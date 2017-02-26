РАЗРЫВ ТЕХНОЛОГИЙ. ЖИДКАЯ СТАЛЬ И СВЯТОЙ МАРТЕН.
13:28. 26 февраля 2017 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в РАЗРЫВ ТЕХНОЛОГИЙ. ЖИДКАЯ СТАЛЬ И СВЯТОЙ МАРТЕН.
Начну я свою историю издали. Попалась мне картинка на которой лежит себе валяется кабелеукладчик Сименсов "Фарадей".
«Фарадей» (CS Faraday) — судно компании Siemens Brothers, построено в 1874 году компанией C. Mitchell & Company Ltd. на верфях в Ньюкасле. Названо в честь Майкла Фарадея.
За 50 лет эксплуатации в качестве кабелеукладчика «Фарадей» уложил 50 000 морских миль кабеля. В 1924 году судно было продано на слом, однако борта толщиной в 1 дюйм затрудняли работу разборщиков, поэтому Faraday стал угольным блокшивом, названным Analcoal, в Алжире и принадлежащим Англо-Алжирской угольной компании. В 1931 году блокшив был переведён в Гибралтар. В 1941 году судно стало Военно-морским складским судном в Сьерра-Леоне. В 1950 году «Фарадей» вернулся в Англию, где и был разобран на Южно-уэльской верфи."
Чудесная и удивительная судьбы для одного из первых цельнометалических винтовых судов огромного размера. Длинна – 111 метров, водоизмещение 4197. Соизмерим например с крейсером "Аврора". чуть меньше.
Конечно же, мне эта картинка напомнила судьбу еще одного знаменитого кабелеукладчика. Даже еще большего по размерам."Great_Eastern", сделанного еще раньше.
Как оказалось огромных железных кораблей в это время появилось много! Но что интересно это все не корабли, это гражданские суда!
Вот это огромное железное судно – рудовоз!
А вот корабль, броненосец того же времени.
В средине 19 века не только суда огромные железные появляются. Знаменитый Брюннель строит сложнейший мост целиком из стального проката. Этот мост стоит до сих пор и им пользуются! Мост "короля Альберта".
Это фото как бы стройки моста, я практически не нашел других фото, но и по этой много вопросов возникает.
Самое главное проявления высоких металлургических технологий это железнодорожный транспорт и на фотографиях средины 19 века мы видим развитую систему железных дорог, паровозы и классические колесные пары у вагонов.
Везде сталь и прокат!
А вот с оружием вышла какая то незадача – пушки бронзовые или чугунные, винтовки гладкоствольные в основном, с капсульным запалом, практически кремневые.
Вот пушка на борту гигантского стального корабля "Левиафан", вернее судна, которое для пушек ну ни как не приспособлено!
Для меня это не понятный парадокс, ведь всегда все новшества особенно в металлургии реализовывались в оружии. Что мы и видим сейчас, да и в начале 20 го века – пушки из стали, дредноуты огромные, бронепоезда и винтовки и прочее прочее прочее.
Я решил углубиться в историю металлургии конца 18 века – начало 19 го.
Как оказалось Россия была лидером в мировой металлургии!
Вот например история Верхнеисетского металлургического завода – http://todaynews24.ru/ural/2011/45/s-so
bolem-na-klejme/
Я приведу один неожиданный кусочек из статьи…
"В начале XIX века мировую славу принесла заводу новая продукция — листовое кровельное железо. Его покупали Англия, Франция, Америка и их колонии. Только в Америку ежегодно вывозилось не менее 300 тыс. пудов продукции. «Визовским» железом были крыты крыши Лондонского парламента и собора Парижской богоматери. В торговом мире верх-исетское железо было известно как «яковлевское», имело клеймо «А.Я.Сибирь» с изображением соболя и высоко ценилось за отменные качества: было гладким, глянцевым, не требовало покраски, «по сто лет на крыше стояло». После пожара 1812 года в Москве его поставили на все крыши пострадавшего города."
Кто не понял – это стальной листовой прокат и если верить написанному очень высокого качества – нержавел и не требовал покраски.
