Кому ставят памятники в России

Памятники разрушителям СССР унижают граждан России и угрожают новым развалом страны, памятник чехам является надругательством над памятью замёрзших в сибирской тайге жителях нашей страны.

￼ Леонид Масловский

Прежде всего, памятники в России ставят тому, кто разрушал СССР. Б. Н. Ельцину, который будучи 12 июня 1990 г. Председателем Верховного Совета РСФСР объявил о государственном суверенитете РСФСР, а затем, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще подписал соглашение о ликвидации СССР.

А. И. Солженицыну, который всю жизнь неустанно трудился над развалом СССР. О нашей победе над гитлеровской Германией он заявлял следующее: «Я ещё не понимал (в войну), что нашими победами мы, в общем, роем себе тоже могилу, что мы укрепляем сталинскую тиранию ещё на следующие тридцать лет».

И. В. Сталин после победы 1945 года прожил восемь лет, и за это время были восстановлены все разрушенные жилые дома, заводы и фабрики, дворцы и соборы, школы и ВУЗы. За это время была создана реактивная авиация, ракетная техника и атомная бомба, что гарантировало безопасность народов СССР во все последующие годы и обеспечивает безопасность России в настоящее время. Уже в конце 1947 года СССР первым из воевавших стран отменил карточки и провёл денежную реформу. В 1948 году СССР достиг довоенного уровня производства. В 1952 году в 2,5 раза был превышен уровень производства 1940 года.

Солженицын, конечно, понимал, что Сталин не мог прожить ещё тридцать лет, и его заявление скорее похоже на сожаление, что мы победили в 1945 году. Из текста заявления напрашивается вывод, что при Гитлере было бы лучше. Вот только возникает вопрос: «Кому было бы лучше?» Конечно, фашистам, которые на российских просторах до Урала заселили бы немцев и других представителей европейских народов.

Гитлер громогласно заявлял, что на Востоке ведёт войну на истребление. Массовое уничтожение людей на территории поверженного Советского Союза планировалось после окончания военных действий. Красная армия разбила в пух и прах планы Гитлера.

Одним из первых А. И. Солженицын начал уверять советских людей в том, что СССР якобы выиграл войну не благодаря огромному количеству и высоким боевым качествам оружия советской армии, мужеству её солдат, таланту и знаниям её военачальников, а по причине огромных, ничем не оправдываемых потерь военнослужащих. Не имея оснований для подобных утверждений, Солженицын сам начал их выдумывать.

И пошли гулять по экранам телевидения, по страницам книг, журналов и газет ложные сведения о десятках миллионов погибших во время войны советских военнослужащих. И было неприличным ставить под сомнение измышления «светоча» демократии.

Участники Великой Отечественной войны: доктор исторических наук Борис Григорьевич Соловьёв и кандидат философских наук Владимир Васильевич Суходеев (оба лауреаты государственной премии СССР) пишут: «Не менее странное впечатление производят и «подсчёты» А. И. Солженицына. Он утверждает, что во время войны погибло то 44 миллиона наших солдат, то 31 миллион. По поводу такой игры цифрами потерь убедительно высказался писатель и историк Вадим Кожинов: «Когда человек приводит цифры, он должен всё-таки как-то соотносить свои утверждения с реальностью. К тому же этот человек имеет образование математическое. Ведь давным давно установлено, причём не только у нас в стране, но и эмигрантской демографией, что, во-первых, с 1941-го по 1945-й из 195 миллионов человек, которые в нашей стране жили, исчезли 38 миллионов. Это всего – детей, стариков, женщин и так далее. Поэтому назвать цифру 44 миллиона применительно к погибшим солдатам – простите, даже как бы неприлично.

Продолжу анализ. Из названных 38 миллионов – около 13 должны были умереть естественной смертью. Это минимум…

Теперь второе. Во время войны и сразу после её завершения из страны эмигрировали пять с половиной миллионов человек. Это в основном были немцы, жившие в Прибалтике, поляки, представители балтийских народов, жители Западной Украины и так далее. Значит, прибавьте это к 13 миллионам, и получится, что погибнуть во время войны могли около 19 с половиной миллионов наших сограждан. Всех вместе! И говорить, что погибли пусть теперь уже не 44, а 31 миллион одних только солдат – ну, как можно?».

Но это не смущает всякого рода недоброжелателей и фальсификаторов… В этом отношении показательны «откровения» А. И. Солженицына. В беседе со студентами университета в Цюрихе он говорил: «Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести – а у меня их два? Три? И между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить ещё сто девяносто восемь фактов, мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей». Да, так можно «уложить» не только 60, а и все 100 миллионов «жертв». Вот вам и светоч демократии, призывавший жить не по лжи.

