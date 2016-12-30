Сводки от ополчения Новороссии 30 декабря 2016

«Русская Весна» публикует итоговую сводку о военной ситуации в ДНР за 2016 год (ИНФОГРАФИКА)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина. За прошедший год Народная милиция ДНР значительно повысила уровень боевой подготовки своих подразделений. Проведение танкового биатлона, бригадных тактических учений, форсирование водных преград и высадка морского десанта, вот только некоторые примеры повышения мастерства и уровня подготовки военнослужащих всех категорий армии ДНР.



Ситуация на линии соприкосновения войск в Донецкой Народной Республике оставалась напряженной. В течение года представителями СММ ОБСЕ ежедневно отмечалось отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в отведенных местах хранения, что свидетельствует о его активном применении украинским командованием против мирного населения Донбасса.

За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило СТО СОРОК ТРИ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ ТРИНАДЦАТЬ раз, в т. ч. из тяжелого вооружения СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ТРИ раза. Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составило ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОНН.

Было разрушено и повреждено ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ домостроений и объектов инфраструктуры Республики. Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений. Были зафиксированы факты получения ранений ремонтников. Целеуказание и корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, поставляемых «пособниками терроризма», так называемыми волонтерами.



Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава — 32 тыс.438 человек, танков — 213 ед., артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм — 351 ед, минометов калибром 82 и 120 мм — 198 ед., РСЗО — 84 ед., боевых бронированных машин — 1154 ед. Военно-политическое руководство Украины не оставляло попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе, не смотря на взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. И даже после обоюдных договоренностей о прекращении огня, украинская сторона продолжала наращивать количество обстрелов территории Республики. За год нами было зафиксировано более СТА провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций. Наибольшее количество такого рода провокаций зафиксировано в 4 квартале 2016 года, после указания министра МВД Авакова и секретаря СНБО Турчинова подразделениям Национальной Гвардии о решении конфликта путем силового захвата Донбасса. И несмотря на оказание украинских силовикам рядом зарубежных стран помощи в предоставлении летального оружия и других материальных средств, все попытки захвата наших позиций были безрезультатными и приводили к масштабному количеству потерь среди личного состава и техники ВСУ. Крайний случай такой попытки произошел 28 декабря в районе н. п. КРУТАЯ БАЛКА, где из-за бездумных и преступных действий украинского командования погибли ТРОЕ и ранено ЧЕТВЕРО военнослужащих ВСУ. Согласно официальным данным МО Украины, за 2016 год потери ВСУ составили 214 погибших и 1324 раненых. Однако, зная склонность украинского военного руководства к фальсификации и сокрытию данных о потерях от общественности, можно только предполагать о реальных цифрах убитых и раненых. Согласно информации от украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей как в зоне АТО, так и в тылу, количество погибших составляет около ШЕСТИСОТ, раненых — более ДВУХ ТЫСЯЧ. Уходящий год характеризовался новой выбранной т. н.тактикой ведения боевых действий со стороны украинских силовиков, а именно захватом населенных пунктов, находящихся в серой зоне, что является грубейшим нарушением Минских соглашений по разведению сторон. Такими действиями преследуется несколько целей. Во-первых, захватом населенного пункта украинской стороной анонсируется т. н. «очередная победа» над противником, вне зависимости от того, что подразделений ВС ДНР там не было. Тем самым, у украинской общественности складывается мнение о мнимых успехах ВСУ в зоне АТО. Во-вторых расстояние между нашими позициями и позициями ВСУ сокращается, что позволяет украинской стороне более активно совершать вооруженные провокации в отношении военнослужащих ВС ДНР. Но как бы не старалось украинское военное командование улучшить имидж ВСУ, у них это явно не получается. На смену профессиональной армии была сформирована рекрутская армия Порошенко. Мобилизованные, даже получив опыт боевых действий, всё же худшие солдаты, чем кадровые военные. К тому же под ружья встало немало криминальных элементов, алкоголиков, убогих, которые своим присутствием только мешают нормально служить тем, кто еще может. Ставка же на добровольческие батальоны привела к тому, что эти «добробаты» время от времени выходят из-под контроля и стали дополнительной головной болью как для командования, так и мирных граждан. Отмечаем возросшее количество тяжких преступлений со стороны украинских силовиков в отношении мирных жителей. Грабежи, разбои и даже убийства, как в случае, произошедшем на КПВВ «Майорск» 14 декабря с. г., стали обычным явлением на подконтрольных Украине территориях, что также не добавляет престижа и поддержки ВСУ среди мирного населения. С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских карателей погибли 314 человек, из них — 3 детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей, 323 мужчины и 83 женщины. Таким образом, военно-политическая обстановка в 2016 году характеризовалась как сложно-напряженная. Украинская сторона по-прежнему не оставляла попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе и решить конфликт силовыми методами, которые Народная милиция жестко подавляла. В следующем году системная работа по подготовке военнослужащих будет продолжена, что является абсолютно необходимым, поскольку украинская сторона не готова к соблюдению перемирия. Пока такая ситуация сохраняется, Народная милиция ДНР будет наращивать свои боевые способности и стоять на страже спокойствия людей.

