славянска провели “первое в истории” факельное шествие ко Дню Соборности
В Славянске ко Дню Соборности проукраинские активисты города провели факельное шествие, которое организовали местные украинские националистические организации.
Один из организаторов мероприятия, глава украинской организации “Славянская сечь” Василий Хоменко заявил, что это “первое в истории факельное шествие в Славянске”. Участие в нем также приняли активисты из других городов подконтрольной Украине части Донбасса.
Шествие прошло по центральным улицам города, продолжалось более часа и завершилось митингом у памятника Шевченко.
Во время шествия его участники выкрикивали лозунги “Украина превыше всего!”, “Слава Украине, героям слава”, “Слава нации, смерть врагам!” Восток и Запад вместе”, “Славянск – это Украина! Мариуполь – это Украина! Донецк – это Украина! Крым это Украина”, “Слава воинам АТО”, “Бандера, Шухевич – герои Украины!”.
Также, некоторые участники митинга заявили, что Краснодарский край и Ростовская область РФ якобы тоже принадлежит Украине, наряду с Горловкой и Мариуполем.
- заявил один из участников шествия.
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Язык и литература «национального меньшинства» появились в украинских школах (ФОТОФАКТ)
В украинских школьных табелях и расписаниях русский язык и литературу заменили язык и литература «национального меньшинства».
Сделан еще один шаг в сторону отрыва от России, от российской культурно-языковой матрицы и маргинализации всех тех, для кого русский родной и кто считает себя частью Русского мира.
На фоне прославления украинских националистов и планомерной законотворческой работы, направленной на истребление русского языка, такая подмена названий направлена на то, чтобы со школьной скамьи дети впитывали государственную идеологию русофобии и ненависти. А учитывая, что для подавляющего большинства языком повседневного общения является русский, это порождает ещё и массовую шизофрению.
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Сенсация: российские войска уходят с Донбасса, — экс-наркополицейский Кива (ВИДЕО)
Ну наконец-то, после стольких лет агрессии и ежеминутного вторжения российские войска постепенно отходят с Донбасса, сообщает бывший главный наркополицейский, занимающий сейчас должность советника главы МВД Украины Илья Кива.
Это сенсационное заявление было сделано в эфире одного из украинских телеканалов.
«Сейчас Россия отводит частично свои войска. Она начала и это движение есть», — успокаивает украинцев Кива.
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«Но за последнее время она так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ, или если будет политическая или отдельная воля, они точно так же нарастят свое присутствие», — тут же призывает он украинцев не расслабляться.
«Но тенденция сегодняшняя, ее ощущают, и это разведка отчетливо сегодня говорит, то, что сейчас российские войска постепенно отходят на территорию России. И в этом также есть определенные признаки того, что Россия ослабляет свой контроль за этими территориями», — добавил он.
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ОБСЕ предупредила об угрозе экологической катастрофы в Донбассе
фото:0642.ua
Рядом с линией соприкосновения в Донбассе находится искусственный водоем, в котором содержатся химикаты, возникает риск экологической катастрофы, заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Речь идет о фенольном заводе в Новгородском, в результате деятельности которого «производится много продуктов работы, это – вода, содержащая вредные примеси». По словам Хуга, водоем с химикатами оказался между позициями конфликтующих сил, возникает риск утечки и загрязнения грунтовых вод, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, по оценке экспертов, если утечка будет достаточно серьезная, для общего загрязнения местности понадобится менее 48 часов.
Также он сообщил, что, посетив Донецкую фильтровальную станцию, увидел, как на контролируемой украинскими силовиками территории строятся новые военные объекты.
Боестолкновения в районах населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции он назвал «вопиющим случаем».
Также он возмутился тем, что продолжаются столкновения в районе газораспределительной подстанции в Марьинке, где территория к тому же заминирована. В результате третью зиму эту станцию не могут отремонтировать, оставляя близлежащие города без тепла.
Кроме того, он указал, что обе стороны конфликта блокируют дороги, которые пересекают линию соприкосновения. Территория при этом не разминирована, хотя минские соглашения предусматривают разминирование без каких-либо уточнений.