Но в основном А. И. Солженицын старался скрыть свою позицию и часто играл роль патриота, человека объективного, честного, как бы беспристрастного судьи русской истории. Глубокоуважаемый В. С. Бушин написал о Солженицыне целую книгу и показал истинное лицо этого «борца за правду». В «холодной войне» Солженицын воевал на стороне Запада против СССР. Его сильно бьющую по чувствам людей книгу «Архипелаг ГУЛАГ», учёный, профессор С. Г. Кара-Мурза назвал «шедевром фальсификации». Но шедевром писательского искусства книги Солженицына назвать нельзя. Едва ли в России найдётся человек, который дочитал до конца указанную книгу и другие его произведения.

Самого Солженицына он назвал человеком злым, мстительным, с совершенно тоталитарным мышлением, пошлым с низкими моральными свойствами. И удивляется, что такой человек получил статус совести интеллигенции.

А вот что говорит о Солженицыне Ф. Д. Бобков: «Когда он только-только появился со своим «Одним днём», его сильно поддерживал Хрущёв, боровшийся в то время с культом Сталина. Вот говорят: «Солженицын воевал! Хорошо же он воевал – я не знаю ни одного человека на войне, быть может, за исключением самого высокого командования, к которому бы приехала жена и жила с ним на фронте. Не знаю, почему это было позволено Солженицыну, видимо, была у него какая-то особая работа. Или взять его антисоветские письма, из-за которых его посадили. Возникает вопрос: если он прекрасно понимал, что почту читают, зачем он писал эти письма? Мне один мой товарищ сказал, что Солженицын писал эти письма специально, чтобы его арестовали, потому что на фронте труднее, чем в лагере. Тем более, что большую часть в заключении он жил – слава Богу! А какой Солженицын писатель?.. «Красное колесо» - читать невозможно. КГБ настаивало на отъезде Солженицына, хотя были разные мнения на этот счёт».

«Солженицын постоянно разделяет русское и советское, Россию и Советский Союз, который он называет Левиафаном… Это разделение мнимое. Он одинаково не принимает как империи ни Россию старую, ни Россию Советскую». Заявляя о своей приверженности к Православию, фактически он его не приемлет. Его кумиром всю жизнь был Л. Д. Троцкий, который, как и Солженицын выступал за обновление православия. Они хорошо понимали, что обновление православия и есть его уничтожение. Папу Римского Иоанна Павла Второго Солженицын назвал «Благодатью Божией». Без сомнения он обоготворял Папу за то, что тот совместно с Рейганом, Горбачёвым и Ельциным подготовил разгром Советского Союза. «В антисоветизме, в ненависти Солженицына к исторической России большую роль сыграл Троцкий, с портретом которого он не расставался всю войну», - написал М. П. Лобанов.

Возможно, Солженицын ненавидел советскую власть именно потому, что она укрепляла Россию, что она в большей степени была построена не по Марксу, а по Аксакову, по примеру русской общины. Советская власть была властью русской, уходящей корнями в тысячелетнюю Россию. Поэтому сегодня немало исследователей пишут не «коммунизм», а «русский коммунизм». И боролся А. И. Солженицын именно с русским коммунизмом.

Хрущёв с Солженицыным запускали механизм разрушения СССР. Первый, возможно, не понимал, что творит, доводя до народа Западную фальшивку о массовых сталинских репрессиях, а Солженицын понимал всё. Он знал, что тотальная клевета на Сталина породит нигилистическое племя «детей ХХ съезда», будущих разрушителей советского государства.

Тщательно охраняется память об А. Д. Сахарове и его жене Е. Г. Боннэр. Я помню, как Боннэр, выступая на Западе, призывала бомбить нас ядерным оружием, а Сахаров – разделить Россию на несколько десятков государств и немедленно разрешить куплю-продажу земли. Он против СССР и русских выдвигал сотни обвинений, в том числе обвинения в великодержавном шовинизме, антисемитизме, и идее национального превосходства русских. Он выступал за ликвидацию наций и власть мирового правительства. Он рассыпался в любезностях перед США, видя в них будущее мировое правительство. А о нашей тысячелетней России говорил, что это чёрная дыра хуже СССР и осуждал советское правительство за то, что оно продолжает традиционно русскую геополитику, то есть политику национальных интересов России (СССР). Понятно, что другая политика привела бы к гибели и Россию, и русскую нацию.

Боннэр шла ещё дальше и утверждала, что у России политическая биография началась только в 1988 году, а до этого якобы у России её не было. В их выступлениях просматривается неприязнь не только к СССР, но и ко всей тысячелетней России и безграничная любовь к Западу. Они выступали за новый мировой порядок, мировое правительство с безграничной властью западного человека. Они постоянно клеймили позором русский антисемитизм. Вообще тема русского антисемитизма была очень популярной среди диссидентов вероятно потому, что их ударную силу составляла жившая в СССР и имевшая тесные контакты с Западом еврейская диаспора. Сахаров в «холодной войне» стал на сторону Запада открыто и однозначно безо всяких оговорок.

