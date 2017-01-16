Новости Украины и Новороссии 16 января 2017
- 09:51 Нам запрещено гордиться прошлым: «космическая» столица Украины Днепропетровск глазами ее жителей.
- 08:30 Байден прибыл в Киев (+ФОТО).
- 08:14 Валите к себе на Западную Украину, не мешайте нам жить! — скандал в оккупированном Дзержинске (ВИДЕО).
- 07:30 Украина заявила о начале поставок в Таиланд танков «Оплот».
- 05:30 «Николаев, подъем — от бандеров уйдем!» — антифашистское сопротивление продолжает борьбу (ФОТО).
- 02:54 Улетевшие на грибах (о нехорошем пиаре).
- 01:08 Война под Ровно: Двое раненых и три заложника — перестрелка между копателями янтаря и заезжей «крышей» (ВИДЕО).
- 00:30 О пользе отделения пятой части.
Нам запрещено гордиться прошлым: «космическая» столица Украины Днепропетровск глазами ее жителей
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mir…
Телеканал «Звезда» продолжает проект «Украина онлайн: Восток-Запад», посвященный жизни обычных людей в соседней стране. Блогер Александр Фомин посетил Днепропетровск (недавно переименованный в «Днепр»), чтобы выяснить, как его жители относятся к новому названию города, работают ли некогда знаменитые предприятия ракетной промышленности и как в Днепропетровске относятся к новой киевской власти.
#днепропетровск #украина #телеканалзвезда #украинаонлайн #фомин
http://tvzvezda.ru
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Байден прибыл в Киев (+ФОТО)
В Борисполе приземлился самолет вице-президента США Джо Байдена. Об этом в прямом эфире сообщает ряд украинских СМИ.
Сразу же после прилёта на 8:30 по московскому времени у Байдена запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
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А уже в 9:45 — с Петром Порошенко на Банковой.
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Валите к себе на Западную Украину, не мешайте нам жить! — скандал в оккупированном Дзержинске (ВИДЕО)
Скандал произошёл на сессии горсовета города Дзержинск, переименованного киевскими властями в Торецк, предположительно посвящённой признанию России «страной-агрессором».
Его причиной послужило присутствие на заседании лиц, не имеющих отношения к городу, но, очевидно, активно высказывающих своё мнение.
«Вы кто такая вообще? Вы откуда приперлись? Вперед до себе, до „запиднои“ Украины и там творите что хотите со своей страной, а нам не мешайте жить», — кричат женщины в зале.
«Россия — страна-агрессор», — упорно продолжает повторять женщина странного вида, стоящая в проходе в верхней одежде.
«Россия — это страна, а Украина — это уже не страна», — отвечают ей из зала.
Президиум начали поспешно покидать заседающие, а председатель тщетно пытался успокоить присутствующих в зале.
«Пошла вон отсюда! Поприпирались!» — не унимаются местные жители. «Выведите отсюда посторонних! Попривозили клоунов!»
Председатель пытается продолжить обсуждение, но в зале не утихают крики. В задней части зала мужчина в камуфляже кричит на украинском о том, как в 14-м году «не побоялся выйти». Заседание окончательно сорвано.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Украина заявила о начале поставок в Таиланд танков «Оплот»
Со следующей недели на харьковском заводе имени Малышева* начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с Королевством Таиланд.
Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия «Укрспецэкспорт».
По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» запланировала на 16 января. По согласованию сторон, сроки поставки всей партии были отодвинуты до осени 2017 года, говорится в сообщении.
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«Такое решение было принято из-за военных действий на Востоке Украины», — уточнили в пресс-службе ГП «Укрспецэкспорт».
* предприятие военного, транспортного и энергетического машиностроения
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«Николаев, подъем — от бандеров уйдем!» — антифашистское сопротивление продолжает борьбу (ФОТО)
В Николаеве продолжается подавление инакомыслия со стороны ставленников Киева, но не ослабевает борьба с фашизмом со стороны местных активных горожан.
Об этом рассказывает «Русской Весне» активист антифашистского сопротивления.
Вот уже почти три года как Николаев, один из трех городов Причерноморья, как и другие города Новороссии и всей нынешней Украины, живет в уродливо измененной, без его на то воли, реальности.
Три года массированной атаки на мозги и души через ТВ и Интернет, жесткого подавления инакомыслия — арестов, нападений, травли представителей русского населения города, не смирившихся с военно-нацистским переворотом ни в стране, ни в городе.
Нынешнее плачевное состояние Николаева — гиганта русского и советского кораблестроения — создавалось с момента появления из небытия страшного и жестокого зверя с красивой цветастой вывеской «нэзалежнисть».