В статье мне попалась любопытное местечко что в 1918 году все старое оборудование было вывезено, кем и куда не понятно. Но это другая песня…
То есть прокат был и оборудование было и делали прокат еще в начале 19 века. Я писал недавно про прокат в древнеримских постройках – тавровые балки Пантеона.
Но ведь по официальной истории все не так!!!
Меня зацепила одна статейка про историю прокатного стана…https://ru.wikipedia.org/wiki/П
рокатный_стан
…"С развитием железнодорожного транспорта значительно увеличилась потребность в прокатной продукции. Первые рельсы были чугунными, однако в начале XIX века в Англии перешли на производство железных рельсов. В 1828 году появился первый прокатный стан для прокатки рельсов из пудлингового железа, а с 1825 года начали прокатывать рельсы из бессемеровской стали. Рельсы были главным продуктом прокатного производства. Помимо рельсов надо было производить различные детали паровозов, броня требовалась и для развития флота, в котором деревянные корабли заменялись металлическими бронированными."
ЭТО ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ КАКАЯ ТО!!! Бессемеру в 1825 году было всего 12 лет!!! Двенадцать!!!
Я понимаю что мальчик мог быть умным… но не настолько же! Генри Бессемер (англ. Henry Bessemer; 19 января 1813, Чарлтон, графство Хартфордшир — 15 марта 1898, Лондон) — английский инженер-изобретатель, известный своими изобретениями и революционными улучшениями в области металлургии[3]; член Лондонского королевского общества с 1879 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесс
емер,_Генри
Что такое Бессемеровский процесс, я напомню читателям.
Жидкий чугун заливают в конвектор Бессемера и продувают через него воздух. Кислород воздуха вступает во взаимодействие с углеродом чугуна, образуется СО2 и выделяется энергия которая резко повышает температуру расплава, из горла конвектора вырывается сноп пламени и искр, оп ля и сталь готова!
Дальше сталь разливают по формам и сразу, пока она не остыла и пластична подают на прокатный стан.
ВНИМАНИЕ!!! САМАЯ ГЛАВНАЯ ФИШКА!!! Если сталь остынет она уже не прокатывается, она уже очень плотная!!! Прокатный стан принимает сталь от разлива сразу. Именно прокат горячей стали делает её и твердой и упругой так как прокат упорядочивает кристалическую решетку и создает волокна которые укладываются вдоль по прокату. Но стоит только стали остыть – это уже совсем другое дело! Сталь снова надо нагревать, что бы она стала доступна и ковке и прокату. Так и делают – при прокате сталь многократно нагревают по мере проката в специальной печи.
Устройство для проката стали называют блюмингом и слябингом!
Первый прокатный стан в России заработал по официальной истории на Сормовском заводе в 1871 году https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокатный
_стан
Первые блюминги появились в 70х годах 19 века – Впервые трио-станы были применены для обжатия бессемеровских слитков в США А. Холлеем (1871). В последующие годы Джон и Джордж Фриц, а также А. Холлей там же построили механизированные трио-блюминги для прокатки слитков небольшой массы. В Англии Рамсботомом был сконструирован (1880) дуо-реверсивный стан с переменным направлением вращения валков для прокатки слитков до 5 т и более. Широкое распространение дуо-реверсивный стан получил благодаря электрическому реверсивному приводу, предложенному К. Ильчнером (1902). В СССР блюминги изготовляют с 1931; первый произведенный в СССР (по немецким чертежам) блюминг введён в эксплуатацию на Макеевском металлургическом заводе (1933). В конце 1940-х гг. советскими учеными и инженерами (А. И. Целиков, А. В. Истомин и др.) была разработана первая собственно советская конструкция блюминга (работа была удостоена в 1951 г. Сталинской премии 2-й степени).
Конечно сталь можно ковать, молотками и кувалдами можно ковать меч, топор, ножик но не рельс!!! И не кровельное железо и не дюймовый лист обшивки корабля.
