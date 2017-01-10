Новости Украины и Новороссии 10 января 2017

Власти Украины рассказали о выплатах пенсионерам Донбасса

Вице-премьер Украины Павел Розенко сказал, что возобновление выплат пенсий и социальных пособий жителям Донбасса возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме.

«Начисление пенсий жителям оккупированных территорий (бывших – ред.) Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к восстановлению выплат на оккупированных территориях — это полная их «деоккупация» и восстановление действия там украинских законов и органов государственной власти Украины», — цитирует Розенко РИА Новости.

Напомним, что именно Украина отказывается выполнять требования мирного меморандума. Киевские боевики ежедневно обстреливают территории ДНР и ЛНР, затягивают обмен пленными и продолжают блокаду регионов.

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С флагом Правого Сектора – 2

И да, все под контролем…

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Савченко «раскрыла карты»: опубликован список пленных на Донбассе

Надежда Савченко обнародовала списки пленных на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, а также список лиц, которых руководство ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

В частности, представлен список в составе 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются ДНР и ЛНР и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, запрошенном украинской стороной.

Кроме этого, она опубликовала список из 524 лиц, которых запрашивают ЛНР и ДНР, пишет Интерфакс.

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ВАЖНО: запасы газа на Украине стремительно тают

На Украине стремительно тают запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ). По данным оператора газотранспортной системы (ГТС), компании «Укртрансгаз», по состоянию на 8 января ПХГ заполнены всего на 37%. По сравнению с аналогичной датой 2016 года, в ПХГ находится на 11,8% (на 1 538,68 млн куб. м) газа меньше, чем в прошлом году. За первые 8 суток января Украина использовала из ПХГ 490 млн куб. м газа. С 1 по 3 января суточный отбор составлял порядка 43–50 млн куб. м/сутки (выходные дни), но затем значительно увеличился: 4—5 января до 61–70 млн куб. м/сутки, а в связи с резким понижением температуры 6—8 января — до 86-90 млн куб. м/сутки. Читайте также: Крым начал получать газ из Кубани При этом ранее в «Нафтогазе Украины» сообщали, что страна сможет успешно завершить отопительный сезон, если будет в сутки отбирать не более 50 млн кубометров газа.

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Глобальные тенденции 2035

Национальная разведка США выпустила объемный 235-страничный доклад “Глобальные тенденции: Парадокс прогресса” на тему глобальных перспектив ключевых стран мира к 2035 году.Доклад охватывает самые различные вопросы войны и мира в среднесрочной перспективе, проблемы экономики, демографии и т.д. и т.п.Среди примечательных моментов, анонсировано резкое возрастание угрозы большой войны в ближайшие 5 лет, а сам мир в ближайшие годы ждет коренная ломка существующего мироустройства.Часть посвященная России.Прогноз на тему изменения характера и методологии войны к 2035 году.Изменение человеческой популяции в основных регионах мира к 2035 году.Прогнозы по отдельным странам.Скачать PDF-версию доклада с официального сайта – https://www.dni.gov/files/images/global Trends/documents/GT-Full-Report.pdf

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“Укроборонпром” поставит в армию Украины опытную партию винтовок M16

“Украинские бойцы должны получать новую натовскую штурмовую винтовку постепенно. В соответствии с планом, первая партия модификации WAC-47 поступит в опытную эксплуатацию в боевые подразделения украинской армии, во время которой будет проходить сбор всей информации по применению штурмовой винтовки непосредственно в полевых условиях. Сбор отзывов от украинских бойцов позволит внести необходимые изменения перед началом массового производства”,

“Благодаря этому можно будет сделать “плавный” и более экономически эффективный переход к внедрению нового для украинской армии калибра. Это позволит эффективно использовать запасы существующих боеприпасов”,

