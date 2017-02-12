Дуэль с бессмертным творчеством Пушкина (Часть 3)

Сегодня СМИ регулярно публикуют разнообразные пасквили о том, что Пушкин был бабник, балагур, картëжник, ревнивец и прочее и прочее и прочее (например http://www.aif.ru/culture/person/1182505 или http://www.maximonline.ru/skills/sex/_ar ticle/szl-as-pushkin/#photogallery/1/2 или http://life.obozrevatel.com/people/59613-p ushkin-velikij-poet-i-skandalist.htm и т.д.). Зачем внимание людей приковывают не к творчеству Пушкина, а к его личности? Ответ прозаичен — очернив личность, которая всегда не безупречна, ты бросаешь тень на творчество, от которого потенциальный читатель тогда отвернётся: «О-о-о, да он обычный бабник…» Дело сделано.

8 февраля 1837 года состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Считается, что её причиной были домогательства Дантеса до жены Александра Сергеевича, однако это очень далеко от реальности. Дуэль была продуманной акцией, которую намеренно пытались спровоцировать несколько раз. Кто-то рассмотрел нечто очень опасное для «системы» в шифрованном наследии поэта. Пушкину пришлось изощрённо прятать свои послания после написания «Гаврилиады», которая обернулась реальной возможностью быть отлучённым от церкви, что поставило бы крест на нормальной жизни, и только заступившийся за поэта перед Синодом Император смог отвести беду. И этот кто-то, поняв, что труды Пушкина тянут по общему смысловому содержанию на философскую систему, даёт приказ о ликвидации… О хронологии её подготовки читайте в первой части материала. Вторая часть — о тех, кем были исполнители и заказчики убийства Александра Пушкина. В третьей части материала в День Рождения Самого Справедливого Поэта по крайней мере последних восьмисот лет речь пойдëт о попытках уничтожить духовное наследие Александра Сергеевича, ставшего одним из столпов Русской цивилизации и почему все эти попытки совершенно тщетны.

Ворон ворону в ответ: «Знаю, будет нам обед; В чистом поле под ракитой Богатырь лежит убитый»…

Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: «Ворон! где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать?»

И казалось бы, что это тенденция последних лет развития технологий СМИ, однако процесс очернения А.С. Пушкина и его наследия начался, как мы показали в предыдущих статьях ещё задолго до дуэли и продолжился с ещё большей силой — после неё. Ответить-то всуе было им некому. И не последнюю роль в этом сыграли наши старые знакомые — иезуиты, масоны и прочие ордена.

Генерал иезуитов, глава этого ордена, чрезвычайно высоко ценил уже упоминавшуюся нами ранее Софью Петровну Свечину за умение работать с нужными людьми и за её тесные связи с Россией. Через свою лучшую подругу, жену российского министра иностранных дел Марию Дмитриевну Нессельроде, она добывала для ордена любую интересующую информацию по России, начиная от положения дел в различных русских ведомствах и кончая самыми интимными деталями частной жизни царя Николая Первого. Через подобных людей орден иезуитов, наряду с другими орденскими структурами, хоть тем же масонством, имел возможность принимать активное участие в государственных российских делах.

В 1836 году из Франции в Россию к графине Нессельроде приезжает с особой рекомендацией от Свечиной Альфред Пьер Фаллу, её духовный последователь и биограф, предводитель клерикальной (радикальной прокатолической) партии. В Петербурге Альфреда Фаллу вводят в жизнь столичных салонов два неразлучных приятеля — Жорж Дантес-Геккерн и князь Александр Трубецкой.

Молодой князь Трубецкой тоже не зря попадает в поле нашего зрения. Когда уходят в небытие Свечина и Нессельроде, он выходит на сцену истории на смену им и своими воспоминаниями о событиях вокруг дуэли Пушкина и Дантеса пытается добить нравственную репутацию поэта.

В 1887 году к пятидесятилетию со дня смерти Александра Сергеевича, в момент, когда общество, отмечая дату, особенно внимает всему, что говорится нового о нём, в печать выходит десятистраничная брошюра В.А. Бильбасова «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу».

