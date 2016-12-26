Новости Украины и Новороссии 26 декабря 2016

Царев пригласил Савченко в Крым на ПМЖ

Если националистке Надежде Савченко придется бежать из Украины — она может приехать в Крым.

Такое приглашение озвучил экс-депутат Украины, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься», — заявил он в эфире НСН.

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Заявление глав ДНР и ЛНР о передаче двух пленных представителю народа Украины Надежде Савченко

Попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Верховной Рады Надежды Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей.Однако, за публичными обвинениями и репрессиями скрываются лишь очевидная беспомощность и недееспособность президента Украины и его окружения, не желающих выполнять свои обязательства в рамках Минского процесса.Новейшая история показывает, что у украинских женщин зачастую лучше получается решать политические и экономические проблемы, а порой – и управлять страной.Мы остаемся открытыми к диалогу с теми представителями здоровой части украинского народа – депутатами, общественными деятелями, журналистами, – кто реально настроен на реализацию Минских соглашений, решение проблем многострадального Донбасса.В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими.

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Рогозин назвал советника президента Украины моральным уродом

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал советника президента Украины Юрия Бирюкова моральным уродом за его высказывания о жертвах авиакатастрофы в Сочи.

«Советник Порошенко глумится. Души этих моральных уродов давно отравлены «боярышником русофобии». Ничего святого», — написал он.

Советник Порошенко глумитсяhttps://t.co/DnIHJA9VWi

Души этих моральных уродов давно отравлены «боярышником русофобии». Ничего святого — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 декабря 2016 г.

Ранее, Бирюков написал в Facebook: «Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».

Напомним, при выполнении планового перелета из аэродрома Сочи после взлета самолет Ту-154 исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. Среди пассажиров были журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», музыканты ансамбля имени Александрова, а также Доктор Лиза.

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Глава МГБ ЛНР рассказал, что сделано за два года и чего удалось избежать

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР за два года перекрыли более 30 каналов поставки наркотиков в Республику. Об этом сообщил руководитель МГБ Леонид Пасечник.

«За два года выявлено и перекрыто более 30 каналов поступления наркотиков в Республику. Ликвидировано несколько нарколабораторий, использовавшихся для изготовления синтетических наркотиков», — сказал он.

Также сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР за два года возбудили 194 уголовных дела по фактам диверсий, шпионажа, государственной измены, должностных и иных преступлений.

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Новости Донбасса: Украина передаст ЛДНР 15 пленных

Украина в одностороннем порядке передаст Донбассу 15 человек, задержанных и осужденных на Украине. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах… Просто отдадим, чтобы сдвинуть процесс», — сказал Грицак в интервью телеканалу «112 Украина».

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СБУ допросила Савченко из-за ее встречи с Захарченко и Плотницким

Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко после её встречи с представителями ДНР и ЛНР.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, пишет RT.

«Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший. — ред.) встречается на территории третьей страны (как мне сказали потом, с отключёнными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации) и о чём-то общается», — сказал Грицак.

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Страна-изгой: Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совбезе ООН, и не проводить встреч с министрами из этих стран. В число «избранных» попала и Украина, которая поддержала резолюцию о запрете поселенческой деятельности Израиля. Нетаньяху также сообщил, что не станет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2017 года. Премьер Израиля попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США. Уточняется, что это связано с возможностью новых антиизраильских шагов международной общественности до смены власти в Америке. Напомним, как ранее писала «Русская Весна», на прошлой неделе Нетаньяху отменил запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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МГБ ЛНР за два года пресекло деятельность более 130 иностранных агентов

“С момента основания (в декабре 2014 года) и по сегодняшний день в рамках пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств на территории ЛНР сотрудниками МГБ ЛНР выявлена и прекращена разведдеятельность более 130 агентов спецслужб иностранных государств”

“В качестве примера можно привести факт выявления и задержания директора проектов международной организации “Корпус милосердия” Оксаны Микитенко, которая под видом осуществления гуманитарной деятельности на территории ЛНР занималась разведывательно-диверсионной деятельностью под кураторством кадрового сотрудника ЦРУ Стюарта Чарльза Виллкатса”

“Кроме того, выявлена и пресечена деятельность членов террористической организации “Правого сектора” и террористического батальона “Айдар”

“Также, в Луганске была выявлена радикальная неонацистская группировка, являющаяся подпольным отделением батальона “Азов”. Задержаны завербованные сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины, лидеры группировки ультрас “Черно белые”

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР за два года выявили и пресекли разведдеятельность на территории Республики более 130 агентов спецслужб иностранных государств. Об этом сообщил руководитель МГБ Леонид Пасечник.– сказал он.– напомнил министр.– добавил Пасечник.Министр сообщил, что сотрудниками МГБ ЛНР были установлены данные военнослужащих Главного управления разведки минобороны Украины, забрасываемых в составе диверсионно-разведывательных групп на территорию ЛНР и причастных к совершению террористических актов.- добавил Пасечник.Руководитель МГБ напомнил, что сотрудниками Министерства также были задержаны бывшие военнослужащие Народной Милиции ЛНР Анатолий Семиренко и Валентин Можаев, которые занимались вербовкой и сбором разведданных на территории Республики в интересах украинских спецслужб.

