Постановочные теракты. Вдогонку
Забыл вчера один очень важный аспект:
Один из руководителей движения PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes – Патриотичные Европейцы Против Исламизации Старого Света) Лутц Бахманн сообщил в Tweeter менее чем через 1,5 часа (!!!) после теракта:
“Interne Info aus Berliner Polizeiführung:
Täter tunesischer Moslem.
Das der Generalbundesanwalt übernimmt, spricht für die Echtheit.”
Перевод: Внутренняя информация от руководства берлинской полиции: Преступник тунисский мусульманин. То, что дело принимает генеральный прокурор говорит о подлинности.
https://www.merkur.de/politik/anschlag-in-berlin-tweet-von-lutz-bachmann-mit-angeblichem-wissen-sorgt-fuer-aufsehen-zr-7166021.html
Напомню, что по официальной версии на тот момент считалось, что террорист – пакистанец, которого взяли по наводке одного из свидетелей, который уверен, что видел, как пакистанец выпрыгнув из грузовика и побежал прочь от места теракта. Свидетель позвонил в полицию и шёл (бежал) за подозреваемым общаясь с полицией и выводя полицию на убегающего. Потом свидетеля убедили (!), что он мог ошибиться, т.к. он на несколько секунд потерял бегущего из вида.
О тунисце впервые заговорили только на второй день, когда “нашли” в кабине грузовика его документы.
Теперь пресса убеждает обывателя, что Лутц Бахманн просто “ткнул пальцем в небо” для поднятия своего рейтинга и, о чудо – угадал!
Если бы он назвал афганца или сирийца – можно бы было в это поверить – сейчас о них всё время говорят, но Тунис считается спокойной страной. Туда немцы в отпуск ездят на пляже поваляться…
Похоже, что Лутц Бахманн и его информатор сильно лажанулись “пукнув” раньше времени.
История знакомая: когда 11.09.2001 телеведущая в прямом эфире сообщала что здание номер 7 WTC тоже рухнуло, за её спиной видна была телекартинка со стоящим невредимым зданием номер 7. Спустя несколько минут оно вдруг взяло и рассыпалось… Не скоординировали, как и здесь.
Так что подстава на лицо.
Что ещё важно: Польша под шумок приняла закон о запрете пропаганды коммунизма. То, что теперь памятники порушат – понятно, но ведь начнут преследовать инакомыслящих не только правых, но теперь и левых. Если в Польше “не рванёт” – идею подхватят и в остальном ЕС. Добро пожаловать в СССР 2.0, причём сразу в 37-ой год. Диктатура ЕС иначе не устоит.
Вот такое вот в Европе Рождество в этом году…
С уважением
Д.
Источник: pravosudija.net
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Лож, лож, кругом лож! Правда во все времена была в дефиците.
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В эпоху лжи , говорить правду -экстремизм. Джордж Оруэлл
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«…начнут преследовать инакомыслящих не только правых, но теперь и левых. …Добро пожаловать в СССР 2.0, причём сразу в 37-ой год».
И опять надо лягнуть советскую власть. Ну, никак нельзя удержаться. Вы скажете, что у нас репрессировали инакомыслящих, и попадёте пальцем в небо. Может, и были такие, но мне, почему-то другие попадаются. Один кричит: «У меня бабку репрессировали», у другого дедку. Начинаешь поднимать архивные дела (они давно в свободном доступе) и выясняется что бабка села за элементарное воровство, а дедка, вообще, состоял в банде, за которой десяток трупов числилось. Модно стало уголовников называть «невинно репрессированными». И всё советская власть виновата.
А 37 – ой год нам бы не помешал, почистить страну от ******.
P.S. Прошу извинить за резкость. Накипело.