Три крупнейших судостроительных завода приватизировались, менялся директорский состав и собственники. На фоне лозунга Кравчука, быстро прибравшего к холеным ручкам партократа Одесское пароходство, — «Украине судостроение не нужно», заводы стали постепенно переходить от реальной деятельности на ее имитацию, с неумолимым сокращением состава работающих, закрытием целых цехов и распродажи территории. Так умирал промышленный Николаев.
Важно отметить, что с момента своего появления на свет как города и верфи в 1789 году по воле русской императрицы Екатерины II город всегда был русским по сути, заложенный князем Потемкиным Таврическим и архитектором Михаилом Фалеевым.
Николаев — это город Пушкина и Даля, город славных адмиралов Грейга, Лазарева, Макарова, композитора Римского-Корсакова и художника Верещагина. По сути предпосылки дальнейших советских успехов во многом были заложены уже тогда в Российской империи, когда понятие Украина для городов Новороссии, строящихся Потемкиным, звучало бы как минимум нелепо.
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Бандеровская чума
Перелистнув страницу славных советских времен Николаева и «нэзалежного» упадка с разрушением промышленного потенциала, украинизацией всего и вся и главное — подковерной украинизации, а затем и бандеризации образования, что в известной степени подготовило почву и «молодежные дрова» для трагических событий зимы 2014 года, заставивших мирное население Новороссии (Юго-Востока Украины) выйти на улицу, защищая свой мир, от пришествия русофобской бандеровской чумы.
22 февраля 2014 года николаевцы, до этого почти 2 месяца мужественно защищавшие областную администрацию от силового захвата, стали свидетелями варварского сноса памятника Ленину, шумного, циничного, под бандеровские речевки с избиением специально привезенными молодчиками стариков и всех тех, кто пытался противостоять этому варварскому действу.
И вопрос был не в том, что все, попадавшие под кулаки или дубинки нацистского отребья были ленинистами, вопрос как был сделан снос — жестко, цинично, с насилием над всеми, кто осмелился противостоять. А милиция при этом защищала пришлую нечисть.
На следующий день 23 февраля возмущенные николаевцы с представителями партий «Русское Единство», «Русский Блок», коммунистов, ПСПУ и ряда общественных организаций собрались у Памятника 68 десантникам и начался стихийный митинг протеста. В тот же день было принято решение разбить круглосуточный лагерь.
Лагерь между двух администраций простоял 40 дней с 23 февраля по 3 апреля и за это время было сделано немало множественные марши и каждодневные митинги наибольший из которых 1 марта собрал от 7 до 20 тысяч человек, которых не могла вместить площадь и которые лились многоводной рекой по пешеходной Советской скандируя «Николаев — русский город», «Россия», «Николаев смелее гони Бандеров в шею», множество листовок, которые расклеивались по всему городу, рассказывая о событиях Антимайдана в разных городах и зовущих участвовать в митингах и демонстрациях, был разогнан Майдан, собиравшийся по соседству, органы власти и власть имущие пытались вести переговоры с костяком Антимайдана.
Представители Николаева ездили и участвовали в акциях в Одессе в Херсоне и даже в Крыму. Картинки Николаевских протестов показывали по телевидению и даже несколько раз на центральных российских каналах.
И что самое главное, как не искали следователи СБУ вызывавшие организаторов на частые допросы они не нашли следа внешнего финансирования потому, что его не было.
Участники акций протеста поддерживали лагерь как могли и лагерь жил между двумя администрациями с каждодневными митингами под российскими и украинскими (для проформы) флагами, а также флагами Новороссии, первый из которых подняли именно в Николаеве.
Жестокий разгон лагеря антифашистов
Стояли стенды, палатки, «Русское единство» и ПСПУ привозили свою звукоусиливающую аппаратуру. За это время собирались подписи в поддержку Крымского референдума, проведены выборы народного мэра, приняты множество обращений и воззваний. И все это на энтузиазме не идее возращения Новороссии в Россию по пути Крыма. За это время лагерь пытались трижды закрыть через суд и вот 3 апреля он был снесен ночью путем жесткого насилия со стороны, в основном, привезенных укронацистов при поддержке власти и СБУ и молчании милиции. Находящиеся в лагере защищали его до последнего и были множественные ранения, больше со стороны нападавших, в том числе и тяжелые.
После уничтожения палаточного лагеря протестное движение частично распалось, кто то уехал защищать Донецк и Луганск, кто то попал в застенки СБУ, кто то вынужден был уехать в Россию и оттуда по возможности помогать единомышленникам.