Государственный концерн “Укроборонпром” поставит в вооруженные силы Украины опытную партию американской штурмовой винтовки M16, это будет сделано перед началом массового производства оружия на своих предприятиях.— сообщила во вторник пресс-служба госконцерна.По данным украинской компании, винтовка на Украине будет производиться на основании лицензии правительства США. Первая лицензия была получена три недели тому назад, что позволит наладить производство уже “в ближайшее время”.При этом “Укроборонпром” отметил, что он “не решает вопросы, чем должны воевать украинские военные, но понимая, что перед страной стоит глобальная стратегическая задача отхода от еще советских систем вооружения, предлагает разные варианты эффективного решения этой проблемы”. Компания отмечает, что конструкция винтовки M16 позволяет переоборудовать ее под патроны, которые в данный момент используются в украинской армии, а позже переоборудовать под патроны стандарта НАТО.— говорится в сообщении.

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Антикоррупционное ведомство Украины заинтересовалось бизнесом Порошенко в России

“Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК”,

Национальное агентство по противодействию коррупции начало проверку президента Украины Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее инициатор, бывший заместитель генерального прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин.По его словам, причиной для обращения в антикоррупционное ведомство послужило то, что глава государства скрыл в своей декаларации “конфликт интересов в войне с Россией”.— написал Кузьмин.Он добавил, что обязательно проинформирует и о результатах проверки.

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Сергей Тарута назвал условия прекращения конфликта в Донбассе

“Боевые действия точно можно закончить за 4-5 месяцев. Для этого нужно очень серьезно выстроить отношения с новой администрацией президента Трампа и вести переговоры с европейскими коллегами, тогда появляется большой шанс”,

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута заявил, что урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе можно за несколько месяцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу “112 Украина”.— заявил Тарута.Он добавил, что необходимо также жестко бороться с контрабандой и пресекать попытки заработка на войне.

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Подавили так, что боишься даже слово сказать о России: Харьков глазами блогера «Звезды»

Телеканал «Звезда» продолжает проект «Украина онлайн: Восток-Запад», посвященный жизни обычных людей в соседней стране. Блогер Александр Фомин в этот раз посетил Харьков – этот крупный город, расположенный недалеко от российской границы, всегда считался крупным промышленным и образовательным центром.



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В Крыму ФСБ задержала украинца, который сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров

В Крыму пограничники задержали украинца, который изменил фамилию, чтобы попасть на территорию российского полуострова. Об этом во вторник, 10 января, сообщило пограничное управление ФСБ по региону. Инцидент имел место на автомобильном пункте пропуска Перекоп. При проверке оказалось, что украинцу ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края был закрыт въезд в Россию до 2019 года. «Нарушитель обратился в ЗАГС города Новая Каховка с целью изменения фамилии, после чего в паспортном столе получил в установленном порядке новый паспорт гражданина Украины», — говорится в сообщении ФСБ. Мотивы гражданина Украины 1973 года рождения, толкнувшие его на этот шаг, пока не известны. Возбуждено уголовное дело о пересечении госграницы иностранным гражданином, въезд которому запрещен. Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. рублей либо тюремное заключение сроком до четырех лет.

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В ДНР приговорили украинца к 11 годам тюрьмы за шпионаж

“На основании собранных МГБ материалов, изобличающих шпионскую деятельность Чулги О.Н., его чистосердечного признания 2 декабря 2016 года Военный Трибунал на правах палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики вынес приговор, согласно которому Чулга О.Н. признается виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 УК ДНР и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет”,

Военный трибунал ДНР приговорил гражданина Украины Олега Чулгу, задержанного в феврале 2015 года, к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МГБ Республики.— отметили в пресс-службе.По данным МГБ, в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Чулга в 2014 году оказывавший содействие ополчению ДНР в Славянске, был завербован сотрудниками СБУ.Установлено, что в процессе вербовки и последующего сотрудничества он непосредственно контактировал с тремя сотрудниками СБУ. По мере своих командировок в зону “АТО”, данные сотрудники осуществляли передачу информации, полученной от Чулги, давали ему задания на сбор и получении информации о передвижении военной техники, дислокации военизированных подразделений ополчения ДНР, а также другой информации, угрожающей безопасности Республики. Также в ходе следствия была установлена и иная противоправная деятельность фигуранта.

