Как русские дали миру свет, изобрели танк и открыли Америку

Краткий курс патриотической жизни

11 августа 1947 года в "Правде" была опубликована статья Дмитрия Шепилова "Советский патриотизм", утверждавшая безусловное превосходство советской науки и культуры и объявлявшая СССР оплотом мировой цивилизации. Хотя ее положения были сформулированы еще в апреле 1947 года в "Плане мероприятий по пропаганде среди населения идей советского патриотизма" Управления пропаганды и агитации ЦК, именно эта статья публично провозгласила набиравшую силу борьбу с низкопоклонством перед Западом основой советской политики и дала официальный старт масштабной "чистке" советской культуры и истории от иностранных влияний. К 70-летию не теряющего актуальности документа Weekend проследил за стремительным развитием патриотической мысли на страницах газет, всего за два года проделавшей путь от превосходства до полной изоляции.

история

Задача советского государства — добиться превосходства советского народа

Нет сомнения, что именно Советский Союз с его социалистической демократией прокладывает путь к тому строю общественной жизни, при котором сотрутся все грани между трудом умственным и трудом физическим. Задача нашего государства как раз в том и состоит, чтобы беспрестанно и все выше поднимать духовное развитие, культуру всего советского общества, добиваясь все большего превосходства советских людей в культурном, духовном и моральном отношениях. Задача нашей партии в том и состоит, чтобы так широко распространить современные знания, современную культуру в народе, так широко привить их всему населению, чтобы в конце концов поднять весь советский народ до уровня его самых передовых людей, до уровня авангарда. Г. Александров. О советской демократии // Правда. 5 декабря 1946 года

литература

У русского народа — великий путь

Обращаясь к нытикам, поэтам и поэтессам упаднического толка, Маяковский восклицал — с презрением к ним, с гордостью за свой народ: "Но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?" История указывала советскому народу путь не протоптанный и не легкий,— но зато единственно достойный великого народа, и единственно верный путь к счастью. Понимание этого, гордость за родину все глубже входили в сознание советских людей. В. Ермилов. Советская литература — самая демократическая литература мира // Литературная газета. 7 декабря 1946 года

1947

кино

Стереокино придумали в СССР

Многие ученые, изобретатели, киноспециалисты упорно работали над тем, чтобы воспроизвести на киноэкране подлинные предметы с их объемными, рельефными формами, с присущей им перспективой, чего, как известно, лишено обычное, "плоское" кино. Первому удалось разрешить эту сложнейшую научную и техническую проблему советскому изобретателю С. Иванову. Накануне Отечественной войны пятьсот тысяч москвичей побывали в первом в мире стереоскопическом кинотеатре "Москва". Объемное стереоскопическое кино завоевало признание и любовь зрителей. А. Блатин, Е. Рябчиков. Когда же советские зрители увидят стереокино? // Культура и жизнь. 23 января 1947 года

литература

В русской литературе нет заимствований

По Нусинову, творчество Пушкина состоит из общих мест. Все у него заимствовано, все повторено, все является вариацией сюжетов западной литературы. "Сцена из Фауста — это момент в дальнейшем опыте Фауста Гете". Подробно выясняется, кому следовал Пушкин, у кого брал образец. "Любовь к живой жизни … побудила Пушкина сделать выбор между Мольером и Шекспиром, когда он создавал свои маленькие трагедии". "Каменный гость" ставится в такую зависимость от Моцарта, что непонятным делается свидетельство Белинского о том, что общего у Пушкина с Моцартом только название действующих лиц, "все прочее у Пушкина свое, оригинальное". <…> Оперируя множеством имен и литературных фактов западной литературы, И. Нусинов все сводит к одному обстоятельству — умалению русской литературы. Продолжая эту линию, автор договаривается до вещей фантастических. Он пишет, что "Шекспир (в "Антонии и Клеопатре") предвосхищает во многом Толстого. Его Клеопатра во многом созвучна Наташе Ростовой и Анне Карениной". Николай Тихонов. В защиту Пушкина // Культура и жизнь. 9 мая 1947 года