Межрегиональная депутатская группа (МДГ), которую возглавил А. Д. Сахаров, стала самой разрушительной силой в СССР. Его речи были полны желчи, от них исходил дух всё русское ненавидящего Запада. После смерти в декабре 1989 года Сахарова лидером МДГ стал Ельцин.

Ставят памятники и Е. Т. Гайдару, который в правительстве РФ, сформированном в ноябре 1991 года, в должности вице-премьера возглавил экономическое реформирование. В результате его деятельности только за один год производство продовольствия в России сократилось на 50%.

1-го декабря 1992 года Седьмой съезд народных депутатов признал работу Е. Т. Гайдара неудовлетворительной. Но неудовлетворительная работа Гайдара не мешает ставить ему памятники в России.

Можно продолжить перечень государственных деятелей и деятелей культуры, которым после расчленения СССР ставят памятники в России. Все их объединяет антисоветизм, русофобия и преклонение перед Западом.

Дошли до того, что ставят памятники явным врагам России. Например, фашистам. Вот какие свидетельства приводят наши историки.

«Падение Севастополя стало звёздным часом Эриха фон Манштейна, урождённого фон Левински, - и вот чем ознаменовался этот час.

И. В. Антонюк, краснофлотец из 8-й бригады морской пехоты:

«… нас построили и погнали по четыре в ряд. Все рваные, грязные. Немцы стреляют, бьют прикладами, стреляют то вверх, то в кого-либо, то по колонне.

Когда вывели на Ялтинскую дорогу, то, не доходя до Сапун-горы, навстречу шла колонна танков. Они не свернули, а нас фрицы тоже не повернули вправо. Тех, кто пытался выбежать из колонны, немцы расстреливали из автоматов.

Так с головы и до хвоста колонны одну шеренгу немцы и задавили гусеницами. Нас не останавливали. Танки тоже всё время шли. Многие бросились бежать, но были расстреляны».

Л. А. Тарасенко, жительница города Севастополя (в 1942 г. ей было 14 лет):

«Озверевшие долгим сопротивлением немцы выхватывали из колонны моряков и стреляли их в упор. Наши бойцы то в одном, то в другом месте дрались с немцами-конвоирами. Когда мы вышли на шоссе, я была потрясена, увидев, как огромные машины наезжали на пленных, и когда проехали, то люди были расплющены, как лягушки на асфальте».

А. П. Мараренко (Лукашевская), военфельдшер 3-го батальона 287-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии:

«Гнали вместе с нашими ранеными по дороге на Инкерман босиком. Били и расстреливали обессиленных. В Инкермане за колючей проволокой река Чёрная. Кто кинулся попить, умыться, там и остался. Всех забросали гранатами».

А. П. Утин, краснофлотец:

«Немцы в чёрной форме с засученными руками, верзилы с пьяными мордами из колонны выхватывали пленных и в 5-6 шагах стреляли в затылок им. Пока дошли до Бахчисарая, и половины не осталось от колонны».

Н. А. Янченко, краснофлотец-радист из учебного отряда Черноморского флота:

«4 июля попал в плен… По дороге нас конвоировали предатели из татар. Они били дубинками медперсонал. После тюрьмы в Севастополе нас конвоировали через Бельбекскую долину, которая была заминирована. Там очень много погибло наших красноармейцев и краснофлотцев. В Бахчисарайском лагере набили нас, яблоку некуда упасть. Через три дня погнали в Симферополь. Сопровождали нас не только немцы, но и предатели из крымских татар. Видел один раз, как татарин отрубил голову краснофлотцу».

Лейтенант И. П. Михайлюк, командир истребительного батальона из 20-й авиабазы ВВС ЧФ:

«… нам объявили, что раненым, которые могут идти, разрешается идти в общей колонне, но если кто отстанет, то будет расстрелян. Так оно и было на всём пути до Бельбека…

На Бельбеке немец-переводчик объявил, чтобы комиссары и политруки вышли в указанное место. Затем вызвали командиров. А в это время предатели из крымских татар ходили между пленными и выискивали названных людей. Если кого находили, то сразу уводили и ещё человек 15-20, рядом лежавших».

А у поворота от Казачьей бухты на 35-ю батарею ныне поставлен памятник. С надписью на двух языках – русским и немцам, погибшим здесь в 1942-м и в 1944-м.

Тем, кто был здесь расстрелян, и тем, кто расстреливал…»

Поставили в Крыму и памятник депортированным народам, тем самым крымским татарам, а также итальянцам и румынам, не считаясь с тем, что армии Румынии и Италии 22 июня 1941 года перешли границу СССР и на протяжении нескольких лет вместе с армией Германии убивали советских людей. Поставили в Санкт-Петербурге памятную доску Маннергейму, но под давлением общественности сняли.

