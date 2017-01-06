Новости Украины и Новороссии 06 января 2017

В СБУ велели Павлу Губареву явиться 11 января в Киев “для проведения следственных действий”

“Подозреваемый Губарев, 10.03.1983 г.р., в соответствии с требованиями ст. ст. 42, 133, 135 УПК Украины вызывается в 10 час. 00 мин. 11, 12 и 13 января 2017 к старшему следователю ОВД ГСУ СБ Украины Романченко А.А. в каб. 311 по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, д. 33 (тел. 044-255-84-88) для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины”

СБУ вызывает на допрос бывшего “народного губернатора” Донецкой области Павла Губарева. Повестка на допрос опубликована в газете “Урядовий кур’єр”.СБУ ожидает Губарева 11, 12,13 января в Киеве “для проведения следственных и процессуальных действий”. В сообщении сказано, что Губарева подозревают в “посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций”.– сказано в повестке.

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«АТО Донецк» 03.01.2017

Анатолий Александрович приветствую вас на нашем канале «АТО Донецк». Огромнейшее вам спасибо за то, что нашли время для общения с нами, это для нас великая честь. Радость. Это правда. Для начала позвольте вас поздравить с наступившим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Не говоря уже о том, что хотелось бы мирного неба.

Анатолий Александрович наступил новый 2017 год. Насколько мы знаем, следим за вашими высказываниями, за вашим прогнозом, скажите пожалуйста меня, как жительницу Донбасса…

Спасибо. Ну вот пожалуй одно из главных моих начинаний началось ещё четверть века назад. Напомню, что первая моя опубликованная статья называлась «Независимость от здравого смысла» и призывала голосовать против независимости Украины. Ну и к сожалению с тех пор правильность того моего предложения подтвердилась неоднократно. Так что надеюсь, что это предложение то же будет исполнено и Украина воссоединится с остальной Россией.

Спасибо большое. Анатолий Александрович скажите пожалуйста, а как вы видите развитие на территории наверное уже оставшейся Украины? Будет ли анархия так называемая, либо всё таки здравый смысл возобладает? Что вы видите в будущем?

Я полагаю, что уже к середине этого года фактически прекратится поддержка киевских террористов. И Европейским Союзом и Соединёнными Государствами Америки. Я не знаю какой риторикой это будет оформлено и обоснованно, но вот сам факт меня не сомневает. Потому что американцы совершили оба государственных переворота на Украине в декабре 2004 года и в феврале 2014 ради давления Европейский Союз, ради его экономического подчинения Соединённым Государством Америки. Но сейчас в самих Соединённых Государствах избран президент совершенно не заинтересованный в таком подчинении. У него иные планы и иные способы развития своей страны. Поэтому он уже просто не будет нуждаться в продолжении террора в Киеве. Да и в Европейском Союзе очень скоро придут к власти в основных его странах, люди опять же не заинтересованные в том, чтобы тратить свой политический авторитет на поддержку киевских террористов. Поэтому мне кажется, что довольно скоро поддержка этих самых террористов прекратится. Ну а что делать с террористами не имеющими политической поддержки из вне, можно не объяснять. Вы с ними справляетесь даже когда у них такая поддержка пока есть…

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Богородица Донецкая отправляется в Дамаск

Авторская съемка военкоров команды News Front

2 января 2017 года в единственном музее Новороссии, находящимся в Санкт-Петербурге, гостила делегация из Сирии, которую возглавил депутат сирийского парламента Абд Ассалам Дахмуш, также в неё вошли президент сирийского фонда «Хайат» Вакид Шаалан и известный общественный деятель, руководитель Центра Российско-арабского сотрудничества Ваддах Аль-Джунди.

Музей Новороссии отметил значимость сотрудничества с представителями Сирии и подарил сирийской делегации икону донецкой Богоматери, которую отвезут в Дамаск. В ответ сирийцы подарили коллективу Музея статуэтку, которая является копией статуи одного из древних городов.

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Рождество для детей-сирот Донецка

Видео предоставлено пресс-службой УНМ ДНР

5 января 2017 представители армии ДНР, во главе заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин, посетили донецкую школу-интернат №1 и детский дом «Теремок».

В учебные заведения были доставлены продукты питания, а воспитанникам вручены подарки. Каждый ребенок получил сладкое угощение и игрушку.

