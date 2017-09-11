О теории Ларина по возобновляемости запасов углеводородов на планете

«По состоянию на апрель 2017 года члены ОПЕК и присоединившиеся страны-производители, не входящие в ОПЕК, достигли впечатляющего уровня исполнения соглашения – 102 процента, что на четыре процентных пункта больше, чем в марте 2017 года», – отмечается в сообщении на сайте ОПЕК.

24 мая 2017 г. в Вене состоялось третье заседание Комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи ОПЕК и независимых производителей (The Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee – JMMC). JMMC рекомендовал, в целях восстановления и поддержания равновесия на рынке, продлить действие Декларации о сотрудничестве еще на девять месяцев, начиная с 1 июля 2017 г.



Напомним, что JMMC состоит из трех стран-членов ОПЕК – Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК – Российской Федерации и Омана.

15 мая 2017 г. Саудовская Аравия и Россия подписали совместное заявление о рекомендации продления соглашения также на 9 месяцев.

http://www.interfax.ru/business/562287

Ранее, в конце 2016 года, ОПЕК и присоединившиеся производители, в том числе Россия, достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

http://tass.ru/ekonomika/3828571

Из этих сообщений мы с вами видим, что страны ведут целенаправленную стратегическую компанию со среднесрочными задачами по стабилизации мировых цен на «чёрное золото». К чему же всё это ведёт и какие цели преследуются? Не потому ли это происходит, что на Земле исчерпывается этот энергоресурс?



А по каким причинам ранее нельзя было договориться, когда, скажем, стоимость одного барреля составляла порядка 100 $ и мировые запасы по данным официальной статистики были в разы больше? И, наконец, что это за «зверь» такой – нефть?

Вот банальное определение: Сырая нефть – природная легко воспламеняющаяся жидкость, которая находится в глубоких осадочных отложениях и хорошо известна благодаря её использованию в качестве топлива и сырья для химического производства.

По словам А.А. Вассермана, вот уже примерно полвека ежегодно печатаются публикации, где в той или иной форме с разной степенью детализации, но совершенно неизменно указывается одно и то же: в мире разведанных запасов нефти хватит на четверть века.



Уже 50 лет она заканчивается, как нас пытаются убедить СМИ, а на поверку выходит, что нет: открыли ещё одно новое месторождении или вдруг, «неожиданно» для всех, в отработанных скважинах снова появляется «черное золото» (см. примеры ниже по ссылкам). Странно, не правда ли? И на чем основан феномен необъяснимого роста или «явления» новых запасов в месторождениях?

https://rg.ru/2008/07/02/neft.html

http://info.sibnet.ru/article/404072/

http://www.oilru.com/news/484804

https://www.riatomsk.ru/article/20160727/t omskneftj-vnk-sovetskoe/

Около 130 лет сосуществуют две теории. Согласно первой, общепризнанной, нефть – не возобновляемый ресурс, имеет органическое происхождение и образуется с участием останков древней флоры и фауны. На донесении этой позиции нацелена вся сегодняшняя система образования, а так же, как следствие, и существующие «уважаемые» источники информации (или как их охарактеризовал А.И. Фурсов, средства массовой рекламы, агитации и дезинформации – СМРАД).

Альтернативные же теории, напротив, предполагают её возобновляемость. Если нефть является таковой, то в этом не будет ничего удивительного. Известен её химический состав, совершенствуются методы добычи, но вот происхождение остаётся «скрываемой» правдой господствующей науки. Рассмотрим с вами одну из теорий, которая, на наш взгляд, наиболее полно раскрывает происходящие явления в недрах нашей планеты.

Теория изначально гидридной Земли В.Н. Ларина с легкостью объясняет такие загадочные природные явления как аномалии бермудского треугольника, образование озер и воронок в земной коре правильной округлой формы (так называемые «кольца») и др.



Но главным следствием теории Ларина является вопрос о природе углеводородных запасов, особенно нефти и газа. Они возобновляемы, не имеют органической основы происхождения и даже сейчас образуются в Земле из углерода, которого достаточно под нашими «ногами».



