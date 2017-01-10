Как американцы вмешивались в наши президентские выборы

В минувшие новогодние праздники американская разведка наконец-то обнародовала официальный доклад о «вмешательстве» президента Владимира Путина в выборы президента США. В докладе утверждается, что Путин якобы приказал организовать некую «кампанию влияния», которая обернулась победой «угодного России» Дональда Трампа.

В частности, в документе говорится:

«Мы считаем, что российский президент Владимир Путин распорядился провести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на президентские выборы в США. Россия ставила своими целями подорвать доверие общественности к демократическому процессу в США, опорочить госсекретаря Клинтон и нанести ущерб её шансам быть избранной, а также её потенциальному пребыванию на посту президента. Мы также считаем, что у Путина и российского правительства выработалось явное предпочтение к тому, чтобы избранным президентом стал Трамп. У нас есть высокая степень уверенности в этих выводах».

«Мы считаем с высокой степени уверенности, что Главное Разведывательное Управление российского генштаба (ГРУ) использовало личности хакеров, известных под именами Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные», — говорится в докладе.

«Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию СМИ, таких как RT и Sputnik, и сеть квазиправительственных троллей способствовала кампании по влиянию». Ну и т.д. и т.п. …

Вмешательство, утверждается в докладе, проходило через известный информационный портал «Виккиликс», который затем обнародовал компрометирующие данные. И делала это якобы российская разведка, которая стояла за неизвестными до сих пор хакерами, которые взломали сервер Демократической партии США и вытащили оттуда сотни секретным писем и прочих документов.Вместе с российскими хакерами в этой «кампании влияния» якобы участвовали ещё и известные российские СМИ — телеканал RT и агентство Sputnik, которым в докладе посвящено также немало страниц, например:В общем, всё ясно, что ничего не ясно, а все выводы американской разведки, как видим, не содержат ничего конкретного — кроме голословных утверждений и обвинений.

А ещё поражает редкостный цинизм американских начальников! Вмешательством в свои президентские выборы возмущается страна, которая сама лезет во внутренние дела других государств — везде, где только можно. В том числе и в выборные процессы.

Проект «Ельцин»

О таком американском вмешательстве, наверное, на всех континентах планеты можно написать целые книги.

Мы же остановимся на России, где ещё не так давно Госдепартамент США чувствовал себя настолько уверенно и нагло, что даже особо и не скрывал своей особой заинтересованности нашими чисто внутренними делами. Речь пойдёт о президентских выборах 1996 года, когда американцы буквально протолкнули на второй президентский строк нужного им Бориса Ельцина. Протолкнули в прямом смысле слова — поскольку США поддержали Ельцина не только морально и материально, но и через специально присланных специалистов по политическому пиару.

Об этом ещё в августе минувшего года напомнила Дженнифер Уилсон, журналист издания Guardian, которая провела параллели между взломом почты Национального комитета Демократической партии США, который якобы осуществили прокремлёвские хакеры, и тем, как американские политконсультанты в 1996-ом помогали раскручивать избирательную кампанию Бориса Ельцина.

В статье говорилось:

"Дональд Трамп в очередной раз шокировал американцев, когда обратился к России с просьбой украсть и опубликовать переписку Хиллари Клинтон, которая, когда была госсекретарем, по неосторожности пользовалась частным почтовым сервером.

Он сказал это, когда появились обвинения в адрес российских властей в том, что они взломали почту Национального Демократического комитета, пытаясь саботировать кампанию Клинтон.

Политологи и лидеры Демократической партии тут же выразили возмущение тем, что республиканский кандидат, пусть даже в шутку, призвал к вмешательству иностранного государства в ход американских выборов, не говоря уже о том, что это государство — Россия. Но если WikiLeaks за годы своего существования чему-то нас научил, то лишь тому, что иностранное вмешательство — глобальная практика, причём американцы это тоже хорошо умеют. Это не первый раз, когда США и Россия вмешиваются в избирательные кампании друг у друга.

