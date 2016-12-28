Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2016
- 10:06 Украинская армия выпустила по ДНР около 130 мин.
- 09:25 Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
- 07:28 Новости Донбасса: ОБСЕ отозвала свой патруль в Светлодарске из-за обстрелов ВСУ.
- 01:00 Как в ДНР и ЛНР перехватывают украинские беспилотные летательные аппараты.
Украинская армия выпустила по ДНР около 130 мин
Украинская армия с вечера выпустила почти 130 мин по западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево и южным селам ДНР.
Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.
«С 18:00 до 02:00 украинская армия выпустила 128 мин калибрами 82 и 120 мм по поселку Трудовские на западе Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Ленинское, Саханка, Григоровка Новоазовского и Тельмановского районов на юге Республики», — говорится в сообщении.
По данным источника, с позиций украинских подразделений также были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
Район села Калиновка четыре раза подвергся обстрелу с направления поселка городского типа Луганское из минометов калибра 82 мм.
Дважды киевские силовики обстреляли из подствольных гранатометов район памятника князю Игорю с направления Станицы Луганской.
По району Славяносербска огонь из 82-мм минометов велся с направления села Крымское.
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Новости Донбасса: ОБСЕ отозвала свой патруль в Светлодарске из-за обстрелов ВСУ
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на два дня эвакуировала свою передовую патрульную базу из подконтрольного украинским силовикам города Светлодарск из-за близости артобстрелов.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ежедневный отчет миссии.
«СММ эвакуировала свою передовую патрульную базу в контролируемом (украинским — ред.) правительством Светлодарске 24 декабря из-за близости артиллерийских обстрелов вечером 23 декабря… (Наблюдатели — ред.) СММ вернулись на свою передовую патрульную базу в Светлодарске 26 декабря», — говорится в отчете.
Напомним, что украинская сторона нередко использует практику провокационных обстрелов. ВСУ разворачивают свои орудия с обратную сторону, пытаясь таким образом обвинить в обстрелах ДНР и ЛНР.
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Как в ДНР и ЛНР перехватывают украинские беспилотные летательные аппараты
Основной секрет перехвата вам, безусловно, никто не расскажет. И не надо считать, что поставляемые на Украину американские беспилотники плохие. Скажу так: на самом деле, успех перехвата БПЛА заключается в используемых технологиях. В настоящий момент, применяемые нами средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) стали на порядок лучше, чем были в начале конфликта. Сегодня мы обладаем возможностью для перехвата летательных аппаратов и способны благополучно сажать их на землю на нашей территории.
Методами РЭБ пользуются обе стороны конфликта, поэтому перехват беспилотников осуществляется не только нами, но и Вооруженными Силами Украины. Обычно, жертвами РЭБ становятся БПЛА со слабой системой защиты, которую легко обойти. Собственно, это случилось и с американским аппаратом: мы используем усовершенствованные технологии, чего явно не предусмотрели на той стороне.
Захват чужого БПЛА — это целое искусство. Далеко не каждый летательный аппарат может остаться целым после воздействия на него методами РЭБ.
Например, недавно, мы перехватили очередной беспилотник, который летал на большой высоте. Нам не удалось полностью благополучно посадить его — он упал с высоты и разбился, восстановлению такой аппарат, к сожалению, уже не подлежит.
Тем не менее, бывает, что нам удается взять управление над вражескими беспилотниками, и получается нормально посадить их. В этом случае, мы внимательно изучаем перехваченный аппарат и решаем, что с ним дальше делать.
На базе нашего центра беспилотной авиации, к которому я имею непосредственное отношение, мы также собираем летательные аппараты собственной конструкции. Не могу назвать вам марки, характеристики и какие-либо технические детали.
Но отмечу, что за последние 2,5 года мы многому научились — были перехвачены разные модели БПЛА, которые мы перепрограммировали и доработали под собственные нужды. Сегодня они ежедневно помогают нам, и действуют довольно эффективно.
Разумеется, вражеская сторона тоже жаждет заполучить наши БПЛА, поэтому мы очень много внимания уделяем программированию сценариев работы беспилотных аппаратов. Например, в наши аппараты заложена такая функция — если устройство понимает, что на него оказывает влияние вражеская станция РЭБ, то оно принимает решение вернуться в точку, с которой он был запущен.
Причем, этот метод срабатывает даже в том случае, если мы уже потеряли управление — дрон распознает угрозу и вернется на базу самостоятельно.
В принципе, можно даже сказать, что работа с БПЛА очень похожа на хакерство. С какой стороны хакеры лучше, та и выходит победителем.
Если говорить об общем количестве беспилотников, применяемых сегодня на Донбассе, я отвечу так. Для участка фронта большого количества беспилотников и не требуется. Часто бывает достаточно иметь всего один или два аппарата, которые проводят разведку на расстоянии лишь в несколько километров. Также у нас есть и разведывательные аппараты, которые скрыто изучают обстановку и ищут скопление бронетехники.
Существуют также и корректирующие аппараты, которые проводят оценку территории и определяют координаты для последующего нанесения артиллерийского удара. Так что, можно говорить о том, что наш центр беспилотной авиации в настоящий момент владеет несколькими десятками БПЛА, выполняющими различные задачи. Часть из них, два, или даже, может быть, четыре десятка, были собраны нашими силами на базе самого центра. Конечно, мы обладаем меньшим количеством БПЛА, чем ВСУ — всё же им помогают Соединенные Штаты и Израиль, в то время как нам помощь приходит лишь от частных лиц, и как вы понимаете, их не так уж и много.
В целом, у ВСУ работа с беспилотными системами организована на более качественном уровне. Я повторюсь, они привлекают иностранных специалистов из США и Западной Европы.
У них есть и аппараты, и инженерный персонал, и военные консультанты, обучающие солдат ВСУ использованию такой техники. У нас же помощь довольно эпизодическая, и не от какого-либо государства, например, от России, а лишь от различных частных лиц и организаций, поставляющих нам оборудование, причем, это происходит не системно — по сути, мы сами по себе.
Отвечу еще на один вопрос, так сказать, на распространенный миф. Многие люди считают, что БПЛА легко сбить из огнестрельного оружия, хотя на самом деле, это далеко не так.
Да, бывают ситуации, когда беспилотник попадает в зону видимости, его пытаются сбить любыми средствами — и стрелковым оружием, и зенитным. Но это очень редко получается — специально сбить аппарат практически невозможно, известные случаи — лишь случайные попадания, так сказать, выстрелы на удачу. Нужно понимать, что беспилотники летают на высоте 400–500 метров от земли, и их практически не видно. Иногда бывает, что вражеский аппарат спускается ниже, и погодные условия позволяют довольно четко его рассмотреть. В этот момент и происходят попытки сбить БПЛА из огнестрельного оружия, но повторюсь, это очень редко получается.
Александр Жучковский
К оглавлению | Источник: rusvesna.su