Он также рассказал о ситуации в Крутой Балке, где половина поселка, по его словам, «находится под контролем ДНР, вторая половина – не понятно под чьим контролем», а само «село со всех сторон окружено военными позициями». Жителей пришлось «забирать из села, потому что ситуация стала слишком опасной, потому что стороны начали стрелять друг в друга».
«То, что там произошло, прямо противоположно тому, что мы просили стороны сделать уже долгое время. Мы обратились к сторонам отвести войска», – сказал он.
Напомним, украинские войска проводят в Донбассе «спецоперацию» по подавлению протестного движения. При этом ВСУ наносят удары по гражданским целям.
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Будущее Украины было запрограммировано в 90-х: Это не государство, а колхоз
Окаянные дни современной Украины были запрограммированы ещё в самом начале 90-х. Когда элиты Украины и весь 52-миллионный народ дружно заявили, что «курочку из борща грызть в одиночку слаще».
Совсем недавно Сергей Викторович Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году поставил точку в вопросе Будапештского Меморандума. Украина подаёт эту договорённость чуть ли не как самое большое достижение украинской дипломатии. Эту иллюзию Сергей Викторович развеял — и показал, чего стоит украинский МИД и в начале 90-х, и сейчас.
Но начнём с самого начала. С первых шагов независимой Украины.
Невдомёк было жителям Украины, когда они голосовали за независимость, что мало хитро и спешно сбежать из СССР с честно награбленным и отжатым. Потому что практически всё на Украине было отстроено сообща всем Союзом и с наибольшими вложениями от РСФСР. Но пользоваться всем этим решили жители Украины в одиночку.
Украинские элиты забыли о том, что надо ещё и уметь управлять государством. Создавать институт дипломатии. Формировать интеллектуальную управленческую элиту страны в виде МИД, СВР.
Украинские финансово-политические элиты решили, что всё это пережитки имперского урбанистического прошлого. И они проживут хорошо и так — главное, что у СССР забрали много и с горкой, и этого по идее должно хватить на несколько поколений. А там Европа заберёт к себе Украину и сделает абсолютно бесплатно и бескорыстно второй Францией — которая, конечно же, будет лучше и богаче жить, чем первая Франция, потому что Украина — это самая большая мировая ценность.
При создании СНГ Украина решила в очередной раз, что она умнее «москалей» и проведёт их так, что Украине будет очень хорошо, а всем остальным вокруг не очень — что является одним из базисов ментальности обывателей Украины.
Самое большое счастье для жителя Украины, когда его соседи живут хуже, чем он. Нет, не он живёт лучше. А соседи живут хуже.
И потому Украина вовсю пользовалась преференциями СНГ, но при этом за 23 года так и не ратифицировала Устав СНГ. И потому де-юре Украина не являлась ни одного дня государством-членом СНГ. То есть правами пользовалась, но в любой момент была готова отказаться от обязанностей и ограничений.
Возможно, для украинских юристов, политиков и дипломатов это казалось хорошей идеей. Но на международном уровне так не поступают. Это уровень колхоза, а не государства.
Отметим показательные и в целом предсказуемые метания Украины в вопросе СНГ за последние три года.
1. «19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ». «Секретарь СНБО Украины Андрей Парубий заявил, что страна начинает процесс выхода из Содружества Независимых государств».
2. «3 сентября 2014 года исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина не вышла из состава СНГ».
3. «8 декабря 2014 депутаты Верховной Рады начали обсуждать вопрос о выходе Украины из СНГ».
4. «9 ноября 2016 года в Верховную Раду был подан законопроект о выходе Украины из СНГ».
Украина, по словам киевских политиков, вот уже почти три года «воюет с Россией». Но при этом ни объявить войну России, ни выйти окончательно из СНГ украинские элиты не могут.
Потому что их логика и характер селянина заставляют выжимать до последнего хоть крохи пользы от сотрудничества с Российской Федерацией. Кроме того, хитрые (так они думают) украинские элиты и столь же хитрый (во что он искренне верит) украинский обыватель на всякий случай оставляют лазейку, чтобы вернуться обратно в зону ответственности и благополучия Российской Федерации и заявить, что их попутали «бесы и американцы».
С весны 2014 года Украина к месту и не к месту поминает Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Так называемый Будапештский меморандум.
Точку в спекуляциях вокруг Будапештского Меморандума поставил Сергей Викторович Лавров на пресс-конференции 17 января 2017 года.