Вот малоизвестный эпизод истории отношений двух стран после холодной войны. В 1996 году три американских политтехнолога тайно руководили кампанией по переизбранию наставника Путина Бориса Ельцина. Есть сведения, что Белый Дом, который тогда занимал Билл Клинтон, не раз оказывал им прямое содействие.

Об этом даже сняли фильм. В кинокомедии 2003 года «Раскрутка Бориса», известной в России под названием «Проект „Ельцин“, рассказана история трёх американских советников, нанятых руководить кампанией по переизбранию Ельцина. Лив Шрайбер играет информационного аналитика, республиканца Джо Шумейта, Джефф Голдблюм — Джорджа Гортона, который позже руководил кампанией Арнольда Шварценеггера, а Энтони ЛаПалья — высококлассного политконсультанта Дика Дрезнера, который в начале 1980-х годов участвовал в избрании Билла Клинтона губернатором Арканзаса…

Команду консультантов набирал Феликс Брайнин, российско-американский бизнесмен с политическими связями, который был обеспокоен удачей коммунистов на выборах в Госдуму 1995 года. Опасаясь, что это предвестник победы кандидата-коммуниста на президентских выборах, Брайнин обратился к близким к Ельцину чиновникам и предложил провести кампанию в американском стиле, которую считал единственным шансом не допустить коммунистов к власти.

Шумейт, Гортон, Дрезнер и Стивен Мур (присоединившийся позже пиарщик) в 1996 году дали эксклюзивное интервью журналу Time о своих приключениях во время работы политконсультантами в России. Там они, кроме выборов в России, описали и своё сотрудничество с администрацией Билла Клинтона…».В общем-то та история не была особой тайной, хотя окружение Ельцина — по вполне понятным причинам — какое-то время пыталась отрицать участие американцев в выборах 1996 года.

Первым правду выяснил известный писатель и журналист Эдуард Тополь, который в одной из своих публикаций в газете «Известия», собственно, и назвал имя главного посредника между высшим руководством России и американскими пиращиками — бизнесмена Феликса Брайнина. А потом проговорился член ельцинского выборного штаба политтехнолог Глеб Павловский, который в интервью изданию Los Angeles Times сказал:

«Сегодня некоторые в России снисходительно смеются над американскими консультантами. Это несправедливо. Они, возможно, не в полной мере владели вопросами внутренней политики, но точно знали, что нужно делать для поднятия жалкого на тот момент рейтинга Ельцина».

На самом деле американцы, которые взяли избирательную кампанию в свои руки, сыграли исключительную и решающую роль в победе Ельцина. Об этом свидетельствует тщательное журналистское расследование, которое провёл журналист газеты «Совершенно секретно» Владимир Абаринов, опубликовавший в 2003 году материал «Янки при дворе царя Бориса» — эту статью легко найти в интернете.

Среди всего прочего там говорится и о том, что приглашение американских консультантов было не просто прихотью приближённых Ельцина или неким идейным порывом бизнесмена Феликса Брайнина, который якобы не хотел возвращения коммунистов к вершинам власти и потому чуть ли не на свой страх и риск привёз американских специалистов по пиару в Россию. В реальности эта была самая настоящая внешнеполитическая акция администрации президента Билла Клинтона по вмешательству во внутренние дела нашей страны с целью сохранения при власти американского агента влияния по фамилии Ельцин!

Цитирую статью Абаринова:

«Об американском участии в российских выборах 1996 года рассказывает в своей книге „За кулисами Овального кабинета“ Дик Моррис – ближайший друг и советник Билла Клинтона, его „серый кардинал“ . Моррис и политтехнолог Дик Дреснер были деловыми партнёрами начиная с 70-х годов. Когда Дреснер получил приглашение в Москву, он позвонил Моррису и спросил, не хочет ли он поддерживать с ним связь, с тем чтобы иметь самую свежую и достоверную информацию о президентской кампании в России. Моррис поговорил с президентом Клинтоном, тот одобрил идею, и, начиная с марта, Дреснер звонил Моррису каждую неделю, сообщая данные последних опросов и фокус-групп, а Моррис доводил их до сведения президента…