Отдельные группы остались в городе и продолжили свою работу по донесению правды до николаевцев через прямое общение, листовки и воззвания, рискуя свободой, жизнью, благополучием, но продолжающим наперекор всему верить, что все равно Николаев — русский город и непременно, вместе с Одессой и Херсоном отстоит свою русскость ради Великой Родины в разные времена называвшейся Русью, Российской империей, СССР, Россией.
Сопротивление
О деятельности одной из таких групп, насчитывающей в общей сложности чуть меньше 20 человек хочется рассказать по их же просьбе. Их лидер чуть старше 50, остальные от 50 до 65 люди старшего поколения и пенсионеры, выросшие в Советском Союзе. С мая 2014 года, они из недели в неделю пишут и клеят листовки.
Каждая листовка при этом соответственно в количестве не более 30–40 экземпляров, кто то из них сам сочиняет стихи, кто то находит их в интернете, они собираются вместе, пишут тексты и распределяют места поклейки и это уже почти 3 года. Как они до сих пор не угодили в лапы СБУ остается загадкой, несколько раз на них объявлялась настоящая охота, сверху их воззваний и в различных местах на столбах коммунальщики по заданию СБУ клеяли телефоны горящей линии, это видно на фотографиях, но людей никто не сдает.
Естественно их листовки активно срывают и заклеивают но думаю, что все таки большинство из них успевают хоть несколько раз прочитать. Они скинули мне фотографии своей предновогодней и посленовогодней расклейки и с радостью говорили, что приходим к месту листовки на столбе — тропинка по снегу протоптана, а листовка на месте, читают люди. Все они делают эту работу по собственной инициативе и совершенно бесплатно по мере возможности, отрываясь от работы, домашних дел и забот, потому что — если не мы, то кто же?
Заголовок этой статьи взят из одной из их листовок. Также мы добавили в статью уже упоминавшуюся в предыдущих публикациях предновогоднюю листовку, расклеенную другой группой, с русским всадником на боевом коне, рубящим головы врагам отечества, окаймленную георгиевской лентой, с пожеланиями «Счастья, здоровья, победы».
Так живет и надеется на Победу Николаев и множество горожан каждый по-своему делает все, что бы ее приблизить, кто клеит листовки, кто организует песенные флешмобы, кто пишет статьи, кто занимается другой важной и нужной для общего дела работой, кто защищает Донбасс или помогает товарищам, находясь в вынужденном изгнании.
А многие, менее активные просто потребляют все то что создается этими группами делятся с друзьями и знакомыми, обретая в сегодняшней, зачастую унылой реальности надежду на долгожданное завтра. И все мы вместе и есть настоящий Николаев!
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Улетевшие на грибах (о нехорошем пиаре)
Подальше от грешной земли, на которой остались те, кому повезло меньше.
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Война под Ровно: Двое раненых и три заложника — перестрелка между копателями янтаря и заезжей «крышей» (ВИДЕО)
В Ровенской обл. Украины произошла перестрелка между местными копателями янтаря и приезжими, которые объявили, что они теперь «крыша». Тем, кто откажется платить «крыше», обещали бросать во двор боевые гранаты. Их показывали для устрашения.
Об этом сообщил народный депутат Андрей Лозовой.
По словам нардепа, местные жители в Старом Селе Рокитновского района были и сами хорошо вооружены. По его данным, двое «гостей» получили огнестрельные ранения.
Лозовой утверждает, что местные жаловались в местную полицию на людей, которые навязывали им «крышу», однако никакой реакции правоохранителей не было.
«После сегодняшней перестрелки Рокитновская полиция таки вмешалась. Только не на стороне закона и правопорядка, а на стороне… заезжих бандитов. Спасали „гостей” от самосуда местных. Никаких претензий к „крыше” с боевыми гранатами — нет», — написал нардеп.
Лозовой призвал министра внутренних дел Арсена Авакова, также и. о. руководителя Нацполиции Вадима Трояна и начальника Нацполиции Ровенской области Валерия Присяжнюка «немедленно отреагировать на события на Рокитновщине и отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника Нацполиции в Рокитновском районе Михаила Евтушика».
Также стало известно, что в Старом Селе местные жители взяли в заложники «трех из семи незваных гостей».
В сообщении говорится, что «все трое уже в селе получили огнестрельные ранения». Сообщалось, что местные не доверяют правоохранителям и считают, что они могут «замять» дело.
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О пользе отделения пятой части
От нормальных людей 444, 445, 446
Исключительно (!) по желанию:
Яндекс: 410011924394697,
PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
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