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Гребенщиков вызвал ярость у свидомых: «Был в Крыму, украинцев не видел»

musicplayer.ru

Российского музыканта Бориса Гребенщикова на Украине почитают как человека, неравнодушного к судьбе Незалежной. И действительно, на первый взгляд артист выглядит «сочувствующим» всей той вакханалии, которая творилась на Украине последние два года. Так, он посвящал песню погибшим на Майдане, призывал к миру на Донбассе, а кроме того, неоднократно приезжал в Незалежную с концертами.

За Украину? Нет, за мир

Однако свое отношение к Украине и ее народу БГ, похоже, до конца разъяснил только сейчас. Его позиция повергла многих укропатриотов в настоящий шок, ведь они явно не ожидали от своего кумира таких ответов. В то же время, если разобраться, слова Гребенщикова совершенно не противоречат его призывам к миру и не мешают сочувствию к погибшим и их семьям.

«Я не вижу никаких проблем на самом деле между Россией и Украиной, не было и быть не может. (…) Это один народ, который просто говорит на разных языках», – заявил Гребенщиков в интервью для канала ВВС.

Украина против!

Его слова не оставили равнодушными многих украинских поклонников. Даже медиа-персоны высказались по поводу этого интервью. «Иногда лучше петь. Фу», – написала в соцсетях популярная украинская телеведущая Ольга Грицик, и ее пост мгновенно был растиражирован популярными украинскими СМИ.

show.obozrevatel.com

Таким образом, вместо того, чтобы ругать свой народ, БГ благоразумно принял позицию нейтралитета. Разве это могло устроить свидомых? Кроме того, после многолетнего обмусоливания темы «превосходства» украинцев над русскими граждане Незалежной ни за что не согласятся, что мы – один народ.

БГ – наш

Особенное негодование жителей Украины вызвало отношение певца к крымскому вопросу. «Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда», – признался Гребенщиков, чем сильно разозлил читателей из Украины.

Кстати, высказался он и о нетерпимости украинцев к русским. «Я во Львове по ночам ходил по городу, и у меня никогда не было никаких проблем ни с кем», – рассуждает известный артист. Однако БГ не стал отрицать, что проблема национализма на Украине есть: «Существуют бешеные, фашисты. Они должны сидеть за решеткой, а народу не выгодно воевать».

Возможно, за эти слова Гребенщиков попадет в санкционный список исполнителей, запрещенных на территории Украины. Сам БГ, известный своим благодушием, вряд ли расстроится, однако тысячам украинцев, очевидно, будет жаль потерять возможность побывать на концертах еще одного своего кумира.

Валерия Соколова

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Интересам Украины нанесен непоправимый ущерб, — Ляшко

Лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице в Facebook прокомментировал отмену визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль в связи с голосованием Украины в Совбезе ООН. По его словам, национальным интересам Украины был нанесен непоправимый ущерб. Читайте также: Зрада: Израиль отменил запланированный визит премьера Украины «Недавно Израиль поддержал наше государство в ООН, вместе с другими странами осудив российскую оккупацию Крыма. В ответ представитель Украины в Совете безопасности ООН поддержал антиизраильскую резолюцию по поселениям вместо того, чтобы хотя бы воздержаться. В дополнение в Умани неизвестные совершают нападение на еврейскую синагогу. Все эти события происходят накануне визита премьера Гройсмана в Израиль и голосования в израильском Кнессете резолюции о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Вполне ожидаемая реакция Израиля на эти события — визит премьера Гройсмана отменен. Результаты голосования по Голодомору тоже можно предусмотреть. Национальным интересам Украины нанесен непоправимый ущерб, который теперь нам долго придется устранять», — написал Ляшко. «То, что сейчас происходит в отношениях Украины с Израилем — это дипломатическая диверсия», — добавил депутат. Как ранее сообщала «Русская Весна», в субботу, 24 декабря, Нетаньяху принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе. Решение было принято в свете голосования Украины в пользу резолюции СБ ООН.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Виктор Медведчук: украинцы несут цветы к посольству РФ, усилия «партии войны» оказались тщетными (ФОТО, ВИДЕО)