В Госдепартаменте и Совете национальной безопасности было немало людей, считавших, что президент США должен сохранять нейтралитет в отношении российских выборов – с тем чтобы оставить для себя „открытыми все двери“. Но Клинтон, по словам Морриса, считал, что он должен помочь Ельцину. В этом его поддержал Строуб Тэлботт, к чьим советам по российским делам он прислушивался особенно внимательно…

Американская группа получила неограниченный бюджет на текущие расходы. Работать они должны были в глубокой тайне и без крайней необходимости не покидать отель вовсе. Им рекомендовали не встречаться ни с кем из сотрудников штаба и иметь в виду, что их номера и телефонные линии могут прослушиваться».Смею утверждать, что в этой схеме были задействованы не только официальные структуры США, но и мощные закулисные силы. Они сумели выйти на дочь Ельцина, Татьяну Дьяченко, единственного человека, которому тогдашний президент России доверял безоговорочно.

Немаловажную роль в этой комбинации сыграл известный тогда олигарх, руководитель “Мост-банка” Владимир Гусинский. Этому влиятельному бизнесмену ещё в марте 1996 года на Всероссийском конгрессе евреев в Москве ряд лидеров американской еврейской общины предложили занять “более весомое положение в российской политике”, обещав при этом всевозможную поддержку. Для этого Гусинский, по их мнению, должен был через своего друга и главного приватизатора России Анатолия Чубайса взять под полный контроль весь ход избирательной кампании президента.

По данным компетентных источников, именно по каналам Гусинского в Москву прибыла уже упомянутая команда американских имиджмейкеров под руководством эмигранта из СССР Феликса Брайнина. А непосредственно команду сформировал сенатор-еврей из Калифорнии, бывший гостем на упомянутом московском конгрессе. В свою очередь, друг Гусинского Анатолий Чубайс — через президента “ЛОГОВАЗа” Бориса Березовского — сошёлся с Валентином Юмашевым, “придворным” журналистом президента России (в частности, Юмашев является настоящим автором “Записок Президента” и многих речей Бориса Николаевича). Юмашев-то и свёл Чубайса с Татьяной Дьяченко.

Анатолий Борисович без особого труда убедил её войти в штаб предвыборной кампании, мотивируя тем, что у многих глав государств на Западе члены семьи участвуют в подобных мероприятиях. Дочь Ельцина легко пошла на соглашение ещё, видимо, и потому, что, по словам знающих ее людей, она была весьма честолюбивой по характеру и давно мечтала заняться политикой. А лучшего повода для этого, чем выборы, просто найти было трудно.

Дьяченко — через тех же Гусинского и Чубайса — познакомилась с американцами из команды Брайнина. Сам Брайнин, обладавший немалым опытом в выборных кампаниях, легко убедил Дьяченко передать рычаги выборной рекламы в американские руки. Примечательно, что американцы жили в 1120-м номере “Президент-отеля”, а Татьяна Борисовна перевела предвыборный штаб в 1119-й номер. Таким образом, президентская дочь попала под полное влиянием специалистов из США. А учитывая степень её воздействия на Ельцина, можно смело утверждать, что под это влияние попал и глава российского государства…

Вот так при помощи США он и стал президентом России во второй раз!

Так что, возвращаясь к сегодняшним обвинениям американской разведки, можно смело утверждать: чья бы корова не мычала, а уж американская лучше бы молчала, особенно когда речь идёт о вмешательстве в политические дела других государств.

В прицеле Трамп и Европа

Дженнифер Уилсон из Guardian пишет:

«В глобальном мире, лишенном железных занавесов, не нужно удивляться, что у России и США есть вполне естественный взаимный интерес к выборам в странах друг друга. А ещё, как говорят в России, у грязной политики „нет национальности“. По этой причине распространённое возмущение российскими связями Трампа — пустой звук для того, кто хочет узнать досконально, как на самом деле устроена внешняя политика».

То есть, автор полагает, что Россия могла вмешаться в американские выборы — хотя бы назло уже давно делающим тоже самое американцам.

