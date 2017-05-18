Новости Украины и Новороссии 18 мая 2017

В село под Харьковом, где произошла перестрелка, ввели спецназ

В поселок Ольшаны под Харьковом, где ранее произошла драка со стрельбой, в результате которой погиб один человек и трое получили ранения, ввели спецназ.

Об этом сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

«Действительно, патрулируют, в том числе, бойцы батальона особого назначения, на подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего задействовано более полусотни правоохранителей», — сообщила спикер полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области в поселке Ольшаны в результате конфликта «на почве длительного бытового недоразумения» произошла массовая драка со стрельбой.

На Украине все чаще фиксируются убийства из огнестрельного оружия, взрывы гранат, кражи. Проблема заключается в том, что в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает от бойцов зоны «АТО», которые незаконно перепродают оружие на «черный рынок». Преступность в стране стремительно растет.

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Хакеры Порошенко считают, что заблокировали $19 миллионов на счетах ЛДНР

Основатель украинской экстремистской организации «Украинские кибервойска» Евгений Докукин заявил, что на счетах, которые якобы собирали средства для нужд ДНР и ЛНР украинские хакеры заблокировали $19 млн.

«Всего мы заблокировали 445 счетов и на них, по моим оценкам, 19 миллионов долларов», — сказал Докукин.

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На Украине снова хотят ввести визовый режим для россиян

Верховная Рада Украины может в срочном порядке рассмотреть зарегистрированный еще в феврале 2016 года законопроект о введении визового режима с Россией.

Об этом заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

По его словам, они хотят, чтобы вопрос о визах с Россией был в срочном порядке поставлен на голосование.

Напомним, что 17 мая Европейский союз ввел безвизовый режим для Украины. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

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Против веры. Ростислав Ищенко

О борцах с русским православием на Украине

Киевский режим 18 мая 2017 года сам закроет последнюю форточку возможностей для продления своего существования. В этот день в Верховной раде будет рассмотрен законопроект об ограничении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Он подразумевает полное вмешательство государства в жизнь религиозных организаций. Всё это делается для того, чтобы в перспективе полностью уничтожить русское православие на Украине. К чему это приведет?

Любому, даже начинающему политику известно, что самыми кровавыми, непримиримыми и разрушительными бывают войны за веру. В ходе обычных межнациональных и гражданских конфликтов человек борется за собственное будущее, за будущее своих детей и более отдаленных потомков. Но жизнь человеческая конечна, и с проигрышем политической борьбы он так или иначе смиряется. Смирился американский Юг, проигравший гражданскую войну Северу. Смирились русские белые, проигравшие гражданскую войну красным. Смирились испанские республиканцы, подавленные войсками Франко.

В войне за веру сражение идет за жизнь вечную, за Царство Божие. Даже самое сокрушительное поражение не ведет к смирению, поскольку речь о спасении души.

Поэтому христианство устояло против самых жестоких репрессий первых веков нашей эры, переформатировало под себя Римскую империю, а потом и пережило ее. Поэтому малочисленные первоначально сторонники пророка Магомета покорили вначале Саудовскую Аравию, а затем половину Евразии и Африки. Поэтому иудаизм сохранился в рассеянных и зачастую преследуемых общинах в течение двух тысячелетий без государственного существования еврейского народа.

Потомки украинских коллаборационистов, захватившие сегодня власть в Киеве, три года в меру своего провинциального разумения строили некую государственную конструкцию, которая получилась весьма сомнительной в военно-политическом и финансово-экономическом плане и оказалась способна выживать только за счет постоянной внешней подпитки.

Теоретически, однако, если бы «звезды благоприятствовали», это образование могло бы просуществовать и пять, и десять, и пятьдесят лет. Мало ли кому могло пригодиться дешевое орудие, готовое «за еду» отрабатывать любой политический заказ.

Что касается закона, который теперь будет рассматриваться в Раде, то есть три возможных варианта развития событий. Законопроект будет отклонен. Законопроект будет принят и подписан президентом, обретя силу закона. Законопроект будет принят, но президент его не подпишет, применив вето на основании противоречия конституции, а 300 голосов для преодоления вето Рада не наберет.

Еще месяц назад я бы сказал, что именно последний вариант, когда и овцы целы, и волки сыты, наиболее вероятен. К тому же он находится в русле украинской политической традиции — ничего не доводить до конца. После законодательного запрета на Украине георгиевской символики, «ВКонтакте», «Одноклассников» и сервисов «Яндекса» уверенности в том, что украинские политики попробуют вовремя остановиться, у меня нет.

Впрочем, это уже и не важно. Сам факт вынесения данного законопроекта в сессионный зал знаменует начало нового этапа гражданской войны на Украине — постепенного превращения ее в войну религиозную.

Точно так же, как первый («мирный») майдан, самим фактом своего проведения он дал старт холодной гражданской войне с практически неизбежным перерастанием ее в горячую. Одно лишь публичное обсуждение закона о запрете УПЦ МП в сессионном зале делает его фактором политической борьбы, снимает формально существовавшее табу на религиозное противостояние.

Храмы УПЦ МП захватывались и раньше, священников избивали, убивали, вынуждали эмигрировать с Украины. Однако раньше это трактовалось как «противозаконные эксцессы». Голосование депутатов по законопроекту легализует антиправославных погромщиков. Мало ли что закон не прошел (даже если не прошел), но ведь мог пройти. Теперь это «законные требования» части общества, поддерживаемые существенной частью законодателей.

Майданы поначалу также поддерживались лишь меньшинством населения и политиков. Но стоило объявить их законной формой борьбы части общества за свои права, и вот уже налицо разрушенные города, десятки тысяч погибших, и конца этому не видно.

Ростислав Ищенко, газета «Известия»

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Украинский юрист обещал засудить Порошенко

Украинский юрист Роман Лихачев потребовал признать незаконным указ президента Украины Петра Порошенко, согласно которому на территории страны запрещается доступ к российским сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru. Копия искового заявления, поданного в Высший административный суд, доступна на странице юриста в социальной сети Facebook.

«Мы же страна , которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея. Я просто не могу понять где и когда я делегировал государству право определять что и где мне смотреть, писать и читать», — написал Роман Лихачев в Facebook.

Юрист #ЧугуевскойПравозащитнойГруппы Роман Лихачев подал иск к Президенту Украины об отмене Указа Президента Украины о з… Опубликовано Романом Лихачовым 17 мая 2017 г.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков, а также руководитель News Front Константин Кнырик.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

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Туалеты не работают, шаурма вернулась: «Европа» ушла из Киева вслед за «Евровидением» (ФОТО)

После завершения «Евровидения» Киев уверенно возвращается к прежней жизни: стихийная торговля, шаурма и мусор занимают свои прежние места на улицах. Не обошлось и без курьезов: эвакуатор, перевозивший трактор, не рассчитал высоту и повредил мост Метро, который немного привели в порядок к началу песенного конкурса. Маршрутки снова создают заторы возле остановок, а бабушки с новой силой принялись продавать «с земли» нехитрые товары, в основном продукты и дефицитные сигареты. Кроме того, парковочная идиллия в зоне от станции метро «Левобережная» до Международного выставочного центра, где и проводились концерты, закончилась. Повреждение моста заделали знаком В понедельник вечером многие прохожие и водители стали свидетелями того, как возле станции «Левобережная» эвакуатор, который вез трактор, не рассчитал высоту и протаранил мост, отремонтированный несколькими неделями ранее к песенному конкурсу. По словам очевидцев, в результате ДТП была сильно повреждена внутренняя сторона моста, где проходят силовые кабели. Но метро продолжало работать. Читайте также: «Взрывать их прямо в пятиэтажках, резать, сжигать и наматывать на гусеницы», — сбежавший на Украину журналист о российских гражданах Примечательно, что поврежденный участок моста коммунальщики, как заметили украинские «Вести», просто завесили дорожным знаком. Парковки и шаурма Тем временем «Левобережная» возвращается к прежней жизни. Первые полосы для движения снова заставлены припаркованными авто, а чтобы пройти к маршрутке или метро, вновь приходится преодолевать десятки препятствий из копченой рыбы, цветов, сигарет и колбас, которыми активно торгуют предприимчивые старушки. Как результат — горы мусора, соответствующий запах, хаос и крайне неэстетичный вид. Особое возмущение киевлян вызывают водители такси, которые паркуются прямо на новой плитке. К слову, официальные парковки в этом районе есть только возле ТЦ «Левобережный» и рынка. Вернулись на свои места и маршрутки, которые, вопреки обещаниям властей привести в порядок транспортные потоки, снова занимают довольно много места и выстраиваются в неровные ряды, создавая препятствия коммунальному транспорту на подъездах к остановке. Появляются первые ларьки с шаурмой. Сейчас один из них спрятался возле новых туалетов, которые власти установили накануне «Евровидения». Сейчас же они играют исключительно декоративную роль, так как после окончания конкурса работать туалеты перестали. Читайте также: Спецназовец ССО Украины продал ЛНР списки секретного отряда, причастного к убийствам Моторолы и Гиви Любопытно, но полиции за полдня, проведенного на Левобережке, украинские «Вести» так и не заметили. «”Евровидение” закончилось, вместе с туристами разбежалась и полиция», — шутят в соцсетях киевляне. В полиции признают, что с окончанием конкурса в этом районе полицейских, действительно, стало меньше, но все патрули работают в штатном режиме. «В этом районе на время конкурса действовал усиленный режим безопасности, поэтому экипажей было больше», — сказали нам в пресс-службе полиции. Антон Дранник

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Новости Украины: Хмельницкий отвернется от Москвы

Такой поворот обойдется украинцам в $26 тысяч

На Украине в Чернигове памятник гетману Украины Богдану Хмельницкому, установленный в центре города, развернут на 180 градусов спиной к Москве, сообщили в Черниговском городском совете.

Поворот скульптуры обойдется городскому бюджету в 700 тысяч гривен ($26 тысяч).

Отмечается, что в ходе реконструкции сквера памятник работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе будет повернут лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

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Вы скоро начнете исчезать, «как роса на солнце», — соратник Януковича — майданным депутатам (ВИДЕО)

17 мая экс-министр МЧС Украины и один из соратников Януковича Нестор Шуфрич выступил с трибуны Верховной Рады, пообещав новой киевской власти скорое уничтожение и забвение. «Я хочу вам процитировать Дональда Трампа — „Let’s make peace“. Скажите, пожалуйста, с теми решениями, которые мы вчера принимали — о запрете георгиевской ленты, о запрете популярнейших Интернет-ресурсов, — разве мы сможем достичь мира?» Бывший «регионал» напомнил о нашумевшей записи Трампа в Twitter, где фото со встреч с Лавровым и Климкиным сопровождалось подписью «Let’s make peace». «Это путь к миру? Нет, это путь к противостоянию. И когда меня за границей спрашивают: «Скажите, а когда наступит мир?», я отвечаю: «К сожалению, не раньше, чем уйдет эта власть. Чем скорее уйдёт эта власть, тем более реальными станут перспективы мира», — заявил Шуфрич. Он спрогнозировал конец майданных властей в 2017–2018 году. «Коллеги, 19-й год никто не отменял! Весна и выборы придут!» — напоминает Шуфрич, имея в виду год окончания полномочий текущего созыва ВР. «А значит уйдете вы и уже через полгода, поверьте моей практике, начнете исчезать, как роса на солнце, потому что с вами только беда, война и смерть», — крайне эмоционально цитирует Шуфрич слова из украинского гимна. Как сообщала «Русская Весна», после этого выступления бывший командир карательного батальона «Днепр-1» Юрий Береза с парламентской трибуны посоветовал Нестору Шуфричу «засунуть георгиевские ленты в задницу». Нестор Шуфрич вышел из «Партии регионов» и сейчас является депутатом Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок». ​Он всегда отличался крайне эмоциональным стилем публичных выступлений. Читайте также: Рада зажигает огни: Нардеп посоветовал коллеге засунуть «в задницу» георгиевские ленты (ВИДЕО)

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Дневник киевлянки: Украина не ВКонтакте

Как в Киеве встретили запрет российских социальных сетей и сайтов

Вчера Петр Алексеевич Порошенко таки рубанул по «агрессору»: на Украине запретили популярные социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Майл.ру , «Касперского», «Яндекс» и даже бухгалтерскую программу «1С».

Честно говоря, не хотелось писать на эту тему, потому как по этому дикому решению высказались все, кто хотел, а дублировать возмущение казалось лишним. И так все время пишешь, словно историю болезни в психиатрическом отделении ведешь в качестве врача психиатра, а больные никак не выздоравливают. Но сегодня утром пришло письмо от команды «Майл.ру « с просьбой поменять почту.

Признаюсь, что моему почтовому ящику на «вражеском» ресурсе исполнилось 13 лет, а для меня Майл.ру» — это кусок жизни, которого лишили одним нелепым указом. И теперь у меня больше этой почты не будет, как и у миллионов пользователей русскоязычного сегмента Интернета. Сегодня такое чувство, будто меня просто нагло обокрали, а еще надругались над жилищем. Более 20 миллионов граждан Украины лишили не просто соцсетей как таковых , но и работы в соцсетях и главное простого человеческого общения, которое не заменить ничем.

Офисный планктон и не только, в Киеве срочно меняет почтовые ящики, аккаунты, а вот на блокировку российских сайтов государству Украина придется потратить не менее 1 млн долларов. Ну у нас просто некуда девать деньги, особенно – после 2014 года. Я здесь ни раз не участвовала ни в каких Майданах. Ни в 2004-м, ни тем более 2014-м, который тут называют «революцией» циничные самозванцы. И вот, дождалась того, что украинцы больше не хотят никаких Майданов, считая те совершенно бессмысленными, видя, как власть обламывает собственный народ через колено.

Майданы ничего не меняют. Становится только хуже, — признаются киевляне, обсуждая новость о запрете соцсетей и Яндекса. Большинство граждан Украины запрет будут пытаться обходить насколько это возможно , но местных провайдеров уже запугивают огромными штрафами. К примеру, «Укртелеком», принадлежащий олигарху Ахметову, не дожидаясь вступления указа в силу, еще вчера вечером начал блокировать российские сайты. Вы говорите — «базовые европейские ценности», «беспрецедентная свобода слова»? А как же! Вот же она! Наслаждайтесь, громадяне.

Хунту заказывали?

У кого — то еще остались сомнения на предмет того, что «мы живем по- новому? Может уже пора запретить русские имена и фамилии? Хотя это уже было: депутат национал- социалистической партии « Свобода» Ирина Фарион еще несколько лет назад предлагала менять русские (кацапские имена, по ее словам) на украинские, посещая детские садики. Мишу на Михайлика, Аню на Ганнусю. Может, русским запретить ходить в украинские рестораны, не разрешать есть борщ и перейти на щи? Может, русским надо выдавать какие-то отличительные знаки-нашивки, чтоб уже никто не путался и не сомневался в правильности европейского курса? Ну чтоб сразу ясно было. Бей русских, спасай Украину.

— Мама, сегодня день рождения Михаила Булгакова, между прочим, — вчера вечером мне напомнила дочка, явно расстроенная новостью, поскольку у нее друзья «висят» Вконтакте», и та с ними общается не первый год в популярной соцсети.

— Да? Я забыла. «Как будет по-украински «кит»? вспоминаю вслух героя романа Булгакова «Белая Гвардия» Турбина, подшучивающего над своим соседом, доктором Курицким, впавшим в патриотическую эйфорию.

Вот как-то все символично выглядит: на Украине спустя сто лет запрещают «Белую гвардию», а в день рождения Михаила Афанасьевича социальные российские сети как антиукраинские. С людьми другой точки зрения тут три года поступают очень сурово. И вот мэр города Днепра Борис Филатов, запретивший ветеранские организации в городе, после празднования 9 мая, которое пошло не по сценарию властей, снова предупреждает в «Фейсбуке»:

Как я и обещал ранее, из городского бюджета сегодня на сессии выделена сумма на финансирование ветеранской организации воинов АТО в размере 2 мл. 300 000. И это кроме прямых выплат, лекарств, земли и др. Хунта будэ…

Но мы даже и не сомневаемся и готовы к новым и более жестоким и изощренным запретам. Весь вопрос: как долго будем еще терпеть?

Полина Орловская, «Комсомольская правда»

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Интернет на Украине подорожает в два раза из-за блокировки российских ресурсов

Для блокировки российских сайтов провайдерам нужно закупить новые технологии, что неизбежно повлияет на стоимость интернета на Украине. Об этом заявил Александр Федиенко, председатель Интернет-ассоциации Украины. По его словам, интернет-сеть на Украине строилась, когда не было необходимости контролировать контент трафика. Провайдеры закупали дешевую технику без анализаторов контента, что во многом обуславливало самую низкую в Европе стоимость услуг Интернет для населения. «Закупка новой техники, конечно, повлияет на тарифы операторов. По опыту России, тарифы поднялись в два раза. Это оборудование покупается или в Америке, или в Европе и не за гривни. Чтобы существовать дальше, провайдерам придется тратить валюту, которую они не зарабатывают», — рассказывает председатель Интернет-ассоциации. По словам Федиенко, указ Порошенко о запрете российских сервисов и сайтов грозит переделом рынка коммуникаций. Мелкие операторы не смогут закупить технику для блокирования сайтов, что вынудит их покупать трафик к крупным провайдерам. Как и всё перекупленное этот трафик будет дороже. Эксперты Интернет-ассоциации Украины полагают, что провайдерам придется потратить на закупку технологий для контроля трафика не менее 1 млрд долларов, а на переоборудование систем уйдет один-два года. Читайте также: «Кто ВКонтакте — тот москаль»: интернет взорвался фотожабами (ФОТОЛЕНТА)

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Зачем Украина запретила российские соцсети, — мнение

Журналистка Ирина Алкснис прокомментировала действия украинских властей, запретивших российские соцсети. «А теперь спекуляция, зачем Киеву нужны все эти недавние действия. Полагаю, что целью является именно население страны. И цель это простая — стимулировать новую волну исхода из Украины. Куда — Россия, Европа, Белоруссия — значения не имеет. Эти же санкции кучу украинского бизнеса разорят, а еще больше народу оставят без подработок, которые обеспечивала им Россия. Не представляю сколько украинских рукодельниц, продающих свои вещи через интернет, останутся без заработков, которые им обеспечивал выход на российскую аудиторию в ВК. Да, будут ставить специальные приложения, учиться обходить блокировки, но бизнес в таких условиях вести становится проблематично, с переходом в итоге в невозможность. А нужно это Киеву потому, что украинская система таки деградирует и ее управляемость падает. Слишком большое население, в целом, и слишком большая доля нелояльных в частности ситуацию усугубляют. Киеву нужно избавляться и от „ваты”, и от людей в целом. Для этого создаются условия, чтобы даже самый патриотический патриот со свидомией головного мозга понял, что надо хватать ноги в руки и валить отсюда. Киеву нужно, чтобы из Украины уехали все, кто имеет на это хоть малейшую возможность. Чтобы страна стала насколько возможно малонаселенной с законопаченными выходами на альтернативную информацию. Более того, я не удивлюсь, если Киев готов ради этой цели сбросить еще ряд территорий. И поможет им в этом именно отнятие храмов у РПЦ. Сопротивление этому процессу будет везде, но на карте возникнет чисто географическая линия, где радикалы начнут проигрывать. Чем дальше на восток, тем сильнее. Понятно, что в ключевых местах будет сделано все, чтобы сохранить контроль. За ту же Одессу Киев будет держаться зубами. А вот Харьковом, не удивлюсь, если будут готовы пожертвовать. Очень интересный вопрос в этой связи возникает с Днепропетровском. Плюс новые мятежные территории вдохнут новую жизнь в «АТО» и поддержание патриотической взвинченности у оставшегося населения. В результате Киев получит несколько уменьшившуюся территорию, зато с сильно поредевшим населением и существенным исходом нелояльных жителей, которые предпочтут переехать на восток страны или в Россию. Что ему — Киеву — и надо». Читайте также: На Украине удивлены, что Порошенко не запретил «Русскую Весну»

