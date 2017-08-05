Пока Запад в истерике, русские молча развивают Крым.

Пока Запад никак не придёт в себя от неожиданной потери ключевого плацдарма в лице Крыма, русские с деловитостью муравьёв активно и неуклонно превращают регион в мощный анклав. Самое удивительное, что совершенно синхронно осуществляются несколько основных сопряжённых друг с другом направлений развития:

1. Строительство и ввод в действие Моста (2019 г.);

2. Строительство и ввод в действие трассы Керчь — Симферополь — Севастополь «Таврида» (2018 г);

3. Строительство и ввод в действие авиационного терминала в Симферополе;

4. Строительство и ввод в действие нескольких электростанций.

То есть идёт накопление возможностей и условий для мощного рывка. Всё взаимосвязано:

1. Усиленные транспортные артерии увеличат потоки людей и товаров в Крым и транспортную связность внутри Крыма.

2. Для обслуживания этих потоков в Крыму потребуется дополнительное количество промышленных и сельскохозяйственных мощностей,

3. Для роста этих мощностей потребуется дополнительная электроэнергия.

Когда всё это совпадёт, потенциалы сложатся и начнётся рост строительства, промышленности, туризма и гостинично-ресторанного дела, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, складских и логистических терминалов. Под них будет адаптирована база банковского сектора и услуг связи.

Поэтому строят транспортную инфраструктуру, которая даст толчок в логистике, а под эти потоки строят промышленную инфраструктуру, под которую тут же строят энергетику. Потому Сименсу не стоит рассчитывать на возвращение турбины. Энергетика в Крыму ждать не может. Всё увязано и друг друга подпирает.

Неожиданно очень умная и тихо делаемая работа совершенно в духе советского Госплана. Пока наши скептичные патриоты по инерции гундят в Интернете, что в России кризис и пропала вся экономика, в Крыму на глазах возникает из ничего экономическое чудо. Если это — да ещё в кризис — сделало наше Министерство экономики, то честь ему и хвала, я снимаю перед ним шляпу. Хотя я вполне допускаю наличие какой-то параллельной структуры, не афишируемой публично. Должен же быть какой-то центр по диспечтированию такого большого количества мероприятий. Ведь такое количество межотраслевых балансов надо умело составить и проконтролировать их безукоризненное исполнение, потому что взаимоувязанность планов по объектам и срокам — первейшее условие: сбой в одном месте может остановить все прочие проекты. А это масса людей, денег и ресурсов. То, что вся эта машина работает согласованно, чётко и ритмично, как часы, не может не вызывать множества вопросов. И первый их них: а откуда взялись все эти люди, которые всё это рассчитали и запустили? Где находится их штаб? Кто им командует? Мы же привыкли к тому, что у нас нет специалистов, а те, что есть — не те, какие нужно. Что «Путин тактик, но не стратег», и «стратеги кончились с крахом социализма». Тогда кто объяснит мне, что мы видим в Крыму? У нас что, специалистов по проектам с Марса завезли?

Такое впечатление, что вслед за вежливым спецназом в зелёном камуфляже с автоматами, Крымом занялся не менее вежливый спецназ в серых костюмах с калькуляторами и компьютерами.

И этот невидимый спецназ намного опаснее видимого, потому что именно его работа сделает через 2 года Крым мощнейшим плацдармом экономической экспансии и инвестиционным магнитом. Той экспансии, что польётся на Украину в период с 2020-го по 2027 годы. И в конечном итоге вернёт Украину во вменяемое состояние в отношении России. Иначе для чего же Россия строит в Крыму такие мощные транспортные коммуникации, намного превосходящие потенциал полуострова? Получается, «плохой стратег Путин» опять всех обманул. Под напором инвестиционных перспектив Крыма уже через 5 лет не устоят никакие санкционные барьеры в измученном дефицитом интересных проектов мире. Фактор давления поднимающегося Крыма на падающую Украину до сих пор не до конца просчитан и оценен в разведках Америки и Европы. А с этим фактором они столкнутся уже через 2 года так же неожиданно, как столкнулись с вежливыми людьми в зелёной униформе в феврале 2014-го. И с Крымским референдумом, после чего Крым ушёл в Россию так внезапно, что только в 2017-м году в Вашингтоне осознали, насколько всё бесповоротно запущено и безнадёжно неправильно рассчитано.

И бросились с проклятьями догонять ушедший на Восток поезд. Швыряя вслед тапками и изрыгая проклятья. Но, как видно, напрасно.

10 лет пробегут так незаметно, что мы не успеем оглянуться. В 2024 году мы будем отмечать 10 лет возвращения Крыма. Сравним то, что было и то, что стало к тому времени. Обязательно в кинохронике покажем полупустой Порт-Кавказ и паром в Порт-Крым. Вспомним отключения электричества Украиной, авральные прокладки кабеля из Кубани. Покажем первые грузовики с песком и сваями будущего моста. Разбитые дороги и бедные городские пейзажи. Поглядим на былые пустые места, где сейчас идут первоклассные дороги и стоит красавец-Мост как символ непобедимости и мощи России. На зависть кастрюлеголовым небратьям, очередным Майданом решающим очередную задачу поиска очередного правильного олигарха для управления этой распадающейся нищей и злобной территорией. Вспомним промежуточные этапы строительства.

Как постепенно из ничего вырастал Мост — символ недостижимого уровня для несчастной Украины.

Как по Мосту пошли первые автомобили, а потом поезда. Как из Крыма в Россию пошли фуры с фруктами, вином и консервами, а в Крым — с оборудованием, станками и стройматериалами. И десятки, сотни тысяч туристов на автомобилях от Ростова до Новосибирска. Как начали возникать агропромышленные комплексы, новые автострады, заводы и электростанции, новые отели и кафе, чистые набережные, потрясающие торговые улицы и многофункциональные торговые центры. Как с болью смотрели на это с Херсона и Запорожья, с интересом — из Днепропетровска и Одессы. И с ненавистью и страхом — из Киева и Львова.

Всё это мы увидим через 10 лет и вспомним, как всё начиналось. Сколько было неверия в успех и злобных прогнозов. Мрачных предсказаний и лживых репортажей с фотографиями якобы Крыма — пустого, заброшенного, грязного. Потом выяснялось, что это фото Одессы или Николаева, но осадок оставался — и мы посмеёмся над этими бесплодными потугами.

Но всё это будет потом, а сейчас под шум русофобской истерики и санкционного угара русские молча и целенаправленно штурмуют Мост — так же, как они штурмовали когда-то Керчь и Севастополь, Киев и Варшаву, Прагу и Берлин. А с других направлений подводят дороги и строят электростанции. И чувствуют недруги, что и на этот раз у русских всё получится.

Потому что они работают и молчат. А когда они молчат во время атаки, значит, они в особенной ярости и их не остановить.

Если, как у нас любят, проводить аналогии с Америкой, то через 10 лет Крым превратится в русскую Калифорнию. Севастополь — в военно-морскую базу Сан Диего. А Украина — в смесь Детройта и Гарлема. Или даже в Мексику на калифорнийской границе, через которую постоянно проникают нелегалы-иммигранты. Как бы сейчас ни пророчили обратное те, кто однажды уже ошиблись на наш счёт в 1991-м году.

Свою судьбу мы выбираем сами.