Ну хорошо, мне один читатель насоветовал что раньше то были большие молоты от водяного привода или паровой машины и им то ковать можно все что угодно! Вот например такой молот и ковка…
Этот тип механических молотов имеет один существенный недостаток, он виден хорошо на фото – молот падает на наковальню под углом и из за этого сильно ограничены его возможности!
Да именно так и сковали башню на первых броненосцах и мониторах времен гражданской войны в США!
Вот один из "изобретателей" типа Брюнеля – все и сразу, отец всех паровозов и прочее…Джеймс Несмит (англ. James Nasmyth; 19 августа 1808, Эдинбург — 7 мая 1890, Лондон) — шотландский астроном и инженер, сын шотландского художника Александра Несмита (англ.), изобретатель парового молота и гидравлического пресса.https://ru.wikipedia.org/wiki/Не
смит,_Джеймс
Токмо не очень понятно что он там ковал… если Бессемер не изобрел еще своего способа получения стали в товарных объемах!
Вот паровые молоты
Французский царь молот.
Но и все равно рельс молотом не сковать, и изогнутый корабельный рангоут. По этому придумали гидравлические прессы. Но это опять же в лучшем случае вторая половина 19 века!
Теперь я предлагаю посмотреть, а как же добывали руду по официальной истории в 19 веке в эпоху фотографии. Руду ведь надо не просто выкопать её надо еще и доставить к печи.
Да с такой добычей ладно если на ножик с топором каждому крестьянину железа наделаешь! Англия или Франция на фотографиях ни чем особым не отличается точно такие же шахтеры с фонарем на башке и лошадью и тележкой, не более 500кг. Не надо забывать что карьеры то в земле и лошадь везет нагруженную телегу вверх! То есть до появления экскаваторов и большегрузных машин или хотя бы до железной дороги на рудник речи нет о больших объёмах добычи руды. Железо должно быть очень очень дорогим! Но мы видим просто наплевательское отношение к железному лому – корабли валяются на берегу и их ни кто не разбирает на куски. Почему? Сделать смогли, а разобрать нет?
Один из первых вопросов возникает сразу – а чем резать сталь?
Газовая сварка и резка металлов появилась опять же в конце 19 века и опять во Франции – http://te.zavantag.com/docs/221/index-7
518.html?page=4
Но позвольте, а как же резали рельсы, чем же обрезали края, чем вообще резали металл до конца 19 века. Вон же делали корабли в средине 19 века??? Зубилом что ли дюймовый лист резали? Да есть гидравлические ножницы но это опять же конец 19 века! Пилы из инструментальной стали это конец 19 века https://ru.wikipedia.org/wiki/Инструмен
тальная_сталь ….с карбидом вольфрама это вообще 20й век.
Но и это все не самое главное.
Вот как вы думаете, что делали с металЛическим ломом, ну вот сломался паровой котел или сделали не так деталь к кораблю или рельсы кривые прокатали, что делали со всеми этими железками, железо же денег стоит! Естественный ответ – на переплавку! Даже из истории ВОВ все помнят как подбитые танки и прочее не нужное ломаное оружие отправляли на перевлавку… это же железо!
Так вот оказывается до великого изобретения Мартена Пьера Эмиля – регенеративной пламенной печи, металлолом плавить не могли!!! Еще раз – МЕТАЛЛОЛОМ ПЛАВИТЬ НЕ МОГЛИ!!!
Нагреть и перековать рельс в саблю или лопату можно, а вот сделать новый рельс толще например уже не могли, или собрать старые рельсы и сделать из них корабль не могли. Так говорит официальная история металлургии!
В Германии и прочих Англиях способ этот называют Семенс – Мартеновский. Вот Мартен…
А вот Вильгельм Сименс, это один из братьев великой семейки.
В некоторых статьях их даже путают http://www.metaljournal.com.ua/martin-e
mile/
Дело в том что якобы теорию придумал Сименс, а сделал первую печь Мартен. Судьба Мартена странная, его признали только в конце 19 века и даже наградили перед смертью. Фотографий его мало.
Самое удивительное то что печь и способ плавки не сложный – смесь из руды чугуна и металлолома нагревается горением регенеративного газа, который получать умели еще чуть ли не с конца 18 века! Но еще более странно, что варка стекла происходит точно в таких же печах по тем же самым принципам!