история

Иностранные языки не играли роли в русской истории

В заключительном абзаце той части своей статьи, которая посвящена роли английского языка в России, М.П. Алексеев пишет: "Значение английского языка в нашей стране необычайно возросло за последние 25 лет. Мы, несомненно, присутствуем при процессе постепенного умирания у нас французского языка, несколько столетий игравшего первенствующую роль среди других иностранных языков в истории русского просвещения, и очень сильного повышения роли английского". "В истории русского просвещения…"!!! Вместо того, чтобы ограничиться изучением истории распространения английского языка в России как частной проблемы, М.П. Алексеев превращает "русское просвещение" в итог… усвоения иностранных языков! Я. Каменский. Искаженные пропорции и ложные выводы // Литературная газета. 14 июня 1947 года

литература

Западная философия не влияла на мировоззрение Толстого

В своих работах Б. Эйхенбаум исследует не совокупность взглядов того или иного писателя и мыслителя, не его мировоззрение в его классовой обусловленности, а вырванные из контекста и в таком виде удобные для произвольных сопоставлений фразы и обороты. Только таким путем Б. Эйхенбаум мог прийти к выводу о "совпадении мнений Прудона и Толстого о войне". Он сближал националистическую книгу Прудона, провозгласившую: "Слава войне!", исполненную мелкобуржуазного восторженного преклонения перед военщиной, с гениальным романом Льва Толстого, проникнутого народными, гуманистическими идеалами. Я. Каменский. Ложные параллели и порочные выводы // Литературная газета. 21 июня 1947 года

литература

У сказок Пушкина нет западноевропейских источников

Анна Ахматова, например, в своей статье "Последняя сказка Пушкина", опубликованной в 1933 году в ленинградском журнале "Звезда", возводя пушкинскую "Сказку о золотом петушке" к западноевропейскому источнику, обвиняет великого русского писателя в том, что он "простонародностью" снизил лексику и все персонажи западноевропейского источника. Может ли быть более яркий пример низкопоклонства перед иностранщиной! Лженаучную, в корне порочную "теорию" Ахматовой повторял на все лады ленинградский фольклорист М. Азадовский. Он возвел и другие сказки Пушкина к иностранным источникам, в частности к немецким. В ряде своих статей он пытается снизить значение Арины Родионовны для творчества Пушкина. В. Сидельников. Извращения и низкопоклонства в советской фольклористике // Литературная газета. 29 июня 1947 года

литература

Путем скрупулезной подгонки цитат, с помощью явных натяжек Гроссман тщится доказать, что в поэзии Лермонтов пользовался манерой Рембрандта и был всю жизнь не то сознательным подражателем, не то эпигоном голландского мастера в поэтике. Рембрандтовская "борьба света и тени" рябит в глазах почтенного профессора с такой силой, что он перестает считаться с правдой и логикой и в качестве "рембрандтовских" изображений приводит такие строки, как: "туманно в поле и темно — одно лишь светится окно", "и люстры отражались в зеркалах, как звезды в лужах" или "томный взор, как над рекой безлучный метеор". Нужно обладать сверхзрением, чтобы в этих фразах обнаружить присутствие Рембрандта. Б. Лавренев. Кузнецкий мост и вечные французы // Литературная газета. 26 июля 1947 года

история

Русская культура — оплот мировой цивилизации

Оторванные от народа и глубоко чуждые ему правящие классы царской России не верили в творческие силы русского народа и обрекали его на вечную кабальную зависимость от заграницы. <…> Русская наука, литература, искусство вынуждены были пробивать себе дорогу в беспощадной борьбе со всеми попытками обезличить их и загнать их на задворки западноевропейской культуры. <…> Советский народ стал оплотом мировой цивилизации и прогресса, поборником и носителем подлинной культуры. Теперь не может идти речи ни о какой цивилизации без русского языка, без науки и культуры народов советской страны. За нами приоритет. От страны социализма на Запад и Восток идут теперь лучи обновления и возрождения. Диалектика истории изменила роли "учителей" и "учеников". Д. Шепилов. Советский патриотизм // Правда. 11 августа 1947 года

