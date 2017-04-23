Рассказ старой москвички, как раньше жили в 1960-70х г.

... единый делать. Так как я жил в Севастополе, я... Спасибо. Вы нам так рассказали, по крайней мере, взгляд... люди, которые были раньше у власти и ничего...вот, например, живя в Москве, мы же не знаем,...Артём Войтенков: Ладно, будем стараться. Благодарю вас за беседу....