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Они частично понимают… Сергей Александровский

Смотрю у кастрюленосцев постепенно приходит озарение:

Сильным толчком к озарению стали две вещи, произошедшие в конце прошлого года. Одна случилась в октябре, и называлась повышением тарифов. Когда пришли первые счета, за отопление, за половину октября, многие, увидев цифры, от удивления сели на жопу. Дублем два стали счета уже за полный месяц, за ноябрь. Вторым толчком к озарению стал отжим «ПриватБанка» олигархом Петром у олигарха Игоря. Когда банкоматы вышеуказанного банка перешли в режим «вы там держитесь», в межмозговой пайке у многих пошли трещины, и полупроводники закоротило. Начали проходить импульсы здравого смысла. И начали задаваться вполне логичные вопросы. И даже выводы, отчасти, начали делаться правильные…

Отчасти…

Потому что полного понимания ситуации там до сих пор нет. Концепция сейчас такая – если бы не режим внутренней зрады, то уж точно бы победили Россию. Ну и ДНР с ЛНР превратили бы в лунный пейзаж, само собой.

Придет ли дальнейшее понимание, что Россия тут вообще не при делах, России вообще стало как то похер на бывшую Украину и её «пророссийскую» элиту, равно как и на «активистов», а Донбасс никогда Украиной не был, а скорее такой себе, своеобразной «внутренней Монголией», по недоразумению оказавшейся в составе другого государства, и просто решил уйти, воспользовавшись выпавшей возможностью, и что первопричиной всех украинских бед ни Россия ни Донбасс не являются – я не знаю. Надеюсь, что когда- то придет.

Сергей Александровский

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Труба зовёт Европу: останется ли Украина транзитёром российского газа

Украина готова привлечь европейский бизнес к управлению своей газотранспортной системой. Об этом заявил в четверг глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Ещё совсем недавно труба, по которой российский газ поступал в целый ряд стран Старого Света, была для властей неприкосновенной, однако позиция официального Киева изменилась. Это произошло из-за возобновления проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Но, пожалуй, главной причиной послужило заявление «Газпрома» о том, что он не будет возобновлять истекающий в 2019 году транзитный контракт с Украиной. Какая судьба ждёт газотранспортную систему Украины и что будет делать страна, лишившись столь важной для себя роли посредника, — в материале RT.

История вопроса

Разговоры о создании консорциума, владеющего украинской газотранспортной системой, начались не сегодня. Впервые об этом заговорили в 2002 году. В 2004-м была достигнута предварительная договорённость о создании многостороннего консорциума: «Газпром», «Нафтогаз» плюс несколько европейских компаний. Но после прихода к власти на Украине Виктора Ющенко сделка сорвалась.

«Ющенко сказал, что труба — это национальное достояние, и парламент даже принял соответствующий закон, в соответствии с которым трубу нельзя было ни приватизировать, ни передавать в концессию. В общем, ничего нельзя было с ней делать, надо было на неё только молиться, — сказал в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. — В процессе этих молитв транзит российского газа через Украину сократился сначала на 10%, потом на 20%, и было понятно, что он будет падать и дальше».

В период президентства Виктора Януковича идея организовать консорциум получила вторую жизнь. Он предложил создать двусторонний консорциум с ЕС, но никто из европейских компаний не захотел в этом участвовать. Без страны — поставщика газа затея не имела смысла. Европейцы предложили вернуться к трёхстороннему формату. И тогда Украина начала долго и мучительно оценивать свою газотранспортную систему, причём с каждым годом её стоимость увеличивалась.

«Первоначально её оценивали в $5—6 млрд, но Украина постепенно досчиталась до $20 млрд и выше, — отметил Ищенко. — В результате консорциум так и не сложился».

Попытка действовать с негодными средствами

Намерения Украины на новом политическом витке вернуться к вопросу о консорциуме напоминают агонию. «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» позволяют России безболезненно отказаться от транзита газа через Украину. А появление альтернативных путей поставок голубого топлива делает украинскую трубу неинтересной для европейских компаний.

«Северный поток — 2» и «Турецкий поток» позволяют России безболезненно отказаться от транзита газа через Украину. А появление альтернативных путей поставок голубого топлива делает украинскую трубу неинтересной для европейских компаний.

