Революция 1917 года в рисунках детей-очевидцев

... некоторые типичные рисунки. О высеченных в камнях рисунках надо сказать...и помнят детали местности плохо, но все же очевидцы единодушны: ...что по крайней мере после революции никаких других работ на ..."ЧГ" в 1930-х годах со школьной экскурсией, запомнила только...