Известный общественный и политический деятель высказался по поводу сегодняшней трагедии Ту-154: — Украинцы несут цветы и свечи к посольству Российской Федерации, скорбят вместе с россиянами по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. И эта, идущая от чистого сердца, реакция лучше всего отражает близость наших народов, демонстрирует, что попытки представителей «партии войны» провоцировать вражду, посеять семена розни и ненависти оказались тщетными. Украинцы и россияне были, есть и навсегда останутся братскими народами. В такие трагические минуты это становится очевидным. Я приношу соболезнования родным и близким погибших. От себя лично, от Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», от миллионов украинцев, которые сегодня скорбят о невосполнимой утрате. Читайте также: «Россия! Скорбим вместе с вами!» — украинцы несут цветы к посольству России (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мария Захарова объяснила, почему советник Порошенко злорадствует над крушением Ту-154

“Это мы не понимаем причин, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?! Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы”,

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пост советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова, который предложил принести к Посольству России на Украине бутылочку “Боярышника” после крушения Ту-154 под Сочи.— написала Захарова в Facebook.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Нож в спину: как Львов попытался сбежать от Украины в Польшу

Во Львове прошел форум польской общины, где было принято решение с требованием потребовать от Киева предоставить области экономическую автономию. Как считают участники форума, это позволит наладить экономические связи и провести дальнейшую интеграцию с Польшей. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о «сепаратистских настроениях» львовян.

Община крайне негативно оценивает экономическую ситуацию в стране и развитие региона. По мнению председателя объединения поляков Сергея Лукьяненко, Львовская область отстает от Польши на 50 лет. Он отметил, что у Львова еще есть перспектива, а у других регионов нет. Лукьянов заметил, что Польша даст реализовать себя жителям Львовской области.

В свою очередь сенатор польского парламента от правящей партии «Право и справедливость» Ян Жарин считает, что Польша должна делать больше шагов к своим соотечественникам в Восточной Галиции. Он подчеркнул, что Львов всегда был верен полякам.

«Дезинтеграционные процессы на Украине — вещь естественная и неизбежная. Это опровержение мифа о «великой древней Укрии», который создавали ряд псевдоученых на Украине, пользуясь поддержкой недальновидных идеологов в Киеве. И это реакция на мифы. Львов был польским городом, и польская община давно проговаривает сценарий отделения от центральных регионов страны. Почему это заявление прозвучало именно сейчас? Во-первых, обратим внимание, что речь идет об экономической независимости. Ситуация в экономике Украины крайне тяжелая. В заявлении указывается, что в Польше экономический уровень на 50 лет впереди. И против этого аргумента не поспорить. Понятно, что заход на экономику — это удар подлых. Экономическая самостоятельность автоматически перерастет в политическую. Во-вторых, понятно, что это заявление не было бы сделано без поддержки Польши», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По мнению эксперта, в Варшаве после всех этих маршей бандеровцев видят, что власть на Украине не является тем партнером, на которого Польша может рассчитывать. И теперь, когда ситуация в мире меняется, Украину в плане сохранения государственности ждут нелегкие времена.

«Такое заявление — часть просчитанной стратегии, которая прогнозирует сценарий распада, и тут польская община просто обозначает собственный сценарий на вероятное развитие событий. Кроме того, при ушедшем от Украины Крыме, Донбассе, при заявлениях Закарпатья и русинов о самостоятельности все регионы, которые не хотят привязки к Киеву, чувствуют поддержку друг друга. В дезинтеграционных процессах очень много заинтересованных. Думаю, такой тренд будет нарастать. А удержать эти процессы у властей Киева просто нет инструментов. Экономических — ноль. Силовые лишь ускорят процесс дезинтеграции. Политических — ноль, учитывая низкий уровень авторитета Порошенко. Это не первая, но и не последняя ласточка», — резюмировал Игорь Рябов.

Илья Муромский, ФАН

К оглавлению | Источник: news-front.info

Новости ДНР: Захарченко объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Глава ДНР Александр Захарченко объявил 26 декабря днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем. Об этом сегодня сообщили в администрации руководителя Республики.

«Указом Главы Донецкой Народной Республики в связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем 26 декабря 2016 года объявляется днем траура. По всей республике будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и изменена сетка вещания телеканалов», — отмечается в сообщении.

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Комментаторам. От киевлян

“Она была человеком без национальности”

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