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Басурин: Украинская армия — это сборище преступников, алкоголиков и убогих

«Как бы ни старалось украинское военное командование улучшить имидж ВСУ, у них это явно не получается. На смену профессиональной армии была сформирована рекрутская армия Порошенко. Под ружья встало немало криминальных элементов, алкоголиков, убогих, которые своим присутствием только мешают нормально служить тем, кто еще может»

Украинское военно-политическое руководство, несмотря на попытки улучшить имидж своих вооруженных сил, мобилизовало в ряды ВСУ криминальных элементов, алкоголиков и убогих. Об этом сегодня на брифинге в Донецке рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.— сказал замкомандующего.

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304 человека погибли, 416 ранены в ДНР за год в результате обстрелов ВСУ — Басурин

“С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских силовиков погибли 314 человек, из них трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей “

Более 300 человек погибли, более 400 были ранены в результате обстрелов в Донецкой Народной Республике в этом году, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.— сказал Басурин.

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Украинские боевики хорошо отхватили под Дебальцево, — Захарченко





Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.



Фрагмент из пресс-конференции главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«Не только Дебальцево тревожит, но и вообще вся линия фронта. Обстановка на сегодняшний день тяжелая. Пятидневные бои, которые шли в районе Дебальцево показали, что враг озлоблен и готов к активным боевым действиям», — заявил Захарченко.

«Скажу честно, получили они (украинские боевики – ред.) хорошо. Потери, о которых официально заявляют на Украине, в десятки раз больше. Сам факт этого наступления очень тревожен», — добавил глава ДНР.

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В ДНР подвели итоги года по ситуации на линии соприкосновения: ВСУ 143613 раз нарушили перемирие

Военная сводка от заместителя начальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина:





«За прошедший год Народная милиция ДНР значительно повысила уровень боевой подготовки своих подразделений. Проведение танкового биатлона, бригадных тактических учений, форсирование водных преград и высадка морского десанта, вот только некоторые примеры повышения мастерства и уровня подготовки военнослужащих всех категорий армии ДНР.





Ситуация на линии соприкосновения войск в Донецкой Народной Республике оставалась напряженной. В течение года представителями СММ ОБСЕ ежедневно отмечалось отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в отведенных местах хранения, что свидетельствует о его активном применении украинским командованием против мирного населения Донбасса.





За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило СТО СОРОК ТРИ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ ТРИНАДЦАТЬ раз, в т.ч. из тяжелого вооружения СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ТРИ раза. Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составило ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОНН.







Было разрушено и повреждено ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ домостроений и объектов инфраструктуры Республики. Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений. Были зафиксированы факты получения ранений ремонтников. Целеуказание и корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, поставляемых «пособниками терроризма», так называемыми волонтерами.









Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава — 32 тыс.438 человек, танков — 213 ед., артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм — 351 ед, минометов калибром 82 и 120 мм — 198 ед., РСЗО — 84 ед., боевых бронированных машин — 1154 ед.









Военно-политическое руководство Украины не оставляло попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе, не смотря на взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. И даже после обоюдных договоренностей о прекращении огня, украинская сторона продолжала наращивать количество обстрелов территории Республики.



За год нами было зафиксировано более СТА провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций. Наибольшее количество такого рода провокаций зафиксировано в 4 квартале 2016 года, после указания министра МВД Авакова и секретаря СНБО Турчинова подразделениям Национальной Гвардии о решении конфликта путем силового захвата Донбасса.





И несмотря на оказание украинских силовикам рядом зарубежных стран помощи в предоставлении летального оружия и других материальных средств, все попытки захвата наших позиций были безрезультатными и приводили к масштабному количеству потерь среди личного состава и техники ВСУ. Крайний случай такой попытки произошел 28 декабря в районе н.п. КРУТАЯ БАЛКА, где из-за бездумных и преступных действий украинского командования погибли ТРОЕ и ранено ЧЕТВЕРО военнослужащих ВСУ.



Согласно официальным данным МО Украины, за 2016 год потери ВСУ составили 214 погибших и 1324 раненых. Однако, зная склонность украинского военного руководства к фальсификации и сокрытию данных о потерях от общественности, можно только предполагать о реальных цифрах убитых и раненых. Согласно информации от украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей как в зоне АТО, так и в тылу, количество погибших составляет около ШЕСТИСОТ, раненых — более ДВУХ ТЫСЯЧ.





Уходящий год характеризовался новой выбранной т.н. тактикой ведения боевых действий со стороны украинских силовиков, а именно захватом населенных пунктов, находящихся в серой зоне, что является грубейшим нарушением Минских соглашений по разведению сторон. Такими действиями преследуется несколько целей. Во-первых, захватом населенного пункта украинской стороной анонсируется т.н. «очередная победа» над противником, вне зависимости от того, что подразделений ВС ДНР там не было. Тем самым, у украинской общественности складывается мнение о мнимых успехах ВСУ в зоне АТО.



Во-вторых расстояние между нашими позициями и позициями ВСУ сокращается, что позволяет украинской стороне более активно совершать вооруженные провокации в отношении военнослужащих ВС ДНР.



Но как бы не старалось украинское военное командование улучшить имидж ВСУ, у них это явно не получается. На смену профессиональной армии была сформирована рекрутская армия Порошенко. Мобилизованные, даже получив опыт боевых действий, всё же худшие солдаты, чем кадровые военные. К тому же под ружья встало немало криминальных элементов, алкоголиков, убогих, которые своим присутствием только мешают нормально служить тем, кто еще может. Ставка же на добровольческие батальоны привела к тому, что эти «добробаты» время от времени выходят из-под контроля и стали дополнительной головной болью как для командования, так и мирных граждан.





Отмечаем возросшее количество тяжких преступлений со стороны украинских силовиков в отношении мирных жителей. Грабежи, разбои и даже убийства, как в случае, произошедшем на КПВВ «Майорск» 14 декабря с.г., стали обычным явлением на подконтрольных Украине территориях, что также не добавляет престижа и поддержки ВСУ среди мирного населения.



С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских карателей погибли 314 человек, из них — 3 детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, из них 16 детей, 323 мужчины и 83 женщины.



Таким образом, военно-политическая обстановка в 2016 году характеризовалась как сложно-напряженная. Украинская сторона по-прежнему не оставляла попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе и решить конфликт силовыми методами, которые Народная милиция жестко подавляла.



В следующем году системная работа по подготовке военнослужащих будет продолжена, что является абсолютно необходимым, поскольку украинская сторона не готова к соблюдению перемирия. Пока такая ситуация сохраняется, Народная милиция ДНР будет наращивать свои боевые способности и стоять на страже спокойствия людей».





