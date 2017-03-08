Метангидратная катастрофа и Дарданов Потоп

Здесь – все основное.

(новые аргументы и частичное датирование)Тезис о том, что полюс некогда находился в Гренландии, лично я узнал от bskamalov примерно в 2011 году. Тогда его пытались вычислить по ориентации храмов и стадионов, что вполне разумно, поскольку естественное освещение там – вопрос № 1. Плюс, иное положение полюса, а значит, и широт, стимулировало интерес к Гипеборее, а это было трендовое направление. Впрочем, здесь наиболее интересно установить первоисточник идеи, – ведь кто-то же об этой Гренландии знал…Мехико в 1519 году имел категорически иной и очень влажный климат, – это отлично зафиксировано.Мехико в 1825 году все еще стоял посреди озера, – есть рисунок.Мертвые города Средней Азии прямо указывают на иной климат, а их экономическое могущество подтверждено массой летописных источников.В Эфиопии и Судане видны русла рек, невозможные при нынешнем количестве осадков.В 15 веке в Судане летописно зафиксирована саванна с носорогами.В Сахаре найдены остатки влаголюбивой акации, датируемые 15 веком.В 19 веке Судан и Сахару все еще называют степью.Занесенные песком римские города Сахары ориентированы на экспорт сельхозпродукции.Погибшая развитая металлургия Урала, нуждалась в сбыте, а значит, в иной экономике.Это поначалу была карта расселения мамонтов.Когда я разметил зону, где мамонтам было слишком уж холодно (в затонувшей Берингии они нормально жили), центр зоны оказался в Гренландии.Но главную точку поставила карта почв 1899 года с явными следами смещения широтного ареала почв.Наскоро наброшенная карта расселения земледельческих и скотоводческих народов Европы показала то же широтное распределение с ориентацией на полюс в Гренландии. Это означало, что смещение полюса произошло в историческом смысле совсем недавно.О процессах, происходивших на поверхности Земли лучше читать здесь:(«Этапы кометной катастрофы»- провокатором катастрофы стало пролетевшее над Арктикой метеорное тело;- метеорное тело создало цунами в Сибири и вызвало распад метангидратов;- распад метангидратов вызвал образование зоны мерзлоты в форме капли;- тот же распад метангидратов вызвал затопление шельфов по всему миру;- затопление шельфов создало дисбаланс масс, что сместило ось вращения Земли.Планета Земля вращается, поэтому траектория пролета тела над Землей выглядит полукруглой. На рисунке начало развития зоны мерзлоты (место входа) горизонтальное, а завершение развития (место выхода) – под углом 22°.То есть, за время прохождения метеорного тела Земля повернулась на 22° и совершила 6 % суточного оборота. Это 1,46 часа. Кривизну траектории не учитываю.12756 км (диаметр Земли) : 1,46 часа = 8697 км/час или 2,4 км/сек.Это заметно меньше нижнего порога обычной скорости пролетающих метеоритов (11 км/сек); думаю, тело шло примерно в том же направлении, что и планета, несколько опережая ее в скорости.За счет кривизны траектории пролета каплевидная форма зоны мерзлоты не идеальна.Наибольшее воздействие метеорного тела на планету состоялось в околополярной зоне на равном удалении от Америки и Евразии.- эффект накопления воздействия;- развитие воздействия с увеличением его степени со временем.Уверен, что по форме пятна можно оценить и высоту пролета, но это сейчас не принципиально.Теперь – аргументы, касающиеся связи пролета метеорного тела с высвобождением метангидратов и проседанием шельфов.- падение давления;- электростатическая эмиссия электронов;- электролитические процессы.Ударные перепады давления атмосферы привели к образованию цунами. Цунами вызвало очаговое падение давления на дне океана и распад метангидратов в пограничных по уровню придонного давления зонах. При падении давления в недрах метангидраты так же распадаются.Кометный хвост это сильно ионизированное пылевое облако, обязанное вызвать в зоне контакта с планетой электростатическую эмиссию. Размеры хвоста колоссальны: кома в поперечнике бывает до восьми диаметров Земли, а длина хвоста в тысячи раз больше. Масштабы заряда неизвестны, однако в исторических свидетельствах проходы комет тесно связаны с мощными электрическими процессами, – как в атмосфере, так и на поверхности земли.Электростатическая эмиссия электронов вызывает в слоях метангидратов ионизацию атомов водорода, что приводит к распаду метангидратов. В промышленности сходный процесс называется электрокрекинг метана.Океан и грунтовые воды, в том числе те, что примыкают к слоям метангидратов, – рассол, а значит, электролит, способствующий переносу заряда даже там, где прямого контакта соседних слоев метангидрата нет.