Но стекло то известно с древнейших времен!!!
История с Сименсами интересна тем, что корабль из железа прокладывал тысячи километров кабеля, который покрыт стальным прокатом – оплетка, кабель по которому, как оказалось невозможно было передавать сигналы так как он затухал… и все это было до изобретения настоящего способа получать сталь в промышленных объемах, сталь хорошего качества.
Дело в том что как оказалось Бессемеровский или Томасовский способ продувки чугуна воздухом не давал хорошего качества сталь. Бессемеровский способ "нашел свое новое воплощение" когда в 20 веке научились получать кислород и стали продувать чугун чистым кислородом!!! https://rutlib.com/book/17422/p/28
Судя по тому, что наследие предков смогли освоить полностью только к началу 20 века и сразу же кинулись делать оружие. Начало 19 века технологически я оцениваю как конец 19…минимум! Так что на чем там Наполеон свои армии возил на телегах или по ЖД это еще тот вопросец! А то вот рассуждаем, что не мог он миллионную армию через Белорусские болота с пушками протащить! Хрен его знает что там было в этом начале 19 века. Ну а за 50 лет до первых фотографий можно такого настрогать что ой ой ой! Я помню как в 90 за одну зиму дачные поселки лишались все проводов, алюминевых кастрюль и прочего цвет мета. Да что говорить то – люки с дорог тащили в металлолом, раз и нет люка, одна дырка на дороге! так что прокладывал кабель Сименс в 1856 году на "Левиафане" и "Фарадее" или вытаскивал его это еще бабушка на двое сказала.
PS: Ах да… почему же я назвал Мартена святым? Есть такой святой в католической церкви – Луи́ Марте́н (фр. Louis Joseph Aloys Stanislaus Martin; 22 августа 1823, Бордо, Франция — 29 апреля 1894, Арньер-сюр-Итон, Франция) — святой Римско-Католической Церкви, отец святой Терезы из Лизье, муж святой Мари-Зели Мартен. Вот собственно ни чем другим он как бы не прославился кроме как муж святой и отец святой. С чего бы это? Однако что то уж очень он похож на Мартена металлурга судьба которого очень обделила, умер он в жестокой бедности не защитив свои патенты, все Сименсы прибрали. Но это так… для интриги, должна же быть интрига в моем ЖЖ? :::-)))
«Фарадей» (CS Faraday) — судно компании Siemens Brothers, построено в 1874 году компанией C. Mitchell & Company Ltd. на верфях в Ньюкасле. Названо в честь Майкла Фарадея.
За 50 лет эксплуатации в качестве кабелеукладчика «Фарадей» уложил 50 000 морских миль кабеля. В 1924 году судно было продано на слом, однако борта толщиной в 1 дюйм затрудняли работу разборщиков, поэтому Faraday стал угольным блокшивом, названным Analcoal, в Алжире и принадлежащим Англо-Алжирской угольной компании. В 1931 году блокшив был переведён в Гибралтар. В 1941 году судно стало Военно-морским складским судном в Сьерра-Леоне. В 1950 году «Фарадей» вернулся в Англию, где и был разобран на Южно-уэльской верфи."
Чудесная и удивительная судьбы для одного из первых цельнометалических винтовых судов огромного размера. Длинна – 111 метров, водоизмещение 4197. Соизмерим например с крейсером "Аврора". чуть меньше.
Конечно же, мне эта картинка напомнила судьбу еще одного знаменитого кабелеукладчика. Даже еще большего по размерам."Great_Eastern", сделанного еще раньше.
Как оказалось огромных железных кораблей в это время появилось много! Но что интересно это все не корабли, это гражданские суда!
Вот это огромное железное судно – рудовоз!
А вот корабль, броненосец того же времени.
В средине 19 века не только суда огромные железные появляются. Знаменитый Брюннель строит сложнейший мост целиком из стального проката. Этот мост стоит до сих пор и им пользуются! Мост "короля Альберта".
Это фото как бы стройки моста, я практически не нашел других фото, но и по этой много вопросов возникает.
