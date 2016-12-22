Сводки от ополчения Новороссии 22 декабря 2016

Последствия артобстрела Дебальцево украинскими боевиками





Съемка военных корреспондентов News Front.



Обстрелы со стороны ВСУ района вблизи Дебальцево возобновились. Об этом сегодня сообщил и.о. руководителя администрации города Александр Рейнгольд.

«Сейчас снова возобновились обстрелы у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево», – сказал мэр.

По данным источника в силовых ведомствах ДНР, за сутки украинской стороной на этом участке фронта было выпущено почти 380 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.



Рейнгольд добавил, что на этом фоне обстановка в городе остается спокойной, все социальные сферы работают в штатном режиме.



Накануне, впервые с февраля 2015 года, украинские боевики обстреляли жилые массивы Дебальцево. Были повреждены три домостроения, один дом был полностью уничтожен в близлежащем поселке.

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ОБСЕ посетила район Первомайск-Золотое, но в отчете рассказала о недопуске со стороны ЛНР





20 декабря 2016 года миссия ОБСЕ осуществила мониторинг района Первомайск-Золотое в Луганской Народной Республике, однако в своем отчете указала, что пропуск на проезд получить не удалось.



По результатам мониторинга указанного района недостатков выявлено не было.



Однако на сайте ОБСЕ, в отчете за 20.12.16 сказано о недопуске мониторинговой миссии по указанному маршруту.

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ВСУ выпустили более 30 снарядов по ЛНР из 152 мм орудий – командование

Вооруженные силы Украины вновь грубо нарушили перемирие на Донбассе, открыв днем огонь по территории Луганской Народной Республики из крупнокалиберной артиллерии.

Об этом рассказал источник в Народной Милиции ЛНР.

«Около 14.00 часов (МСК) украинские силовики вновь применили крупнокалиберную (152 мм) артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов», — заявил источник.

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У Дебальцево раненых «ВСУшников» вывозят круглосуточно, — украинские медики (ВИДЕО)

Украинская сторона круглосуточно эвакуирует раненых «ВСУшников» на так называемой Светлодарской дуге у Дебальцево. Об этом журналистам рассказал командир медицинской роты Валерий Ливенчук. «Эвакуация идет. С передовой УАЗами вытаскиваем людей и переносим в реанимобили. Доставляем в Бахмут («декоммунизированный» Артемовск на оккупированной Киевом территории ДНР — прим. РВ). Работа круглосуточная. Экипажи меняются (каждые) шесть часов», — рассказал Ливенчук. Сообщается, что вблизи поселка Луганское работает военный пункт по оказанию первой медицинской помощи. Оттуда раненых украинских военных транспортируют в Артемовск и в 65-й военный клинический госпиталь. Читайте также: Волонтер — Порошенко: «Почему мы вывозим “трехсотых” на своих машинах? Где “кугуары”?» (ВИДЕО)

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Киев освободил из плена трех сторонников ДНР и отобрал у них документы — Морозова

«Не так давно нам в буферную зону привезли троих ранее удерживаемых украинской стороной. В легкой одежде и без документов. Но тем не менее привезли. И ребята сейчас на свободе»

Украинская сторона вернула ДНР трех пленных. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.— сказала омбудсмен.Как пояснили в пресс-службе аппарата омбудсмена, передача пленных состоялась в воскресенье 18 декабря.

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ВСУ обстреляли село под Ясиноватой: горит дом

МЧС не может подъехать к дому из-за обстрела

Украинские силовики продолжают совершать преступления против мирного населения Республики.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня в населенном пункте Крутая Балка по мирным гражданам, приехавшим забрать свое имущество из вынужденно оставленных домовладений, был открыт огонь со стороны украинских бандитов из крупнокалиберного пулемета «Утес», — рассказал он.

Пострадавших нет.

Обстрел населенного пункта также осуществлялся с применением 82 и 120 мм минометов. В следствии чего произошло возгорание жилого дома.

«По состоянию на 15.00 сотрудники МЧС не могут подъехать для ликвидации пожара в связи с продолжающимися обстрелами», — уточнил Басурин.