Видятся два типа распада метангидратов.Распад метангидратов океанического дна приводит к выбросу метана в объеме в 160-180 раз большем, чем занимали сами метангидраты. Выброс был разовый и только в зоне вечной мерзлоты. Выброс рывком увеличил объем обогащенной метаном, смешанной с илом и сильно переохлажденной океанической воды. Именно эта переохлажденная масса, подстегнутая ударной волной от проходящего метеорного тела, затопила Сибирь, и это событие сейчас фигурирует как оледенение.Напомню, что причины оледенений не установлены, однако наукой доказано, что они происходили быстрее, чем за полгода.Часть именно этих метангидратов из-за продолжающейся эмиссии электронов могла пережить разложение до углерода и водорода с быстрым соединением ионизированного водорода с кислородом и превращением в воду. Это объясняет отсутствие следов пожара в вечной мерзлоте, – ископаемые деревья и животные не обгорели.Возможны и варианты взрыва смеси метана с кислородом и водорода с кислородом (в последнем случае возможна и сверхзвуковая детонация). Район взрыва ограничен местом выброса, то есть, акваторией Северного Ледовитого океана.зоны вечной мерзлоты (то есть, зоны прохода метеорного тела) метангидраты на морском дне высвобождаются только там, где вода отступает и ослабляет придонное давление достаточно сильно, то есть, очагами.Не исключен срыв почвенного слоя северной части Канады с последующим смешиванием его с водно-метановой массой и выбросом на территорию Сибири. Имеет смысл целевой анализ состава почв зоны вечной мерзлоты.Катастрофический распад гидрата метана считается причиной Поздне-палеоценового термального максимума, геологического события, на границе палеоцена и эоцена, приведшего к вымиранию многих видов животных, изменению климата и седиментации.Американские ученые винят падение метеорита. Предполагают мощный выброс метана в атмосферу с последующим резким увеличением парникового эффекта. Склонен думать, что выброс метана может протекать двумя способами – с взрывом и без. В первом случае парниковый эффект не возникает, зато возникают условия для выброса переохлажденных масс на территорию Сибири.Сходный выброс метана с теми же последствиями ученые видят в Пермском вымирании, но выводы ученых повсеместно привязаны (думаю, принудительно) к теории глобального потепления, объективно работающей на вытеснение промышленности стран не Первого мира с рынков.В недрах простой выброс метана чаще всего невозможен, а потому основной механизм распада метангидратов это электростатическая эмиссия электронов с ионизацией атомов водорода и превращением метана в более сложные виды углеводородов, – нефть, в частности.Здесь категорически безразлично, каким способом образовался сам метан – биогенным или абиогенным, к примеру, по Ларину. Здесь описан один из механизмов синтеза из метана чего-то более сложного, и этот механизм нормально работает в промышленности. Уверен, что даже в отсутствии кометы синтез нефти этим способом постоянно идет – в силу наличия токов и проводящих слоев недр. Все необходимое для синтеза в недрах есть; в промышленности для синтеза жидких углеводородов из метана (начиная от процесса Фишера-Тропша) требуется только метан, вода и энергия.В метангидратах метан уплотнен до состояния жидкого, а нефть плотнее жидкого метана в два раза. То есть, из 1,26 объема метангидратов образуется 1 объем воды и 0,13 объема нефти. То есть, объем содержащей метангидраты породы может сократиться на 11 %.Уменьшение объема слоя приводит к появлению каверн, падению давления в соседних слоях, и распад метангидратов принимает характер цепной реакции. Там, где породы обладают достаточной проводимостью (грунтовые воды), продолжает воздействие электростатическая эмиссия электронов.Распад метангидратов сопровождается отбором теплоты, и образуется вечная мерзлота – по всей толще, строго по электрохимическим причинам и вне прямой связи с климатом на поверхности планеты.При разложении метангидраты покрываются ледяной коркой, что мешает их дальнейшему разложению. В условиях катастрофы, корка нарушалась постоянно, и процесс разложения продолжался. Ну, а возникшая при проходе метеорного тела электростатическая эмиссия электронов эти корки попросту игнорировала.Толщину слоя метангидратов оценивают в 400-800 метров. Потеря 11 % объема означает проседание породы на 44-88 метров. Шельфы, в частности, Доггерленд, ушли на глубину 60-100 метров, что заметно больше, особенно если помнить, что до затопления шельфы еще и возвышались над уровнем моря.