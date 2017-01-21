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Революция 1917 года в рисунках детей-очевидцев

12:54. 21 января 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:


Революция 1917 года в рисунках детей – очевидцев событий.

Эта коллекция, собранная основоположником советской науки о народном изобразительном искусстве Василием Сергеевичем Вороновым (1887 – 1940), была передана в собрание Государственного исторического музея в 1919 году. Составителем и автором текста публикации стала кандидат искусствоведения Н. Н. Гончарова. …Не ставя перед собой цель полной электронной публикации книги, мы хотим поделиться ее богатейшим иллюстративным материалом, в каком-то смысле, "непосредственно отразившем" окружавшую ребенка действительность столетней давности.
Описания детских работ даны из перечня иллюстраций в конце книги. Дополнительные описания – из текста Н.Н. Гончаровой, – в кавычках. Надо сказать, что идеология советского времени наложила глубокую печать на искусствоведческое исследование детских работ. Некоторые описания могут вызвать изумление у современного читателя, другие – саркастическую улыбку. Следует помнить, что книга была издана в начале активной фазы горбачевских реформ…
Издание представляет коллекцию рисунков в виде драматического повествования, и начинается с "образов эпохи", или серии "типовых портретов", отсылающих к известной серии фотографий "Русские типы", которую мы и приводим в нашей сегодняшней публикации…




Надписи: на знамени — До­лой войну, давайте нам хле­ба; справа в рамке — Боль­шевик это эсть тот человек который идетъ п(р)оти(в) войны и просит много хлеба.









Матрос-большевик с крейсера "Аврора".









Эсер-агитатор.


Кадет.










Буржуй с конфетами.


Спекулянт.






Большевик это есть такой че­ловек, который не хочет, что­бы были буржуи.


Большевик и меньшевик.


Большевик Ленин и меньшевик Дан.


Демонстрация возле Большого Театра. Август 1917.


Демонстрация. Лозунг "Долой старое правительство. Да здравствует новое".


Демонстрация.


Февраль 1917.


Демонстрация с военным оркестром.


Демонстрация с лозунгом "Война до победы".







Три колонны. Надписи на плакатах (слева направо): нехай жiе Украiана; Да здраст(вует); Да здрав­ствует Временное правитель­ство и Керенскiй; Да здрав­ствует интернацiонал; Да здравствует свободная Росiя; 8 час; Nex Polcka; Nex Polcko. [Слева — колонна украинцев, несущих портрет Винничен­ко, главы Украинской Цент­ральной Рады, и лозунг «Да здравствует Украина» (на украинском языке). Посре­дине — колонна русских с призывом поддержки Вре­менному правительству. Справа — поляки с лозунгом «Да здравствует Польша» (по-польски). Лозунг в глубине — «8 час» — требование вось­мичасового рабочего дня. Правее — угол портика Боль­шого театра.


Делегая рабочих перед казармами.


Автомобиль с революционными солдатами.


Демонстрация возле фабрики.


Демонстрация земского союза.


Красногвардейцы.


Выборы в городскую Думу.


Лубянский пассаж.


Митинг у Красных ворот.


Митинги. Март 1917


Очереди.


Мясо-торговля Перловой.


Очередь в булочную.


Очередь в магазин Титова.


Очередь в булочную Чуева.


Санитарный вагон.


Поезд "Москва – Нижний Новгород".


Станция "Рязань".


Поезд на 27-й версте.


Большевики по улице стреляют вдоль. Ноябрь 1917.


Стрельба по Красной гвардии. Ноябрь 1917.


Московский фронт. Ноябрь 1917.


Телефонная станция и убитые. Декабрь 1917.


Бои на театральной площади. Ноябрь 1917


Бои под стенами Кремля.


Бой за Кремль.


Осада дома.


Бой возле казарм.


Перестрелка на улице.


Гражданская война в Москве.


Взятие Алексеевского военного училища.


Прибитые карательного отряда на станцию. Надписи на знаменах (слева направо): Долой большеви­ков; Свободная страна ура; Война до победног(о) конц(а); Да здравствует свобод­ная Россия.


Уличный бой с участием броневика.


Обыск.


Витрина нотариуса Плевако.

По ссылкам можно найти так же пояснения к некоторым рисункам.
http://trojza.blogspot.ru/2017/01/1917.html – часть №1
http://trojza.blogspot.ru/2017/01/1917_17.html – часть №2
http://trojza.blogspot.ru/2017/01/1917_19.html – часть №3

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1917, большевики. меньшевики, гражданская война, дети, история, кадеты, керенский, Ленин, Москва, октябрьская революция, петроград, рисунки, февральская революция, эсеры
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