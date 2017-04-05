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Письма читателей. Только пошли митинги против Медведева и Путина — бабах!

17:29. 5 апреля 2017 Просмотров - 229 2 коммент. Опубликовал:

Татьяна, добрый день!

А Вы не рассматривали теракт в Питере в качестве постановки?
Типа как в Лондоне или Бостоне?

Очень жаль погибших людей.

Но то, что показывают по ТВ и в соцсетях – это откровенная постановка, к реальному теракту не имеющая никакого отношения. С дурацкими актерами, реквизитом и с запоздавшим запуском дыма. 

Все знают основные приметы постановочных терактов.
1. Широкий международный резонанс и признание. Соболезнования на высшем уровне.
2. Видеозаписи отвратительного качества не более 12 секунд. (в Питере есть единственное исключение – имеется одна единственная любительская высококачественная видеозапись. В конце концов этого чувака прогнали другие снимающие “зеваки”, охранявшие периметр)
3. СМИ устанавливают “причины трагедии” сразу, до прибытия ментов и экспертов.
4. Количество спецтехники на месте события сильно завышено и неадекватно ситуации.
5. Реакция властей неадекватна: закрыли все метро. (Отрабатывают поведение населения?)
6. Свидетели и выжившие участники не допрашиваются в ФСБ и им не оказывается медицинская помощь. Свидетели и потерпевшие раздают интервью всем кому не попадя.
7. Эмоциональное давление на “потребителя”. Вместо фактов, тонны говна в виде “страданий”, цветов и прочей херни, типа последних сообщений.

В 2016 году ( и 2014) была произведена репетиция теракта в Питерском метро (“учения”). Что называется, найди отличия???

С уважением,

Еще любопытная ссылка от читателя на посты в сети по горячим следам:

http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1369

Там и про два взрыва на разных станциях, и про скорые, прибывшие к станциям метро немного заранее, и про другие странности…

Добрый вечер!

Направляю еще один материал в добавок к Вашей статье “Утопающий хватается за теракт”. Не совсем в ней согласен, но по видимости версия с Собяниным + Якунин возможна.
http://novaukraina.org/news/urn:news:DA86E4

С уважением,

Уважаемая Татьяна!
Представляю, сколько спама Вам приходится вычищать в эти дни, тем не менее, хотел бы выразить благодарность Вам за добросовестную попытку осмысления вчерашних событий в Северной столице.
По целому ряду вопросов, поднятых в Вашей статье, элементарный здравый смысл призывает с Вашими выводами согласиться. Не разделяя полностью Вашей убеждённости в фундаментальном характере усилий карикатурных монархистов, согласен с Вами в основном:
1. Послание адресовано непосредственно Владимиру Владимировичу.
2. Версия об ответственности ИГИЛ (запрещена в РФ) вызывает даже не сомнения, а зевоту. Тем не менее, она сейчас очевидно необходима в качестве публичной. Возможно, она даёт ВВП пространство для манёвра и зачистки в высших эшелонах. Поэтому, я не стал бы её дезавуировать публично.
3. Настоятельно необходимо рассмотреть, кому больше всего не по душе урегулирование российско-белорусских вопросов, особенно в части пограничного и таможенного контроля.
4. Гипотеза о предателях, взяточниках и дураках в самом близком окружении Президента более чем достойна внимательного изучения. Ни в какой мере не отношу это к промахам или даже зоне ответственности самого главы государства – ему приходится работать с тем, что есть в наличии (в этом умении ещё раз проявляется его талант государственного деятеля).
5. Версия о заинтересованности кого-то из руководства страны в теракте, как способе отвлечения общественного мнения от Навальных протестов не выдерживает никакой критики. Одного имени Навального достаточно, чтобы вызвать тошноту у любого вменяемого русского человека. Не имели эти “протесты” (пусть даже в отношении правительства ДАМ вполне обоснованные) никакого резонанса в обществе, не от чего отвлекать.
6. И уже никак с Вами не могу согласиться в отношении того, что Президент ничего не контролирует, и являет собой агнца на заклание. Он мастер манёвра, компромисса и многоходовок. Никого сегодня в мире не умеет играть вдолгую, кроме него. Да, ему непросто, но – работа такая)).
Обстоятельства, подвигнувшие меня к указанным выводам примерно таковы:
– ИГИЛ (запрещена в РФ) не было и нет никакого дела до российско-белорусской встречи на высшем уровне, равно как и до российско-белорусских отношений. У них сейчас другие проблемы;
– террористы выбрали для своего злодеяния именно то место, где проводились особенно тщательные мероприятия по обеспечению безопасности(!). Для радикальных исламистов гораздо удобнее и логичнее было бы провести свою злодейскую акцию в эти дни в Москве – и с точки зрения резонанса, и из соображений гарантированного успеха теракта;
– террористы были загодя оповещены о визите Президента в СПб, гораздо раньше, чем СМИ и даже обычные протокольные службы – такие теракты не готовятся ни за два дня, ни за две недели;
– относительно активации “спящих’ ячеек фундаменталистов – трудно представить, как можно в считанные дни активировать спящего (2-3 года) террориста-смертника;
– личность предполагаемого “смертника” – жизнелюба, молодого, со всеми соответствующими глупостями человека, заставляет предположить как минимум вариант использования его “втёмную” (см. Вполне грамотные спецслужбы). К тому же это человек происхождением из Ошской области, нашедший приют в России после тамошних кровавых событий – и антироссийский террорист?!
– прямо скажем нехарактерная, почти человеческая первая реакция государственных деятелей небратской страны, её СБУ, полностью подконтрольной четвёртому этажу собственного здания, тоже заставляет задуматься;
– точно так же заставляет задуматься и солидарная реакция западных партнёров;
– а ещё недавняя смерть Д. Рокфеллера и идущий процесс трансформации мировых финансов.
Возможно, я ошибаюсь, но эти обстоятельства представились мне более важными, чем особенности применённых ВУ, или иные технические детали (хотя последние архиважны для расследования)
Так что личности местного губернатора и опереточных аллилуйщиков мелковаты для происшедшего. Единственное, что настораживает – оперативная реакция главы региона, что заставляет думать о его полной управляемости, но не из Кремля.
Искренне хочу, чтобы никакие публикации на эту горькую тему не вызвали нездоровой реакции в обществе.

Остаюсь искренним и заинтересованным Вашим читателем,

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 5576 3288
    Андрей 5 апреля 2017 в 17:40 Ссылка Пометить
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    Всё волдырика выгораживают, автор пишет что у него талант, я абсолютно с этим согласен за 17 лет издать такие “законы” и так опустить ниже плинтуса народ, так его ограбить, разрушить промышленность, и разворовать всё, что можно и даже, что нельзя к тому же ещё умудриться залезть в карманы населению, это действительно талант.

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  • 56 28
    Владислав 5 апреля 2017 в 18:56 Ссылка Пометить
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    У Путина есть и положительные результаты. Правда, за 17 лет хотелось бы большего. Но этот теракт, будучи вызовом ему лично, плюс возможное обострение войны в Донбассе (ожидаю 09.05.2017) с весьма вероятным участием НАТО, заставит РФ наконец определиться со своей позицией к Западу: то ли сверху, то ли снизу. Надоело быть Буридановым ослом.

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