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Сводка МО ДНР за 22 декабря

Сводка МО ДНР за 22 декабря

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Заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого о ситуации на Дебальцевском направлении

С 18 декабря военная обстановка на Дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции. При этом они активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ.Подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР, действуя слаженно, умело и решительно, успешно отразили все атаки. Агрессор отступал на прежние позиции, неся серьезные потери в живой силе и технике. К сожалению, есть раненые и погибшие и у нас.Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки международно признанным правилам и обычаям ведения войны подконтрольные Киеву вооруженные отряды пытаются обстреливать жилые дома и населенные пункты. Только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения.Ситуация на Дебальцевском направлении пока не стабилизировалась. Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась. Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко. Украинское военное и политическое руководство понимает, что нам известны все их планы. Именно поэтому представители киевского режима в Минской контактной группе согласились на возобновление режима прекращения огня с 24 декабря.Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично (президент Украины Петр) Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международно признанных норм и законов.

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Новости ДНР: В Докучаевске повреждена школа из-за обстрела ВСУ

Украинские каратели активизировали целенаправленные минометные и артиллерийские обстрелы по жилым кварталам ДНР.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В результате нанесения ударов повреждения получили два жилых домостроения в н.п. Дебальцево, три дома и школа в Докучаевске. Таким образом, украинская сторона расписывается в своей неспособности противостоять нашим подразделениям и вымещает злобу на мирных гражданах.

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Украинские силовики за сутки 968 раз обстреляли территорию ДНР

“За прошедшие сутки украинские боевики 968 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 67 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, 297 мин калибрами 82 и 120 мм, произведено два танковых выстрела, а также выпущено 544 боеприпаса из различных типов гранатометов”.

“Так, в следствии целенаправленных попаданий по линиям электропередачи без света осталась значительная часть жителей населенных пунктов Зайцево, Саханка, Новомарьевка, Крутая Блака, Еленовка”,

Украинские силовики за сутки 968 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.— сказал замкомандующего.Согласно информации, под огнем украинских подразделений оказались поселки Трудовские, Александровка, Старомихаловка на западе Донецка, Зайцево, Широкая Балка под Горловкой, села Минеральное, Крутая Балка, Спартак Ясиноватского района, Ленинское Новоазовского района на юге Республики и Докучаевск.По уточненным данным командования, в результате обстрелов повреждено девять домостроений в том числе три домостроения в Докучаевске, один жилой дом в Минеральном и один в Крутой Балке Ясиноватского района , два домостроения в донецком поселке Старомихайловка, один жилой дом в горловском поселке Зайцево , а также одно домостроение в Горловке.— подытожил Басурин

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«Везут и раненых, и контуженных, и обмороженных», — в больницах Украины множество раненых боевиков

22 декабря в Сети продолжают появляться свидетельства значительных потерь ВСУ на так называемой Светлодарской дуге (у Дебальцево). «Госпиталь Харьков. Везут, везут, везут((((((( Новые (раненые — прим. РВ) поступают каждодневно((((. Везут всех: и ранения, и контузии (причем серьезные), обморожения, инфекции, осколочные, подрывные(((», — сокрушаются «волонтеры АТО» на странице сообщества «Сестры милосердия АТО – Харьков». Читайте также: «Привезли раненых солнышек из-под Дебальцево», — новые свидетельства потерь ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) Кроме того, пятеро раненых из-под Дебальцево доставлены в Днепропетровскую больницу им. Мечникова, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил главврач больницы Сергей Рыженко. «Вчера доставили 5 раненых бойцов, один из них в крайне тяжелом состоянии. Ему 29 лет. У него минно-взрывная рана головы, проникающая рана головного мозга, раны лица, глаз, а также раны правой ноги. Он на аппарате искусственной вентиляции легких, ему делали операцию», — сообщил врач. Читайте также: Волонтер — Порошенко: «Почему мы вывозим “трехсотых” на своих машинах? Где “кугуары”?» (ВИДЕО)

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Жители Горловки: от мощных «бахов» ВСУ окна «ходуном ходили»

Вчерашний день для жителей Горловки в ДНР прошел в напряженном состоянии. Вооруженные силы Украины на протяжении всего дня обстреляли периметр города.