Самое главное проявления высоких металлургических технологий это железнодорожный транспорт и на фотографиях средины 19 века мы видим развитую систему железных дорог, паровозы и классические колесные пары у вагонов.
Везде сталь и прокат!
А вот с оружием вышла какая то незадача – пушки бронзовые или чугунные, винтовки гладкоствольные в основном, с капсульным запалом, практически кремневые.
Вот пушка на борту гигантского стального корабля "Левиафан", вернее судна, которое для пушек ну ни как не приспособлено!
Для меня это не понятный парадокс, ведь всегда все новшества особенно в металлургии реализовывались в оружии. Что мы и видим сейчас, да и в начале 20 го века – пушки из стали, дредноуты огромные, бронепоезда и винтовки и прочее прочее прочее.
Я решил углубиться в историю металлургии конца 18 века – начало 19 го.
Как оказалось Россия была лидером в мировой металлургии!
Вот например история Верхнеисетского металлургического завода – http://todaynews24.ru/ural/2011/45/s-so
Я приведу один неожиданный кусочек из статьи…
"В начале XIX века мировую славу принесла заводу новая продукция — листовое кровельное железо. Его покупали Англия, Франция, Америка и их колонии. Только в Америку ежегодно вывозилось не менее 300 тыс. пудов продукции. «Визовским» железом были крыты крыши Лондонского парламента и собора Парижской богоматери. В торговом мире верх-исетское железо было известно как «яковлевское», имело клеймо «А.Я.Сибирь» с изображением соболя и высоко ценилось за отменные качества: было гладким, глянцевым, не требовало покраски, «по сто лет на крыше стояло». После пожара 1812 года в Москве его поставили на все крыши пострадавшего города."
Кто не понял – это стальной листовой прокат и если верить написанному очень высокого качества – нержавел и не требовал покраски.
В статье мне попалась любопытное местечко что в 1918 году все старое оборудование было вывезено, кем и куда не понятно. Но это другая песня…
То есть прокат был и оборудование было и делали прокат еще в начале 19 века. Я писал недавно про прокат в древнеримских постройках – тавровые балки Пантеона.
Но ведь по официальной истории все не так!!!
Меня зацепила одна статейка про историю прокатного стана…https://ru.wikipedia.org/wiki/П
…"С развитием железнодорожного транспорта значительно увеличилась потребность в прокатной продукции. Первые рельсы были чугунными, однако в начале XIX века в Англии перешли на производство железных рельсов. В 1828 году появился первый прокатный стан для прокатки рельсов из пудлингового железа, а с 1825 года начали прокатывать рельсы из бессемеровской стали. Рельсы были главным продуктом прокатного производства. Помимо рельсов надо было производить различные детали паровозов, броня требовалась и для развития флота, в котором деревянные корабли заменялись металлическими бронированными."
ЭТО ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ КАКАЯ ТО!!! Бессемеру в 1825 году было всего 12 лет!!! Двенадцать!!!
Я понимаю что мальчик мог быть умным… но не настолько же! Генри Бессемер (англ. Henry Bessemer; 19 января 1813, Чарлтон, графство Хартфордшир — 15 марта 1898, Лондон) — английский инженер-изобретатель, известный своими изобретениями и революционными улучшениями в области металлургии[3]; член Лондонского королевского общества с 1879 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесс
Что такое Бессемеровский процесс, я напомню читателям.
Жидкий чугун заливают в конвектор Бессемера и продувают через него воздух. Кислород воздуха вступает во взаимодействие с углеродом чугуна, образуется СО2 и выделяется энергия которая резко повышает температуру расплава, из горла конвектора вырывается сноп пламени и искр, оп ля и сталь готова!
Дальше сталь разливают по формам и сразу, пока она не остыла и пластична подают на прокатный стан.
ВНИМАНИЕ!!! САМАЯ ГЛАВНАЯ ФИШКА!!! Если сталь остынет она уже не прокатывается, она уже очень плотная!!! Прокатный стан принимает сталь от разлива сразу. Именно прокат горячей стали делает её и твердой и упругой так как прокат упорядочивает кристалическую решетку и создает волокна которые укладываются вдоль по прокату. Но стоит только стали остыть – это уже совсем другое дело! Сталь снова надо нагревать, что бы она стала доступна и ковке и прокату. Так и делают – при прокате сталь многократно нагревают по мере проката в специальной печи.
