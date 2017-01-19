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Конец истории?

15:22. 19 января 2017 Просмотров - 1,250 Нет комментариев Опубликовал:

Это кадры, которые мы все, ну почти все, не раз видели по телевизору
igil-2Вот «современный варвар, из группировки запрещенной во многих странах, в том числе в России», заносит молот над «всемирным наследием, находящимся под эгидой ЮНЕСКО»


igil-1Далее — хрясь! И нет истории!

Что мы видим? А видим, что скульптура, сваянная до нашей эры римскими легионерами, держалась на швеллере — стальном металлопрокате. И как же это римляне, которые рубились бронзовыми мечами и прикрывались медными щитами, использовали стальной прокта для армирования скульптур?!

Подобных кадров в сети полно, вот, к примеру, осыпавшаяся мраморная колонна на Кипре, сваянная, якобы, древними греками во времена задолго до рождения Христа:

kolonna-na-kipreОпять стальной прокат.

И как же согласуется всеобщая история человечества с историей техники? Любой может убедиться, что железо, из которого и делается сталь, в промышленном масштабе стали получать впервые с освоением бессемеровскго сопособа, заявленного изоберетением в 1856 году. Прокатных станов ранее этого года не могло быть по определению.

Или нам врут про историю древних греков или про историю развития техники и технологий.

Но если врут об истрии металлургии, то враньем следует считать и древних римлян-греков: ну не могли они, имея прокатные станы, воевать с медными щитами!

Или возьмем «великого архитектора Монферрана», который построил Исаакиевский собор. Решение поручить строительство собора французу, было принято в 1816 году, а вот так выглядел собор, который, якобы, постоянно перестраивали в ту пору:

isaakii-do-1817godaнайдите десять отличий от современного варианта.

И что забавно, в альбомах Монферрана содержится вот такая картинка —  так сказать, проект устройства купола:

isaakii-albom-monferranaи где ж сей Монферран собрался набрать столько железа для обустройства купола? А?

Вот так выглядит купол внутри сегодня:

isaakii-kupol-vnutriТо есть, все тот же стальной прокат.

Или вот еще:

tuilriЭто фото 1871 года, и опять прокат. Т.е. с 1856 года, когда изобрели технологию  получения желаза в промышленном масштабе, прошло 15 лет. За это время создали новую металлругию, создали прокатные станы, построили дворец и разрушили дворец. — Вам не напоминает сказку о волшебной лампе Аладдина, где джин заявляет, что может тут же построить дворец и разрушить дворец?

Но все еще смешнее: это замок Тюильри, построенный в 1564 году, за триста лет до создания прокатных станов!

Нет, писание про древних укров, кои выкопали Черное море, мало чем отличается от байки о том, как полководец Суворов нарыл кучу каналов — работа сравнимая с созданием Черного моря…

Короче, этот пост не для альтернативщиков, он для тех, кто вообще не в теме и служит поводом задуматься своими мозгами.

Ну а тем, упертым, кто продолжит задавать вопросы о радзивиловских летописях, приведу вот это:

osnovanie-moskvyЕсли чо, то это — Родословник князей великих и удельных рода Рюрика ,Санкт Петербург : Имп. тип., 1793.  Автором значится Екатерина II .

Ссылки

http://chispa1707.livejournal.com/2141810.html — обнаружен прокатный профиль из 1564 года

http://arx.novosibdom.ru/node/1682?page=0,7&4=&8=&9= — Новые тенденции в русской архитектуре 1830-1850-х годов

http://www.e-news.su/in-world/79248-voyna-protiv-istorii-boeviki-ig-unichtozhayut-pamyatniki-kultury.html — война против истории, боевики ИГИЛ уничтожают памятники архитектуры

https://cont.ws/@verbiager/479111 — стройка-перестройка Исаакиевского собора

http://sokura.livejournal.com/11727806.html — Великая Китайская Стена оказалась подделкой

http://well-p.livejournal.com/620605.html — кто основал Москву

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, Культура, оон, технологии, фальсификация
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