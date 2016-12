Еще немного санкций

семь дочерних предприятий концерна "Алмаз-Антей":



завод "Красное знамя",



Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники,



Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры,



Обуховский завод,



НИИ измерительных приборов,



Лианозовский электромеханический завод



уральское производственное предприятие "Вектор".



дочерние предприятия концерна "Радиоэлектронные технологии":



НИИ "Экран",



НИИ авиационного оборудования,



Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт,



НПП "Квант"»,



Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе,



Рязанский инструментальный завод,



"КБ Связь"



НПП "Элтом".



Syria Designations; Counter Proliferation Designations 12/23/2016

​OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Обаму перед уходом просто не унять. В течение последних двух лет он рассказывал, что текущий санкционный режим против РФ вполне достаточен и расширять санкции не нужно, хотя в Конгрессе и Сенате считали, что санкционная политика Обамы себя не оправдывает. И вот, перед самым своим уходом, администрация Обамы истерично бросилась вводить новые санкции против РФ, опасаясь, что при Трампе их вообще могут начать ослаблять. Так сказать гадят напоследок и впрок.На сайте министерства торговли США, вдогонку к недавнему санкционному списку http://colonelcassad.livejournal.com/314 0025.html , где особенно досталось различным элеваторам, появились еще два списка – один "за Украину", а другой "за Сирию".В "украинский" санкционный список компаний попали: https://s3.amazonaws.com/public-inspecti on.federalregister.gov/2016-31124.pdf – пресс-релиз министерства торговлиPS. "TECHNO LAB"), Trabolsi Bldg, 2nd Floor, Main Road, Deir El Zahrani, Nabatieh, Lebanon; Registration ID 6000845 Nabatieh (Lebanon) [NPWMD] (Linked To: SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER; Linked To: NATIONAL STANDARDS AND CALIBRATION LABORATORY; Linked To: HIGHER INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY). https://www.treasury.gov/resource-center/s anctions/OFAC-Enforcement/Pages/20161223.a spx – цинкКак не трудно заметить, санкции касаются лиц связанных с "Темпбанком", среди которых можно отметить отставного генерала СВР Решетникова, а так же некоторых сирийских функционеров. Не исключено, что данный банк занимался различными финансовыми операциями по поддержке законного сирийского правительства и реализации проектов военной помощи Сирии, и вероятно имел тесные связи с Службой Внешней Разведки РФ.PS. В целом, ничего нового не происходит. США продолжают выказывать свое недовольство тем, как развиваются дела в Сирии и на Украине. При Обаме они своих целей добиться не смогли, так что ждем – поменяется ли что-нибудь при Трампе. Обаме, Керри и компании можно лишь пожелать счастливого пути в политическое ничто.

Источник: colonelcassad.livejournal.com