В предисловии к ней пояснялось:

Князь Трубецкой не был «приятельски» знаком с Пушкиным… но хорошо знал его по своим близким отношениям к Дантесу.

Версия причины дуэли, изложенная в этом документе, гласит: согласно воспоминаниям Идалии Полетики и Дантеса:

… после брака Пушкин сошёлся с Александрой (Александрой Николаевной Гончаровой, второй сестрой его жены — наше примечание) и жил с нею… Пушкин опасался, чтобы Дантес не увлёк Александру… решился во что бы то ни стало воспрепятствовать… всё настойчивее искал случая поссориться с Дантесом…

Если заглянуть в подробные справочники по истории, то в разделе о Бильбасове Василии Алексеевиче встречаем то же роковое слово «иезуит». Ещё раньше, в 1860-х годах через племянника Свечиной А. А. Соболевского иезуиты выдвигали другую версию преддуэльных событий. В воспоминаниях Соболевского, как и в заявлениях иезуита Гагарина, виновником дуэли был Долгоруков, якобы спровоцировавший Дантеса на этот шаг. И сам Дантес подтверждал это.

В разное время Дантес давал различные объяснения тех событий — в зависимости от того, кто был его слушателем. Например, сына знаменитого Дениса Давыдова уверял, что:

и помышления не имел погубить Пушкина… вышел на поединок единственно по требованию … барона Геккерна, кровно оскорбленного Пушкиным (Ободовская И., Дементьев М., «После смерти Пушкина», М.,1980).

Но когда представлялся на модных европейских курортах русским дамам, то объявлял с гордостью:

Барон Геккерн, который убил вашего Пушкина (там же).

Всё это, на первый взгляд, выглядит как неумелые и противоречащие друг другу попытки увести внимание общества от истины, но если судить по последствиям этой лжи, то видно, что она, следуя законам общественной психологии, сделала своё дело в высшей степени эффективно.



Буквально до последней почерковедческой экспертизы 1974 года к числу виновных считался причастным князь Долгоруков, на которого, таким образом, падала большая часть вины, а мифы про «связь» поэта с сестрой жены и про «роман» его жены с Дантесом, а, стало быть, и её виновность, до сих пор всерьёз обсуждаются в виде версий и «рабочих гипотез».



Результат их один — общество, складывающее свое мнение под воздействием авторитета печатного слова, судит о Пушкине с учётом всех этих «деликатных» и «пикантных» подробностей. Так его облик теряет убедительность и цельность, лишаясь внутренней нравственной силы, а с этим и произведения его, утверждающие красоту высоких человеческих качеств, содержащие глубокую тайну, уравниваются в глазах читателя с церковной проповедью. Ведь если возвышенная мысль не подкреплена личным примером, то она — всего лишь мёртвая софистика.



И тогда сама дуэль, как неизбежное средство отстоять честь в глазах людей, тоже лишается смысла и превращается в фарс или импульс ревности. Такова сила выдуманных версий и подробностей — того, что называется клеветой.

За несколько дней до дуэли Пушкин сказал Карамзиной:

… мне нужно…, чтобы моя репутация и моя честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно (С.Л. Абрамович, «Пушкин в 1836 году (предыстория последней дуэли)»)

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Но общество жестоко к памяти поэтов. Его пристрастиями к слухам пользуются те, кто делают ложь своим инструментом, а интриги — профессией.





УПРАВЛЕНИЕ МАССАМИ ПОСРЕДСТВОМ ОРДЕНОВ

Дантес удивлял многих способностью очаровывать и привязывать к себе слушателей. Александр Карамзин вспоминал об этом его умении:

Нашему семейству он больше, чем когда-либо, заявлял о своей дружбе, передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал честью, благородством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже Пушкиной, его любви к Екатерине Гончаровой, всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности. У меня как будто голова закружилась, я был заворожён…(П.Е. Щеголев, «Дуэль и смерть Пушкина» М., 1987)

С учётом всех этих фактов в нашем расследовании Дантес уже выглядит опытным психологом, способным умело управлять мнением окружающих.

А одно из его писем заключает в себе целое откровение.