химия

Плавить сталь мир научили русские

Широко известно, что непонимание природы стали и ее поведения при разливке и термической обработке приводило на первых порах к тому, что изделия из стали не имели достаточной прочности, процент брака был велик. Только после того, как в последней трети XIX века была создана специальная наука о строении металлов и сплавов — металлография, открылись действительные возможности широкого производственного освоения стали в технике. Как раз эту науку и создал Д.К. Чернов. Только после работ Чернова и развития металлографии под технику подводится новая стальная база. Проф. А. Зворькин. Русские изобретатели в кривом зеркале учебников истории // Правда. 21 августа 1947 года

физика

И дали миру свет

В 1877 году Эдисон, узнав об опытах Лодыгина и познакомившись с образцом его лампы накаливания, привезенной в Америку русским морским офицером Хотинским, начал работать над усовершенствованием ламп накаливания. Приоритет русского изобретателя Лодыгина не раз подчеркивается даже в американской печати. Проф. А. Зворькин. Русские изобретатели в кривом зеркале учебников истории // Правда. 21 августа 1947 года

физика

Радио — русское изобретение

В учебнике об этом говорится, что в 1895 г. русский физик Попов изобрел радио-телеграф. В 1896 году аналогичное изобретений было, мол, сделано итальянцем Маркони. Но не пора ли в нашей литературе развенчать "изобретателя" Маркони и показать, что Маркони в 1896 г. сделал не аналогичное Попову изобретение, а просто украл идею Попова. <…> Когда же в 1897 г. появилось первое описание приборов Маркони, то оказалось, что радиоприемник Маркони в точности воспроизводит грозоотметчик Попова, о котором русский изобретатель докладывал 7 мая 1895 года. Проф. А. Зворькин. Русские изобретатели в кривом зеркале учебников истории // Правда. 21 августа 1947 года

география

Берингов пролив открыл русский казак

Почему редко кто из учителей разъясняет учащимся, что пролив, который отделяет Азию от Америки, за 80 лет до Беринга был открыт русским казаком Семеном Дежневым? Беринг, кстати, не видел берегов Аляски,— открыл эту землю лейтенант Чириков из его экспедиции. Однако слава осталась за Берингом, а фамилия Чирикова осталась неизвестной. Пора и в школьной программе отбросить то преклонение перед иностранщиной, которым так пронизана была географическая наука в прошлом. Важнейшая задача школы и учителя // Учительская газета. 13 сентября 1947 года

музыка

Русские создали новый симфонизм

Интересна данная Соллертинским классификация различных исторически сложившихся типов симфонической драматургии. Наряду с симфонизмом "бетховенско-драматическим" и "лирико-монологическим" он уделяет особое внимание симфонизму эпическому, определяемому как "лирика целого народа, лирика в национально-героическом ее преломлении". Эпический симфонизм, почти неведомый Западу и нашедший свое яркое выражение в творчестве Глинки, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, является вкладом русской музыкальной классики в мировое искусство. И. Нестьев. Избранные статьи И. Соллертинского // Советское искусство. 19 сентября 1947 года

