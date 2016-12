Санкционная истерика

The following individual has been added to OFAC's SDN List:

Белый Дом в последнии недели забавно корежит. В ожидании прихода Трампа, который начнет уборку за Обамой, уходящая администрация продолжает яростно размахивать санкционной дубинкой, уже не стесняясь демонстрировать свое раздражение Россией.PS. Полагаю, что Россия симметрично вышлет 35 американских дипломатов. И для порядка, было бы хорошо закрыть американское консульство в Екатеринбурге https://russian.yekaterinburg.usconsulat e.gov/ Гадят давно и упорно, а тут такой удобный случай.Так же министерством торговли США введены санкции против ФСБ и ГРУ.DOB 24 Apr 1961; Passport 100115154 (Russia); First Deputy Chief of GRU (individual) [CYBER2] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).(a.k.a. Abyr Valgov; a.k.a. BELAN, Aleksei; a.k.a. BELAN, Aleksey Alexseyevich; a.k.a. BELAN, Alexsei; a.k.a. BELAN, Alexsey; a.k.a. "Abyrvaig"; a.k.a. "Abyrvalg"; a.k.a. "Anthony Anthony"; a.k.a. "Fedyunya"; a.k.a. "M4G"; a.k.a. "Mag"; a.k.a. "Mage"; a.k.a. "Magg"; a.k.a. "Moy.Yawik"; a.k.a. "Mrmagister"), 21 Karyakina St., Apartment 205, Krasnodar, Russia; DOB 27 Jun 1987; POB Riga, Latvia; nationality Latvia; Passport RU0313455106 (Russia); alt. Passport 0307609477 (Russia) (individual) [CYBER2].(a.k.a. BOGACHEV, Evgeniy Mikhailovich; a.k.a. "Lastik"; a.k.a. "lucky12345"; a.k.a. "Monstr"; a.k.a. "Pollingsoon"; a.k.a. "Slavik"), Lermontova Str., 120-101, Anapa, Russia; DOB 28 Oct 1983 (individual) [CYBER2].(a.k.a. GIZUNOV, Sergey Aleksandrovich); DOB 18 Oct 1956; Passport 4501712967 (Russia); Deputy Chief of GRU (individual) [CYBER2] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).(a.k.a. KOROBOV, Igor Valentinovich); DOB 03 Aug 1956; nationality Russia; Passport 100119726 (Russia); alt. Passport 100115101 (Russia); Chief of GRU (individual) [CYBER2] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).(a.k.a. KOSTYUKOV, Igor Olegovich); DOB 21 Feb 1961; Passport 100130896 (Russia); alt. Passport 100132253 (Russia); First Deputy Chief of GRU (individual) [CYBER2] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).(a.k.a. ANO PO KSI), Prospekt Mira D 68, Str 1A, Moscow 129110, Russia; Dom 3, Lazurnaya Ulitsa, Solnechnogorskiy Raion, Andreyevka, Moscow Region 141551, Russia; Registration ID 1027739734098 (Russia); Tax ID No. 7702285945 (Russia) [CYBER2]., Ulitsa Kuznetskiy Most, Dom 22, Moscow 107031, Russia; Lubyanskaya Ploschad, Dom 2, Moscow 107031, Russia [CYBER2].(Cyrillic: ГЛАВНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ); a.k.a. GRU; a.k.a. MAIN INTELLIGENCE DEPARTMENT), Khoroshevskoye Shosse 76, Khodinka, Moscow, Russia; Ministry of Defence of the Russian Federation, Frunzenskaya nab., 22/2, Moscow 119160, Russia [CYBER2].(a.k.a. STC, LTD), Gzhatskaya 21 k2, St. Petersburg, Russia; 21-2 Gzhatskaya Street, St. Petersburg, Russia; Website stc-spb.ru; Email Address stcspb1@mail.ru; Tax ID No. 7802170553 (Russia) [CYBER2].Luzhnetskaya Embankment 2/4, Building 17, Office 444, Moscow 119270, Russia; Registration ID 1127746601817 (Russia); Tax ID No. 7704813260 (Russia); alt. Tax ID No. 7704010041 (Russia) [CYBER2]. https://www.treasury.gov/resource-center/s anctions/OFAC-Enforcement/Pages/20161229.a spx – цинкPS. Обама так же пообещал, что это не последнии санкции в отместку за поражение Клинтон на выборах, и помимо открытых санкций, будут и секретные меры против России.Надо понимать, что санкции против ФСБ и ГРУ являются хорошей характеристикой в оценке качества их работы за прошедший год. В случае, если там действительно как-то влияли, то США таким образом фактически расписываются в том, что ЦРУ, АНБ и другие американские спецслубы про….теряли все полимеры.У Обамы и Ко осталось еще чуть более 20 дней, чтобы поураганить напоследок. Думаю, еще последует немало гневных заявлений в адрес РФ, еще немного санкций и возможно пара-тройка менее очевидных гадостей, за которыми будут торчать уши США. Выглядит все это как полная потеря лица и бессильная истерика.

Источник: colonelcassad.livejournal.com