В нём он даёт напутствие Ивану Гагарину, официально вступающему в орден иезуитов. Гагарин, по воспоминаниям современников, всегда относился к Дантесу как к духовному наставнику, внимая каждому его слову, и это письмо Дантеса написано именно как наставление духовному сыну:

… Я получил Ваше письмо, такое искреннее и дружеское, которое меня убедило, что вы счастливы вашим решением посвятить жизнь служению Богу. Необходимо, любимый друг, чтобы ваш разум и ваше сердце для этого закалились. Это мужество, которое не даётся простым людям (Профессор Л. Вишневский, «Ещё раз о виновниках пушкинской трагедии», статья в журнале «Октябрь» №3, 1973).

Так «великосветский шкода», «дамский угодник» предстает перед нами как духовный руководитель и один из иерархов ордена иезуитов, для которого служба в ордене — священная и великая задача, доступная только избранным. И получается, что всё в той истории с дуэлью, ухаживаниями и анонимками намного серьёзнее.





Фотография Дантеса



Энциклопедии в комментариях об ордене, который по своему устройству является тайным обществом, так комментируют специфические приёмы его работы:

Орден имеет секретные знаки и пароли, соответствующие той степени, к которой члены принадлежат, и так как они не носят особой одежды, то очень трудно опознать их, если только они сами не представят себя, как членов Ордена, так как они могут казаться протестантами или католиками, демократами или аристократами, неверующими или набожными, в зависимости от той миссии, которая на них возложена.



Их шпионы находятся везде, во всех слоях общества, и они могут казаться учёными и мудрыми, простаками и глупцами — как повелевают их инструкции… (Кеннет Маккензи, «Королевская масонская энциклопедия»)

Именно такое поведение мы наблюдаем за Дантесом: любые повороты в словах и действиях, любые изгибы в направлении мысли — всё для того, чтобы оставаться хозяином ситуации. Одна ложь, следующая за другой, одна клевета за другой, одна подлость, следующая за другой, — если называть вещи своими именами, так, как их определяет словарь русского языка.

Такие действия не только не противоречат идеалам иезуитов, но следуют из детально разработанных инструкций их организации, созданной Игнатием Лойолой. Общий главный тезис идеологии ордена «Цель оправдывает средства» имеет огромное количество вытекающих из него наставлений, приложимых к разным ситуациям.

Так что недооценка личности, способностей и связей Дантеса может быть причиной непонимания его роли как в жизни Пушкина, так и в истории России. За банальным, казалось бы, любовным заигрыванием могло скрываться нечто другое.

Сами похождения Жоржа Дантеса-Геккерна за женскими сердцами, когда в салонах о нем говорили, что дамы вырывают его друг у друга, могут иметь одно неожиданное объяснение. Оно раскрывается из записок современников и размышлений пушкинистов о странностях «родственной» близости двух Геккернов, молодого и старого, из истории ордена иезуитов, да и самой Римско-католической церкви.

Дантес не был несчастным сиротой, нуждавшимся в усыновлении. Вопреки этой легенде, ходившей в обществе, отец его был богатым помещиком в Эльзасе, всегда оставался в хороших отношениях с сыном и завещал на случай своей смерти Жоржу состояние в 200 тысяч франков. Геккерн, ставший официально его вторым отцом, к его благополучию материальному добавил ещё большую долю благополучия и любовь. Но не отеческую. Природу этой любви, в общем-то, известную всем исследователям той истории, проще всех раскрывает близкий приятель Жоржа, уже знакомый нам Александр Трубецкой:

… за ним водились шалости, но совершенно невинные… Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, или Геккерн жил с ним… В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль… (П.Е. Щеголев, «Дуэль и смерть Пушкина» М., 1987)

Термин «педераст» закрепился за Луи Геккерном уже в книгах Анненкова, первого биографа Пушкина. В то ли время в высшем свете было «развито бугрство» или во все другие времена тоже, трудно сказать, но такое занятие по истории устойчиво соседствует с традициями не только светского европейского общества, но и католического духовенства, которое имело такой значительный вес и признание в глазах наших героев.

Быть причастным к особо утончённому разврату считалось за некую тайную доблесть. Она объединяла людей, претендовавших на духовный авторитет и власть в обществе, в круг избранной элиты, повязанной круговой порукой «нежных уз».

