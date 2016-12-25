Сводки от ополчения Новороссии 25 декабря 2016
- 10:51 Новости Донбасса: ВСУ вчера обстреляли несколько населенных пунктов ДНР.
- 09:42 ВСУ 12 раз нарушили перемирие в ЛНР.
- 01:38 Операция “Очко”.
- Вчера 22:48 Раненый каратель ВСУ шокировал рассказом о подразделении, попавшем под огонь своей артиллерии [18+].
Новости Донбасса: ВСУ вчера обстреляли несколько населенных пунктов ДНР
Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Спартак и Жабичево (пригороды Донецка), окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге Республики.
Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.
«Накануне вечером украинские военные открыли огонь по селу Ленинское из минометов калибра 82 мм, по нему было выпущено 32 мины, — говорится в сообщении. — Под огнем подразделений противника оказались также села Спартак, Жабичево в северном пригороде Донецка и окраины Ясиноватой».
По данным источника, при обстрелах прифронтовых территорий Республики украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
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ВСУ 12 раз нарушили перемирие в ЛНР
Украинская армия за прошедшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.
С направления поселка городского типа Луганское пять раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
Район села Калиново четыре раза подвергся обстрелу с направления села Новозвановка из минометов калибра 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия.
Из вооружения БМП и стрелкового оружия с направления села Крымское и балки Суходол дважды обстрелян район села Сокольники.
Также с направления балки Суходол велся огонь из 120-мм по району села Пришиб.
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Операция “Очко”
На украинском ТВ случилась очередная зрада. Лейтенант НГУ опроверг вранье Генштаба и украинской пропаганды сразу по двум пунктам:
а) ВСУ не наступало на Светлодарской дуге
б) ВСУ в ходе наступления "которого не было" смогли добиться существенных успехов
Зрада пошла в эфир.
Наступление ВСУ было задумано для того, чтобы улучшить позиции войск.
Тактические операции, не являющиеся частью стратегического замысла, в принципе лишены смысла, и наступление украинских военных на позиции сил ДНР на Светлодарской дуге не являются исключением. Об этом заявил лейтенант Нацгвардии Сергей Кутраков в эфире Шустер LIVE.
"Операция "О", очко. Это когда тактический маневр заканчивается провалом. И то, что произошло на Дуге, несмотря на качественно проведенную работу военных, – это операция "О". Я понимаю, почему это произошло: там "зеленка", выдвинутая в нашу сторону, клин в сторону украинского фронта. И конечно же враг оттуда беспокоил наши позиции, тем более это на картах не очень красиво выглядит. Конечно же, нужно этот клинышек убрать", – пояснил Кутраков.
Он добавил, что наступление ВСУ было задумано для того, чтобы улучшить позиции войск. По его словам, пехота полностью выполнила поставленные перед ней задачи но, не получив достаточной артподдержки, вынуждена была отойти, понеся потери, в результате чего улучшить позиции не удалось. "Сейчас мы имеем то же самое, что имели на начало этой операции", – подчеркнул лейтенант.
По мнению Кутракова, подобные операции в принципе являются лишь бессмысленной тратой людских ресурсов. "Если войско стоит на месте, а может только топтаться в пределах километра или полутора километров, то ни о какой победе идти речь не может", – считает он.
http://korrespondent.net/ukraine/3791800-v
PS. У 54-й бригады уже богатый опыт таких операций.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Раненый каратель ВСУ шокировал рассказом о подразделении, попавшем под огонь своей артиллерии [18+]
На видео раненый украинский боевик рассказывает о своем подразделении, которое было брошено военным командованием Украины в атаку без должной поддержки. Раненый в нецензурной форме отзывается о командовании и власти Украины, обвиняя их в безучастности к судьбе собственных солдат. Судя по всему, речь идет о недавнем катастрофически провальном наступлении украинских оккупантов под Дебальцево.
«Ладно, снимай – пусть смотрят! Забросили нас на высоту как котят. Ладно, х.. с ним, от сепаров отбились, но спрашивается – нах.. же по нам же из арты фигачить?! С другой стороны сепары по нам стреляют. Полная жоп@! Выходим на связь, спрашиваем: нах.. вы по нам еба..те (стреляете). Полная жоп@! Жрачки нема, БК нема, связь прерывистая. Наших раненых двое суток эвакуировали. Говорят, что двое даже замерзли. Что бл.., горбатому захотелось орден бл.. получить? Так пусть пиз..вал (шел) бы с нами сука, заочковал, потому что он пид@..с нах.. Что Порох, что он!» — сказал раненый боевик ВСУ.
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