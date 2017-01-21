Главная » Сказки и былины

«Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем

19:57. 21 января 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

«Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем

6 января 2017 года прозвучала запись передачи «Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем.

Вы думаете, что сказки Пушкина это детское развлечение? Многие так думали, пока не познакомились с теми знаниями и наработками, о которых рассказывает Валерий Михайлович.

Не пропустите. Здесь есть о чём подумать.

Быть ДОБРУ

 

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
...днепрожыдовский проект лавочников». Корпус - видимая часть — образ правящей “элиты”, для..., но не посвящёнными в тайны надгосударственных процессов управления. 3....грохнулась наземь мертвая». Аналогия сказок Пушкина и братьев Гримм вспомнилась не...
Правильное воспитание сына. Часть 1
...главная обязанность всех вменяемых родителей!... Часть 1. Создаётся впечатление, что ...на его будущем творчестве. Пушкин написал множество сказок, обрабатывая старинные русские .... Также в сказках Пушкина скрыт глубокий тайный смысл и историческая правда...
Славянский месяц Июнь – Кресень. Часть 1
...о принадлежности им значительной части Средиземноморья. Многие атлантологи...над их ложами осуществляется тайными еврейскими финансовыми кругами,.... Изучение преданий, сказок обусловливает неизбежное обращение ...Вила?» А. С. Пушкин «Песни западных славян». ...
Ключ к раскрытию Тайны Библии Найден на Тибете
...тайна чистоты Святой Руси 4. Тайна падения Святой Руси. 5. Тайна русской души, тайна... во времена Александра Сергеевича Пушкина, декабристов,... и когда... сейчас только из сказок. Илья Муромец и...: как будто передовая часть нашего общества – богословы...
Правильный ребенок
... финансово выгодна. 7) Очень часто необоснованно делается эпизиотомия – разрезы...можем знать всех их тайных мыслей и желаний. Однако...и спала большую часть ночи раскрытой. Часто у людей возникает.... Пара-тройка книг класса сказок Пушкина, или "Конька-горбунка" ...
Велес - один из величайших богов древнего Ведического мира, а мы Русы – его правнуки. Часть 1
... оставила огромное наследство, большая часть которого не была изучена,... Вилой (Василиса Премудрая русских сказок). Она же Славуня (дочь... светлом челе». А.С. ПУШКИН «Песнь о вещем Олеге» ...на Талмуд и другие, более тайные инструкции. 5. После завершения...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>