литература

Русская литература никогда не испытывала влияний западной литературы

Здесь следовало бы указать на книгу "Западное влияние в новой русской литературе", принадлежащее брату Александра Веселовского — Алексею Веселовскому. Вся русская литература — с древнейшей эпохи и до Нового времени — изображается в этой книге только как поле приложения западноевропейских идей и художественных форм. Все русские писатели вплоть до Тургенева, Некрасова и Чернышевского выглядят только более или менее способными и восприимчивыми учениками. <…> Русские писатели, утверждает он, просто-напросто твердили лады западной литературы и усваивали как откровение то, что на Западе уже давно перестало волновать умы: "Недоросль" Фонвизина хранит следы прямых заимствований из великого множества западных писателей. Радищев всем обязан Стерну, а Грибоедов впервые прозрел и осмыслил действительность благодаря геттингенскому профессору Буле. Пушкин, как национальное явление, для Алексея Веселовского не существует. Немецкая поэзия, фантастические эффекты Оссиана, элегии Шенье и Байрон, которого Пушкин так и не постиг до конца, далее Гете и Шекспир — вот, в сущности, главные источники пушкинского творчества по Алексею Веселовскому. Лермонтов, разумеется, только байронист, "Записки охотника" Тургенева — лишь переложение повестей Ауэрбаха и т. д. и т. п. Проф. Л. Плоткин. Александр Веселовский и его эпигоны // Литературная газета. 20 сентября 1947 года

биология

Русские разъяснили человечеству процесс фотосинтеза

Как известно, Тимирязев первый дал действительно научное разъяснение роли света как источника энергии для фотосинтеза и первый выступил с научным разъяснением роли хлорофилла в этом процессе. Он создал свой метод исследования физиологии растений, опередив многих европейских деятелей. Не будет преувеличением сказать, что именно Тимирязеву мировая наука обязана решением основных вопросов учения о фотосинтезе. С. Незнанов. Неуважение к родной науке // Литературная газета. 20 сентября 1947 года

сельское хозяйство

Западная наука пытается присвоить русские открытия

Яровизация дала миллионы пудов дополнительного урожая. Как теория Лысенко, так и ее практическое применение были встречены в штыки консерваторами от науки, особенно за рубежом. <…> Ныне скрепя сердце признав правильность метода советского академика, буржуазные ученые далеко не ловкими приемами пытаются освоить, вернее, присвоить честь этого открытия. Профессор Гарвардского университета Е. Сакс <…> в 99-м томе американского журнала "Сайенс" пишет: "Озимая пшеница, отличающаяся от яровой по одному генетическому фактору, может возделываться как яровая, если семена увлажняются и хранятся на холоду в течение нескольких недель до посева. Это открытие было сделано в США до гражданской войны". Оказывается, это открытие было сделано чуть ли не сто лет назад! И сто лет оно хранилось в тайне от мира?! Геннадий Фиш. Освоение методом присвоения. История неудавшейся кражи // Литературная газета. 1 октября 1947 года

биохимия

Русские раньше всех рассказали миру, что такое дыхание

Говоря о ферментах проф. Рубинштейн приписывает иностранцу Виланду важнейшее исследование по окислительным ферментам, между тем за 20 лет до Виланда русский исследователь В. Палландин открыл и описал тот же механизм. <…> Антиисторизм перерос в этой книге в антипатриотизм. Г. Смирнов. Раболепие и безыдейность (о книге проф. Д.Л. Рубинштейна "Общая физиология") // Культура и жизнь. 20 ноября 1947 года

физика

Русские первыми придумали практически действующий телеграф

Лишь в одном абзаце говорится о работах П. Шиллинга, создавшего в 1812 г. практически действовавший электрический телеграф. О том, что ловкий делец англичанин Кук попросту украл изобретение Шиллинга, сказано в очень мягкой форме и только мимоходом, через 10 страниц. Не подчеркнуто, что Шиллинг создал практически пригодный телеграф, тогда как иностранные конструкции того времени были необычайно громоздки и неприменимы на практике. В. Шамшур. Искаженная летопись // Культура и жизнь. 30 ноября 1947 года

