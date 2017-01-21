«Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем
19:57. 21 января 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем
6 января 2017 года прозвучала запись передачи «Тайны сказок Пушкина 1 часть» с Лобовым Валерием Михайловичем.
Вы думаете, что сказки Пушкина это детское развлечение? Многие так думали, пока не познакомились с теми знаниями и наработками, о которых рассказывает Валерий Михайлович.
Не пропустите. Здесь есть о чём подумать.
Быть ДОБРУ
Источник: www.kramola.info