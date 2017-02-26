РАЗРЫВ ТЕХНОЛОГИЙ. ЖИДКАЯ СТАЛЬ И СВЯТОЙ МАРТЕН.

... при этом какает не жидко, а оформленно (хоть и... разрывы; к тому же разрыв может произойти, а может... сказал вводить прикорм; стали прикармливать, ребенок стал отказываться от груди, ... "нельзя", "не трогай". Технология очень простая. Когда ребенок намеревается...