«Никто из европейских компаний уже точно не придёт на украинский газовый рынок, — прокомментировал ситуацию Ищенко. — И даже не потому, что там что-то хорошо или плохо, просто основные газовые компании Европы уже вложились в «Северный поток — 2» или в «Турецкий поток». Или сейчас пытаются вернуться к «Южному потоку». Когда вы строите альтернативные газопроводы, зачем вам финансировать потенциального конкурента?»

К тому же Украина за последние годы зарекомендовала себя как ненадёжный посредник — достаточно вспомнить перекрытие автомобильного транзита, практически заблокированный железнодорожный транзит, так что вряд ли кто-то захочет идти на новые риски. Да и политическая ситуация в стране не благоприятствует тому, чтобы пропускать через неё стратегический транзит. Похоже, безопасность поставок и самой трубы никто на Украине гарантировать не может.

При этом Киев демонстрирует поразительную недоговороспособность. Яркий пример — прошедшие в первой половине декабря 2016 года в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии газовые переговоры между РФ и Украиной о поставках российского газа. В обмен на устраивающую Киев схему поставок выдвигалось требование об отмене наложенного на «Газпром» Украиной антимонопольного штрафа в $6,6 млрд за якобы допущенные нарушения на украинском рынке транзита газа. Однако Киев не пошёл на такие «жертвы», и дискуссия ни к чему не привела.

Нынешнее заявление «Газпрома» о том, что он не будет продлевать транзитный договор с Украиной, фактически ставит крест на украинской газотранспортной системе и делает бессмысленными любые призывы Киева к европейским компаниям приобрести часть трубы.

«Если «Газпром» не передумает, то это уже куча металлолома, потому что другого газа для этой трубы нет», — подчеркнул Ищенко.

Отрицательная динамика

Объём транзита российского газа через Украину снижается уже не первый год. Лет 20 назад через Украину шло примерно 80% российского газа, который поставлялся в Европу. Тогда газовый транзит был очень важен для Украины, потому что действовал договор, в соответствии с которым цены на транзит и на российский газ для Незалежной были связаны между собой. И Украина практически ничего за газ не платила: он оплачивался транзитом.

С каждым годом доходность транзита падала. В прошлом году Украина заработала за счёт транспортировки газа около $2 млрд.

Позднее, по словам Ищенко, объём транзитного газа стал уменьшаться, а цена на поставляемый из России газ — увеличиваться. С каждым годом доходность транзита падала. В прошлом году Украина заработала за счёт транспортировки газа около $2 млрд. В 2017-м доход от транзита может уменьшиться на $0,5 млрд. При нынешней катастрофической ситуации в украинской экономике всё это явно беспокоит Киев, ведь каждый миллион на счету.

Экономика — в жертву политике

Украинским властям должно быть тем более обидно расставаться с транзитом, что труба находится в неплохом состоянии и при определённых вложениях могла бы ещё долго служить и приносить хорошие дивиденды.

«Труба продемонстрировала потрясающую выносливость, — заявил Ищенко. — Без каких-либо капиталовложений, разве что на покраску, она просуществовала уже 25 лет — со времён распада СССР, когда в неё перестали вкладывать деньги. Восстановить и модернизировать её было возможно, и такие варианты рассматривались два-три года назад».

Но, похоже, экономические выгоды были принесены в жертву политическому авантюризму.

Илья Оганджанов, RT

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Украинские СМИ: Байден в январе планирует посетить Украину

Вице-президент США Джо Байден планирует совершить визит на Украину 15 января.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Ориентировочная дата визита Байдена в Киев — 15 января», — сказал собеседник.

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Канада отправила на Украину 11 тонн гумпомощи

Канада 4 января отправила на Украину 11 тон гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«4 января 2017 года Конгрессом Украинских Канады, совместно с канадской компанией «Сaravan Logиstics», а также канадскими общественными организациями «Ukraine Appeal», GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения», – говорится в сообщении.

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Штука за рога, 2 ярда за стадо

Свинка Пеппа и путинский план.

