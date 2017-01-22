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ЦРУ о фальсификации истории Тартарии

10:19. 22 января 2017 Просмотров - 490 2 коммент. Опубликовал:

Все в курсе что история Тартарии была подделана. Когда правительства откроют нам правду? 

Документы на сайт ЦРУ: 

< ![CDATA[]]>https://www.cia.gov/library/readingro…< ![CDATA[]]> 

< ![CDATA[]]>https://www.cia.gov/library/readingro…< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 9373 6221
    слободан 22 января 2017 в 12:03 Ссылка Пометить
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    Пусть нам (Людям) откровенно и открыто покажут (хоть бы на ТВ) ВСЕ ИМЕНА И ФАМИЛИИ ТЕХ КТО “НАРЕЗАЛ” ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
    Всех их в студию!!!
    – -
    Путин уже показал новому президенту Молдавии карту 14 века
    И Путин уже был ознакомлен с картой Великой Тартарии.
    Пора бы уже чётко всем( тем кто на западе думает что они самые “правые” и самые “цивилизованные”) ОБОЗНАЧИТЬ -ОТКУДА НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ (РУСЬ -ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ)И ГДЕ ОНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
    Только мы(Потомки Предков Великой Тартарии и Всея Руси) можем сделать это!Настало время!Настало время сбросить с себя ярмо лжи и сионистского заговора!

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  • 94 40
    Железностоп 22 января 2017 в 12:13 Ссылка Пометить
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    Автор ЦРУшный подпевала

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