Устройство для проката стали называют блюмингом и слябингом!
Первый прокатный стан в России заработал по официальной истории на Сормовском заводе в 1871 году https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокатный
Первые блюминги появились в 70х годах 19 века – Впервые трио-станы были применены для обжатия бессемеровских слитков в США А. Холлеем (1871). В последующие годы Джон и Джордж Фриц, а также А. Холлей там же построили механизированные трио-блюминги для прокатки слитков небольшой массы. В Англии Рамсботомом был сконструирован (1880) дуо-реверсивный стан с переменным направлением вращения валков для прокатки слитков до 5 т и более. Широкое распространение дуо-реверсивный стан получил благодаря электрическому реверсивному приводу, предложенному К. Ильчнером (1902). В СССР блюминги изготовляют с 1931; первый произведенный в СССР (по немецким чертежам) блюминг введён в эксплуатацию на Макеевском металлургическом заводе (1933). В конце 1940-х гг. советскими учеными и инженерами (А. И. Целиков, А. В. Истомин и др.) была разработана первая собственно советская конструкция блюминга (работа была удостоена в 1951 г. Сталинской премии 2-й степени).
Конечно сталь можно ковать, молотками и кувалдами можно ковать меч, топор, ножик но не рельс!!! И не кровельное железо и не дюймовый лист обшивки корабля.
Ну хорошо, мне один читатель насоветовал что раньше то были большие молоты от водяного привода или паровой машины и им то ковать можно все что угодно! Вот например такой молот и ковка…
Этот тип механических молотов имеет один существенный недостаток, он виден хорошо на фото – молот падает на наковальню под углом и из за этого сильно ограничены его возможности!
Да именно так и сковали башню на первых броненосцах и мониторах времен гражданской войны в США!
Вот один из "изобретателей" типа Брюнеля – все и сразу, отец всех паровозов и прочее…Джеймс Несмит (англ. James Nasmyth; 19 августа 1808, Эдинбург — 7 мая 1890, Лондон) — шотландский астроном и инженер, сын шотландского художника Александра Несмита (англ.), изобретатель парового молота и гидравлического пресса.https://ru.wikipedia.org/wiki/Не
Токмо не очень понятно что он там ковал… если Бессемер не изобрел еще своего способа получения стали в товарных объемах!
Вот паровые молоты
Французский царь молот.
Но и все равно рельс молотом не сковать, и изогнутый корабельный рангоут. По этому придумали гидравлические прессы. Но это опять же в лучшем случае вторая половина 19 века!
Теперь я предлагаю посмотреть, а как же добывали руду по официальной истории в 19 веке в эпоху фотографии. Руду ведь надо не просто выкопать её надо еще и доставить к печи.
Да с такой добычей ладно если на ножик с топором каждому крестьянину железа наделаешь! Англия или Франция на фотографиях ни чем особым не отличается точно такие же шахтеры с фонарем на башке и лошадью и тележкой, не более 500кг. Не надо забывать что карьеры то в земле и лошадь везет нагруженную телегу вверх! То есть до появления экскаваторов и большегрузных машин или хотя бы до железной дороги на рудник речи нет о больших объёмах добычи руды. Железо должно быть очень очень дорогим! Но мы видим просто наплевательское отношение к железному лому – корабли валяются на берегу и их ни кто не разбирает на куски. Почему? Сделать смогли, а разобрать нет?
Один из первых вопросов возникает сразу – а чем резать сталь?
Газовая сварка и резка металлов появилась опять же в конце 19 века и опять во Франции – http://te.zavantag.com/docs/221/index-7
Но позвольте, а как же резали рельсы, чем же обрезали края, чем вообще резали металл до конца 19 века. Вон же делали корабли в средине 19 века??? Зубилом что ли дюймовый лист резали? Да есть гидравлические ножницы но это опять же конец 19 века! Пилы из инструментальной стали это конец 19 века https://ru.wikipedia.org/wiki/Инструмен
Но и это все не самое главное.