К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ обстреляли окрестности Ясиноватой

ВСУ накануне вечером и ночью обстреляли из минометов населенные пункты в окрестностях Ясиноватой. «С 18:00 до полуночи украинские военные обстреливали из минометов калибрами 82 и 120 мм село Спартак, а также поселки Крутая Балка и Красный Партизан Ясиноватского района», — сообщил ДАН источник в силовых ведомствах ДНР. По данным источника, наряду с минометами украинская сторона применяла также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Напомним, накануне в оперативном командовании ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинские боевики 473 раза открывали огонь по прифронтовым территориям Республики. Читайте также: Киев устроил провокационное шоу во время передачи пленных

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ДНР 30 декабря передаст Киеву тело военнослужащего, погибшего при попытке прорыва в районе Ясиноватой

«Сегодня мы передадим одно тело военного ВСУ, который погиб при попытке прорыва в районе Крутой Балки. Процедура пройдет в 13.00 по местному времени»

Командование ДНР сегодня передаст Киеву тело украинского военнослужащего, обнаруженное вблизи позиций ДНР в районе ясиноватского поселка Крутая Балка, где ВСУ 28 декабря предприняли попытку прорыва. Об этом сегодня сообщил замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.— сказал представитель командования.

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Время освободить Донбасс

Фото: Михаил Соколов/ТАСС

Руководство Донецкой Народной Республики после выполнения Минских соглашений поднимет вопрос о переходе под контроль ДНР территории всей бывшей Донецкой области. Об этом в среду, 28 декабря, в ходе прямой линии с жителями республики заявил ее глава Александр Захарченко.

«У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была — вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области. Основная задача Минских соглашений — перейти именно к этим переговорам».

Он добавил, что районы Донецкой области, которые контролирует Киев, считает временно оккупированными. «Подчеркиваю, временно оккупированными. Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», — пообещал глава ДНР.

«Украинские каратели должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет — время покажет», — подытожил он.

Данное заявление Захарченко сделал, отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать после выполнения минских соглашений.

В июне текущего года Захарченко во время «прямой линии» с жителями оккупированных территорий уже говорил о том, что границы республики могут быть расширены до границ Донецкой области, не нарушая при этом Минские соглашения. По его словам, в рамках соглашений есть место для дипломатических маневров, которыми позднее воспользуются республики Донбасса. При этом глава ДНР выразил уверенность в том, что следствием отказа от минского процесса станет возобновление боевых действий. По его словам, худое перемирие лучше настоящей войны, и Минские соглашения — его гарант.

— Захарченко действительно не раз говорил и о том, что он до Киева дойдет, — отмечает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. — Одно ж другого не исключает. Да, при этом ДНР и ЛНР не раз заявляли, что видят свои границы в рамках административных границ Донецкой и Луганской областей образца 2013 года.

«СП»: — Насколько, по-вашему, вообще вопрос создания ДНР в границах территории, где прошел референдум, сегодня актуален?

— Пока вопрос мирного сосуществования Украины и мятежных республик не разрешился, все связанные с этим темы актуальны. Вы же видите, как периодически Украина пытается «отодвинуть» ныне существующие линии разграничения, а Турчинов пообещал «метр за метром» возвращать Украине территории Донбасса. Чем больше будет таких действий и заявлений со стороны Украины, тем более жестким в конце концов будет ответ и со стороны самого Донбасса

«СП»: — Делая подобные заявления Захарченко не боится давать Киеву повод обвинять Донецк в попытке срыва минского процесса?

— Да если мы сложим все заявления украинских лидеров воедино о необходимости «войны до победного конца» и «военного решения конфликта», то голос Захарченко на этом фоне звучит более чем скромно. Еще раз подчеркну: это Украина «выравнивает» линию разграничения, а не Донбасс. Поэтому заявления о «срыве минского процесса» со стороны Украины будут выглядеть смешными.

«СП»: — Что, по-вашему ждет минский процесс в наступающим году?

