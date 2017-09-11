Той Москве было нечем гордиться

Я люблю Москву моего детства как пространство, в пределах которого происходило мое постепенное приобщение к тайнам человеческого существования. Сам город, естественно, я не мог оценивать в силу незначительности опыта, да и сравнивать было особенно не с чем.Сейчас, объездив полмира, прожив 15 лет в Праге, я понимаю, что той Москве было особо нечем гордиться, поскольку, несмотря на свой столичный статус, город имел все типовые советские болячки в виде отвратительных дорог, грязи, в которой Москва утопала по уши, низкокачественного жилья, тусклости красок, архитектурной эклектики, колоссального массива хрущевок и более поздних блочных высотных коробок, которыми сплошь заставили все спальные районы.Историческая Москва тоже не радовала глаз, поскольку надлежащего ухода за строениями в центре, требовавшими ремонта, не было и здания, являвшиеся памятниками архитектуры, в большинстве своем тихо ветшали.Даже сейчас в затерявшихся в глуши депрессивных населенных пунктах России, чья судьба оказалась никак не связана с грандиозным строительным бумом и усилиями местных властей привести городское пространство в порядок, еще можно наблюдать следы минувшей эпохи, которые дают представление о том, как выглядел средневзвешенный советский город четверть века тому назад.Москва в период реформ стала стремительно меняться, имплантируя в собственный облик концепт рыночных преобразований в их специфической российской интерпретации. Лужковская столица быстро превращалась в монстра, в котором высотки в псевдорусском стиле, позже безвкусные поделки под сталинский ампир с баснословно дорогими метрами соседствовали с разваливающейся на глазах советской застройкой.Стихийные, полустихийные рынки по всему городу и у станций метро, десятки тысяч ларьков и павильонов, торгующих всем на свете, все та же грязь и антисанитария, немыслимая, аляповатая и напоказ роскошь подпирающих небо строений, в которые заселялся новый буржуазный класс, быстро разбогатевший в годы растаскивания активов, доставшихся в наследство от СССР.Этот город точно соответствовал идеалу бандитского капитализма, поскольку расстраивался за счет откатов и взяток. Купленное у чиновника разрешение на строительство давало возможность воткнуть многоэтажную свечку в районе исторической застройки, где она становилась отвратительной архитектурной доминантой, искажая пространство вокруг себя.В наследство от лужковской эпохи Москве достался изуродованный Старый Арбат с надстроенными почти на каждом доме этажами, превратившими прекрасную некогда улицу в витрину человеческих самодовольства, спеси, понтов и продажности.Именно эта безумная градостроительная политика, не учитывавшая пропускной способности еще советских транспортных артерий, привела к коллапсу. Москва встала в бесконечных пробках, которые сковали ее движение на всех основных автомагистралях.Лужковская Москва смотрелась настолько похабно, что, покидая ее на долгие 15 лет, которые я прожил в Чехии, я не испытывал ни малейшего сожаления. Даже в советские времена, когда город выглядел предельно неприкаянно, он все же был в гораздо большей степени приспособлен для жизни.Последние несколько лет я бываю в Москве достаточно часто, и то, что я вижу, меня не просто радует. Я понимаю, что горожанам возвращают возможность нормально существовать в чудовищно перегруженном, перенаселенном, проблемном городском пространстве. По городу стало можно передвигаться, его раскупорили вводом Третьего транспортного кольца, новыми развязками, платными парковками, снизившими плотность автомобильного потока.Дикий рынок, который, как казалось, въелся в его кожу навсегда, был довольно просто отправлен на помойку, хотя на защиту гонимых ларечников поднялись тысячи и тысячи либерально мыслящих соотечественников. Куда-то исчезла грязь, бывшая визитной карточкой столицы в течение долгих десятилетий.И да, город уже не выглядит как арена противостояния городских низов и новых буржуа. Не знаю как, но Собянину удалось выправить чудовищный перекос в той оценке, которую лужковская Москва как бы сама давала разным категориям своих обитателей, кланяясь в ноги представителям большого капитала и презрительно отмахиваясь от рядовых москвичей.То, что сейчас повсюду идет реконструкция, создает неудобства для всех, но и удобства в результате тоже станут общим достоянием. Москва уже неселективна, она становится гомогенным пространством, предназначенным для горожан, не поделенных на категории. Юлия Латынина написала, что негативно оценивают происходящее с городом люди с зауженным горизонтом будущего, привычные рассчитывать свою жизнь форматами ежеминутного существования.Мне кажется, что дело не совсем в этом, хотя и в этом тоже. Просто критики нынешней власти из прогрессивного лагеря любые действия государства, сопряженные с сиюминутными проблемами, привыкли рассматривать как очередную демонстрацию сворачивания демократии и покушения на базовые ценности.Сколько было красочных рассказов после «ночи длинных ковшей» о том, как власть, создав прецедент, начнет повсеместно отбирать у людей «священную собственность». Говорившие это не имели обыкновения сомневаться хотя бы чуточку в собственных словах.Но выяснилось, что это все же были единичные акции, которые не стали началом большого похода на пресловутую собственность. Она как была прикосновенной в одних редких случаях и неприкосновенной – в других, так в тех же пропорциях и продолжает оставаться на своих местах.Сейчас те же самые сторонники свободы и невмешательства критикуют реновацию, заявляя все о том же: государство изымает у частных лиц их собственность, не удосужившись всерьез поинтересоваться мнением горожан.Однако и мнением горожан интересуются, и стараются создать такие условия, чтобы переселение людей из ветхого жилья в новопостроенное происходило максимально безболезненно и комфортно.Я уверен, что, когда москвичи получат новые квартиры и подавляющее большинство из них заявят, что они счастливы, о страшилках насчет попрания всех цивилизованных норм уже никто не вспомнит. Либеральная общественность будет разрабатывать какую-то новую тему, вновь поднимаясь в своих обобщениях до прозрений о неминуемом конце света.Я лично горжусь тем, что облик города постепенно теряет черты хищника, каковые он приобрел в лужковский период, и становится все более дружелюбным, обретая мягкость, которая роднит его с Москвой моего детства, как я ее тогда видел.Это и вообще, я думаю, главная политическая задача нашего времени – избавиться от тех разъедающих душу следов диких преобразований, которые чуть не угробили нашу страну. Мне кажется, что пример Москвы в этом смысле – очень позитивен и должен быть размножен на всей территории России.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com