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Памяти ансамбля имени А.В. Александрова

16:16. 25 декабря 2016 Просмотров - 413 2 коммент. Опубликовал:
Памяти ансамбля имени А.В. Александрова

 

8 мая 2016 г. Кремлевский дворец. Москва. Дина Гарипова, ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова, центральный оркестр ВФМ России, Военный оркестр Преображенского полка. "Прощание славянки". 

 

". Выступление на Первом канале в рамках праздничного концерта"БУДЕМ ЖИТЬ!" в честь Дня Великой Победы.

 
 

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: события
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