— В этом регионе костер не затушен, он тлеет. И достаточно одной спички, одного движения с той или иной стороны, одной провокации, чтобы он разгорелся с новой силой. А уж дальше все может пойти по наклонной. Я не раз говорил и повторю в тысячный раз: альтернативы у Минского процесса только две — либо очередной виток войны, либо замена его на иной аналогичный процесс. Другого пути все равно нет.

—На самом деле, заявление Захарченко выглядит, по меньшей мере, странно, — считает проживающий в Донецке историк и политический аналитик Роман Манекин.

— Захарченко — избранный глава Донецкой народной республики (не важно, признают этот факт вовне республики, или нет). Вступая в должность, он давал присягу на тексте Конституции ДНР. А в Конституции четко сказано: ДНР существует в границах бывшей Донецкой области. Захарченко представляет исполнительную власть. Он обязан соблюдать Конституцию республики. Поэтому его заявление о том, что после выполнения Минских соглашений руководство республики поднимет вопрос о переходе под контроль ДНР территории всей Донецкой области, на первый взгляд, очевидная бессмыслица. Конституция — Основной Закон. Захарченко обязан исполнять его, а не рассказывать окружающим, когда он намерен потребовать его исполнения (и главное — от кого?) Суть интриги, тем не менее, раскрывается в сообщении Игоря Стрелкова о том, что в Москве, некоторое время назад, имела место встреча Александра Захарченко и Александра Тимофеева («Ташкента») с определенными людьми, на плечах которых блестят большие звезды. По словам Игоря Стрелкова, Захарченко и Тимофеев убеждали своих собеседников в необходимости перехода от оборонительной стратегии к наступательной. Можно предположить, что заявление Захарченко является публичным продолжением указанного разговора.

Вместе с тем, вполне очевидно, что ДНР не в состоянии эффективно развиваться на территории 31.1% бывшей Донецкой области. На самом деле, Минские соглашения мало способствовали реальном прекращению боевых действий в Донбассе. Зато они «заморозили» экономику ДНР в состоянии тотальной разрухи. Достаточно сказать, что, по данным того же «Ташкента», на территории республики находится 18 000 предприятий, брошенных владельцами. Не работают предприятиях, люди не получают заработную плату, население живем за счет потоков гуманитарной помощи, которая поступает в регион под разными вывесками. Такое положение дел нельзя признать нормальным. И разумеется, проблему придется решать.

Упоминание в этой связи Минска, лично мне представляется, таким полупоклоном в сторону авторов указанного проекта. В соответствии с официальным заявлением представителей Контактной группы, в течения 2016 года стороны-участники Минских бдений не продвинулись в своей работе ни по одному пункту. В свете сказанного, использованное Захарченко наречие «после» (Минска) не несет никакой смысловой нагрузки. «Минск» — тупик. Движение может идти в обход тупика. После тупика колея отсутствует.

Что касается возвращения Донбасса на Украину… Вот, представьте себе — не дай Бог, конечно, что у вас убили жену, детей, разрушили дом. Разумеется, со временем, вы можете заново отстроить дом, жениться, завести детей. Но боль утраты пронесете через всю жизнь! Донецк никогда не вернется в Украину. Чтобы там не говорили мечтатели в Брюсселе или где бы там ни было. Это невозможно! И подпись Захарченко (без указания должности) под документом, в котором рассказывается о неких ОРДЛО, не стоит бумаги, на которой она начертана. Это прекрасно знают и на Украине, и сам Захарченко, и в Москве, и в Париже, и в Бонне. Все просто играют в игру под названием «Минские соглашения». Пока украинцы систематически обстреливают Донбасс. И Захарченко знает, что Минск — игра. И поэтому систематически оговаривается. То есть, в данном случае, нелепицей являются не оговорки, а подпись Захарченко под документом, озаглавленным «Комплекс мер». Документ этот мертворожденный. Соответственно, относится к заявлению Захарченко можно двояко: не воспринимать всерьез либо заявление, либо «Минск». Но правильнее всего, мне кажется, не воспринимать всерьез ни первое, ни второе.

«СП»: — Насколько освобождение оккупированных территорий сегодня актуальный вопрос в повестке дня Донбасса?