Согласно указанной концепции поток водорода из недр планеты является практически неисчерпаемым источником важнейшего компонента углеводородов. Так струи водорода в углеродных толщах обогащаются атомами углерода, образуя метан и более тяжелые углеводороды, иначе говоря, в ходе этих процессов появляется нефть.



Если справедливы такие представления, то проблематика исчерпаемости сырья теперь не стоит перед человечеством. Многие нефтяные компании, проверив теоретические выводы В.Н. Ларина на практике, с успехом возвращаются к добыче в разработанных месторождениях уже через 10-30 лет (см. ссылки выше).

О господствующем положении водорода в мироздании высказывался ещё в 30-х годах ХХ века академик В. И. Вернадский, предполагая именно такое устройство планеты, изложенное в концепции Ларина.

Согласно теории Ларина, ключевая роль в эволюции Земли отводится водороду, который в процессе распада гидридов выделяется из ядра планеты через земную кору в атмосферу. При этом выделение водорода происходит неравномерно. Периоды активной водородной дегазации, сопровождающиеся расширением планеты, сменяются периодами относительного покоя для накопления энергии и начала следующего цикла.

Основные постулаты теории:

– Ядро Земли состоит из гидрида;

– Расширение Земли происходит за счет высвобождения водорода из ядра, образуя менее плотные вещества, чем меньше плотность, тем больше объем;

– Вода – продукт окисления водорода;

– Вулканы – результат водородной продувки.

Получается, что наша Земля – «холодный» ядерный реактор работающий (упрощенно) на никеле и водороде, самых распространенных во Вселенной элементах.

https://youtu.be/VGHUbAR54-w

https://youtu.be/jKolxRWihKc?list=PL7D3D 2756926506B8

https://youtu.be/0cFx2YzgGBY?list=PL7D3D 2756926506B8

Книга В.Н. Ларина написана доступным для понимания языком и может служить одним из элементов мозаики нашего мироздания. На основе фундаментальных представлений об образовании нашей планеты в ней делается много интересных и неожиданных выводов, которые уже снимают значительное число противоречий, существующих для традиционных воззрений.

https://vk.com/doc330508090_439713989?ha sh=d2d7c8ed198696e29b&dl=ebd8a7853815fd6 c87

Благодаря этой концепции огромные перспективы открываются перед водородной энергетикой. Мы знаем, что сейчас очень много ведётся работ с топливными элементами и водородными двигателями. В случае возможного получения водорода в неограниченных количествах прямо из недр земли, как об этом заявляет В.Н. Ларин, проблематика энергоносителя для водородной энергетики может быть снята.



Однако для налаживания полного цикла ещё придётся решить огромное количество технических проблем транспортировки и самого использования водорода. Ведь водород и многие его соединения представляют собой сложную, агрессивную среду.



Он капризен в использовании, очень летуч и взрывоопасен. Технические проблемы использования осложняются ещё и тем, что водород активно проникает через металлы, а такое их насыщение может кардинально изменить и сами свойства этих химических элементов.

http://smart-lab.ru/blog/reviews/301449.p hp

На прошедшем в конце 2015 г. заседании Научного Совета Российской Академии Наук рассматривались вопросы возобновляемости ресурсов на основе теории Ларина, водородной энергетики и перспектив её развития. Приведём ряд основных выводов, которые нам позволяют сделать доклады Русских учёных:



Безусловная возобновляемость таких ресурсов как нефть и газ. А так же понимание того, что нефть уже не будет стоить по 100 $ за баррель и нужно уходить от «нефтяной зависимости».

Колоссальные возможности использования водорода в альтернативной энергетике и транспорте нового поколения.

Открытие водородных бактерий ныне покойным Русским микробиологом Г.А. Заварзиным. Благодаря этим бактериям можно в короткие сроки выращивать большое количество биомассы, которая могла бы служить экологически чистым кормом в животноводстве. Что в свою очередь способствовало бы решению проблемы с питанием на Земле.

