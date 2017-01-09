Зачем «Единой России» понадобился «электронный концлагерь»

Прямо накануне начала новогодних и рождественских праздников в политической жизни России случилось не очень заметное, но очень важное событие.

Президент нашей страны отклонил закон о внесении изменений в закон об общих принципах организации местного самоуправления и в закон «Об образовании», за который накануне проголосовали депутаты Госдумы, а затем и сенаторы Совета Федерации. Речь в отклоненном законе шла о создании системы сбора данных о детях под названием «Контингент».

Вот как объяснил глава государства причину отклонения закона:

«Федеральный закон предусматривает создание государственных информационных систем «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системы «Контингент обучающихся». Полагаю, что Федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность».

Интерфакс

Ранее против принятия данного закона, утверждающего тотальный электронный контроль над детьми, активно выступала родительская общественность России и … ОДИН (!) член Совета Федерации Елена Мизулина.

Если в двух словах объяснить смысл нововведений и вред от них, то это будет выглядеть так. Система «Контингент» планировалась как место сбора практически всех данных о наших детях. В том числе — о диагнозах. О заболеваниях, особенностях развития каждого ребенка. Вся эта информация, согласно новому Закону, должна собираться и храниться централизованно. При этом совершенно непонятно, как обстоит дело с её охраной, с тем, в какие руки она может попасть. Новую эпоху тотального сбора данных уже давно метко окрестили «электронным концлагерем». Закон о «Контингенте» открывал дверь в эту эпоху. Именно об этом говорили представители родительской общественности. Об этом говорила Е. Мизулина, которая отмечала, что в систему, «без ведома родителей могут заноситься любые данные о ребёнке с момента его рождения, которые, в конечном итоге будут доступны неопределённому кругу людей».

Однако, мнение родителей России было проигнорировано партией «Единая Россия», которая, напомню, не просто имеет Конституционное большинство в Думе, но имеет подавляющее большинство во всех российских региональных парламентах, большинство сенаторов Совета Федерации. Правительство РФ возглавляет глава ЕР Д.А. Медведев, а большинство министров — члены ЕДРа. Таким образом, эта партия сосредоточила в руках полноту власти в нашей стране. Оценивая законотворческую деятельность в России, мы должны четко и ясно осознавать, что сегодня ни один закон не может быть принят без желания на то «Единой России». Конституционное большинство ЕР в Госдуме сводит роль остальных парламентских партий до уровня простых статистов – все зависит только от руководства «партии подавляющего большинства».

Нужно отметить, что отклонение законов президентом – очень редкое явление в жизни нашей страны. До сего случая, подобное случалось лишь два раза. В 2012 году Путин отклонил закон, одобренный ГД и СФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково». В 2005 году президент отклонял закон об ограничении розничной продажи и потребления пива.

И вот третий случай за 12 лет. Сегодня часто можно слышать разговоры о том, что Дума «обновилась», что теперь туда пришли некие «новые хорошие люди», а значит законотворческая деятельность резко двинется в сторону изменений, необходимых для вывода экономики страны из кризиса. Ситуация с законом о системе «Контингент» полностью развенчивает этот миф. Законопроект № 1048557-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (о создании государственной системы «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам») действительно был внесен во время работы старого состава Госдумы — 19.04.2016. Первое чтение закон прошел 10 июня 2016 года. Однако прошедшие в сентябре выборы никак на его дальнейшее прохождение не повлияли. 21 декабря 2016 года прошло второе и третье чтение, на котором «обновленные депутаты» точно также не посчитали нужным услышать возражения общественности, 23 декабря «за» проголосовал Совет Федерации. Ну, а 29 декабря Закон и был отклонен В.В. Путиным.

Вот данные голосования в Госдуме:

ЕР — Из 343 депутатов проголосовало: ЗА — 327, ПРОТИВ-1, НЕ ГОЛОСОВАЛИ -15

— Из 343 депутатов проголосовало: ЗА — 327, ПРОТИВ-1, НЕ ГОЛОСОВАЛИ -15 ЛДПР — Из 39 депутатов проголосовало: ЗА – 39

— Из 39 депутатов проголосовало: ЗА – 39 КПРФ — Из 42 депутатов: НЕ ГОЛОСОВАЛИ — 42

— Из 42 депутатов: НЕ ГОЛОСОВАЛИ — 42 СР — Из 23 депутатов проголосовало: ЗА — 21, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2

Даже исходя из данных этого голосования видно, насколько условная сегодняшняя «оппозиция» в Думе:

Родительская общественность выступала против принятия этого закона. Против него, в итоге, выступил и глава государства. При этом «за» этот закон проголосовало не только подавляющее большинство ЕР, но и вся фракция ЛДПР и почти вся СР. Полностью не голосовала фракция КПРФ. Но никакого значения голосование ни КПРФ, ни ЛДПР, ни СР не имеет, так как «Единая Россия» сможет единолично провести сегодня ЛЮБОЙ закон в Думе. Почему «оппозиционные» фракции голосовали так, а не иначе – это вопрос к ним, равно как любопытно получить вопрос от руководства фракции «Единой России», на вопрос, который возникает немедленно:

Почему Конституционное большинство партии «Единая Россия», которая называет себя «партией президента», принимает закон, который президент Путин, тут же отклоняет? Такое впечатление, что кто-то пытался пропихнуть закон, который вредит России в надежде на то, что президент, занятый глобальными вопросами внешней политики, имеющий тысячу и одну заботу о стране, просто НЕ ЗАМЕТИТ его вредной сущности.

В любом случае В.В. Путин оказался куда более внимательным «читателем» принимаемых законов, чем депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Что впрочем, не удивляет.

Для полноты картины стоит добавить, что еще один важнейший антисемейный закон, который вносит в нашу действительность ювенальные технологии – пресловутый «Закон о шлепках», также имеет весьма непростую историю взаимоотношения с Государственной Думой и Единой Россией.

Примерно в то же время, когда в Думу пропихивали закон, поддержанный депутатами и сенаторами и отклоненный президентом В.В. Путиным, лоббисты ювенальной юстиции приготовили российским семьям ещё один «подарок».

С середины 2016 года родительское сообщество страны взволновано и негодует по поводу изменений, произошедших со статьей 116 Уголовного Кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Под предлогом выполнения поручения Президента о декриминализации УК, в статью 116 УК РФ была внесена фраза «в отношении близких лиц», которая в корне изменила дух этой статьи. Вот так, фактически одной невинной фразой, депутаты 6-го созыва Государственной Думы РФ, разрешили сажать в тюрьму родителей, которые применили в воспитательных целях наказание для своих детей. Ко всему прочему ещё была изменена статья 20 Уголовно-Процессуального Кодекса РФ, где статья 116 УК РФ была переведена из дел частного порядка в частно-публичный. А это означает, что такое дело возбуждается без обращения потерпевшей стороны, и такое дело не может быть прекращено по примирению сторон. В народе этот закон получил название «закон о шлепках».

Ещё на стадии принятия этих, чисто ювенальных, поправок Партия Великое Отечество и родительская общественность активно обращали внимание законодателей на недопустимость принятия закона в такой форме. Однако Дума старого состава под «занавес» своей работы закон приняла, чем вызвала мощное сопротивление в обществе, которое уже просто нельзя было игнорировать. И вот новый состав Думы решил… исправить допущенную оплошность, что можно было бы только приветствовать. Депутаты Баталина, Окунев, а также сенаторы Карелова и Драгункина предложили исключить из статьи 116 такой признак как «близкие люди» и оставить уголовное наказание, только если «побои или иные насильственные действия совершены из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Этот законопроект обсуждали в Общественной палате, где представители проекта Наролныйзакон.рф высказали замечание к думскому законопроекту и рассказали о подготовленных к нему поправках. А дальше произошло вот что: закон ПРОТИВ семьи, который в итоге отклонил президент был принят, а голосование по изменениям в «Закон о шлепках»,хоть и не полностью устраняющие проблему, было отложено и перенесено. На 11 января 2017 года. Именно в этот день должно состояться первое чтение, а депутат А.А. Журавлев будет готов внести подготовленную юристами проекта НародныйЗакон.рф в этот законопроект поправку.

Мы будем внимательно следить за ходом голосования и прохождения поправок, призванных полностью искоренить ювенальную сущность «Закона о шлепках».

Пока же хочется отметить, что наличие в Государственной Думе «обновленной» фракции партии «Единая Россия», которая после выборов получила Конституционное большинство и абсолютную полноту власти, нисколько не сняла обеспокоенности общественности. Даже наоборот – ситуация с быстрым проталкиванием закона, который отклонен президентом, показывает нам всю остроту ситуации, когда это Конституционное большинство ЕР может быть использовано для принятия ВРЕДНЫХ законов, несмотря на голоса возражения общественности и части других думских партий.

Источник: nstarikov.ru