— На территории Донбасса, находящейся под контролем карателей ВСУ, живут люди — наши земляки, часто родственники. Эти люди, в большинстве своем, принимали участие в референдуме 11 мая 2014 года и однозначно высказались за отделение Донбасса от Украины. Самим фактом превращения мест их проживания в милитаризированную зону (зону т.н. «АТО») грубо попраны права этих людей. Попранные права требуют восстановления. Поэтому вопрос об освобождении всей территории бывшей Донецкой области актуален в любую секунду.

Донбасс — это целостный хозяйственный механизм. Война разорвала экономическое тело Донбасса на две неравные части. Но в той мере, в которой безногий и безрукий инвалид является нетрудоспособным, сами по себе оторванные руки и ноги представляют исключительно анатомическую ценность. Чтобы Донбасс ожил целостность экономического механизма должна быть восстановлена. И тогда появится надежда на стабильную работу, заработки, восстановление нормальной жизни. Кроме того, конечно, инициаторами обстрелов городов и поселков Донбасса являются украинские каратели: они за этим в Донбасс и пришли! Но за прошедшие три года, ВС ДНР научились, конечно, отвечать. А снаряды, пули и мины — предметы неодушевленные: часто попадают в противника, но бывает — и по другим объектам.

Люди в Донбассе действительно хотят мира. Но Украина в течении трех лет демонстрирует свою неспособность победить ДНР. Поэтому люди не хотят жить на Украине, не способной обеспечить их нормальное существования. Причем, не хотят жить на Украине, как по ту сторону линии противостояния, так и по эту. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты местных выборов в той части Донбасса, которую контролируют добробаты: в Донбассе люди проголосовали за представителей «Опполока». И только потому, что в выборах не участвовали ОП «Донецкая Республика» и ОП «Свободный Донбасс». Украине придется уйти из Донбасса: хотят ли этого в Киеве, или нет. Киев в силах убить еще много людей в Донбассе. Победить он здесь не сможет. Ни в следующем году, ни в любом другом (надеюсь, однако, что миазмы мертворожденного Минска не долго будут отравлять жизнь рядовых донбассцев).

«СП»: — Можно ли быть уверенными, что и в 2017-м Киев ничего не выполнит? Что дальше?

— Здесь ключевой вопрос «что дальше»? А дальше нужно дождаться официальной встречи. Трампа с Владимиром Путиным. И внимательно изучить, к каким соглашениям они придут. Если Трамп, на самом деле, примет решение, что называется, «вывести активы» из «неликвидной» Украины, режим Порошенко ожидает крах. С многообразными последствиями. Если нет — противостояние будет продолжатся. Ситуация приобрела бы дополнительную остроту, если бы на пост Президента США была избрана мадам Клинтон. Но, по сути, донецкому ополченцу безразлично, какой абрис просматривается в разрез его прицела: карателя «добробата» или «морского котика». Донбасс не вернется на Украину — этот тезис бесспорен. Что будет с самой Украиной — покажет самое ближайшее будущее.

— Поскольку Минские соглашения не выполняются, и в первую очередь Киевом, то начинаются различные интерпретации и самостоятельное планирование будущего, — комментирует слова Захарченко политолог Александр Дудчак.

— Давно можно было бы решить все вопросы с внесением изменений в Конституцию Украины и последующими выборами в местные советы в Донбассе, но Киев упорно выполнение обязательств саботировал. Речь идёт не о возврате в Украину, а о предоставлении определённых гарантий и прав Донбассу, и на этих условиях ЛДНР могут быть в составе Украины.

«СП»: — Захарченко постоянно обещает возвращение оккупированных Киевом территорий. Может ли это случиться, и если да, то каким образом?

— Из-за политики киевской власти Украина оказалась на грани распада. Речь идёт не только о Донбассе, но и о западных областях, Закарпатье. Поэтому население территорий Донбасса, находящихся под контролем Киева вполне может изъявить желание остаться в составе областей. С ухудшением экономической ситуации в Украине такое желание может возрастать.

