СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ ДРЕВНЕГО РИМА. Дата смены истории…

07:00 Ну вот и всё: Украина исчерпала квоты на экспорт мёда и мяса птицы в ЕС на 2017-й год. 05:30 Россия виновата во всём: Украинцы воевали за чеченских боевиков, а Москва выплачивала долги Западу за весь СССР. 01:09 Дождь. А теперь пошел отсюда. 00:12 ...