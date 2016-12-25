Памяти ансамбля имени А.В. Александрова
16:16. 25 декабря 2016 Просмотров - 413 2 коммент. Опубликовал: brahman
8 мая 2016 г. Кремлевский дворец. Москва. Дина Гарипова, ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова, центральный оркестр ВФМ России, Военный оркестр Преображенского полка. "Прощание славянки".
". Выступление на Первом канале в рамках праздничного концерта"БУДЕМ ЖИТЬ!" в честь Дня Великой Победы.
Источник: slavyanskaya-kultura.ru
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Как больно! Как родных потеряла. Плачу.
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Жаль, очень жаль людей!