Об этом говорится в местной газете «Кочегарка».

«Основные боестолкновения вот уже практически пятый день происходят на северо-востоке — на Светлодарской дуге. Здесь давным давно используется и бронетехника, и тяжелая артиллерия. Звуки боев слышат в различных районах Горловки и в других близлежащих городах», — пишет газета.

По словам местных жителей, на протяжении 21 декабря у некоторых жителей в Горловке от мощных «бахов» с этого направления окна «ходуном ходили».

«В различных жилмассивах отмечались перепады напряжения», — пишет издание.

Ближе к вечеру украинская сторона приступила к обстрелу Зайцево.

«Снаряды падали за городской чертой, но один из них все же попал в частный дом. До ночи канонада не стихала уже по всей линии разграничения», — говорится в материале.

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Обстрелы вблизи Дебальцево возобновились — Рейнгольд

“Сейчас снова возобновились обстрелы у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево”,

Обстрелы со стороны ВСУ района вблизи Дебальцево возобновились. Об этом сообщил сегодня и.о. руководителя администрации города Александр Рейнгольд.– сказал мэр.По данным источника в силовых ведомствах ДНР, за сутки украинской стороной на этом участке фронта было выпущено почти 380 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.Рейнгольд добавил, что на этом фоне обстановка в городе остается спокойная, все социальные сферы работают в штатном режиме.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Пункт пропуска “Майорск” на севере Горловки попал под огонь украинских военных

“Около полуночи ВСУ открыли огонь из минометов калибра 82 мм по контрольно-пропускному пункту “Майорск””,

“Только из вооружения БМП украинской стороной было выпущено почти 60 снарядов”,

Украинские военные ночью обстреляли из минометов контрольно-пропускной пункт “Майорск” на севере Горловки. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.— сказал собеседник агентства.Он добавил, что наряду с минометами украинские силовики использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.— подчеркнул источник.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

ВСУ ночью выпустили 210 снарядов и мин, зафиксированы повреждения жилого фонда

“С 18:00 до 01:00 украинская сторона выпустила 210 танковых, артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Широкая Балка, Зайцево под Горловкой, селам Спартак Ясиноватского района, окраинам Докучаевска и территории промзоны под Ясиноватой”,

Украинские силовики с вечера выпустили 210 танковых, артиллерийских снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР по всей линии фронта. В окрестностях Ясиноватой зафиксированы повреждения жилого фонда.— сказал источник в силовых ведомствах ДНР.Как сообщил и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун, в результате обстрелов со стороны ВСУ в селах Минеральное сгорел жилой дом, Крутой Балке — поврежден.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

В Дебальцево к использованию готовы более 30 бомбоубежищ

“У нас более 30 бомбоубежищ, они все готовы… Люди о них знают, город разбит на 20 квартальных комитетов… В городе работает система оповещения, а также есть две мобильных установки МЧС для оповещения мирного населения. Это два автомобиля с громкоговорителями”,

Более 30 бомбоубежищ готовы к использованию в Дебальцево, отработан механизм оповещения жителей об опасности, заявил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Рейнгольд.— сказал Рейнгольд.Он добавил, что экстренные службы не раз проводили тренировки на случай внештатной ситуации.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Жители Дебальцево простились с земляком, павшим при попытке прорыва ВСУ на город





Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.



Жители Дебальцево проводили в последний путь земляка, погибшего при отражении попытки украинских боевиков прорваться к городу.



Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили 40 человек убитыми и 50 ранеными. ЛНР потеряла четырех военнослужащих погибшими, пять ранены.



Погибший на подступах к городу военнослужащий Народной милиции ЛНР 30-летний Денис Ассеев родился и жил в Дебальцево, где у него остались жена, двое детей, мать и бабушка.

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ВСУ 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

Район села Калиновка семь раз подвергся обстрелам, огонь из 152-мм орудий, минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия велся с направлений поселков городского типа Луганское и Мироновский.