фольклористика

Русский фольклор никак не связан с европейским

Пропп пытается доказать, что все сказки русского народа имеют свои корни в сказках народов Европы, что русские авторы поэтических народных сказок только повторяли мотивы немецких, французских и других сказок. Жалкая, убогая теория, основанная на неуважении к творческому богатству нашего народа. Б. Александров. "Академический" объективизм вместо научной критики // Культура и жизнь. 10 декабря 1947 года

литература

Европейская драматургия не влияла на русскую

Оказывается, "Грибоедов ломает стройную и законченную композицию классической комедии", т. е. опять-таки всего лишь танцует от печки, от Мольера. <…> Но вот, наконец, и "многозначительный" вывод: "Мы видели, с каким трудом прощупываются в персонажах "Горя от ума" остатки традиционных типов комедии". Еще бы не с трудом им "прощупываться", когда их в "Горе от ума" никогда и не было. И. Савостьянов. Пустое, рабское, слепое подражанье // Литературная газета. 27 декабря 1947 года

техника

Русские раньше придумали паровой двигатель

В учебниках мало, поверхностно рассказано о достижениях русских ученых, а некоторые открытия русской науки затушеваны или приписаны иностранцам. Например, в учебнике для 6-го класса по физике наряду с многочисленными иностранцами упомянут Ползунов, но не сказано, что Ползунов сделал свою паровую машину раньше Уатта. Н. Яковлев. Школа и воспитание юных патриотов // Культура и жизнь. 31 декабря 1947 года

1948

промышленность

Русские первыми механизировали производство

Еще в ту эпоху, когда в льняной промышленности Франции, Германии и Англии безраздельно господствовал ручной труд, т. е. в ХVIII столетии, "наш соотечественник Родион Глинков выступает пионером механического льнопрядения, идея которого получила вещественное оформление". Глинков не только придумал "самопрядочную машину" — он впервые в мире применил гидравлический двигатель в льнопрядильном производстве. Разоблаченная легенда // Правда. 4 января 1948 года

медицина

Пенициллин — русское открытие

Годом рождения пенициллина за границей принято считать 1928 год, когда английский ученый микробиолог Флеминг установил выделение из-под пленки зеленой плесени особого вещества, задерживающего развитие золотистого стафилококка. <…> Однако подробное знакомство с многочисленными материалами показывает, что пенициллин был открыт более чем на несколько десятков лет раньше русскими учеными. В русских изданиях "Военно-медицинском журнале" за 1871 год, в журнале "Медицинский вестник" за 1872-1877 годы русские ученые В.А. Манассенн и А.Г. Полотебнов опубликовали результаты своих работ об отношении бактерий к плесеням, об отсутствии бактерий в питательном бульоне под плесенью, а также об успешном лечении с помощью плесени гнойных язв и ран. Пенициллин — русское открытие // Правда. 17 марта 1948 года

физика и химия

Русские первыми сформулировали закон сохранения вещества

В силу совершенно ошибочных антиисторических традиций закон сохранения вещества издавна приписывался французскому химику Лавуазье. Это мнение особенно усиленно пропагандировал в XIX веке французский химик Дюма. Лишь гораздо позже, с 1906 года, рядом с именем Лавуазье стали называть гениального русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Утверждали, что будто бы одновременно, независимо друг от друга, два ученых сформулировали один и тот же закон. Но история требует точности. <…> Французский ученый никогда и не претендовал на право открытия закона сохранения вещества. Лишь позднее его соотечественники приписали ему славу открытия этого закона. Вклад русских ученых в науку об атоме // Комсомольская правда. 24 марта 1948 года

техника

Русские давным-давно придумали гусеничный трактор

Костровский <…> сообщил на страницах журнала "Социалистическое зерновое хозяйство", что русский крестьянин Блинов за тридцать с лишним лет до американцев построил гусеничный самоход. Но как же документировать этот факт? <…> Ознакомимся с патентами прошлого столетия. В "Указателе выданных в России привилегий", изданном в Санкт-Петербурге, в главе, посвященной привилегиям 1879 года, читаем: "Привилегия N 2245. Крестьянину Федору Блинову на особого устройства вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам, 20 сентября 1879 года, на 10 лет". <…> Свыше 70 лет назад крепостной крестьянин затерявшегося в поволжских степях села Никольское сумел предвосхитить работу современных тракторов <…>. Л. Давыдов. Родина трактора // Комсомольская правда. 6, 10, 11 июня 1948 года