По словам Л.Б. Безрукова, представителя института ядерных исследований РАН, исследовательским путём уже доказано нагревание Земли изнутри. Эти процессы нагрева и остывания идут циклически.



35 лет выдающийся Русский учёный В.Н. Ларин пытался достучаться до умов и поменять сложившуюся парадигму научных представлений о Земле. Это заседание может служить признанием его теории и движением сообщества к истинным представлениям о мироздании.

https://youtu.be/Rw3HmV4zO6E

Теперь давайте вкратце остановимся на ситуации, сложившейся на мировом рынке углеводородов, соотношении спроса и предложения, тем более что в начале июля 2017 г. пройдёт саммит стран G20 в Германии, где будут «приниматься» решения, касающиеся всего экономического пространства планеты. Также зададимся вопросом, а не является ли Декларация о сотрудничестве стран ОПЕК и не ОПЕК, рассмотренная нами выше, просто фиксацией и констатацией без того неизбежного процесса?

IEA (Международное Энергетическое Агентство, насчитывает 29 стран-участниц, образовано в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов) в апреле сообщило о симптомах «пика» нефти, связанных с несовместимостью себестоимости и платежеспособного спроса:



Объем содержания углеводородов в исследованных новых месторождениях упал в 2016 до отметки в 2,4 миллиарда баррелей.

Объём же обнаруженных и подтверждённых новых месторождений за тот же период сократился до 4,7 миллиардов баррелей, снизившись за год примерно на 30%.





В середине мая агентство IEA также сообщило, что глобальная нефтедобыча сократилась в апреле на 90 тысяч баррелей в день. Это самое большое снижение с первой волны кризиса 2008-2009 гг.

https://aftershock.news/?q=node/521795

Стоит отметить, что само снижение цен на нефть это признак возобновления долгового кризиса и коллапса финансовых пузырей, ведь импортеры уже не способны платить высокие цены за сырьё.

На сегодняшний момент в Венесуэле, а эта страна входит в топ-10 по нефтедобыче, сложилась именно такая ситуация, когда физически нефть есть, но платежеспособный спрос несовместим с ее себестоимостью:



Три из четырёх нефтеперерабатывающих завода Венесуэлы работают на рекордно низком уровне загрузки.



Объемы нефтедобычи также падают – в апреле 2017 г. до 17% от уровня 2015 г. – и продолжают снижаться. По оценкам WTRG Economics, обвал до конца года может составить еще 10-15% от текущего уровня.





Вот такой вот оглашаемый на высшем уровне «переизбыток» производства углеводородов в отдельно взятой стране.

https://aftershock.news/?q=node/522434

Апрель 2017 г. стал также первым месяцем с января 2009 г., то есть разгара первой волны кризиса, когда одновременно объявлено о падении продаж автомобилей, по сравнению с годом назад, и в США (-3,7%), и в Китае (-1,8%), и в западной Европе (-6,8%).



Вместе эти рынки отвечают примерно за 70% мировых автомобильных продаж. Отсюда мы видим, что поддерживать «платежеспособный» спрос уже не представляется возможным со стороны сегодняшней господствующей экономической парадигмы. А, как вы сами понимаете, снижение продаж в данном сегменте неизбежно окажет влияние и на спрос на углеводороды в перспективе.

https://aftershock.news/?q=node/521976

И это падение в реализации автомобилей не является каким-то исключением из правила. Схожие процессы снижения спроса можно наблюдать в большинстве отраслей промышленности.

В апреле 2017 г. годовая динамика индустриального производства России стала ниже не только среднемировой, но и так называемых «развитых» стран, которые стагнировали последние годы и их показатели были существенно хуже среднемировой. Китай упал до уровня России в нулевых, Россия упала до уровня «развитых» стран (и ниже) в нулевых (стагнация).

https://aftershock.news/?q=node/514967

Итак, как мы видим, в мировой экономике складывается ситуация, которая требует ближайшего решения с возможной сменой господствующей библейской концепции ссудного процента. Сложившаяся система, основанная на увеличении потребления, уже не отвечает реалиям конъюнктурных процессов, складывающихся в обществах. Нельзя каждую семью в частности и страны в целом заставить покупать десятками не нужные им товары бесконечно, даже если они будут запрограммированы на постоянные поломки.