Такие «невинные забавы» не являются просто развлечением и мелочью, далекой от общественной жизни и политики. Напротив, они помогают проделывать с человеком, стремящимся под покровительство сильных мира сего, определённые трансформации и как бы лепить его душу заново, соревнуясь с творческим искусством Бога. Сначала душу нужно сделать мягкой как глина, лишив её твердости нравственных качеств. И путь к этому может быть только через развращение, медленное и осторожное, шаг за шагом, чтобы сам человек не мог заметить такого своего преображения.

И такие практики медленного постепенного перерождения личности используются практически всеми тайными обществами, как впрочем и спецслужбами, где менее, где более жёсткие. Эти традиции работы с психикой паствы уходят корнями в глубокую древность в Мистериальные многолетние циклы посвящений, к страшным оскопительным культам Атиса, или более мягким культам Диониса, вакханалиям Вакха. Цель всех этих посвящений в общем-то одна — привести психику посвящаемого в нужное состояние подчинения иерархии. Но все эти посвящения — это структурные способы формирования лояльности «системе» посвящений, а есть ещё и бесструктурные.

Cтруктурный способ управления — это когда управляющий сигнал передаётся по уже сложившейся структуре, подобно приказу в армейской иерархии. Бесструктурный способ управления — когда управляющий сигнал передаётся не по готовой заранее структуре, а безадресно распространяется в обществе, вызывая формирование целесообразных целям управления структур из тех элементов, кто «резонирует» с сутью этой распространяемой безадресно информации.

Структуры разнообразных орденов, как и государственных, так и прочих структур дополняются системой бесструктурного управления обществом. В чём выражает себя эта «система»?

В первую очередь, это те образные представления, которые ребёнок подчерпывает из окружающей его с рождения культуры, через родителей, близких друзей, книги, живопись, фильмы. Эти образные представления становятся основной его мировоззрения. А дополняясь нравственными оценками «нравится/не нравится/безразлично», они формируют систему нравственности человека, его нравственные стандарты. Можно назвать это «базовыми стереотипами», на которых как на кирпичиках фундамента выстраивается всё здание мировоззрения, вся психика. Верхние этажи мировоззрения легко перестраивать, а добраться до фундамента очень тяжело.

Поэтому чрезвычайно важны те образы, которые попадают в психику ребёнка в самом детстве через сказки, мультфильмы, книги. Они закладывают те сценарии (иными словами — многовариантные матрицы), которым ребёнок в дальнейшем по жизни будет следовать чисто бессознательно, на автомате, если сам не задумается над своим поведением и волевыми усилиями не изменит матрицы своей жизни: выйдет из одних сценариев, чтобы осмысленно влиться в другие, более праведные.

Образы складываются в психике индивида в некую целостную систему алгоритмов поведения — многовариантную матрицу возможных состояний, выразив которую лексически, мы получим концепцию жизни индивида или жизни всего общества, если выявим, какие образы и какие стереотипы поведения доминируют в его культуре.

Если посмотреть на культуру, то мы увидим, что в ней доминируют библейские образы и ветхозаветные сюжеты, особенно на Западе, даже в современных фильмах зачастую стоит поменять современные имена на соответствующие библейские, как мы узнаем сценарии, описанные в Ветхом Завете. Поэтому сегодняшнюю культуру Запада можно назвать библейской.

Заметим в скобках, что Православие во многом базировалось до середины XIX века в общем-то на Новом завете, описывающим жизнь и дела Иисуса Христа, Псалтыре и устных проповедях попов, поскольку полноценных переводов всей Библии на русский язык не было. Только в 1876 году вышел полный перевод Библии (Ветхого и Нового заветов) на русский язык.

Концепция — это замысел устройства жизни общества в целом, и соответственно жизнеустройство формируют те, кто формируют такую концепцию.

Матрица — это концепция в образах, также как концепция — это матрица в лексике.

Концептуальная власть — власть идей устройства общества, которые господствуют на протяжении долгого времени, и власть людей, которые такие идеи способны формулировать, изменять и проводить в жизнь.

