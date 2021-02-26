Во вторник, 23 февраля, в «Артеке» началась третья с начала года смена под названием «Книга – корабль мысли». В лагерь прибыло более 1420 школьников из 73 регионов страны.

До середины марта ребят, приехавших в «Артек», ждет увлекательное путешествие в мир литературы и творчества. Организаторы смены уверены, книги способствуют расширению кругозора, подталкивают к размышлениям, прививают любовь к слову и пополняют словарный запас. А еще они вдохновляют на свершения, дают хороший импульс для развития фантазии и нестандартности мысли.

У каждого из лагерей, входящих в МДЦ, своя индивидуальная программа смены. Она будет зависеть от выбранного ребятами литературного произведения. Однако несколько событий, конечно же, будут общими для всех воспитанников. В начале марта во Всемирный день писателя в лагере пройдет уже третья по счету Всероссийская книжная ярмарка. Ожидается яркий праздник, на котором особого внимания удостоят школьников, у которых уже есть свои достижения на литературном поприще. А еще дети смогут приобрести книги, но не за деньги: использовать можно будет заработанные в течение смены специальные игровые знаки.

Смена не ограничится книжной тематикой. Так получилось, что она затрагивает целых три события – День защитника Отечества, Международный женский день и масленичную неделю. Воспитанников ждут «Праздник мальчиков» и «Праздник девочек», на которых они смогут проявить свои таланты, фантазию и способности к импровизации, а также мероприятие под названием «Гуляние Весны и Ярилы-солнца». Кстати, блины с разными топпингами являются визитной карточкой артековских поваров, так что воспитанники могут рассчитывать не только на интересный досуг.

В целом питание в МДЦ возведено в особый культ. Бесконечные активности школьников разжигают совсем недетский аппетит, поэтому воспитанников кормят пять раз в день. Работники кухни уверены, полезные блюда можно и нужно готовить вкусно, а затем красиво презентовать их. Культура питания в «Артеке» культивируется на всех уровнях. Это и разнообразная еда с большим количеством овощей и фруктов, и особая атмосфера принятия пищи. Столовые детской здравницы похожи на уютные кофейни с современной мебелью и зеленью в кадках. Меню высвечивается на больших экранах, расположенных над стойками раздачи блюд.

Некоторые десерты мастера создают на столах анимации прямо на глазах у ребят. Нередки в лагере и кулинарные мастер-классы. Артековцы утверждают, что еда в лагере особенная. Руководство МДЦ не скрывает простой формулы успеха, состоящей из ежедневной активности и прекрасного крымского климата помноженных на мастерство поваров.

Что же касается событийного «меню» третьей смены, то оно очень разнообразно. Помимо уже вышеперечисленного, детей ждет «Школа безопасности: Звезда надежды», партнером которой выступит ГУ МЧС России по Республике Крым. Общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов» в партнерстве с детским центром проведет Международный медиафорум «Артек», а проект «Воздухоплавание на тепловых аэростатах» пройдет при участии Академии Воздухоплавания. Также в рамках смены ожидается спортивный фестиваль, посвященный 90-летию комплекса ГТО.