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В ВСУ официально рассказали о новой волне мобилизации

Граждане в возрасте до 43 лет, окончившие кафедру военной подготовки, будут призываться на военную службу сроком на 18 месяцев. Об этом заявил начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом, заместитель начальника главного управления персоналом Генерального штаба Вооруженных сил Украины Марк Андрусяк, сообщает пресс-служба ведомства. «Это, будем так говорить, аналог срочной военной службы, но к ней будут привлекаться граждане Украины в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерское звание младшего лейтенанта запаса и которые не проходили военной службы», — сказал он. По его словам, благодаря вступлению в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции» появилась возможность ввести такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава. Напомним, что Генштаб анонсировал новую волну мобилизации на Украине. Планируется призвать около 4 тысяч офицеров запаса.

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Ветеран «Беркута», возложивший цветы к консульству РФ в Одессе, прокомментировал травлю со стороны «правосеков» (ВИДЕО)

Видеоблогеру Андрею Бардачёву удалось связаться с ветераном спецподразделения «Беркут», одесситом Олегом Ефимовым, который 28 декабря 2016-го года у здания консульства России в Одессе, во время передачи цветов работникам дипмиссии в знак памяти о катастрофе Ту-154, жестко осадил зарвавшегося неонациста с видеокамерой, после чего началась его травля в соцсетях и по телефону. Подполковник в отставке не теряет самообладания и с присущим одесситам чувством юмора ответил на поставленные вопросы. Читайте также: Неонацисты в Одессе устроили травлю ветерана «Беркута» за цветы консульству России (ВИДЕО)

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Депутат рассказал, почему Киев устраивает ракетные стрельбы вблизи Крыма

Ракетные стрельбы и учения дальнобойной артиллерии Украины направлены на запугивание жителей Крыма, считает депутат Госдумы, представляющий в нижней палате парламента РФ полуостров, Руслан Бальбек. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак, давая оценку ракетным стрельбам, которые прошли в начале декабря на юге Украины, примерно в 30 километрах от Крыма, заявил, что украинская сторона будет проводить ракетные и любые другие стрельбы там, где посчитает нужным на своей территории, не спрашивая ни у кого разрешения. «Украина избрала новую тактику запугивания населения Крымского полуострова, теперь все ракетные стрельбы, учения дальнобойной артиллерии будут проходить только вблизи полуострова — это, по мнению киевских военных, должно привести к отторжению от Крыма не только туристов, но также воздушных и морских судов. Новая рекламная кампания украинского „чудо-оружия” — это первый шаг разработанного плана по запугиванию крымчан», — сказал Бальбек РИА Новости. Читайте также: Американский образовательный канал признал Крым российским (ФОТО, ВИДЕО) По его словам, киевские власти, преследуют цель организовать полную блокаду полуострова: с суши, с моря и с воздуха. «Но в этой „стратегии” они не учли один момент: предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе», — подчеркнул депутат. Бальбек отметил, что в Крыму базируется самодостаточная военная группировка и Россия в любом случае сможет дать достойный ответ. Ракетные стрельбы 1–2 декабря проходили в рамках учений на юге Украины. Военные провели испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Украинские военные заявляли, что ближайшая точка подхода к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров. Изначально Украина сообщила, что зона ракетных учений затронет территориальные воды РФ у крымских границ, однако после протеста российской стороны сдвинула их в нейтральные воды. Росавиация заявляла, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от Киева незамедлительной отмены выпущенных уведомлений.

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Комиссия ВСУ выявила хищения ГСМ и имущества на 1 млн грн, – Народная милиция ЛНР





Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.



Комиссия штаба так называемой «АТО» в ходе проверок в 54-й бригаде выявила хищения горюче-смазочных материалов (ГСМ) и материально-технических средств на сумму свыше 1 млн грн. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.



«По имеющейся у нас информации, для выяснения истинного положения дел, в связи с низкой укомплектованностью и недостаточной обеспеченностью подразделений материально-техническим средствами, в 54-ю бригаду вооруженных сил Украины прибыла комплексная комиссия штаба «АТО», — отметил он.



«По итогам работы комиссии были выявлены факты хищения ГСМ и материально-технических средств на сумму свыше 1 миллиона гривен», — сообщил Марочко.



«Несмотря на столь внушительные размеры хищений, командующий «АТО» отдал приказ следствие прекратить, что наталкивает на определенные мысли», — добавил майор.

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