Вот как вы думаете, что делали с металЛическим ломом, ну вот сломался паровой котел или сделали не так деталь к кораблю или рельсы кривые прокатали, что делали со всеми этими железками, железо же денег стоит! Естественный ответ – на переплавку! Даже из истории ВОВ все помнят как подбитые танки и прочее не нужное ломаное оружие отправляли на перевлавку… это же железо!
Так вот оказывается до великого изобретения Мартена Пьера Эмиля – регенеративной пламенной печи, металлолом плавить не могли!!! Еще раз – МЕТАЛЛОЛОМ ПЛАВИТЬ НЕ МОГЛИ!!!
Нагреть и перековать рельс в саблю или лопату можно, а вот сделать новый рельс толще например уже не могли, или собрать старые рельсы и сделать из них корабль не могли. Так говорит официальная история металлургии!
В Германии и прочих Англиях способ этот называют Семенс – Мартеновский. Вот Мартен…
А вот Вильгельм Сименс, это один из братьев великой семейки.
В некоторых статьях их даже путают http://www.metaljournal.com.ua/martin-e
Дело в том что якобы теорию придумал Сименс, а сделал первую печь Мартен. Судьба Мартена странная, его признали только в конце 19 века и даже наградили перед смертью. Фотографий его мало.
Самое удивительное то что печь и способ плавки не сложный – смесь из руды чугуна и металлолома нагревается горением регенеративного газа, который получать умели еще чуть ли не с конца 18 века! Но еще более странно, что варка стекла происходит точно в таких же печах по тем же самым принципам!
Но стекло то известно с древнейших времен!!!
История с Сименсами интересна тем, что корабль из железа прокладывал тысячи километров кабеля, который покрыт стальным прокатом – оплетка, кабель по которому, как оказалось невозможно было передавать сигналы так как он затухал… и все это было до изобретения настоящего способа получать сталь в промышленных объемах, сталь хорошего качества.
Дело в том что как оказалось Бессемеровский или Томасовский способ продувки чугуна воздухом не давал хорошего качества сталь. Бессемеровский способ "нашел свое новое воплощение" когда в 20 веке научились получать кислород и стали продувать чугун чистым кислородом!!! https://rutlib.com/book/17422/p/28
Судя по тому, что наследие предков смогли освоить полностью только к началу 20 века и сразу же кинулись делать оружие. Начало 19 века технологически я оцениваю как конец 19…минимум! Так что на чем там Наполеон свои армии возил на телегах или по ЖД это еще тот вопросец! А то вот рассуждаем, что не мог он миллионную армию через Белорусские болота с пушками протащить! Хрен его знает что там было в этом начале 19 века. Ну а за 50 лет до первых фотографий можно такого настрогать что ой ой ой! Я помню как в 90 за одну зиму дачные поселки лишались все проводов, алюминевых кастрюль и прочего цвет мета. Да что говорить то – люки с дорог тащили в металлолом, раз и нет люка, одна дырка на дороге! так что прокладывал кабель Сименс в 1856 году на "Левиафане" и "Фарадее" или вытаскивал его это еще бабушка на двое сказала.
PS: Ах да… почему же я назвал Мартена святым? Есть такой святой в католической церкви – Луи́ Марте́н (фр. Louis Joseph Aloys Stanislaus Martin; 22 августа 1823, Бордо, Франция — 29 апреля 1894, Арньер-сюр-Итон, Франция) — святой Римско-Католической Церкви, отец святой Терезы из Лизье, муж святой Мари-Зели Мартен. Вот собственно ни чем другим он как бы не прославился кроме как муж святой и отец святой. С чего бы это? Однако что то уж очень он похож на Мартена металлурга судьба которого очень обделила, умер он в жестокой бедности не защитив свои патенты, все Сименсы прибрали. Но это так… для интриги, должна же быть интрига в моем ЖЖ? :::-)))
Источник: mylnikovdm.livejournal.com