литература

Русский идеализм не имеет отношения к Гегелю

Существует легенда о Белинском как гегельянце в эстетике. Она, эта легенда, в значительной мере извратила историю развития русской общественной мысли и русской классической эстетики XIX века. Еще в 1834-1835 годах Белинский обосновал свою эстетику реализма, тогда уже весьма отличную от эстетики Гегеля. <…> Еще будучи идеалистом, Белинский сурово осуждал реакционную гегелевскую теорию о замкнутом круге развития общества, познания, искусства. О. Войтинская. Великий новатор теории искусств // Советское искусство. 5 июня 1948 года

история

Русские сами создали свое государство

К этому еще следует добавить, что проф. Тихомировым двусмысленно освещен так называемый "норманский вопрос". Вместо того чтобы изложить концепцию советских ученых по этому вопросу, автор пишет, что "о происхождении этого государства до сих пор идут научные споры". Зачем понадобилось проф. Тихомирову оживлять давно похороненную, антинаучную норманскую теорию? Г. Анпилогов. Серьезные ошибки в учебнике истории СССР // Культура и жизнь. 11 июня 1948 года

литература

У русской и европейской литературы нет общих сюжетов

В работах проф. Н.К. Гудзия, вопреки исторической правде, мы находим немало искусственных аналогий, параллелей и сравнений с западными источниками: рассказ о смерти Олега, оказывается, восходит к "бродячему сюжету" о гибели витязя Орвар-Одда; читатель будто бы не поймет мести Олега, не припомнив скандинавской саги о Ниале и о Стире; версия о Владимире и Рогнеде возникла под влиянием "Песни о Нибелунгах" <…>. В. Озеров. Серьезные ошибки в вузовском учебнике // Комсомольская правда. 23 июля 1948 года

техника

Русские первыми построили подводную лодку

Распространявшееся дворянско-буржуазными историками утверждение о заимствовании русскими искусства кораблестроения в западных странах является клеветой на наш великий народ. По инициативе русских людей в нашей стране еще в XVII веке были созданы судостроительные верфи, на которых строились корабли, охотно покупавшиеся англичанами и голландцами. <…> В 1834 году в нашей стране была построена первая в мире подводная лодка по проекту русского изобретателя. И. Юмашев. Советский военно-морской флот // Правда. 15 августа 1948 года

техника

И аэроплан

Шестьдесят шесть лет назад русский изобретатель Александр Федорович Можайский построил первый в мире аэроплан. В июле 1882 г. аэроплан Можайского поднялся с земли. Это был первый в мире полет аппарата тяжелее воздуха. <…> Аэроплан выкатили на специальный деревянный настил. Механик увеличил обороты двигателя до максимальных. Весь аппарат задрожал и плавно покатился вперед, увеличивая скорость разбега. Затем аэроплан поднялся в воздух и пролетел через все поле. Присутствовавшие представители Военного министерства, Русского технического общества и друзья изобретателя горячо поздравляли А.Ф. Можайского с блестящей победой. И. Шипилов, Н. Черемных. Восстановим правду. Россия — родина первого в мире аэроплана // Комсомольская правда. 18 августа 1948 года

