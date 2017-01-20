СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ ДРЕВНЕГО РИМА. Дата смены истории…
10:50. 20 января 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ ДРЕВНЕГО РИМА. Дата смены истории…
Долго сидел думал как же назвать пост… то что я накопал настолько удивительно, что толкового названия так и не придумал.
Вот за что я люблю строителей – реставраторов и архитекторов, не смотря на все исторические мифы, если в строительстве перекрытия здания применяются стальные тавровые балки… ну ни как не могут они это дело обойти стороной! Студентам же сопромат преподают, расчеты несущих конструкций и как же объяснить, что в античности много метровые перекрытия сделаны из дерева, когда по расчетам, там должна быть стальная тавровая балка! Пляшут пляшут вокруг под завывания историков, а потом в тихую в своей специальной литературе… херакс, и пишут – стальная тавровая балка! И все! Соединения болтами! И все! И весь древний Рим коту под хвост! Но это так, эмоции, начну по порядку!
Есть в Риме здание – символ "Древнего РИМА" – Пантеон.
Вот за что я люблю строителей – реставраторов и архитекторов, не смотря на все исторические мифы, если в строительстве перекрытия здания применяются стальные тавровые балки… ну ни как не могут они это дело обойти стороной! Студентам же сопромат преподают, расчеты несущих конструкций и как же объяснить, что в античности много метровые перекрытия сделаны из дерева, когда по расчетам, там должна быть стальная тавровая балка! Пляшут пляшут вокруг под завывания историков, а потом в тихую в своей специальной литературе… херакс, и пишут – стальная тавровая балка! И все! Соединения болтами! И все! И весь древний Рим коту под хвост! Но это так, эмоции, начну по порядку!
Есть в Риме здание – символ "Древнего РИМА" – Пантеон.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com