Отметим также, что реальное производство исчерпало возможности расширения, не смотря на попытки его реанимации.

Какие выводы нам следует сделать из рассмотренного материала? Заметьте, мы всего лишь затронули одну грань, касающуюся информативного донесения до сознания Человека понятия «нефть» и вытекающих из него частностей, но далеко не всех.

Во-первых, опираясь на информацию оглашенную АК ВП СССР и Достаточно Общую Теорию Управления (ДОТУ), мы приходим к выводу, что «невидимой» рукой глобального управления нас целенаправленно ведут к закату эры углеводородов на планете.



Оглашение же теории гидридной Земли Ларина на столь высоком уровне, может свидетельствовать о том, что любые создаваемые преграды со стороны региональных элит и трансконтинентальных корпораций на пути реализации программ нового миропорядка приведут к «печальным» последствиям для всего общества.



На сегодняшний момент мы наблюдаем процесс «искусственного» ограничения добычи нефти, определяемый давлением на участников её производства со стороны многих факторов, в частности, вкратце нами рассмотренных экономических составляющих. Безудержная гонка потребления привела планету к плачевному экологическому состоянию.



Человечество «проедает» данные нам природные ископаемые быстрее, чем они (даже учитывая постулаты теории Ларина) успевают возобновляться. Кроме того, сжигая углеводороды, мы всё же сжигаем и кислород, которым дышим. Объявить же людям напрямую о положении дел представляется более проблематичным, чем просто сказать, что запасы нефти иссякают.



Насколько болезненным будет переход и какими «жертвами» обернётся новое мироустройство в гармонии с природой, покажет время. Нам же с вами следует осознавать происходящие процессы, которые на сегодняшний момент идут параллельно с нашими Человеческими интересами, и стараться обезопасить себя и своих близких от предстоящих потрясений.

Во-вторых, учитывая выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что политики, бизнесмены и большинство учёных современности обладают гораздо меньшим научным потенциалом, а интересы, которыми они руководствуются в жизни, ничтожны.



Полная безграмотность системы управления, которая внедрена чиновникам западными институтами делает из них, людей, которые живут так, как будто окружающего их мира не существует. Они манипулируют цифрами и данными в зависимости от обстоятельств, вводя тем самым нас с вами в заблуждение об истинности природы вещей.



Также стоит отметить, что поводов для паники, как нам пытаются внушить СМИ, вообще нет и быть принципиально не может в виду «возобновляемости» углеводородов. Теория Ларина видится нам непротиворечивой и подтвержденной реальными фактами.

В-третьих, система образования, умышленно созданная и внедренная, сформировала в психике населения планеты клиповость и калейдоскопичность мышления. Отсутствие же информации по управлению обществом, определяет наше не понимание процессов, происходящих в Мироздании. Это время «морока» подходит к концу, но без наших собственных усилий в процессе познания реальности, ничего не выйдет.



Уже на начальном этапе образования нам оглашают заведомо не правдивые, псевдонаучные теории происходящих процессов. Это влечёт за собой не правильное понимание и калейдоскопическое восприятие окружающей действительности. СМИ в процессе нашей жизни всячески убеждают и поддерживают в нас уверенность в адекватности этих взглядов, тем самым погружая Человека в ещё больший диссонанс с реальностью.



И здесь единственным выходом из создавшегося тупика может быть путь самообразования и постижения многовариантности и многогранности Бытия каждым. Никто нам с вами в этом уже не поможет и не будет «вести за руку» всю жизнь, т.к. созданная система не заинтересована в знающих и понимающих Человеках. Её задача воспроизводство потребительствующих биоробоотов, не обременённых какими-либо духовными ценностями и стремлениями к познанию Сущего.