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Кто продвигает ювенальную юстицию в России

10:02. 27 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое ювенальная юстиция? Это система специальных законов, смысл которых прост и страшен одновременно: путём вмешательства в дела семьи добиться разрушения этого важнейшего института общества. Как и всегда зло рядится в одежды добра. Ювенальные технологии и ювенальное законодательство продвигают под соусом «защиты прав ребенка» или «противодействие насилию в семье».  Права ребенка противопоставляются правам родителей, семья искусственно раскалывается. Среди детей ведётся активная пропаганда доносительства на родителей. Главной задачей врачей и педагогов становится «дать сигнал». Работает эта схема так: синяк на попе ребенка, «сигнал», что дома «недостаточно чисто» или «мало продуктов», – в дом приходят ювенальщики и БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА(!) забирают детей. Чтобы им «помочь». В Скандинавии и Северной Европе, где ювенальные технологии внедрены достаточно давно, изъятие детей всегда заканчивается их передачей в детдома или в семьи для усыновления. Детей никогда не возвращают родителям, практически никогда. В Великобритании уж так «случайно» получается, что семьи, куда передают детей на воспитание почти всегда… однополые.

Самое время спросить: зачем всё это делается? Ювенальная юстиция – это технология разрушения семьи. Семья —  основная ячейка общества и механизм демографического воспроизводства народа. Уничтожите семью, расколете её, нивелируете её смысл —  и сразу «убьете» двух зайцев: лишите людей опоры и сможете прервать традиции и культуру народа (которые передаются в семье), сможете создать ситуацию неизбежного сокращения численности народа. Не будет семьи – не будет народа. Вот и весь смысл ювенальной юстиции, которая является одним из инструментов глобализации.

Неприятный факт состоит в том, что ювенальные технологии уже частично внедрены в России.  Вот только два факта самого последнего времени.

1. В конце своей работы Госдума прежнего созыва приняла, несмотря на протесты общественности, пресловутый «Закон о шлепках». Под видом «защиты от семейного насилия» были введены изменения, которые приравнивали к однозначно уголовному наказанию, являясь отягчающим фактором, – родство. Получалось – шлёпнул по попе – синяк – даже его отсутствие, но подозрение, что шлепок был – 2 года тюрьмы.

Протесты общественности были столь сильны, что Госдума нашла в себе силы признать ошибку, и новый её состав (по большей части состоящий из тех же депутатов, что и прежний!) убрал ювенальные смыслы из закона.

2. В январе 2017 года была ещё одна попытка втащить ювенальщину в российское законодательство. На этот раз кивать на стары состав Думы не получится – новый закон принял новый состав Думы. «Закон о контингенте», предложенный правительством, подразумевал сбор данных о детях, на который никто добро из родителей не давал. Остановил этот закон Президент, который его отклонил.

Обратите внимание: одни и те же депутаты в одном и том же месяце могут устранить ювенальные технологии  в одном законе и тут же ввести их другим!

Это даёт нам два факта, оба из которых печальны, но не смертельны:

  1. Депутаты Госдумы из «Единой России», которые обеспечивают принятие или непринятие законов, полностью подчинены партийно-фракционной дисциплине и руководству Госдумы. Это значит, что может быть принят абсолютно ЛЮБОЙ закон. Никакого идеологического стержня у единороссов нет, никакого собственного понимания, что хорошо – что плохо, также в их головах не существует.
  2. В нашей стране есть мощное ювенальное лобби, которое всеми силами протаскивает ювенальное законодательство через Госдуму и Совет Федерации.

Однако, как показали последние события, взаимодействие общественных организаций и Президента способно остановить проникновение ювенальной юстиции. А вот пассивность и надежда на то, что «добрый барин» из Конституционное большинства ЕР в Госдуме понимает, за что нельзя голосовать, быстро приведет к торжеству ювенальщины.

Вы заметили, как в последние дни активизировалось ювенальное лобби? Статьи на тему «в России разрешили бить в семье» запестрили на страницах многих изданий. А всё из-за того, что Госдума исправила свою ошибку и убрала родство в качестве отягчающего обстоятельства.

Важную роль в поднявшейся шумихе сыграли и те силы, что вне органов власти и средств массовой информации, всеми силами работают на глобалистов. При этом эти силы, а вернее говоря, даже персоны… очень конкретные. Сейчас поймёте, что имеется ввиду.

26 января 2017 года я принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». В третьей части шло обсуждение шумихи и крокодиловых слез вокруг решения Госдумы исправить свою ошибку. Среди тех, кто пытался взывать к эмоциям и делал вид, что от насилия в России теперь семьи никак не защищены была Алёна Попова. Прежде чем рассказать об этой персоне, развеем ту пелены лжи, которую сознательно создают лоббисты ювенальной юстиции. Любой человек в России защищен от побоев законом: в УК масса статей с разным составами преступлений. Ввести специальный закон «для семьи» — это и есть первый шаг в сторону ювенальных технологий. Не случайно в документах европейских ювенальщиков семья значится КАК ГЛАВНАЯ УГРОЗА РЕБЕНКУ!

Но вернёмся к персоне, которая в эфире программы Соловьева, отстаивала «ювенальные ценности». Вот она — Алена Попова.

За защиту от  насилия в семье. Защищает детей. Ювенальная технолония именно так всегда и подается: защита.

А вот Алена Попова чуть ранее.

Она была соратницей, «гражданским активистом», бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Того самого, что был одним из лидеров неудавшейся «снежной революции», единственный проголосовал против воссоединения России и Крыма, получил $750000 за 10 лекций  Сколково. После того, как правоохранители заинтересовались этим явным расхищением средств, Пономарев убежал в США. Там и на Украине он сейчас и скрывается, после того, как был лишен своих депутатских полномочий.

А вот Алена Попова с белой ленточкой и Ильей Пономаревым во время «болотных попыток» захватить власть в России по украинскому сценарию в 2011-2012 гг.

Тогда они хотели взять власть, а сегодня они решили защищать наших детей? Учитывая политическое лицо Алёны Поповой, догадаться, какие структуры и какие государства проталкивают у нас ювенальщину, труда не составит. Это все та же гоп-компания «оппозиции», «детей капитана гранта» и Пятой колонны, готовой в любой форме продавать интересы своей страны.

В программе Владимира Соловьева эта дама себя полностью раскрыла. Просто посмотрите.

Вот полная версия программы:

(третья часть, в которой речь шла о ювенальной юстиции – с 1 часа 20 минуты)

Мои слова в этой программе:

P.S. Материал по теме ювенальной юстиции:

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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