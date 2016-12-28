Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2016

Основной секрет перехвата вам, безусловно, никто не расскажет. И не надо считать, что поставляемые на Украину американские беспилотники плохие. Скажу так: на самом деле, успех перехвата БПЛА заключается в используемых технологиях. В настоящий момент, применяемые нами средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) стали на порядок лучше, чем были в начале конфликта. Сегодня мы обладаем возможностью для перехвата летательных аппаратов и способны благополучно сажать их на землю на нашей территории.

Методами РЭБ пользуются обе стороны конфликта, поэтому перехват беспилотников осуществляется не только нами, но и Вооруженными Силами Украины. Обычно, жертвами РЭБ становятся БПЛА со слабой системой защиты, которую легко обойти. Собственно, это случилось и с американским аппаратом: мы используем усовершенствованные технологии, чего явно не предусмотрели на той стороне.

Захват чужого БПЛА — это целое искусство. Далеко не каждый летательный аппарат может остаться целым после воздействия на него методами РЭБ.

Например, недавно, мы перехватили очередной беспилотник, который летал на большой высоте. Нам не удалось полностью благополучно посадить его — он упал с высоты и разбился, восстановлению такой аппарат, к сожалению, уже не подлежит.

Тем не менее, бывает, что нам удается взять управление над вражескими беспилотниками, и получается нормально посадить их. В этом случае, мы внимательно изучаем перехваченный аппарат и решаем, что с ним дальше делать.

На базе нашего центра беспилотной авиации, к которому я имею непосредственное отношение, мы также собираем летательные аппараты собственной конструкции. Не могу назвать вам марки, характеристики и какие-либо технические детали.

Но отмечу, что за последние 2,5 года мы многому научились — были перехвачены разные модели БПЛА, которые мы перепрограммировали и доработали под собственные нужды. Сегодня они ежедневно помогают нам, и действуют довольно эффективно.

Разумеется, вражеская сторона тоже жаждет заполучить наши БПЛА, поэтому мы очень много внимания уделяем программированию сценариев работы беспилотных аппаратов. Например, в наши аппараты заложена такая функция — если устройство понимает, что на него оказывает влияние вражеская станция РЭБ, то оно принимает решение вернуться в точку, с которой он был запущен.

Причем, этот метод срабатывает даже в том случае, если мы уже потеряли управление — дрон распознает угрозу и вернется на базу самостоятельно.

В принципе, можно даже сказать, что работа с БПЛА очень похожа на хакерство. С какой стороны хакеры лучше, та и выходит победителем.

Если говорить об общем количестве беспилотников, применяемых сегодня на Донбассе, я отвечу так. Для участка фронта большого количества беспилотников и не требуется. Часто бывает достаточно иметь всего один или два аппарата, которые проводят разведку на расстоянии лишь в несколько километров. Также у нас есть и разведывательные аппараты, которые скрыто изучают обстановку и ищут скопление бронетехники.

Существуют также и корректирующие аппараты, которые проводят оценку территории и определяют координаты для последующего нанесения артиллерийского удара. Так что, можно говорить о том, что наш центр беспилотной авиации в настоящий момент владеет несколькими десятками БПЛА, выполняющими различные задачи. Часть из них, два, или даже, может быть, четыре десятка, были собраны нашими силами на базе самого центра. Конечно, мы обладаем меньшим количеством БПЛА, чем ВСУ — всё же им помогают Соединенные Штаты и Израиль, в то время как нам помощь приходит лишь от частных лиц, и как вы понимаете, их не так уж и много.

В целом, у ВСУ работа с беспилотными системами организована на более качественном уровне. Я повторюсь, они привлекают иностранных специалистов из США и Западной Европы.

У них есть и аппараты, и инженерный персонал, и военные консультанты, обучающие солдат ВСУ использованию такой техники. У нас же помощь довольно эпизодическая, и не от какого-либо государства, например, от России, а лишь от различных частных лиц и организаций, поставляющих нам оборудование, причем, это происходит не системно — по сути, мы сами по себе.

Отвечу еще на один вопрос, так сказать, на распространенный миф. Многие люди считают, что БПЛА легко сбить из огнестрельного оружия, хотя на самом деле, это далеко не так.

Да, бывают ситуации, когда беспилотник попадает в зону видимости, его пытаются сбить любыми средствами — и стрелковым оружием, и зенитным. Но это очень редко получается — специально сбить аппарат практически невозможно, известные случаи — лишь случайные попадания, так сказать, выстрелы на удачу. Нужно понимать, что беспилотники летают на высоте 400–500 метров от земли, и их практически не видно. Иногда бывает, что вражеский аппарат спускается ниже, и погодные условия позволяют довольно четко его рассмотреть. В этот момент и происходят попытки сбить БПЛА из огнестрельного оружия, но повторюсь, это очень редко получается.

Александр Жучковский