Концептуальная власть активно работает с психикой детей, внедряя в неё соответствующие ей образы, символику, вводя их в определённые матрицы жизни, формируя таким образом многовариантный сценарий жизни всего человечества, если конечно вышла на глобальный уровень ответственности.







Из примеров прошлого можно взять увлекательную книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль», которая сегодня считается детской, но в некоторых кругах оценивается как серьёзнейший алхимический трактат (http://golovin.evrazia.org/?area=works&a rticle=39) или сказки братьев Гримм (http://www.liveinternet.ru/users/4033731/p ost322695671/). В кинематографе, в том числе и детском, разнообразной символики — просто навалом (http://conspiracytheory.mybb.ru/viewtopi c.php?id=48).









Из подросткового фильма Перси Джексон и похитители молний»





Задача проста — внедрить в психику положительное отношение к символам различных структур, к образам, связанным с той или иной системой посвящений и продвигаемой концепцией жизни, а главное — внедрить базовые стереотипы отношения к явлениям окружающей жизни. Но думать, что эта система работы с образными представлениями людей о мире — разработка последних веков, неверно, поскольку с мировоззрением людей работали и в древности. Подробнее смотрите семинар «Виды власти и перспективы концептуальной власти» (http://newyouthpolicy.org/ru/media-ru/11 6-sseminar03).





МАТРИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУШКИНА

Александр Сергеевич Пушкин сделал просто невозможное — бросив вызов всей этой огромной многовековой «системе» посвящений, работающей как структурно, так и бесструктурно, обыграл по всем статьям не только её, но и сделал свой вклад в развитие альтернативной концепции жизни общества — Русской цивилизации.

На каких сказках растут русские люди?





Сказка о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о Царе Салтане, о попе и работнике его Балде и другие произведения Пушкина — это альтернатива всему этому вороху тёмных и мрачных сказок западной цивилизации.

Александр Сергеевич опёрся на исконно русскую культуру, русский образ мышления. Пушкин не просто переиначивал народное творчество, но делал эти свои сказки более человечными, поднимал их на новую этическую высоту. Сравните итоги оригинальной сказки Поп-толоконный лоб (http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/a f3/af3-321-.htm) и пушкинского Балды (http://www.rvb.ru/pushkin/01text/03fable s/01fables/0796.htm).

В своём творчестве он выражал идеалы Праведности, несомые Русской цивилизацией.

Причём он взялся за переформатирование матриц жизни не только Русской цивилизации, но и Западной. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» накрывает сразу несколько западных матриц (http://www.rvb.ru/pushkin/01text/03fable s/01fables/0800.htm), «Сказка о царе Салтане» переформатирует один из самых ключевых в алгоритмике жизни Запада мифов о Данае и Персее (http://www.rvb.ru/pushkin/01text/03fable s/01fables/0798.htm, http://myfhology.info/heroes/d/danaya.ht ml). А к присказке к «Руслану и Людмиле» «У Лукоморья дуб зелёный» многие усматривают целую философскую систему (http://www.proza.ru/2013/03/15/125, http://www.chitalnya.ru/work/1223634/, http://www.kramola.info/vesti/neobyknove nnoe/vedicheskie-znanija-v-strokah-pushk ina-chast-1).

И тут мы подобрались к ещё одному аспекту творчества Самого Справедливого Поэта — матричному управлению, то есть управлению концепцией устройства общества и разрешения возникших проблем.

Главную проблему управления Русской цивилизации со времён крещения (смотри цикл статей о Смуте на Руси: http://inance.ru/?s=%D1%81%D0%BC%D1%83%D 1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%8 1%D0%B8) — рецепт разрешения концептуальной неопределённости и обретения концептуальной властности Пушкин изложил в Песне о вещем Олеге, где выразил докрещенские принципы жреческой власти:

Волхвы не боятся могучих владык,

И княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык.

И с волей небесною дружен.