биофизика

Биофизику придумали русские

Замысел Шредингера состоял в том, чтобы "перекинуть мост между биологией и физикой". В частности, задача заключалась в истолковании ряда жизненных явлений с точки зрения современной теории атомов. Возражать против такого объединения усилий физики и биологии, конечно, не приходится. Но вызывает глубокое возмущение попытка представить советскому читателю Эрвина Шредингера в качестве "первооткрывателя" "настоящей биофизики" <…> Между тем хорошо известно, что выдающийся русский ученый К.А. Тимирязев еще семьдесят лет назад применил физический метод спектрального анализа к изучению сокровенных жизненных явлений, происходящих в зеленом листе растений. В. Львов. Лженаучная книга // Культура и жизнь. 21 августа 1948 года

техника

Танк тоже придумали русские

Приоритет изобретения танкового оружия принадлежит великому русскому народу. Русская творческая мысль создала боевую машину с высокой проходимостью, мощным вооружением, неуязвимую для ружейно-пулеметного огня противника. Еще до первой мировой войны сын великого русского ученого Менделеева разработал проект первого танка. Первый опытный танк был построен на русском заводе. Но рутина царских департаментов загубила эти начальные образцы русских вездеходных машин. Отсталой технике и экономике царской России было не по плечу производство сложнейших боевых агрегатов. День советских танкистов // Правда. 12 сентября 1948 года

кино

Русские создали мировой киноязык

Одна из весьма распространенных легенд в истории кино — это легенда о Гриффите как кинематографическом Колумбе, открывшем неведомые миру несметные богатства. Гриффит как изобретатель крупного плана, монтажа, кинематографической актерской работы и т. д. прочно вошел в кинолитературу. Однако честь открытия азбучных элементов киноязыка, о чем шумела американская реклама и продолжают твердить голливудские историки кино, не принадлежит Гриффиту. Любопытно, что еще в 1916 году, до появления на экране "Нетерпимости", в России вышла книга "Вся кинематография", включающая своеобразное наставление для режиссеров. Подытоживая успехи русского кино за несколько лет, автор наставления говорит, как об очевидных вещах, о крупном плане, о монтажной фразе, о параллельном монтаже, о принципах кинематографической актерской игры, о специальном гриме и т. д., то есть о всем том, что потом стали называть "эстетикой Гриффита". И. Вайсфельд. Спорные вопросы истории кино // Искусство кино. 1948 год, N 5

сейсмология

Русские научили человечество определять центр землетрясения

Необходимо отметить, что именно русским ученым Б.Б. Голицыным впервые был предложен способ определения эпицентра землетрясения по данным одной станции. Этот способ в настоящее время широко применяется на сейсмических станциях мира. Изучение землетрясений в Советском Союзе // Правда. 14 октября 1948 года

литература

У явлений русской литературы нет никаких аналогов

Проф. Благой, анализируя творчество русских писателей XVIII века, усердно выискивает в западноевропейской литературе параллели и аналоги. <…> Сумароков, по Благому, "слабое дитя чужих уроков", творчество которого складывается под влиянием Расина, Корнеля, Буало, Фенелона, Вольтера, Монтескье, писателей самых различных стран и эпох, от великого Шекспира до малоизвестного Детуша. Гениальный Ломоносов для проф. Благого является главным образом "российским Мальбергом". Неудачная попытка автора раскрыть значение ломоносовской оды "На взятие Хотина" (1739 г.) как произведения, связанного с различными западноевропейскими источниками. А ведь речь идет о стихотворении, с которого Белинский начинает летоисчисление новейшей русской литературы! В. Борщуков. В плену отживших схем и традиций // Комсомольская правда. 19 ноября 1948 года

география

Русские открыли Америку

Неутомимые русские географы-путешественники открыли человечеству Монголию, Тибет, Западный Китай, западное Тихоокеанское побережье Северной Америки, неизвестные части Новой Гвинеи, значительную часть внутренней Южной Америки, множество островов Тихого океана, они первыми увидели берега Антарктиды. Где только не побывали русские люди! Имена русских людей на карте мира // Правда. 29 декабря 1948 года

Источник: https://justpaste.it/17lbn

Источник: slavyanskaya-kultura.ru