«Напомню еще раз, Будапештский меморандум содержит одно-единственное юридическое обязательство России, США и Великобритании, которое заключается в том, что против Украины, которая освободилась от ядерного оружия, не будет применена сила с использованием ядерного оружия. Это единственное юридическое обязательство 1994 г., закрепленное в Будапештском меморандуме.
Вместе с тем, конечно, в этом протоколе есть и политические обязательства, которые заключаются в том, что все мы хотим, будем и должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость украинского государства. Все это абсолютно соответствует нашей позиции.
Единственное, чего нет в Будапештском меморандуме, это обязательства или обязанности России или кого бы то ни было еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму».
Как мы видим, основная гарантия Будапештского меморандума по отношению к Украине свято исполняется всеми участниками международного сообщества.
Никто — ни Россия, ни США, ни Великобритания — не применяет на территории Украины ядерное оружие. И не планируют применять.
Потому абсолютно непонятно, о чём же продолжают говорить украинские политики и дипломаты, вспоминая раз за разом о Меморандуме.
О чём Украина смогла договориться в 1994 году, то она и получает. Не больше и не меньше. Были бы украинские дипломаты опытнее и профессиональнее, возможно, смогли бы достичь более интересных для себя гарантий и условий.
Россия уважает суверенитет и независимость Украины — и не собирается присоединять эти территории к Российской Федерации. Попросту это никому не нужно.
Во-первых, после 3 лет правления майдановского незаконного правительства на Украине больше ничего не осталось, что могло было бы быть интересно современным государствам.
Во-вторых, русофобия, как и показная русофилия, в современном мире ценятся крайне низко и не являются причинами для территориальных приобретений.
В-третьих, и Сергей Викторович Лавров, и Владимир Владимирович Путин многократно повторяли, что Российская Федерация против экспорта идеологий и революций, против вмешательства в дела независимых государств.
Украина может быть спокойна. Никто её не будет территориально захватывать. Кто желает быть частью Российской Федерации, тот всегда может приехать в Россию, получить гражданство, жить и работать в России.
России интересна Украина как независимое, спокойное, внеблоковое государство, которое заботится о защите и благосостоянии своих граждан.
Сергей Викторович Лавров: «Мы выступаем за то, чтобы все были самостоятельны, чтобы в мире было меньше иждивенчества, чтобы было уважение к законам, легитимным интересам каждого государства».
Украина может быть спокойна — ни территориальный захват, ни применение ядерного вооружения по её территории ей не грозят.
Никогда.
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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»
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«Политика ненависти»: о последствиях языковых экспериментов Рады
В ближайшее время Рада может рассмотреть законопроект о языковых ограничениях в стране. RT спросил у политологов и филологов, какие последствия могут иметь предложенные новшества, что на самом деле хотели донести авторы документа и приживутся ли в языке изменения.
Загнать русский язык в подполье
Проект закона об исключительности украинского языка пока ещё находится на уровне черновика и не был принят на государственном уровне, но его основные положения доступны общественности и широко обсуждаются.
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Если этот документ будет принят, он «легитимизирует ту политику в отношении русского языка», которая фактически велась до настоящего времени, но не была оформлена законодательно. Такое мнение высказал политолог и независимый журналист Александр Асафов. Он указал на то, что русский язык, на котором до переворота говорили 80% жителей Украины, с введением предлагаемого закона «фактически станет официально преследуемым».
«Задача украинской политической культурной элиты — уничтожить статус русского языка и вымарать его из всех форм социальной и общественной жизни, загнав его в подполье», — пояснил Александр Асафов.
По его словам, опубликованный на сайте украинской Рады документ фактически «нивелирует заявления украинских политиков о том, что русский язык никто не преследует».
На данный момент в стране действует 10-я статья Конституции Украины, которая даёт русскому языку статус регионального и позволяет пользоваться им в местах наибольшего распространения, «иногда даже подменяя официальную державную мову», напомнил журналист. Таким образом, русский язык был хоть как-то защищён, но теперь его будущее на Украине рисуется в мрачных тонах.
Экзамен державной мовы
Александр Асафов сравнил действия украинских законодателей с эксцентричными поступками националистов, которые выборочно тестируют жителей страны на знание официального языка.
