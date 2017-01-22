ЦРУ о фальсификации истории Тартарии

... руками своих «специалистов-консультантов» из ЦРУ. Именно тогда, были запущены на...факт уже пытаются вычеркнуть из истории. Активная фальсификация истории активно началась ещё в....php?id=268). Технологии фальсификации истории не забыты и вовсю используются...