На самом деле факт вмешательства нашей страны так и не был доказан — в отличии от того же американского эпизода 1996 года. Неудивительно поэтому, что в доклад американской разведки мало кто поверил, даже на Западе. Ряд тамошних влиятельных СМИ уже резко его раскритиковали за неубедительность и даже откровенную лживость.

В частности, на это прямо намекает журналист Констанце Курц из немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Согласно отчётам американской разведки, речь идёт не только о шпионаже по приказу Владимира Путина но и о влиянии на волю избирателей. Как правило, в случаях расследования хакерских атак спецслужбы изучают тактику и стратегию хакеров, оценивают их поведение и технические приёмы, использованные программы и выбранные цели.

Однако ЦРУ, ФБР и АНБ не пытались сделать этого в своих отчётах. Дональд Трамп распорядился доложить о результатах расследования. После встречи с сотрудниками спецслужб в Нью-Йорке новый президент США остался „не впечатлён“. По его словам, он „не узнал из отчётов, что Россия повлияла на результат выборов“.Но спецслужбы этого и не утверждают. Вместо этого заявляется, что „цель хакеров заключалась в нанесении вреда доверию к демократическим процессам в США“. Владимира Путина подозревают „в разрушении доверия и дискредитации Клинтон“.

Обвинение российских хакеров в разрушении веры в демократические процессы сомнительно, потому что дискредитирующие электронные письма демократов писали они сами, а вовсе не злые русские!».

А представитель нашего МИДа Мария Захарова вообще назвала разведывательный доклад «взломом головного мозга» уходящего президента Барака Обамы…

Тогда зачем же понадобилось всё это действо?

Ведь выборы в США уже давно закончились, а победа Дональда Трампа признана официально и окончательно.

Видимо одной из целей является всё тот же Трамп, коему уходящая администрация уже преподнесла множество «сюрпризов» в виде резкого ухудшения российско-американских отношений — разногласия по Сирии, новые, явно провокационные антироссийские санкции, введение дополнительных вооружённых сил США в Европу, что идёт в разрез с нашими национальными интересами. Таким образом, Трампа буквально загоняют в угол, заставляя его занять такую же позицию против России, какова была при Обаме!

К этому его, очевидно, должен подтолкнуть и доклад американской разведки. Не зря сегодня многие СМИ США пишут о том, что доклад послужит лакмусовой бумажкой для новой президентской администрации. Если Трамп проигнорирует его, то тогда он и в самом деле покажет всем, что избирался вовсе не от американского народа, а от Путина — и это в конце концов может обернуться чем угодно, даже импичментом, то есть отстранением главы государства от занимаемой должности. Если же Трамп присоединится к обвинениям разведки, то тогда он станет таким же антироссийским «ястребом», каковыми были практически все его предшественники…

Есть у доклада и другая цель — Европа. Барак Обама уже заявил, что это предупреждение не только американцам, но и другим западным демократиям, которые также могут подвергнуться «хакерским атакам» со стороны «российских злодеев». Тем более в этом году Европа входит в полосу выборов — будут избираться новые власти в Нидерландах, во Франции, в Германии и ещё в ряде стран.

И теперь, на фоне доклада разведки США, любую политическую альтернативу проамериканской системе в Европе можно будет объявлять «пятой колонной авторитарной России». Например — евроскептиков или такую партию, как «Национальный фронт» Марии Ле Пен, выступающих за ликвидацию ЕС и за отказ от гегемонии США.

Под это дело можно будет провести и липовые «хакерские атаки» против электронной системы правящих структур Евросоюза, а потом объявить критику в адрес бюрократии ЕС «происками Путина», который де украл секретные данные, чтобы провести во власть своих «марионеток».

Кстати, не зря американцы в своём докладе упомянули и наши СМИ, работающие за границей. Дело в том, что они чрезвычайно популярны среди европейцев и действительно могут повлиять на исход выборов по всей Европе. Теперь же, со ссылкой на американский доклад, их можно объявить враждебными и даже добиться их закрытия на территории ЕС.



В общем, нынешний год с точки зрения информационной войны явно будет не скучным. И первый залп этой войны, в виде антироссийского доклада разведки США, похоже уже прозвучал…

Источник: nnm.me