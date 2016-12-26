Постановочные теракты. Вдогонку

Забыл вчера один очень важный аспект:

Один из руководителей движения PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes – Патриотичные Европейцы Против Исламизации Старого Света) Лутц Бахманн сообщил в Tweeter менее чем через 1,5 часа (!!!) после теракта:

“Interne Info aus Berliner Polizeiführung:

Täter tunesischer Moslem.

Das der Generalbundesanwalt übernimmt, spricht für die Echtheit.”

Перевод: Внутренняя информация от руководства берлинской полиции: Преступник тунисский мусульманин. То, что дело принимает генеральный прокурор говорит о подлинности.

https://www.merkur.de/politik/anschlag-in-berlin-tweet-von-lutz-bachmann-mit-angeblichem-wissen-sorgt-fuer-aufsehen-zr-7166021.html

Напомню, что по официальной версии на тот момент считалось, что террорист – пакистанец, которого взяли по наводке одного из свидетелей, который уверен, что видел, как пакистанец выпрыгнув из грузовика и побежал прочь от места теракта. Свидетель позвонил в полицию и шёл (бежал) за подозреваемым общаясь с полицией и выводя полицию на убегающего. Потом свидетеля убедили (!), что он мог ошибиться, т.к. он на несколько секунд потерял бегущего из вида.

О тунисце впервые заговорили только на второй день, когда “нашли” в кабине грузовика его документы.

Теперь пресса убеждает обывателя, что Лутц Бахманн просто “ткнул пальцем в небо” для поднятия своего рейтинга и, о чудо – угадал!

Если бы он назвал афганца или сирийца – можно бы было в это поверить – сейчас о них всё время говорят, но Тунис считается спокойной страной. Туда немцы в отпуск ездят на пляже поваляться…

Похоже, что Лутц Бахманн и его информатор сильно лажанулись “пукнув” раньше времени.

История знакомая: когда 11.09.2001 телеведущая в прямом эфире сообщала что здание номер 7 WTC тоже рухнуло, за её спиной видна была телекартинка со стоящим невредимым зданием номер 7. Спустя несколько минут оно вдруг взяло и рассыпалось… Не скоординировали, как и здесь.

Так что подстава на лицо.

Что ещё важно: Польша под шумок приняла закон о запрете пропаганды коммунизма. То, что теперь памятники порушат – понятно, но ведь начнут преследовать инакомыслящих не только правых, но теперь и левых. Если в Польше “не рванёт” – идею подхватят и в остальном ЕС. Добро пожаловать в СССР 2.0, причём сразу в 37-ой год. Диктатура ЕС иначе не устоит.

Вот такое вот в Европе Рождество в этом году…

С уважением

Д.