Также с направления Мироновского из 152-мм орудий был обстрелян район села Нижнее Лозовое.

С направления Светлодарска и Мироновского киевские силовики трижды обстреляли район села Лозовое из 152-мм и 120-мм орудий, минометов калибра 120 мм и 82 мм, АГС и стрелкового оружия.

Район памятнику князю Игорю был четыре раза обстрелян с направления Станицы Луганской, огонь велся из АГС, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия.

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В Минске договорились о новом прекращении огня с 24 декабря

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря.

Об этом на брифинге после заседания в Минске заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители «ОРДО» и «ОРЛО» подчеркиваем необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00:00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени», – заявил Сайдик.

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ВСУ обстреляли Дебальцево: есть повреждения

Четыре домостроения повреждены и один жилой дом уничтожен в результате артиллерийского обстрела Дебальцево и его окрестностей со стороны ВСУ.

Об этом ДАН сегодня заявил и.о. главы администрации города Александр Рейнгольд.

«В результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждены три дома и гараж в Дебальцево на улицах Курчатова и Ульянова. В селе Новогригоровка (вблизи Дебальцево) прямым попаданием снаряда уничтожен дом», — сказал он.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО)

После публикаций «Русской Весны» и «Кп.ру» в последний момент ополченца ЛНР спасли от депортации на Украину. Как сообщала вечером в среду «Русская Весна», на поезде «Москва—Киев—Львов» на Украину был депортирован ополченец ЛНР Александр Слепцов. Циничное решение о выдаче ополченца киевским властям ранее принял судья Ибресинского районного суда Чувашии Николаев О.В. и утвердил судья Верховного суда Чувашской республики Голубев А.В. Только что «Русской Весне» стало известно, что бойца Ополчения ЛНР Александра Слепцова, депортируемого в Киев по циничному решению судей из Чувашии, удалось спасти от репрессий на Украине. При участии Союза добровольцев Донбасса (СДД) защитника ЛНР удалось снять с поезда на самой последней станции перед границей. «На ж/д станции „Брянск-железнодорожный“ пограничники передали представителю Союза добровольцев Донбасса депортируемого на Украину Александра Слепцова. Сейчас его разместили на ночлег, а в четверг он уже будет в московской штаб-квартире союза», — сообщила «Русской Весне» сотрудник пресс-службы СДД Мария Коледа. Напомним, что житель Северодонецка после службы в ополчении ЛНР потерял родной город, который был оккупирован ВСУ, а сам Александр попытался укрыться в России, получив «временное убежище». 8 октября 2016 года у разрешения на пребывание в России истек срок, в связи с чем он стал обычным иностранным гражданином и по закону должен был в течение двух месяцев пересечь российскую границу. Но бывший ополченец не смог этого сделать из-за отсутствия денег и судьи приняли циничное решение отправить его в Киев, несмотря на ходатайства, где объяснялось, что Александру там грозит большая опасность. Читайте подробнее: Российский судья цинично выслал ополченца ЛНР на Украину (ДОКУМЕНТ) Фото предоставлены «Русской Весне» пресс-службой Союза добровольцев Донбасса

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Обращение военнослужащих Народной милиции к солдатам ВСУ

Военные корреспонденты побывали на передовой, где записали обращение военнослужащих Народной милиции ЛНР к солдатам ВСУ.

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Военкоры — рок-группа «Александр Матросов»

Видео предоставлено рок-группой «Александр Матросов» специально для News Front.

Рок-группа «Александр Матросов» опубликовала видеоролик «Военкоры»», в котором солистка рассказывает о злых деяниях современных политических деятелей, о лицемерной лжи дипломатов во благо своим интересам. Благодаря военкорам с передовой, люди узнают истину о «полыхающих бедах».

«Мы никогда бы правду не узнали, Слушая политиков одних. Они, как раньше нам, нещадно лгали. Так и сейчас лгут каждый за троих … Военкоры, вы наши глаза в череде полыхающих бед Военкоры, страшней ваших слов ничего в мире нет…»

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