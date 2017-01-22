ЦРУ о фальсификации истории Тартарии
10:19. 22 января 2017 Просмотров - 490 2 коммент. Опубликовал: brahman
Все в курсе что история Тартарии была подделана. Когда правительства откроют нам правду?
Документы на сайт ЦРУ:
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Источник: www.kramola.info
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Пусть нам (Людям) откровенно и открыто покажут (хоть бы на ТВ) ВСЕ ИМЕНА И ФАМИЛИИ ТЕХ КТО “НАРЕЗАЛ” ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
Всех их в студию!!!
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Путин уже показал новому президенту Молдавии карту 14 века
И Путин уже был ознакомлен с картой Великой Тартарии.
Пора бы уже чётко всем( тем кто на западе думает что они самые “правые” и самые “цивилизованные”) ОБОЗНАЧИТЬ -ОТКУДА НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ (РУСЬ -ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ)И ГДЕ ОНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
Только мы(Потомки Предков Великой Тартарии и Всея Руси) можем сделать это!Настало время!Настало время сбросить с себя ярмо лжи и сионистского заговора!
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Автор ЦРУшный подпевала