Траур по погибшим в авиакатастрофе

Сегодня траур по погибшим в катастрофе Ту-154. Потерю мы еще в полной мере не осознали. Мои соболезнования родным и близким погибших.

Через 2 минуты после взлета пропал с радаров Ту-154, совершавший плановый перелет из Алдера на авиабазу Хмеймим в Сирии.

https://ria.ru/world/20161225/1484566405.html Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и “Звезда”.

Следствие рассматривает три версии: ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета и теракт. Версия теракта не является основной.

https://www.gazeta.ru/social/news/2016/12/25/n_9498641.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=smi2 (25.12.2016) Версия теракта на борту разбившегося самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается как основная, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в спецслужбах. Источник рассказал, что «самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись». По его словам, дозаправка планировалась в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и о том, что самолет будет дозаправляться в другом месте, никто заранее не знал. Он также добавил, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану.

Техническая неисправность маловероятна, как и ошибка пилотирования.

http://tsargrad.tv/news/2016/12/25/tu-154-vse-taki-byl-vzorvan-jekspert

С самого начала, комментируя крушение самолета Ту-154 в Черном море, специалисты отметали версию теракта. Однако теперь их мнение переменилось - есть несколько ярких признаков того, что воздушное судно все-таки взорвали. “Есть все основания предполагать, что на борту был взрыв”, – считает авиационный эксперт Сергей Крутоусов. Он указывает на тот факт, что пилоты не сообщили диспетчерам ничего о проблемах с аппаратурой или других тревожных сигналах, которые могли бы быть в случае технической неполадки. Ко всему прочему обломки самолета разбросаны на слишком большое расстояние друг от друга, и нечто подобное было в случае с трагедией над Синаем в 2015 году, передает Life.ru.

https://ria.ru/incidents/20161225/1484554111.html?utm_source=smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners Перед крушением в Ту-154 случилось что-то экстремальное, считает эксперт МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Падению Ту-154 в Чёрное море сразу после взлёта из аэропорта Адлер могла предшествовать экстремальная ситуация, сложившаяся на борту, которая не позволила экипажу передать сигнал бедствия на землю, считает бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев. “После взлёта и короткого полёта — две минуты — самолёт пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было”, — считает Андреев, проработавший в авиации 47 лет. Он добавляет, что “Ту-154 очень надёжная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают”. “В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трёх двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу”, — добавляет эксперт. “Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются — разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полёта — совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю”, — добавил Андреев.

Если бы злоумышленник выбирал идеальную цель для теракта, он выбрал бы этот борт.

http://www.mk.ru/incident/2016/12/25/uzhasnye-predchuvstviya-i-chudesnye-spaseniya-artistov-ansamblya-aleksandrova.html В ансамбле рассказывают, что всего в штате – 186 артистов. Но решено было не брать с собой в поездку в Сирию оркестр. Сцена на базе Хмеймим небольшая, она не могла вместить всех музыкантов. Артисты должны были исполнять песни под «минусовку». В Сирию отправились солисты ансамбля имени Александрова, хор в полном составе, из музыкантов – группа баянистов и балалаечников, балетная группа, костюмеры. Планировалось, что ансамбль даст концерт и тут же улетит в Москву.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, по признанию наших идеологических противников, обладал колоссальной силой воздействия на зрителей и слушателей. Всего год назад выступления ансамбля были отменены в Литве и Латвии по идеологическим причинам:

http://www.ntv.ru/novosti/1566237/ В Таллине не испугались выступления ансамбля имени Александрова В Литве и Латвии запретили выступление ансамбля имени Александрова, а в Таллине разрешили. Европейское турне коллектива посвящено 70-летию Победы. Этот большой международный скандал начался в маленьком литовском городе Висагинас. Директор местного Дома культуры Дануте Моркунене решила взглянуть на афишу вверенного ей заведения, и пришла в неописуемый ужас. Чиновница тут же пожаловалась куда следует: как же так? В то время, как Прибалтика борется со всем российским, вводит санкции, укрепляет границы, запрещает «Юрмалу», а тут через месяц с полноценными гастролями к ним приезжает коллектив, в названии которого есть слова «Краснознаменной», «Российской» и, страшно сказать, «армии».

