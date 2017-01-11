Обращение к Русским людям [Геноцид Русов]

Люди русские! Соотечественники! Наш великий народ стоит перед лицом смертельной угрозы! Против русского и других коренных народов России, против всех народов планеты осуществляется страшная, безпощадная агрессия с целью физического истребления населения России и всей планеты. Наш враг силён, хитёр и безжалостен. Он столетиями непрерывно атакует нас по следующим главным направлениям нашего бытия:

– духовно-нравственное, – образовательное, – медико-биологическое, – пищевое, – алкогольно-наркотическое, – военно-террористическое, – национально-этническое, – межконфессиональное, – кредитно-финансовое, – экономическое. Подробнее: http://genocid.net/news/951 , Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

К вопросу о признании геноцида Русского народа. Николай Левашов

Отрывок из Круглого стола «К вопросу о признании геноцида руского народа», который проходил в Госдуме РФ в Москве 10 июня 2010 года. Выступление лидера Руского общественного Движения «Возрождение. Золотой век» академика Левашова Николая Викторовича.

10 июня 2010 года по инициативе Николая Викторовича Левашова в Государственной Думе РФ состоялся Круглый Стол на тему: «К вопросу о признании геноцида русского народа» с участием представителей научно-экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций, государственных деятелей и журналистов. На Круглом Столе было аргументировано доказано, что врагами русского народа развязана и ведётся систематическая, хорошо организованная и целенаправленная война с применением самых современных видов истребления людей, включая психологическую, биологическую, генетическую и военно-террористическую формы геноцида и этноцида. Против русского и других коренных народов России осуществляется духовно-нравственная, образовательная, медико-биологическая, пищевая, алкогольно-наркотическая, военно-террористическая, национально-этническая, религиозная, кредитно-финансовая и экономическая агрессия с целью полного уничтожения российской государственности и физического истребления коренного населения России.

Круглый Стол положил начало большой работе по подготовке к проведению международной Конференции по этому вопросу и информированию жителей страны о формах и методах зримого и незримого геноцида. Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век», созданное и возглавляемое Н.В. Левашовым, по всей России активно проводило и проводит различные мероприятия с целью донесения до людей правды о способах их уничтожения. Посмотреть полную видеозапись этой Конференции можно по следующим ссылкам: Архив-1, Н-Диск, Н-Диск HQ, Torrents.ru

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова