Тайна “тибетских гранитных дисков”

В далеком 1937 году археологическая экспедиция во главе с китайским археологом Чи Пу Тэем, работавшая на границе с Тибетом в отрогах хребта Байан-Кара-Ула (провинция Цинхай), обнаружила странное кладбище – 716 выдолбленных в скале пещерок, в каждой из которых лежало по одному мумифицированному телу.

Способ захоронения был совсем не удивительным – в Тибете почти половина населения жила в естественных или вырытых пещерах. Удивлял размер мумий: они не превышали 115 сантиметров и у них были непропорционально большие головы. Антрополог, член экспедиции, определил, что мумифицированные существа по строению скелета отличаются не только от китайцев и тибетцев, но и от других народов, живущих в этой части Азии.

У ног каждой мумии, найденной в 1937 году, лежал каменный диск диаметром 30 сантиметров и толщиной около одного сантиметра. Но самое интересное заключалось в том, что на каждом диске было, словно на граммофонной пластинке, центральное отверстие, от которого отходил двойной желобок, доходивший по спирали до самого края. И в нем просматривались совершенно неизвестные ученым письмена иероглифического типа. После того как с покрытых надписями дисков соскоблили частицы каменной массы, было сделано сенсационное открытие: химический анализ показал в дисках высокое содержание кобальта и еще какого-то металла, который определить не смогли. Понятно было лишь то, что этот материал похож на гранит, только очень твердый. Находка получила название “тибетские гранитные диски”. Осциллограф зафиксировал у дисков непонятную вибрацию. Можно было предположить, что они либо заряжались от источника электричества, либо использовались в качестве электрических проводников.

Экспедиция вернулась, взяв с собой около десяти этих артефактов. Но из-за войн – японской, Второй мировой, а также китайской “культурной революции” в 60-х годах, когда хунвейбины громили институты и музеи, ни одного диска или мумии не сохранилось – все “улики” тем или иным образом исчезали. Пропал куда-то даже отчет экспедиции, в котором были указаны точные координаты необычного кладбища.

История оказалась забытой – ученые не привыкли верить на слово. А потом и вовсе стала считаться мифом. Аргументом к тому, что это не более чем миф, было вполне объективное мнение: совершенно непонятно, откуда в 1937 году в стране, растерзанной войной, вообще нашлись средства на экспедицию в необжитые районы?

Однако экспедиция на самом деле имела место. Об этом можно было судить не только на основании воспоминаний, рассказов и свидетельств очевидцев, но и на основании книги, которую издал китайский профессор, расшифровавший надписи на дисках. Но обо всем по порядку.

Профессора Пекинской академии наук звали Цум Ум-Нуй, и ему на самом деле удалось расшифровать древние таинственные надписи, которые он назвал “бороздчатым письмом”. Когда он их перевел, информация с дисков буквально огорошила научную общественность: на дисках было написано о неких летательных аппаратах (“воздушных повозках”), прилетавших в горы Байан-Кара-Ула “из-за облаков” двенадцать тысяч лет назад. Управляли аппаратом некие человекоподобные существа – дропа. Упоминалось на дисках и о другом племени – кхам, видимо, это было племя аборигенов. Но ни те, ни другие в китайской истории неизвестны. Правда, среди местных житеоей ходили слухи, что где-то в районе гор Байан-Кара-Ула живет некий желтый народец – и тоже маленького роста. Говорили также, что у этого народца есть легенды, что они также спустились с небес.

Профессор Нуй на основе своих расшифровок написал книгу, где подробно рассказал о результатах своей работы и работы четверых его коллег. Книга в те годы произвела настоящую сенсацию. Она имела весьма интригующее название: “Древние тексты, повествующие о космическом корабле, прилетевшем на Землю двенадцать тысяч лет назад”. На дисках, общее число которых приравнивалось к количеству найденных скелетов – 716, была тщательно записана история инопланетных пришельцев, один из летательных аппаратов которых много тысяч лет назад потерпел крушение. Сначала перепуганные дикари племени кхам, жившие в горных пещерах, не поверили в мирные намерения пришельцев и убили какое-то количество существ, прилетевших с неба. Однако со временем люди племени нашли общий язык с оставшимися в живых пришельцами, которым дали имя дропа. Дропа-пришельцы понимали, что домой они уже никогда не вернуться, и стали пытаться приспосабливаться к окружающим условиям. Соседям же дикарям они постарались передать какие-то знания, доступные для их понимания на том уровне развития, на котором те находились.

Далее в книге описывались фрагменты дисков, которые после перевода воссоздают еще более масштабную картину событий. Как следует из одного из приведенных фрагментов, дропа не единожды приземлялись в Байан-Кара-Ула, а их визиты не всегда оказывались безобидными. Так, в один из визитов мужчины, женщины и дети племени кхам десять раз прятались в пещерах до восхода солнца. Наконец они поняли знаки и убедились, что на этот раз дропа пришли с миром. Таким образом, возможно, в китайских горах потерпел аварию не один космический аппарат, а целый инопланетный флот.

В общем, содержание книги оказалось настолько шокирующим, что Пекинская академия наук наложила запрет на любые публикации на эту тему. Профессору же пришлось настолько несладко, что он был вынужден доказывать собственную психическую полноценность. Но информация уже пошла гулять по миру, и в Институт археологии Академии наук КНР был сделан официальный запрос от одного известного китайского исследователя. В отчете было сказано следующее: “Сообщение о находке в Китае “гранитных дисков” лишено всяких оснований. Мы также ничего не знаем ни о каком профессоре Цум Ум-Нуе”. Те же, кто поддерживал версию Пекинской академии наук, вообще утверждали, что само имя “Цум Ум-Нуй” для китайца немыслимо. (Правда, ни от одного китайца таких утверждений не поступало…)

Что касается Цум Ум-Нуя, то он, имя которого не могло существовать, раздосадованный и обозленный, эмигрировал в Японию, где в 1964 году скончался по неизвестным причинам, а дропа продолжали считаться выдумкой.

Однако незадолго до его смерти, в июле 1962 года, в немецком журнале “Дас Вегетарише Универзум” (“Вегетарианская Вселенная”) была опубликована заметка, в которой сообщалось следующее: “На границе между Тибетом и Китаем возвышается хребет Байан-Кара-Ула. В пещерах этого хребта еще в 1937 году (по другим данным – в январе 1938 года) были найдены очень странные таблички с письменами. Люди, о которых китайские ученые имеют самое смутное представление, несколько тысяч лет тому назад с помощью каких-то абсолютно неизвестных орудий вырезали из чрезвычайно твердого материала типа гранита диски в форме грампластинок. 716 каменных дисков, найденных к настоящему времени в пещерах Байан-Кара-Ула, как и граммофонные диски, имеют в центре отверстие. От него по спирали к внешнему краю тянется двойная бороздка. Разумеется, это не звуковая дорожка, а письмо – самое необычное из тех, что когда-либо находили в Китае, да, пожалуй, и во всем мире. Более двух десятков лет потребовалось археологам и филологам для того, чтобы расшифровать письменные дорожки”. Как видим, в этой заметке нет ни слова о том, что написано на “табличках”, и говорится, что “найдено 716 дисков”, т.е. все, а экспедиция забрала с собой около десятка. Но где эти диски находились на момент написания заметки – журнал умалчивал. Интересно и сообщение о том, что расшифровывали неизвестные письмена “в течение двадцати лет”. Кто? Профессор Нуй? Так о нем же Пекинской академии наук ничего не известно. А если не он, то кто?

На заметку мало кто обратил внимание, и в результате сенсацию сочли, по меньшей мере, сомнительной; разговоры о ней постепенно затихли. Но умирать тайна не собиралась. Видно, было в ней что-то такое, что заставляло многих людей, несмотря на все опровержения, вновь и вновь пытаться нащупать след неуловимых дисков.

Однако мнение, навязанное Пекинской академией наук, что дропа – выдумки, господствовало долго, несколько десятилетий, пока, наконец, не выяснилось, что не все диски в ходе “культурной революции” бесследно исчезли – малая их часть рассеялась по различным хранилищам и музеям. (Отсюда можно сделать вывод, что кто-то потом, после 1937 года, эти диски из пещер вывез, а координаты пещер скрыл.) Так, австрийскому инженеру Эрнсту Вегерергу, много ездящему по свету и знакомому с нашумевшей книгой Цум Ум-Нуя, удалось в 1974 году обнаружить и сфотографировать два каменных диска в одном из музеев пригорода Цзиань, одного из древнейших городов Китая. В принципе, в музей Вегерер, путешествовавший с супругой, попал почти случайно: туристов привлекли достопримечательности, в том числе музей Баньпо, построенный на месте одноименной деревушки, где археологи раскопали поселение каменного века. Разглядывая экспозицию музея, супруги из Австрии внезапно замерли, не веря своим глазам: в застекленной витрине были выставлены два диска с отверстиями посередине. Они не просто напоминали диски, обнаруженные экспедицией 1937 года, а в точности соответствовали описаниям китайского ученого. Единственное было плохо: спиралевидная иероглифическая надпись сильно искрошилась, но просматривались изображения явно на космическую тему.

Миловидная женщина, директор музея, не возражала против того, чтобы Вегерер сфотографировал диски. Однако на естественную просьбу поведать о происхождении этих экспонатов отреагировала с явной заминкой. Очевидно, сказала она, предметы имеют культовое значение и сделаны из глины, так как в музее выставлены только керамические изделия. В итоге Вегереру пришлось удовлетвориться лишь двумя цветными фотографиями артефактов.

Потом он попросил разрешения подержать диски в руках. Странно: на керамику эти диски не походили – они были весьма увесистыми и очень твердыми на ощупь. Откуда попали в музей эти предметы, директор тоже не знала, но при взгляде на карту Китая сразу бросается в глаза, что город Цзиань расположен не так уж далеко от хребта Байан-Кара-Ула.

Прошло еще двадцать лет, и в марте 1994 года в очередной раз прибыл в Китай один австрийский журналист – Петер Красса – вместе с доктором Хартвигом Хаусдорфом. П.Красса проявлял особое упорство в деле поиска гранитных дисков. Он неоднократно ездил в Китай даже в трудные годы “культурной революции” и всякий раз не упускал случая наводить справки о “дисках Байан-Кара-Ула”. На первых порах ему не везло: никакой достоверной информации, только слухи. Но Красса не сдавался. Снова ездил, посылал запросы, рассказал о загадке дисков в своей книге “Когда пришли желтые боги”. Причиной его визита в Китай в 1994 году была неожиданная встреча в кулуарах очередной конференции, посвященной “пришельческой” тематике. К П.Крассу подошел незнакомый человек средних лет. Этот человек был Эрнст Вегерер. Он и рассказал Петеру Крассу о своем визите в музей Цзианя, показал фотографии, поведал о впечатлении, которое произвели на него диски. “Хотя я и не геолог, – говорил Вегерер, – мне показалось, что их материал похож на мрамор. Во всяком случае, это был, несомненно, камень, зеленовато-серого цвета и твердый, как гранит”.

Х.Хаусдорф же составил компанию П.Крассу неслучайно – у него была своя цель: проверить слухи о существовании в Китае древних пирамид, сравнимых по величине с египетскими. (Пирамиды он, в конце концов, нашел, осмотрел, сфотографировал – их открытие стало одной из самых ярких сенсаций последних лет, об этом наша газета писала весной этого года.) Хаусдорфа в той поездке тоже манил Цзиань – по имевшимся сведениям, пирамиды находились в окрестностях именно этого города. И, конечно, его, как и Крассу, волновала возможность своими глазами увидеть знаменитые диски.

П.Красса и доктор Х.Хаусдорф посетили этот музей, но, увы, не нашли там дисков, сфотографированных Эрнстом Вегерером. Нынешний директор музея профессор Ванг Ци Юнь сообщил, что женщина, возглавлявшая музей в 70-е годы и разрешившая Эрнсту Вегереру сфотографировать диски, была немедленно уволена и бесследно исчезла. Судьба ее неизвестна. Это наводило на размышления. К тому нынешний директор повел себя несколько странно: сначала он утверждал, что никаких дисков в музее нет, что их якобы изъяли из экспозиции (кто – не говорил) и больше их никто не видел, но затем пригласил посетителей в соседнее здание, где обнаружились увеличенные глиняные копии тех самых дисков. Правда, на них была надпись: “Культовые предметы”. На вопрос, где все-таки сейчас находятся оригиналы дисков, профессор туманно ответил: “Интересующие вас экспонаты не существуют, так как, будучи признанными инородными компонентами экспозиции, они были перемещены”. Так не существуют или перемещены? И если перемещены, то куда? И кому и почему они помешали? Оставалось предположить, что в те годы, когда директором была та самая добрая женщина, разрешившая сфотографировать “инородные компоненты экспозиции”, поступила команда “сверху” уничтожить все следы, ведущие к разгадке этой волнующей тайны, а нынешнему директору приказано просто молчать.

Лишь на один вопрос был ответ: почему сделали копии из глины: глина соответствовала тематике экспозиции, а непонятный то ли гранит, то ли еще какой минерал – нет.

Что оставалось делать исследователям? Они попросили разрешения осмотреть библиотеку музея. При осмотре настойчивые посетители нашли одну крайне любопытную книгу по археологии, в которой обнаружили чертеж вожделенного диска с поперечным сечением, в котором ясно видна приподнятая центральная часть и отверстие, о котором говорил Эрнст Вегерер. От отверстия к краям тянутся дугообразные бороздки. Выходит, эти диски все же известны китайским археологам – пусть даже официальная китайская наука от них и открещивается. Значит, диски – не миф, а существуют реально? К сожалению, в публикациях Хаусдорфа и Крассы ничего не сказано о том, как прокомментировали рисунок сотрудники музея.

Но в любом случае этот рисунок уже был хоть каким-то следом, и Х.Хаусдорф и П.Красса отбыли в Европу. По возвращении они решили продолжить поиски, и до них дошла информация из Англии, что вскоре после Второй мировой войны английский исследователь доктор Кэрил Робин-Эванс видел необычный диск, показанный ему ученым польского происхождения профессором Лолладоффом. Этот ученый каким-то образом заполучил диск в Массори (северная часть Индии). Предположительно этот объект принадлежал местному племени, которое тоже называлось дропа, и использовался в религиозных целях. Робин-Эванс постарался исследовать диск со всей возможной тщательностью. Для начала он его измерил. Оказалось, диск имел в диаметре 23 сантиметра и толщину 5 сантиметров. Диск несколько раз взвешивали, и данные при каждом взвешивании отличались. Тогда весы соединили с самописцем, и тут произошло нечто удивительное: на протяжении суток самописец выводил волнистую кривую. То есть диск сам собой то уменьшал свой вес то прибавлял его! Робин-Эванс написал отчет о своих исследованиях под названием “Солнечные боги в изгнании”. В 1974 году Робин-Эванс скончался. В печати отчет появился лишь в 1978 году, то есть через четыре года после смерти автора. В отчете рассказывается о поездке Робина-Эванса в 1947 году в зловещую страну дропов через Лхасу, где он имел аудиенцию у Далай-ламы. Надо сказать, что это было вполне возможно осуществить: политическая обстановка в Тибете в то время еще позволяла совершать такие поездки. Китайские войска оккупировали Тибет и изгнали Далай-ламу лишь в 1950 году, а с 1959 года Тибет был включен в состав Китайской Народной Республики в качестве ее автономной области.

Но и в 1947 году Робин-Эванс с огромным трудом продвигался к своей цели. Местные жители ему помогать не хотели, это объяснялось тем, что горная область Байан-Кара-Ула пользовались у них зловещей репутацией. Но англичанину все-таки удалось сломить их предубеждение и даже взять несколько уроков языка племени дропа у местной учительницы. Вооружившись этими знаниями, Робин-Эванс прибыл на место и сумел разговорить главу религиозной общины дропов по имени Лурган-Ла. Тот сообщил англичанину поистине сенсационные сведения. По словам Лурган-Ла, далекие предки племени дропа жили на планете у звезды Сириус. Оттуда они совершили две экспедиции на Землю: одну около двенадцати тысяч лет назад и вторую в 1014 году по современному летоисчислению. Во второй раз их космический корабль потерпел крушение, и выжившие не смогли покинуть Землю. Таким образом, люди племени дропа считают себя прямыми потомками пришедших с неба.

Такая информация не смогла не вдохновить П.Крассу, Х.Хаусдорфа и заинтересованных в разгадке тайны археологов на дальнейшие поиски, и в последующие годы исследователи обнаружили в одной из пещер Китая на границе с Тибетом наскальные рисунки с изображением Луны, Земли, Солнца и неизвестных звезд, соединенных между собой пунктирами. Изображение напоминало карту звездного неба. Среди многочисленных точек, обозначающих различные небесные тела, есть небольшая группа, напоминающая строение звездной системы Сириуса, обнаруженной астрономами лишь в XIX веке! Возраст рисунков, равно как и самой пещеры, оценивается в десять тысяч лет. На момент, когда археологи ее обнаружили, в окрестностях все еще проживало полудикое племя дропа. Его представители показались ученым весьма необычными: их рост едва достигал 130 сантиметров, и они не являлись ни китайцами, ни тибетцами. Эксперты так и не смогли определить, от представителей какой расы произошли дропа. Наиболее удивительной их характеристикой является не имеющая аналогов низкорослость: рост взрослого человека не превышает эти самые 130 сантиметров. Возможно, это и есть те самые дропа, предки которых спустились с небес, а пещера – одна из тех, которую обнаружили в 1937 году во время первой экспедиции в эти края и координаты которых затерялись (или были сознательно уничтожены – ответ на этот вопрос знают только китайские власти).

Все эти данные и результаты исследований можно было бы объявить ненаучными, досужими выдумками людей, помешанных на посещении нашей земли инопланетянами, если бы в ноябре 1995 года агентство “Ассошиэйтед Пресс” (которое в таком несерьезном подходе вряд ли обвинишь) не проинформировало об обнаруженном к востоку от гор Байан-Кара-Ула племени карликовых людей, самый высокий из которых имел рост 116 сантиметров. Племя состояло из ста двадцати человек, утверждающих, что пришли из-за гор (видимо, из района той пещеры с картами звездного неба). Многие исследователи загадки каменных дисков сочли тогда это племя потомками инопланетян с разбившегося двенадцать тысяч лет назад корабля.

Впрочем, в 1997 году китайские этнологи объявили причиной необычного облика представителей этого племени воздействием повышенной концентрации ртути в местных источниках. Может, оно и так, но откуда тогда легенды о пришедших со звезд предках, причем у нескольких племен? Ртуть тут явно ни при чем. Да и на современных аборигенов, хоть и мелкого, китайского роста, ртуть почему-то так сильно не действует.

Любопытно и то, куда делись истинные дропа. Согласно легендам местных жителей, они все погибли, причем в одночасье, потому что из-за гор с севера прибыли всадники “на быстрых конях”, чтобы их уничтожить. Современные же дропа – генетические потомки тех, настоящих дропа: видимо, пришельцы и земляне оказались генетически совместимыми. Но это уже из области предположений.

Из области фактов – все те же загадочные рисунки в пещере. Эта последняя зацепка заставляет энтузиастов продолжать исследования, могущие пролить свет на таинственные события многотысячелетней давности. В найденной пещере с изображением звезд на одном рисунке тянется цепочка точек размером с горошину от одной из звезд, обходя плавным изгибом Солнце. Упирается цепочка в Землю, отмечая конечный пункт траектории межзвездного перелета.

В итоге слухи о загадочных каменных дисках циркулируют уже более семидесяти лет, и столько же лет звучат голоса скептиков, отрицающих само существование этих странных предметов. Однако обнаружение в прежде запретных зонах Китая немецким археологом Хартвигом Хаусдорфом пирамид заставляет вновь вернуться к этой проблеме. И китайские власти уже не могут хранить молчание. Они слишком долго скрывали от общественности и даже отрицали наличие сенсационных текстов на дисках. Есть даже информация, что каменные диски, найденные в провинции Цзянси – обнаружение которых и послужили толчком к нашему журналистскому расследованию – будут тщательно исследовать. Китайские ученые надеются, что на них под окаменевшей коркой, которая образовалась из-за особенностей местного климата, тоже могут быть рисунки или надписи, рассказывающие об истории таинственных дропа.