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Киевский политолог назвал украинскую элиту вороватой пьянью

Нынешнее руководство Украины умудрилось потерять поддержку всех ключевых стран-соседей и полностью дискредитировать имидж собственного государства.

Об этом заявил киевский политолог Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, пишет «ПолитНавигатор».

«А что касается закрывания европейских дверей перед носом Украины, то если у вас по соседству живет какая-то вороватая пьянь, которая постоянно ломится к вам в дом, то вы же тоже будете двери закрывать? Примерно так все соседи воспринимают украинскую так называемую «элиту», которая на элиту ни разу не похожа. И Россия, и ЕС, и Турция уже относятся так – сквозь зубы. Уже и молдаване, и белорусы начинают поглядывать на двери, чтобы, не дай Бог, не начали интегрироваться братья-украинцы. Умные люди понимают это, дураки – нет. Есть еще умные дураки, которые не хотят понимать. Они видят, что система рушится, режим в агонии, но продолжают повторять мантры про идеалы Майдана, европейский выбор, «весь-мир-с-нами» и т.д. Рассказывают что «Рашка развалится через полгода под тяжестью санкций». Люди пытаются этими мантрами сделать свою картину мира менее болезненной. Но в наступившем году Украину ждут неприятные события на международной арене», — считает эксперт.

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Оно мне не надо! Я училась на русском языке, в русской школе! — новый языковой скандал в Киеве (ВИДЕО)

В киевском торговом центре клиента в очередной раз отказались обслужить на украинском языке. Очередной адепт теории «На Украине нет языковой проблемы, говорить на русском никто не запрещает» в ультимативной форме потребовал обслужить его на государственном языке, получил отказ и начал съёмку на камеру мобильного телефона. Началась словесная перепалка, на помощь кассиру пришла администратор супермаркета. «Оно мне не надо! Я училась на русском языке, в русской школе! Я общаюсь на русском! Если мне директор скажет говорить на украинском, тогда я буду на нем говорить!» — заявила женщина. Как сообщала «Русская Весна», недавно украинская детская писательница устроила безобразный скандал в одном из киевских магазинов, швырнув кассиру в лицо горсть монет, из-за того, что с ней говорили на русском языке.

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Польша направит Украине ноту из-за разрушения памятника в Львовской области

Мы знаем об этом видео. Утром туда поедет консул, и будет направлена нота в МИД Украины,

Польша направит в МИД Украины ноту протеста в связи с осквернением монумента, установленного в память о поляках, убитых украинскими националистами в Львовской области в 1944 году. Об этом сообщает газета Wiadomości.Ранее была опубликована запись, на которой видны последствия действий вандалов: разрушен крест, являвшийся частью памятника, а также в цвета флага Украины и флага УПА с надписью “СС” закрашены элементы, на которых перечислены имена погибших.—сказал посол Польши на Украине Яна Пекло.Памятник в Гуте Пеняцкой был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС “Галиция” в 1944 году. Тогда украинские националисты убили, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

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Аналитика – дело нервное

История одной аналитики.

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Украинские силовики устроили в Киеве массовую драку

© AP Photo/ Efrem Lukatsky

В Киеве военнослужащие стали зачинщиками массовой драки, сообщил в Facebook сотрудник Минобороны Украины, глава координационного центра по помощи участникам спецоперации в Донбассе Алексей Липириди, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 января. В одном из ресторанов две группы молодых людей повздорили из-за девушек, конфликт перерос в уличную драку. Зачинщиками при этом оказались военные.

“Было все — и кулаки, и ногами в лицо, и пивной бокал вместо молотка, и газовые баллончики, а мы только вставали между дерущимися и разводили их”, — рассказал Липириди.

Несколько раз приезжавшие на место происшествия полицейские попросили “не губить парней” и не вызывать комендатуру. В итоге, по словам Липириди, военнослужащие отделались наказанием только со стороны сослуживцев, когда вернулись в казармы.

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