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Моя игра для тупых собак

Одна бабка с варениками и сплошной Павло Зибров



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В Херсоне поспешили закрыть российские интернет-сервисы

Прошли лишь одни сутки с момента подписания Порошенко печально известного указа об антироссийских санкциях, как в провинциальном Херсоне большинство провайдеров уже перекрыли доступ к Яндексу, Мейл.ру, Вконтакте и Одноклассникам. Хотя могли не спешить до 1 июня. Видать, торопятся показать верноподданность. А может, пошли слухи, что последнего, введшего санкции, будут бить. И не только рублем, вернее не одной лишь всей гривной.

Первым поспешил услужить диктаторскому режиму государственный оператор связи Укрнет. Не удивительно – купивший его Ахметов ищет повод нагадить России за национализацию его предприятий в ЛДНР. Хотя причем здесь Россия?

Не отстали Киевстар и Вадафон (бывший МТС). Последнее – предприятие с российским, слегка закамуфлированным под скандинавский, капиталом. Такой привет оно передает своей «бизнес-родине».

Ничего личного, только бизнес. К слову, похожей же информационной политики придерживались и украинские дочки Яндекса и Мейл.ру. В заголовки топовых новостей Yandex.ua обычно выбирал самые отвратительные, унизительные для России названия статей с худших украинских пропагандистских ресурсов вроде «Апострофа» или «Цензора». А менеджмент Mail.ua мог бы занять достойное место на любом факельном шествии «Свободы», «Азова» и «Правого сектора». Однако подчеркнутая лояльность к пронацистскому режиму им не помогла.

Смешно, но дольше всех давал в Херсоне доступ к запрещенным ресурсам оператор с американским капиталом «Воля». Но к позднему вечеру эпидемия верноподданности накрыла всех основных провайдеров. Вот уж провинция, так провинция – чтобы не хуже, чем у соседа.

Самое удивительное, что во многих крупных городах Украины отключение российских ресурсов еще только обсуждается. Из Харькова сообщают, что вечером 17-го все запрещенные сервисы работают. Не слышно об отключениях даже из Киева.

Но местные херсонские ватники не огорчаются. Вконтакте был больше оккупирован майданной публикой, так что и жалеть особо не о чем. А в примитивных Одноклассниках политической информации вообще было немного. Пострадали больше сами майдауны: крепясь, они вынуждены переносить свои группы со свастиками в Фейсбук. А тут проблема: не все из них в состоянии овладеть более сложным интерфейсом.

А кому из наших надо все же работать в ВК или Ок – особой проблемы нет. Любой анонимайзер, VPN или даже удаленный прокси легко обходит блокировку. Пока она сделана по самому простому принципу: блокирует запрещенные ай-пи адреса (те самые, по которым всех нас можно вычислить).

На разработку более сложной защиты украинские провайдеры хотят два года и… один миллиард гривен. Тут есть над чем поработать: задача будет посложнее, чем «стена Яценюка», на которую лысый Кролик «освоил» всего-то 600 миллионов. И результаты, можно предположить, будут еще более оглушительные, чем после Сениного «северного вала».

Автор Анна Ахметова

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Александр Турчинов: Facebook работает прозрачно, но и там действуют российские спецслужбы

Но в отличие от ВКонтакте, Одноклассников и других российских сайтов, Facebook реагирует на заявления Киева, подчеркнули в СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что социальная сеть Facebook работает прозрачно, но и там действуют российских спецслужбы.

«Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию», — сказал он.

По его словам, ФСБ работает в соцсети так же, как и ВКонтакте, Одноклассниках и других уже запрещенных в Украине российских сайтах.

Тем не менее, как отметил Турчинов, в отличие от российских сайтов, Facebook реагирует на заявления Киева о фейковых страницах «пропагандирующих войну, насилие, сепаратизм».

«Украинская спецслужба обращается к ним (Facebook и Twiiter — ред.) с заявлением о том, что эта страница несет негативное, опасное содержание, они сразу ее удаляют», – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что российские соцсети, наоборот, способствовали работе ФСБ.

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