Поэма «Руслан и Людмила» (http://rvb.ru/pushkin/01text/02poems/01p oems/0784.htm) по некоторым мнениям содержит в себе целый сценарий развития Русской цивилизации (http://media-mera.ru/kob/lyudmila), что особенно актуально сегодня после шатров на Майдане:

Весь Киев новою тревогой

Смутился! Клики, шум и вой

Возникли всюду. Киевляне

Толпятся на стене градской…

И видят: в утреннем тумане

Шатры белеют за рекой;

Щиты, как зарево, блистают,

В полях наездники мелькают,

Вдали подъемля черный прах;

Идут походные телеги,

Костры пылают на холмах.

Беда: восстали печенеги!

Персонажи-символы и их содержания, ключи к иносказанию:

Руслан — Центр, формирующий стратегию развития народов России, глобального уровня значимости

Людмила — Люд Милый — народы России

Финн — Святорусское ведическое жречество.

Владимир — Благонамеренные управленческие структуры государственного уровня значимости.

Черномор — Надгосударственный центр управления по библейской концепции.

Голова — Все Правительства России под пятой Черномора (от Владимира — до наших дней).

Наина — Раввинат и высшие структуры масонства.

Фарлаф — Жиды всех национальностей и низшие слои масонства.

Ратмир — Элита славянских племен, принявших иудаизм (Хазарский каганат).

Рогдай — Языческая военная элита.

Печенеги — Национальные «элитарные» структуры.

Конь — Толпа, не вызревшая до народа.

Двенадцать дев — Исторически сложившееся христианство.

Напомним, чем всё кончилось:

Руслан летит к Людмиле спящей,

Её спокойного лица

Касается рукой дрожащей…

И чудо: юная княжна,

Вздохнув, открыла светлы очи!

Казалось, будто бы она

Дивилася столь долгой ночи;

Казалось, что какой-то сон

Её томил мечтой неясной,

И вдруг узнала — это он!

И князь в объятиях прекрасной.

Воскреснув пламенной душой,

Руслан не видит, не внимает,

И старец в радости немой,

Рыдая, милых обнимает.

Помимо этого в цикле повестей Белкина Александр Сергеевич проработал различные сценарии будущего России, остановившись на матрице «Метель» (http://rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01p rose/0859.htm), о чём мы писали в статье «Поздравление с Новым Годом — матрица «Метели» А.С. Пушкина!» (http://inance.ru/2014/12/metel/).







Приведём систему кодов второго смыслового ряда этих произведений, но повторять разбор не будем, читайте статью.





Напомним только концовку «Метели», которая так близка концовке поэмы:

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел… и бросился к её ногам…

И для детей и для взрослых детей старался Пушкин оставить свои послания о будущем России — «имеющий уши, да услышит». О существе матричного управления предлагаем посмотреть интервью с кандидатом экономических наук Величко Михаилом Викторовичем: «эгрегориально-матричное управление» (https://www.youtube.com/watch?v=3R_i75uW bpg) от 07 января 2015 года в Санкт-Петербурге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё творчество Александра Сергеевича Пушкина, входя в мировоззрение подрастающих поколений и зрелых людей, таким образом является одним из столпов Русской цивилизации наряду с идеей Справедливости, которую русский человек ищет во всём и Русским языком, как языком международного общения на мировоззренческие темы.







Именно поэтому все попытки уничтожить его наследие как усилиями разнообразных орденов, так и просто идиотами, тщетны, поскольку Пушкин действительно воздвиг себе памятник нерукотворный — сделал неоценимый вклад в духовность Русской цивилизации и в День Рождения Самого Справедливого поэта обратите, как и он, свои взоры в будущее и подумайте над тем, каким вы хотите видеть наше общее будущее, в какой матрице жизни вы хотели бы жить и мечтайте, помня о том, что мечта отличается от фантазии тем, что к мечте человек стремится, делает шаги для её реализации, как когда-то двести лет назад такие шаги стал делать и он, в итоге обессмертив своё творчество, поэтому Пушкин — вечно живой!

Храните рукопись, о други, для себя!

Когда гроза пройдёт, толпою суеверной

Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,

И, долго слушая, скажите: это он;

Вот речь его. А я, забыв могильный сон,

Взойду невидимо и сяду между вами,

И сам заслушаюсь, и вашими слезами

Упьюсь… и, может быть, утешен буду я

Любовью…









Молодёжная аналитическая группа