«Какая конфронтация?» — возмутились местные жители, но было уже поздно. Концерт ансамбля Александрова в Висагинасе был отменен. Следом выступление хора отменили в Вильнюсе и Риге, а министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич вообще предложил запретить балтийские гастроли армейского ансамбля, в репертуаре которого есть песни, представляющие настоящую геополитическую угрозу.

Эдгарс Ринкевич, глава МИД Латвии: «Этот ансамбль, не просто у кого надо ансамбль, это подразделение вооруженных сил. И мы официально информировали российское посольство о том, что нахождение этого подразделения на территории Латвии не соответствует местным законам».

Маэстро Раймонд Паулс говорит, что запрещать выступления по идеологическим причинам, это какое-то возвращение к советской цензуре.

Раймонд Паулс, народный артист СССР, композитор, пианист: «Не дай бог, чтоб нас сейчас в это втянули. Кто-то уже старается нас поссорить и с русским театром, и с русским кино, и с русской музыкой. Это же глупость».

Казалось бы, что эти же глупости должны были б добраться и до Таллинна, но тут в стане балтийских братьев случился раскол. «Страшное российское оружие», которого так боятся в Латвии и Литве, в Эстонии никого не испугало. Эстонцы посчитали, что музыкантов бояться и бороться с ними, просто стыдно. О чем министерство внутренних дел сделало соответствующее заявление.

http://www.rbc.ru/politics/23/10/2015/562a03399a7947140dc947a6 (23 окт 2015)

Концерт ансамбля Александрова в Литве отменили по идеологическим причинам

…Литовский Висагинский культурный центр отменил концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, который должен был состояться 6 декабря. Об этом в пятницу сообщила директор центра Дануте Моркунене, передает BNS.

«Да, вчера им не было разрешено дать концерт», — сказала она и отметила, что главной причиной запрета выступления стала «идеологическая нагрузка» ансамбля Александрова. «Факт, что в нашем государстве совсем иначе воспринимают русских солдат. Все равно этот ансамбль — наследие советских времен», — сказала Моркунене.

Директор центра уточнила, что культурный центр не был в курсе, что концерт ансамбля должен был состояться именно в их зале. «Он был засекречен. Просто человек выкупил один из залов культурного центра и не сказал для чего», — добавила она.

Ряд восточно европейских политиков призывали к бойкоту выступлений ансамбля.

http://www.bbc.com/russian/news-38431215 В прошлом году гастроли ансамбля в Чехии вызвали бурные дискуссии обществе. В мае 2014 года ансамбль исполнил песню “Вежливые люди”, посвященную действиям российских военных во время аннексии Крыма в 2014 году. После этого ряд политиков и общественных деятелей в странах Восточной Европы призвали к бойкоту выступлений ансамля.

Как дань уважения и памяти погибшим артистам Итальянское телевидение показало в прямом эфире отрывок из выступления артистов ансамбля.

https://ria.ru/world/20161225/1484551329.html?utm_source=smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners РИМ, 25 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова прозвучал в воскресенье в прямом эфире государственного новостного телеканала Италии RaiNews24, который одним из первых на Апеннинах сообщил о крушении под Сочи самолета Ту-154, на борту которого находились и артисты прославленного коллектива. …Телеканал RaiNews24 отметил, что ансамбль, который в Италии по традиции обычно называли Хором Красной Армии, “является легендарным коллективом с почти 90-летней историей”. “В годы Второй мировой войны он стал бастионом сопротивления и борьбы против оккупации нацистской Германии”, — указывалось в материале. Итальянский телеканал подчеркнул также, что этот коллектив часто выезжал за рубеж, где пользовался огромной популярностью у самой широкой публики.

Светлая память…