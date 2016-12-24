Письмо читателя. Постановочные теракты

Ну раз все молчат, то подам голос я…

Берлин, 19.12.16. Очень странный теракт, после которого YouTube полон возмущённых роликов от пользователей просто оскорблённых топорными подставами всё по тому же сценарию 11.09.2001. Удостоверение личности найденное “под сиденьем” водителя грузовика спустя аж 2 дня – это уже классика жанра.

Вспомним теракт Шарли Хебдо – там тоже (по словам “экспертов” – опытные террористы) “забыли” паспорт в машине…

Кстати: под сиденьем я не зря взял в кавычки. Посмотрите как выглядит сиденье тягача Scania:

https://www.google.de/search?q=fahrersitz+scania&biw=1024&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSu5rvh4zRAhVJe1AKHeZUBosQ_AUIBygC

Там под сиденьем “гармошка” пневмоподвески сиденья, как впрочем на всех современных грузовиках.

Под сиденье ничего “завалиться” не может по определению.

Два дня криминалисты лазили по машине пока Аusweiss нашли?! При любой аварии в Германии полицейские или спасатели осматривают машину на предмет личных вещей и документов за пару минут. А тут 2 дня. А теперь ещё и телефон нашли, ещё день спустя… Не странно?

Судя по данным GPS машину заводили заранее за несколько часов до теракта – прогревали?, но GPS видел её работающей на месте отстоя возле места разгрузки, а потом уже на месте теракта (за пару сотен метров до места теракта, в процессе и после). Процесс движения машины от места стоянки к месту теракта GPS не видел! Почему? Сигнал глушили чтобы владелец раньше времени шум не поднял, т.к. он многократно звонил водителю и не дозвонился?

Почему водитель свернул с проезда между домиками-киосками, где он мог проехать до конца давя людей, а протаранил домик после чего грузовик встал из-за повреждений?

Удивительным образом израильский агент “чисто случайно” наблюдал теракт…

И самое интересное: немецкие власти получили 2 сообщения от марроканских властей о тунисце, который якобы совершил этот теракт, что он планирует что-то террористической направленности. Одно сообщение было 19.09.16, второе – 06.10.16. За тунисцем наблюдали немецкие власти из-за недостоверных данных о нём, которые он предоставлял немецким властям называясь египтянином. Но удивительным образом слежка за ним была прекращена в сентябре 2016! Т.е. как раз тогда, когда появились сведения из Мароко… Немцы конечно же не ЦРУ, но идиотами никогда не были. Значит была команда сверху оставить тунисца в покое!

Ниже пара интересных “любительских” расследований. При желании можно найти ещё кучу, как и по другим терактам. Например в Мюнхене. Там тоже всё белыми нитками шито.

Мюнхен:

https://www.youtube.com/watch?v=8stQr9dYAxw

Кто стоял и снимал с противоположной стороны улицы до того, как стрелок вышел из Макдональдса?! Оператор даже зумом камеры воспользовался до того, как что-то начало происходить. А до сих пор утверждается, что стрелок был один…

Берлин:

https://www.youtube.com/watch?v=1Fqj2KV5uIQ

https://www.youtube.com/watch?v=ahL-bWA9-6E

https://www.youtube.com/watch?v=-g_cK6t08jc

С уважением

Д.

Т. В. – Согласна с читателем, информация о расследовании теракта не вызывает доверия.

Главный подозреваемый в организации теракта, по информации, полученной от спецслужб, сначала был безошибочно установлен, после чего был немедленно убит. Нет человека — нет проблем. «Террорист», забывший на месте преступления документы и мобильный телефон — сказка на ночь для идиотов, каковыми европейские власти, видимо, и считают собственное население.

http://www.dw.com/ru/как-продвигается-расследование-теракта-в-берлине/a-36844143 По горячим следам недалеко от места трагедии был задержан мужчина, на которого указал прохожий. Позднее задержанный молодой человек (по информации СМИ, беженец 23 лет из Пакистана) был освобожден, поскольку его присутствие в кабине автомобиля доказано не было. 21 декабря агентства с пометкой “срочно” сообщили, что в кабине грузовика найдены следы ДНК предполагаемого преступника, который, по данным полиции, ранен, а также его личные документы. Начался поиск 23-летнего гражданина Туниса. Уже известный полиции в связи с несколькими правонарушениями Анис Амри был объявлен в общеевропейский розыск. Как выяснилось, он известен также спецслужбам США. В частности, он искал в интернете информацию о том, как изготовить взрывчатку, и мог иметь прямые контакты с группировкой “Исламское государство”. Позже выяснилось, что отпечатки пальцев на дверце грузовика принадлежат именно этому человеку.

В публикации DW на указанную тему упомянут и гражданин Пакистана, задержанный на месте преступления, но очень быстро отпущенный полицией (Его присутствие в кабине не доказано! А где гарантии, что преступник был один?). Относительно главного подозреваемого, меня настораживает его знакомство со спецслужбами США (Как похоже на теракт в Бостоне! Тоже знакомство со спецслужбами США, убийство главного подозреваемого при задержании!)

Аресты близких родственников в качестве подозреваемых тоже не делают чести следствию.

http://www.newsru.com/world/24dec2016/amritunisia.html В Тунисе по подозрению в терроризме арестовали трех родственников Аниса Амри - убитого в Миланевероятного водителя грузовика, давившего людей на рождественской ярмарке в Берлине. Yahoo со ссылкой на AFP передает, что среди задержанных – племянник Амри и еще два человека, “связанных” с ним. Информацию о задержании подтвердило МВД Туниса. Задержанным от 18 до 27 лет. Племянник Амри, имя которого не называется, признался в том, что накануне теракта в Берлине Амри связывался с ним с помощью мессенджера Telegram, посылал ему деньги и просил присоединиться к “Исламскому государству” (ИГ, террористическая группировка запрещена в России). Племянник сообщил, что Амри называл себя “принцем” базирующейся в Германии группы джихадистов под названием “бригада Абу аль-Валаа”. …В пятницу была опубликована видеозапись, на которой Амри присягает на верность “Исламскому государству”. Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.

И поведение А. Меркель тоже наводит на мысль, как минимум, об использовании произошедшей трагедии для решения собственных внутриполитических проблем — очередного урезания гражданских свобод.

http://www.segodnya.ua/world/merkel-prokommentirovala-smert-podozrevaemogo-terakte-na-berlinskoy-yarmarke-782540.html “Все указывает на то, что Анис Амри был тем, кто в понедельник вечером убил 12 человек на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац и нанес ужасные ранения многим другим”, – сказала Меркель. Канцлер поручила властям ФРГ сделать выводы из теракта и подготовить поправки в законодательство. “Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты, – сказала глава кабмина. – Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги”.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяла на себя террористическая группировка ДАИШ.

https://eadaily.com/ru/news/2016/12/23/poyavilos-video-prisyagayushchego-na-vernost-daish-berlinskogo-terrorista В Интернете появилось видео, на котором совершивший 19 декабря теракт в Берлине тунисец Анис Амри клянется в верности главарю ДАИШ (террористическая группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади. Как отмечает немецкое издание Bild, ролик был опубликован «информагентством» ДАИШ Amaq, пишет «Российская газета». Ролик появился в сети после того, как министр внутренних дел ИталииМарко Миннити подтвердил убийство в Милане 24-летнего Аниса Амри в ходе перестрелки утром в пятницу, 23 декабря.

Заблаговременно отснятый ролик о вступлении в ИГИЛ, хорошо вписывается в версию постановочного теракта — настоящий герой должен быть мертвым. Проблема только в том, что герои, как правило, очень плохие исполнители…