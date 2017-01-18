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Древние карты и Великая Тартария. Николай Левашов [Прошлое Руси]

21:50. 18 января 2017 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки – удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать…

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«Россия – уникальная страна, уникальная во всех отношениях. Взять хотя бы название страны и ... всплывёт целый пласт информации, о которой большинство жителей России не имеют ни малейшего представления. Название страны – Россия, возникло от другого слова – Рассея, которое, в свою очередь, образовалось от названия Рассения. Рассенией называлась часть древней Славяно-Арийской империи, лежавшая западнее Рипейских (Уральских) гор. Земли восточнее Урала до Тихого океана и далее, от Лукоморья (Русского Севера) до Центральной Индии, носили имя Земля Свята Расы. Иноземцы называли эту страну по-разному. Одним из последних иноземных имён, известных в Европе до конца восемнадцатого века, было Великая Тартария – самая большая страна мира, как о ней говорится в первом издании британской энциклопедии 1771 года. Желающие могут убедиться в этом сами, заглянув в это издание энциклопедии...»

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

 

В.В. Путин рассекретил архивы Тартарии [Прошлое Руси]

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В школе нам внушают, что у нас, русских людей, только лишь одна тысяча лет нашего убого прошлого. Именно убого, потому что до прихода христианства на Русь все мы якобы были дикими зверями, а вот церковь нас превращала в человеков. Однако множество фактов противоречат этим выдумкам. Например, в Британской энциклопедии 1771 года наша Родина описывается как самое большое и развитое государство на Земле под названием Великая Тартария. Есть множество документов и карт, которые подтверждают это. Часть из них находится в Русском Географическом Обществе, куда 15 января 2013 года приезжал президент Владимир Путин. И там ему показывали эти документы и карты, о чём свидетельствуют видеозаписи этого визита. А другие артефакты, такие как Чандарская плита, неопровержимо свидетельствуют нам о том, что уровень развития цивилизации наших предков был несравненно выше, нежели нас в том пытаются убедить. Этот уровень выше даже сегодняшнего уровня развития нашей цивилизации. Источник

* На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

 

Прошлое Руси. Великая Тартария - Империя Русов

Прошлое Славяно-Ариев это и есть прошлое нашей земной цивилизации. Правдивой информации уже много! Нужно только её разыскивать и как можно шире популяризировать среди Русов и всех остальных народов, кто захочет узнать правду...

Фильм «Великая Тартария - Империя Русов» является небольшим рассказом о великом прошлом нашей Родины. Несколько тысяч лет назад Империя Русов занимала почти все пригодные для жизни земли на планете: Евразию, Северную Америку, Северную Африку... Людей жёлтой, красной и чёрной рас на Земле было очень мало, и они компактно проживали в районах с привычными для них климатическими условиями. Но со временем наши могущественные враги нашли способы постепенного оттеснения и уничтожения славян. В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки - удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать...

В основу фильма положены уникальные работы Светланы и Николая Левашовых.

В фильме вы сможете получить ответы на следующие вопросы:
- Кем были УРы на самом деле, и какое влияние они оказали своей культ'УРой (ведическим мировоззрением) на систему моральных и духовных ценностей славян? И почему до сих пор некоторые наши соседи называют русов "УР-русами"?
- Как появились касты волхвов, ремесленников, хлеборобов, скотоводов, и племена скоттов, полян, древлян...
- Что общего между содержанием Славяно-Арийских Вед и книгой Велеса?
- Что нам известно об Атлантиде из древних письменных источников славян и ариев?
- Почему началась война между Великой Рассенией (Русью) и Аримией (древний Китай - страна «Великого Дракона») более 7520 лет назад? И как символ этой победы - Георгий Победоносец, поражающий Змея (образ врага, Аримии) - стал "христианским святым"?
- Как самая большая страна Мира - Великая Тартария - исчезла с географических карт в 18 веке? И почему стало возможной тотальная фальсификация Всемирной истории и истории России в частности?

Фильм «Великая Тартария – Империя Русов» можно совершенно свободно посмотреть или скопировать себе в любом из следующих источников: Архив, Торрентс, Ютьюб, Советник

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