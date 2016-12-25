Сводки от ополчения Новороссии 25 декабря 2016

Новости Донбасса: ВСУ вчера обстреляли несколько населенных пунктов ДНР

Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Спартак и Жабичево (пригороды Донецка), окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге Республики.

Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером украинские военные открыли огонь по селу Ленинское из минометов калибра 82 мм, по нему было выпущено 32 мины, — говорится в сообщении. — Под огнем подразделений противника оказались также села Спартак, Жабичево в северном пригороде Донецка и окраины Ясиноватой».

По данным источника, при обстрелах прифронтовых территорий Республики украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

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ВСУ 12 раз нарушили перемирие в ЛНР

Украинская армия за прошедшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

С направления поселка городского типа Луганское пять раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Район села Калиново четыре раза подвергся обстрелу с направления села Новозвановка из минометов калибра 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия.

Из вооружения БМП и стрелкового оружия с направления села Крымское и балки Суходол дважды обстрелян район села Сокольники.

Также с направления балки Суходол велся огонь из 120-мм по району села Пришиб.

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Операция “Очко”

На украинском ТВ случилась очередная зрада. Лейтенант НГУ опроверг вранье Генштаба и украинской пропаганды сразу по двум пунктам:а) ВСУ не наступало на Светлодарской дугеб) ВСУ в ходе наступления "которого не было" смогли добиться существенных успеховЗрада пошла в эфир.Тактические операции, не являющиеся частью стратегического замысла, в принципе лишены смысла, и наступление украинских военных на позиции сил ДНР на Светлодарской дуге не являются исключением. Об этом заявил лейтенант Нацгвардии Сергей Кутраков в эфире Шустер LIVE., – пояснил Кутраков.Он добавил, что, – подчеркнул лейтенант.По мнению Кутракова,, – считает он. http://korrespondent.net/ukraine/3791800-v oennyi-rasskazal-o-prychynakh-provala-na-s vetlodarskoi-duhe – цинкPS. У 54-й бригады уже богатый опыт таких операций.

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Раненый каратель ВСУ шокировал рассказом о подразделении, попавшем под огонь своей артиллерии [18+]





На видео раненый украинский боевик рассказывает о своем подразделении, которое было брошено военным командованием Украины в атаку без должной поддержки. Раненый в нецензурной форме отзывается о командовании и власти Украины, обвиняя их в безучастности к судьбе собственных солдат. Судя по всему, речь идет о недавнем катастрофически провальном наступлении украинских оккупантов под Дебальцево.

«Ладно, снимай – пусть смотрят! Забросили нас на высоту как котят. Ладно, х.. с ним, от сепаров отбились, но спрашивается – нах.. же по нам же из арты фигачить?! С другой стороны сепары по нам стреляют. Полная жоп@! Выходим на связь, спрашиваем: нах.. вы по нам еба..те (стреляете). Полная жоп@! Жрачки нема, БК нема, связь прерывистая. Наших раненых двое суток эвакуировали. Говорят, что двое даже замерзли. Что бл.., горбатому захотелось орден бл.. получить? Так пусть пиз..вал (шел) бы с нами сука, заочковал, потому что он пид@..с нах.. Что Порох, что он!» — сказал раненый боевик ВСУ.

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