«Среди националистов и радикалов мы периодически видим так называемые экзамены державной мовы, когда они пристают в традиционно русскоязычных регионах, вроде Харькова, Херсона или Одессы, к продавцам, водителям и требуют от них обслуживания только на украинском языке с угрозами, попытками избиений», — рассказал эксперт, напомнив, что подобные действия нарушают 161-ю статью уголовного кодекса Украины, то есть разжигают межнациональную рознь.
Похоже, что подобное отношение теперь выходит на государственный уровень, ведь представленный законопроект предусматривает введение штрафов и даже уголовного наказания.
Политика ненависти
По мнению эксперта, борьба за сохранение украинского языка — это лишь прикрытие, ведь он не нуждается ни в какой защите, более того — он до сих пор формируется, и нынешнее правительство может корректировать его необходимым образом, а вот русскоязычное население, похоже, вскоре действительно будет нуждаться в защите.
«Единого украинского языка, который понимали бы все жители Украины, не существует. Есть минимум 5–6 наречий, не говоря уже о суржике. Это политика ненависти, направленная против носителей русского языка, русской культуры и любых проявлений чего-либо общего в культуре двух когда-то братских народов — русского и украинского», — пояснил Александр Асафов.
Он также отметил, что подобное поведение властей противоречит общей тенденции, которая наблюдается в Европе, где местное правительство, наоборот, старается максимально поддержать многонациональное население страны.
«Самый простой пример — это Финляндия. Там всё продублировано на шведском. При этом, по статистике, шведский — родной язык только для 5% населения. Но это никого не смущает. И ни у кого не вызывает признаков языкового шовинизма. В Европе таких проблем не существует», — заключил он.
Назад в прошлое
Доктор филологических наук, заведующий отделом института русского языка РАН Анатолий Баранов считает, что подобные языковые ограничения противоречат общему направлению развития языков.
«Такое ограничение, сведение всего к одному языку — это тенденция ХIХ века, когда образовывались нации, когда язык служил практически единственным средством определения национальности», — пояснил эксперт.
При этом жизнь языка определяется часто не сверху, не распоряжениями властей, а насущными потребностями, которые этот язык обслуживает. Так, если Россия и Украина сохранят существующее тесное сотрудничество, то исключить русский язык из жизни людей будет очень сложно.
«Если экономические связи с Россией сохранятся, если Киев продолжит вести торговлю с Москвой, то барьер языка не будет играть роли. Если экономики двух стран будут тесно связаны, как сейчас, то вытеснить русский язык так легко не удастся», — считает филолог.
Ограничение свободы граждан
Кроме того, по мнению заведующего отделом института русского языка РАН, изучение любого иностранного языка — это открытие новых возможностей и перспектив в жизни любого человека. А подобные законопроекты просто-напросто лишают граждан таких возможностей.
«Как лингвист, я отношусь к таким тенденциям негативно, потому что знание иностранных языков — это реальный капитал, это возможность смотреть на мир по-разному, более объективно», — пояснил он.
«Такие тенденции против развития отдельного человека как индивидуума. В этом смысле Киев, приняв подобный закон, сильно ограничит своих граждан», — заключил филолог.
Напомним, в Верховную раду внесён законопроект «О государственном языке», в котором предлагается ввести исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. В частности, украинский язык будет обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях, а также во всех органах государственной власти и местного самоуправления.
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Украина и Грузия не предназначены для ЕС и НАТО
"Агент Кремля" Франсуа Фийон на связи.
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что санкции «не согнут» народ России, а также напомнил, что именно Россия не позволила террористической организации «Исламское государство» захватить Дамаск.
«Это страна, не имеющая демократических традиций, имеющая ядерное оружие. Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией?» – сказал экс-премьер Франции. Он отметил, что «это огромная страна, мы не можем легкомысленно к ней относиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Monde.
Он добавил, что «наивно полагать, будто бы согнуть российский народ можно было бы при помощи экономических санкций». Он призвал восстановить отношения с Москвой. Европе и России при этом нужно установить «новое экономическое партнерство», а также провести конференцию по вопросу новых условий безопасности в Европе, считает Фийон.
По словам Фийона, «большая часть западных элит не понимает», что именно действия России не позволили ИГ* захватить столицу Сирии. Запад, по его мнению, пребывал в «иллюзии о способностях демократической сирийской оппозиции», а потому утратил контроль над ситуацией, в результате чего «ключи» оказались у Москвы, Тегерана и Анкары.