Дошло то того, что ставят памятники даже совершившим ужасающие поступки чехам. А. Б. Мартиросян пишет о том, что чехи вывезли из России ценностей на сумму, эквивалентную стоимости трёх тысяч тонн золота. В исчислении на начало двухтысячных годов чехи украли в России материальных ценностей примерно на 230 миллиардов долларов. Кстати, под защитой войск Антанты Россию грабили не только чехи, а и множество других народов Европы, и поэтому СССР испытывал колоссальную нехватку денежных средств в 1930-х годах при проведении индустриализации, необходимой как для повышения благосостояния народа, так и для обеспечения его безопасности.

А. Краснов пишет: «Отойдя в тыл, чехи стали стягивать туда же всю свою военную добычу. Последняя поражала не только своим количеством, но и разнообразием. Чего только не было у чехов. Склады их ломились от огромного количества русского обмундирования, вооружения, сукна, продовольственных запасов и обуви. Не довольствуясь реквизицией казённых складов и казённого имущества, чехи стали забирать всё, что попадало им под руку, совершенно не считаясь с тем, кому имущество принадлежало. Металлы, разного рода сырьё, ценные машины, породистые лошади – объявлялись чехами военной добычей. Одних медикаментов ими было забрано на сумму свыше трёх миллионов золотых рублей, резины на 40 миллионов рублей, из Тюменского округа вывезено огромное количество меди и т. д. Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского университета. Точное количество награбленного чехами не поддаётся даже учёту. По самому скромному подсчёту, эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов золотых рублей и значительно превышала контрибуцию, наложенную пруссаками на Францию в 1871 году».

В Сибири «чехи захватили и объявили своей собственностью огромное количество подвижного железнодорожного имущества: сотни паровозов, десятки тысяч вагонов – один вагон приходился на двух чехов! Понятно, что такое количество легионерам было необходимо для провоза и хранения захваченной в России добычи, а никак не для нужд боевой службы. За спиной русских союзники (Антанта) всячески поощряли чехов», - продолжают описывать события того времени А. Краснов и А. Мартиросян.

В результате указанного грабежа железнодорожного состава чехами тысячи пассажиров поездов были остановлены и брошены на смерть от холода и голода в заснеженных сибирских просторах, так как чехи отцепили от вагонов с пассажирами паровозы и угнали для перевозки награбленного имущества и как военную добычу. Вот как описывает указанный автор злодеяния чехов: «Длинной лентой между Омском и Новониколаевском вытянулись эшелоны с беженцами и санитарные поезда, направлявшиеся на восток. Однако лишь несколько головных эшелонов успели пробиться до Забайкалья, все остальные безнадёжно застряли в пути. Много беззащитных стариков, женщин и детей замёрзло в нетопленных вагонах и умерло от истощения. Немногим удалось спастись из этого ада. С одной стороны надвигались большевики, с другой лежала бесконечная, холодная сибирская тайга, в которой нельзя было разыскать ни крова, ни пищи. Постепенно замирала жизнь в этих эшелонах смерти. Затихали стоны умирающих, обрывался детский плач, умолкало рыдание матерей. Безмолвно стояли на рельсах красные вагоны-саркофаги со своим страшным грузом, тихо перешептывались могучими ветвями вековые сибирские ели, единственные свидетели этой драмы, а вьюги и бураны напевали над безвременно погибшими свои надгробные песни и заметали их белым снежным саваном.

Главными, если не единственными, виновниками всего этого непередаваемого словами ужаса были чехи. Вместо того чтобы спокойно оставаться на своём посту и пропустить эшелоны с беженцами и санитарные поезда, чехи силою стали отбирать у них паровозы, согнали все целые паровозы на свои участки и задержали все, следовавшие на запад. Благодаря такому самоуправству чехов весь западный участок железной дороги сразу же был поставлен в безвыходное положение. Более пятидесяти процентов имеющегося в руках чехов подвижного состава было занято под запасы и товары, правдами и неправдами приобретёнными ими на Волге, Урале и Сибири. Тысячи русских граждан, женщин и детей были обречены на гибель ради этого проклятого движимого имущества чехов».

Не этим ли чехам собираются ставить памятник в русском городе Саратове? Недопустимо ставить памятники не красноармейцам, выбросившим из страны всех европейских и американских грабителей, а грабителям, которые пришли на нашу землю.

Недопустимо ставить памятники не строителям и защитникам Родины, а разрушителям СССР. Такие памятники, как Ельцин-центр, разрушают Россию.

http://zavtra.ru/blogs/komu_stavyat_pamyatniki_v_rossii?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com