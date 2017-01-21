Революция 1917 года в рисунках детей-очевидцев
12:54. 21 января 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Революция 1917 года в рисунках детей – очевидцев событий.
Эта коллекция, собранная основоположником советской науки о народном изобразительном искусстве Василием Сергеевичем Вороновым (1887 – 1940), была передана в собрание Государственного исторического музея в 1919 году. Составителем и автором текста публикации стала кандидат искусствоведения Н. Н. Гончарова. …Не ставя перед собой цель полной электронной публикации книги, мы хотим поделиться ее богатейшим иллюстративным материалом, в каком-то смысле, "непосредственно отразившем" окружавшую ребенка действительность столетней давности.
Описания детских работ даны из перечня иллюстраций в конце книги. Дополнительные описания – из текста Н.Н. Гончаровой, – в кавычках. Надо сказать, что идеология советского времени наложила глубокую печать на искусствоведческое исследование детских работ. Некоторые описания могут вызвать изумление у современного читателя, другие – саркастическую улыбку. Следует помнить, что книга была издана в начале активной фазы горбачевских реформ…
Издание представляет коллекцию рисунков в виде драматического повествования, и начинается с "образов эпохи", или серии "типовых портретов", отсылающих к известной серии фотографий "Русские типы", которую мы и приводим в нашей сегодняшней публикации…
Надписи: на знамени — Долой войну, давайте нам хлеба; справа в рамке — Большевик это эсть тот человек который идетъ п(р)оти(в) войны и просит много хлеба.
Матрос-большевик с крейсера "Аврора".
Эсер-агитатор.
Кадет.
Буржуй с конфетами.
Спекулянт.
Большевик это есть такой человек, который не хочет, чтобы были буржуи.
Большевик и меньшевик.
Большевик Ленин и меньшевик Дан.
Демонстрация возле Большого Театра. Август 1917.
Демонстрация. Лозунг "Долой старое правительство. Да здравствует новое".
Демонстрация.
Февраль 1917.
Демонстрация с военным оркестром.
Демонстрация с лозунгом "Война до победы".
Три колонны. Надписи на плакатах (слева направо): нехай жiе Украiана; Да здраст(вует); Да здравствует Временное правительство и Керенскiй; Да здравствует интернацiонал; Да здравствует свободная Росiя; 8 час; Nex Polcka; Nex Polcko. [Слева — колонна украинцев, несущих портрет Винниченко, главы Украинской Центральной Рады, и лозунг «Да здравствует Украина» (на украинском языке). Посредине — колонна русских с призывом поддержки Временному правительству. Справа — поляки с лозунгом «Да здравствует Польша» (по-польски). Лозунг в глубине — «8 час» — требование восьмичасового рабочего дня. Правее — угол портика Большого театра.
Делегая рабочих перед казармами.
Автомобиль с революционными солдатами.
Демонстрация возле фабрики.
Демонстрация земского союза.
Красногвардейцы.
Выборы в городскую Думу.
Лубянский пассаж.
Митинг у Красных ворот.
Митинги. Март 1917
Очереди.
Мясо-торговля Перловой.
Очередь в булочную.
Очередь в магазин Титова.
Очередь в булочную Чуева.
Санитарный вагон.
Поезд "Москва – Нижний Новгород".
Станция "Рязань".
Поезд на 27-й версте.
Большевики по улице стреляют вдоль. Ноябрь 1917.
Стрельба по Красной гвардии. Ноябрь 1917.
Московский фронт. Ноябрь 1917.
Телефонная станция и убитые. Декабрь 1917.
Бои на театральной площади. Ноябрь 1917
Бои под стенами Кремля.
Бой за Кремль.
Осада дома.
Бой возле казарм.
Перестрелка на улице.
Гражданская война в Москве.
Взятие Алексеевского военного училища.
Прибитые карательного отряда на станцию. Надписи на знаменах (слева направо): Долой большевиков; Свободная страна ура; Война до победног(о) конц(а); Да здравствует свободная Россия.
Уличный бой с участием броневика.
Обыск.
Витрина нотариуса Плевако.
По ссылкам можно найти так же пояснения к некоторым рисункам.
http://trojza.blogspot.ru/2017/01/1917.h
http://trojza.blogspot.ru/2017/01/1917_1
http://trojza.blogspot.ru/2017/01/1917_1
Источник: colonelcassad.livejournal.com