Также Европа, по мнению Фийона, ошиблась, поторопившись с попытками отстранить от власти президента Сирии Башара Асада. Он призвал быть осторожнее, говоря об Алеппо, с заявлениями о «военных преступлениях».
«К сожалению, война – это не чистое дело. У России есть стратегия. У нас ее нет», – заключил Фийон. При этом он сказал, что для улучшения отношений с Россией нужно решить «украинский вопрос», призвав Москву и Киев к соблюдению минских соглашений. Стоит напомнить, что Москва является гарантом договоренностей сторон конфликта в Донбассе, а не участником, исполняющим эти договоренности.
Фийон назвал призывы включить Украину и Грузию в НАТО безответственными, по его словам, эти две страны «не предназначены для входа в ЕС и НАТО».
Он также раскритиковал систему ПРО у границ России. «Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС?» – сказал Фийон.
«Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям?» – заявил он.
По его словам, НАТО необходимо, но оно не защитит Европу от «исламского тоталитаризма», Вашингтон, управляя НАТО, не решает данный вопрос, политика США сама «является проблемой». Соединенные Штаты «частично несут ответственность за ситуацию» на Ближнем Востоке из-за допущенных Вашингтоном ошибок. Фийон выступил за создание «европейского оборонного альянса», который не будет «единой европейской оборонной системой». Также, по его словам, Европе необходимо создать фонд, «который будет страховать и финансировать расходы на внешние вмешательства». На прошлой неделе лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен впервые опередила по популярности Фийона.
http://vz.ru/news/2017/1/22/854475.html – цинк
PS. Фийон достаточно опытен и понимает, насколько сильно поменялись тенденции за последний год, чтобы не осознавать реальной угрозы со стороны Ле Пен, которая может стать логичным продолжением процессов приведших к Brexit и победе Трампа.
Если свою предвыборную кампанию Фийон начинал как умеренный правый консерватор выгодно отличаясь от коррумпированного прохвоста Саркози, то сейчас он вступил на то поле открытого евроскептицизма, где безраздельно властвует Ле Пен. И Фийон и Ле Пен имеют больше шансов победить кандидата от социалистов, если попадут вместе с ним во второй тур. Но не исключен вариант, когда во втором туре окажутся Фийон и Ле Пен, где Фийон может рассчитывать на то, что часть социалистов традиционно проголосует за правых, чтобы не пустить "Народный фронт" к власти. Но кто знает, насколько сильно евроскептицизм проник в лагерь "социалистов" и не случится ли во Франции продолжения бунта против глобализации, с очередной победой "неполикорректного кандидата". В этом плане, Фийон пытается перехватить часть программы Ле Пен, в результате чего уже 2 официальных кандидата в президенты Франции выступают с откровенно пророссийской риторикой, озвучивая благоприятные для Кремля сценарии связанные с их возможным президентством. Эта риторика решительным образом противоречит тому дискурсу, который три года формировали Меркель, Олланд и Кэмерон.
Если по существу, то Фийон не говорит ничего нового, все это уже говорила Ле Пен, а так же в более расплывчатом виде это озвучивал Трамп, который грубовато указывал на то, что все это обсуждаемые темы по которым можно торговаться.
Но тут важно понимать, что на деле, слова мало к чему обязывают, тут главное дела. Насколько сильно риторика расходится с реальной политикой, увидим в феврале-марте, когда начнутся официальные контакты РФ с Трампом. Не исключен и вариант, что при сохранении напряженных отношений Москвы и Вашингтона, Фийон столь же быстро переобуется и будет рассказывать о необходимости "вести себя с Россией жестко".
Ну а пока что, такие заявления европейских правых, вызывают изрядное жжение на Украине, так как все больше европейских политиков не стесняются указывать на никчемность современной Украины и ее незначительность в контексте взаимоотношений Евросоюза и РФ. Для тех, кто формировал комплекс национальной исключительности и образ Украины как центра Европы, это тяжелый удар, так как тут уже на кремлевскую пропаганду не спишешь, хотя не удивлюсь, если и Фийона вслед за Ле Пен запишут в "агенты Кремля".
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