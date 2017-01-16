Новости Украины и Новороссии 16 января 2017

В Николаеве продолжается подавление инакомыслия со стороны ставленников Киева, но не ослабевает борьба с фашизмом со стороны местных активных горожан.

Об этом рассказывает «Русской Весне» активист антифашистского сопротивления.

Вот уже почти три года как Николаев, один из трех городов Причерноморья, как и другие города Новороссии и всей нынешней Украины, живет в уродливо измененной, без его на то воли, реальности.

Три года массированной атаки на мозги и души через ТВ и Интернет, жесткого подавления инакомыслия — арестов, нападений, травли представителей русского населения города, не смирившихся с военно-нацистским переворотом ни в стране, ни в городе.

Нынешнее плачевное состояние Николаева — гиганта русского и советского кораблестроения — создавалось с момента появления из небытия страшного и жестокого зверя с красивой цветастой вывеской «нэзалежнисть».

Три крупнейших судостроительных завода приватизировались, менялся директорский состав и собственники. На фоне лозунга Кравчука, быстро прибравшего к холеным ручкам партократа Одесское пароходство, — «Украине судостроение не нужно», заводы стали постепенно переходить от реальной деятельности на ее имитацию, с неумолимым сокращением состава работающих, закрытием целых цехов и распродажи территории. Так умирал промышленный Николаев.

Важно отметить, что с момента своего появления на свет как города и верфи в 1789 году по воле русской императрицы Екатерины II город всегда был русским по сути, заложенный князем Потемкиным Таврическим и архитектором Михаилом Фалеевым.

Николаев — это город Пушкина и Даля, город славных адмиралов Грейга, Лазарева, Макарова, композитора Римского-Корсакова и художника Верещагина. По сути предпосылки дальнейших советских успехов во многом были заложены уже тогда в Российской империи, когда понятие Украина для городов Новороссии, строящихся Потемкиным, звучало бы как минимум нелепо.

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Бандеровская чума

Перелистнув страницу славных советских времен Николаева и «нэзалежного» упадка с разрушением промышленного потенциала, украинизацией всего и вся и главное — подковерной украинизации, а затем и бандеризации образования, что в известной степени подготовило почву и «молодежные дрова» для трагических событий зимы 2014 года, заставивших мирное население Новороссии (Юго-Востока Украины) выйти на улицу, защищая свой мир, от пришествия русофобской бандеровской чумы.

22 февраля 2014 года николаевцы, до этого почти 2 месяца мужественно защищавшие областную администрацию от силового захвата, стали свидетелями варварского сноса памятника Ленину, шумного, циничного, под бандеровские речевки с избиением специально привезенными молодчиками стариков и всех тех, кто пытался противостоять этому варварскому действу.

И вопрос был не в том, что все, попадавшие под кулаки или дубинки нацистского отребья были ленинистами, вопрос как был сделан снос — жестко, цинично, с насилием над всеми, кто осмелился противостоять. А милиция при этом защищала пришлую нечисть.

На следующий день 23 февраля возмущенные николаевцы с представителями партий «Русское Единство», «Русский Блок», коммунистов, ПСПУ и ряда общественных организаций собрались у Памятника 68 десантникам и начался стихийный митинг протеста. В тот же день было принято решение разбить круглосуточный лагерь.

Лагерь между двух администраций простоял 40 дней с 23 февраля по 3 апреля и за это время было сделано немало множественные марши и каждодневные митинги наибольший из которых 1 марта собрал от 7 до 20 тысяч человек, которых не могла вместить площадь и которые лились многоводной рекой по пешеходной Советской скандируя «Николаев — русский город», «Россия», «Николаев смелее гони Бандеров в шею», множество листовок, которые расклеивались по всему городу, рассказывая о событиях Антимайдана в разных городах и зовущих участвовать в митингах и демонстрациях, был разогнан Майдан, собиравшийся по соседству, органы власти и власть имущие пытались вести переговоры с костяком Антимайдана.

Представители Николаева ездили и участвовали в акциях в Одессе в Херсоне и даже в Крыму. Картинки Николаевских протестов показывали по телевидению и даже несколько раз на центральных российских каналах.

