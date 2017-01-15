Антисоветизм и русофобия — два сапога пара

Программа Точка зрения 11.01.2017. Ведущий – Владислав Жуковский. Тема программы «Феномен антисоветизма в сегодняшнем российском обществе».

Гости в студии: секретарь ЦК КПРФ Михаил Костриков, публицист Анатолий Вассерман и историк Евгений Спицын.

С нашими сегодняшними гостями постараемся разобраться в том, чем же спровоцирована очередная мощная волна антисоветизма в российских псевдодемократических и псевдолиберальных СМИ. Кто и с какой целью раскуривает антисоветскую истерию пытаясь отвлечь внимание россиян от насущных социально-экономических и политических проблем? Ну и пожалуй самый главный вопрос, историческая память и уважение к прошлому — это всё таки атавизм и можно ли без него выжить и выйти из затяжного системного кризиса? Или всё таки не получится?

Давайте погорим о том, что из себя представляет современный антисоветизм, кому он на руку, кто им грамотно манипулирует. И вот привяжемся к такому известному информационному поводу о карикатуристе Бильжо, который прикрывшись, как он говорит критическим взглядом на историю назвал героя Советского Союза Зою Космодемьянскую психически больной, а её подвиг кататоническим ступором. И даже пытался представить какие-то документы, которые якобы подтверждают его версию. Вот это вызвало очень жёсткую реакцию в обществе. Всё таки вопрос, с какой целью это всё делается и кем это делается?

Для начала отмечу, что Бильжо не заблуждается, а лжёт совершенно сознательно. Во-первых, он работая в больнице «Кащенко» при всём желании не смог увидеть историю болезни Космодемьянской лечившейся в Боткинской больнице и отродясь поблизости от «Кащенко» не бывавшей.

Во-вторых, к тому моменту, когда он начал работать её история болезни в принципе не могла сохранится в архиве. То что опубликовано сейчас это из домашнего архива Космодемьянских. А истории болезней тогда не хранили.

И наконец. Он утверждает, что Космодемьянская на эшафоте просто молчала, тогда как сохранились сохранились свидетели её речи. Надо сказать очень патриотичной и очень советской речи, сказанной именно на эшафоте. Причём об этой речи рассказывали не только крестьяне деревни Петрищево. Упоминания о ней сохранились и в письмах немцев участвовавших в казни. И эти письма тоже публиковались. То есть Бильжо в данном случае не заблуждается, а врёт совершенно сознательно…

Источник — http://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-124172/

Источник: vassermans.ru