«СП»: — Мы постоянно слышим от различных донецких и российских политиков, что если Киев не выполнит соглашения, признают ДНР, освободят оккупированные территории и т. д. Неужели не ясно, что Киев ничего не выполнит? Есть ли доля реальности в о всех этих «последних китайских» Киеву?

— Ситуация неопределенности может длиться долго. Как показывает практика многих спорных территорий в мире, процесс может тянуться десятилетиями. Сейчас предупреждения выглядят как «китайские», но если Киев будет продолжать саботировать выполнение Соглашений и далее, то возможно все, что угодно. Да, Киев не в состоянии выполнить Соглашения при нынешних персонах у власти. Но людям в Донбассе нужно как-то выживать, обустраивать свою жизнь и восстанавливать разрушенное войной. Своим промедлением Киев способствует укреплению государственности Республик. А продолжением обстрелов, Киев только усугубляет ситуацию.

«СП»: — В последние дни, несмотря на объявленное перемирие украинские войска вновь идут на обострение. С чем это связано? Хотят успеть что-то до прихода Трампа?

— Пожалуй, это попытка успеть занять какие-то дополнительные территории, а заодно избавиться от радикалов, которые представляют угрозу для самой украинской власти. При уходящей американской администрации все эти действия оставались безнаказанными для Киева, но сейчас у них есть большие сомнения, что после января 2017 будет то же самое.

«СП»: — Каким будет наступающий год для Донбасса.

— Хочется надеяться, что наступит настоящий мир, а не постоянно нарушаемое перемирие. Есть определенная надежда, что со сменой президента в США и намечающимися переменами в ведущих европейских странах, изменится и отношение к конфликту в Донбассе, подстрекательство со стороны Запада прекратиться.

Дмитрий Родионов, “СП”

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления села Новозвановка по району села Калиново велся огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и станковых противотанковых гранатометов СПГ, пишет ЛИЦ.

Из этих же видов оружия с направления села Троицкое был обстрелян район села Санжаровка.

Район села Калиновка подвергся обстрелу с направления поселка городского типа Луганское из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По району села Хорошее с направления села Крымское киевские силовики вели огонь из вооружения БМП.

С направления Станицы Луганской из стрелкового оружия обстрел район села Красный Яр.

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Киев устроил провокационное шоу во время передачи пленных

Представители Украины устроили провокационное политическое шоу во время состоявшейся сегодня в пригороде Горловки (ДНР) Майорске передачи 15 пленных жителей Донбасса. Об этом ЛИЦ сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева. «Передача состоялась в принципе нормально, но политическая проститутка (советник главы Службы безопасности Украины Юрий) Тандит, который любит устраивать шоу, привез с территории Украины женщин и матерей, у которых родственники удерживаются на территории ДНР, еще привез и священнослужителей, чтобы оказать на нас психологическое давление и через этих людей вынудить еще освободить людей», — рассказала она. Читайте также: МГБ ДНР задержало украинского шпиона (ВИДЕО) «Мы с (уполномоченным по правам человека в ДНР) Дарьей Морозовой объяснили этим женщинам в корректной форме, почему заморожен процесс обмена пленными. При этом Тандит все это время пытался вставить свои реплики, чтобы очернить и Кобцеву, и Морозову и указать негативные моменты именно с нашей стороны», — отметила представитель ЛНР. «Со своей стороны они провели психологическую обработку этих людей и пытались показать, что со стороны руководства Украины якобы делается все для того, чтобы освободить людей, а это не соответствует действительности», — подчеркнула Кобцева. «Тандит без этого политического шоу обойтись не может, и таких как Тандит из этого процесса необходимо срочно убирать, иначе это будет полный стопор», — уверена она. «Это была своего рода провокация со стороны Украины. Даже в такие моменты, когда происходит передача людей, они без этих политических шоу обойтись не могут», — добавила представитель ЛНР. Читайте также: Украинцы проклянут Порошенко, а не Путина, — киевская журналистка (ВИДЕО)

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