И что самое главное, как не искали следователи СБУ вызывавшие организаторов на частые допросы они не нашли следа внешнего финансирования потому, что его не было.

Участники акций протеста поддерживали лагерь как могли и лагерь жил между двумя администрациями с каждодневными митингами под российскими и украинскими (для проформы) флагами, а также флагами Новороссии, первый из которых подняли именно в Николаеве.

Жестокий разгон лагеря антифашистов

Стояли стенды, палатки, «Русское единство» и ПСПУ привозили свою звукоусиливающую аппаратуру. За это время собирались подписи в поддержку Крымского референдума, проведены выборы народного мэра, приняты множество обращений и воззваний. И все это на энтузиазме не идее возращения Новороссии в Россию по пути Крыма. За это время лагерь пытались трижды закрыть через суд и вот 3 апреля он был снесен ночью путем жесткого насилия со стороны, в основном, привезенных укронацистов при поддержке власти и СБУ и молчании милиции. Находящиеся в лагере защищали его до последнего и были множественные ранения, больше со стороны нападавших, в том числе и тяжелые.

После уничтожения палаточного лагеря протестное движение частично распалось, кто то уехал защищать Донецк и Луганск, кто то попал в застенки СБУ, кто то вынужден был уехать в Россию и оттуда по возможности помогать единомышленникам.

Отдельные группы остались в городе и продолжили свою работу по донесению правды до николаевцев через прямое общение, листовки и воззвания, рискуя свободой, жизнью, благополучием, но продолжающим наперекор всему верить, что все равно Николаев — русский город и непременно, вместе с Одессой и Херсоном отстоит свою русскость ради Великой Родины в разные времена называвшейся Русью, Российской империей, СССР, Россией.

Сопротивление

О деятельности одной из таких групп, насчитывающей в общей сложности чуть меньше 20 человек хочется рассказать по их же просьбе. Их лидер чуть старше 50, остальные от 50 до 65 люди старшего поколения и пенсионеры, выросшие в Советском Союзе. С мая 2014 года, они из недели в неделю пишут и клеят листовки.

Каждая листовка при этом соответственно в количестве не более 30–40 экземпляров, кто то из них сам сочиняет стихи, кто то находит их в интернете, они собираются вместе, пишут тексты и распределяют места поклейки и это уже почти 3 года. Как они до сих пор не угодили в лапы СБУ остается загадкой, несколько раз на них объявлялась настоящая охота, сверху их воззваний и в различных местах на столбах коммунальщики по заданию СБУ клеяли телефоны горящей линии, это видно на фотографиях, но людей никто не сдает.

Естественно их листовки активно срывают и заклеивают но думаю, что все таки большинство из них успевают хоть несколько раз прочитать. Они скинули мне фотографии своей предновогодней и посленовогодней расклейки и с радостью говорили, что приходим к месту листовки на столбе — тропинка по снегу протоптана, а листовка на месте, читают люди. Все они делают эту работу по собственной инициативе и совершенно бесплатно по мере возможности, отрываясь от работы, домашних дел и забот, потому что — если не мы, то кто же?

Заголовок этой статьи взят из одной из их листовок. Также мы добавили в статью уже упоминавшуюся в предыдущих публикациях предновогоднюю листовку, расклеенную другой группой, с русским всадником на боевом коне, рубящим головы врагам отечества, окаймленную георгиевской лентой, с пожеланиями «Счастья, здоровья, победы».

Так живет и надеется на Победу Николаев и множество горожан каждый по-своему делает все, что бы ее приблизить, кто клеит листовки, кто организует песенные флешмобы, кто пишет статьи, кто занимается другой важной и нужной для общего дела работой, кто защищает Донбасс или помогает товарищам, находясь в вынужденном изгнании.

А многие, менее активные просто потребляют все то что создается этими группами делятся с друзьями и знакомыми, обретая в сегодняшней, зачастую унылой реальности надежду на долгожданное завтра. И все мы вместе и есть настоящий Николаев!

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