Здесь надо идти от обратного. Мы не знаем, какой толщины были залежи метангидратов до этой катастрофы, но они определенно были больше. Надо смотреть толщины нынешних нефтяных пластов, и в «Студопедии» видны значения 1100-1200 метров. 11 % от этих значений составят 110-120 метров, что отлично увязывается с гипотезой.Метангидраты, как показали замеры, есть везде, и опоясывают материки по периметру, беспрерывно. Поэтому высвобождение метангидратов в одном месте вызовет появление пустот и падение давления по соседству, а значит, цепную реакцию вдоль всех шельфов всех материков.И шельфы начнут проседать – по направлению от океана вглубь материка. Чем ближе к краям шельфов, тем полнее разложение метангидратов, и сильнее проседание.: электрическое влияние морской воды, ведущей себя как электролит, на залежи выходящих в море метангидратов. Если лед метангидрата не идеально пресный, может возникнуть эффект электрической проводимости метангидратов – с пока неясными для меня последствиями.Большей частью высвобожденный водород остается в недрах. Приведу полученную от френда цитату.При добыче углеводородов, или при глубоком бурении – водород жуткая проблема, происходит охрупчение стальных конструкций буровых колонн, а для защиты газопроводов приходится отделять метан ect. от водорода, а сам водород бесполезно сжигать.: Ожоги III степени характеризуются поражением всей толщи кожи с ее обугливанием. В тяжёлых случаях (IV степень) происходит обугливание отдельных частей тела: они уменьшены в размерах и представляют собой полностью лишённую органических веществ неживую обуглившуюся массу.Почему тело человека, попавшего под высокое напряжение, обугливается? Есть соблазн обвинить в обугливании электрическую дугу, но что есть дуга? Ионизированный газ, в частности ионизированный водород. Мой ответ: при сильных электрических ожогах водород ионизируется и отделяется от органических цепей CH, и остается углерод.Верно ли мы оцениваем значение подземных токов там, где образовались угольные пласты? Приведу еще две цитаты.Характерной особенностью горючих сланцев является высокое содержание водорода в органической массе. Технический словарь. Том VIIДля сапропелитовых углей и сланцев характерно высокое содержание водорода в органической массе (до 11 %). Технический словарь. Том VIIЗдесь неважно, биогенную или абиогенную теорию образования углей рассматривать, этот принцип универсален: если есть органические вещества, они в результате эмиссии электронов имеют шанс потерять часть водорода и превратиться в нечто совершенно иное.Обратите внимание, месторождения нефти тяготеют к шельфам, особенно в южном, меньше пострадавшем полушарии. В северном полушарии месторождения есть и непосредственно в зоне прохода гипотетического метеорного тела.То же самое мы увидим и на карте газоносности.А это – уголь. Он есть прежде всего там, где катастрофа могла сгрести в одну кучу всю биоту окрестностей.Осталось только "подвести ток".По мере удаления от очагов первичного высвобождения метангидратов процесс угасает, поэтому площадь шельфов южного полушария меньше, чем северного. По той же причине площадь нефтяных месторождений за пределами шельфов в северном полушарии заметно больше.й:Обратите внимание на приполярную вмятину на геоиде:- идет как раз в зоне вечной мерзлоты;- и продолжается от Ямала до Ирана – в зоне крупнейшего нефтяного бассейна.Отдельный вопрос – проседание коры вдали от краев шельфов, связанное с лучшей проводимостью пород, например, в местах рудопроявлений. Водород – прекрасный восстановитель, ионизированный водород – тем более активен. Электростатическая эмиссия электронов способна, к примеру, инициировать масштабное восстановление металлов из окислов, а значит, и появление новых месторождений.Может ли это повлиять на ландшафт из-за изменения объемных весов содержимого недр – тема для отдельного исследования.В северном полушарии площадь материков больше, а значит, и посткатастрофический дисбаланс масс будет заметнее.В южном полушарии большую площадь занимает относительно пластичное базальтовое океаническое дно, и здесь мы должны увидеть, скорее, следствия общих тектонических процессов, нежели причины.Метангидратов, как правило, нет под горными массивами, и я пока не вижу, чтобы горы где-либо заметно просели.Земля, грубо говоря, эллипсоид: разница между полярным и экваториальным радиусами – 21 км. Географический дисбаланс массы после проседания будет, грубо, выглядеть так: сильно не в пользу северного полушария. И центр тяжести неизбежно сместится.Едва центр тяжести сместится, сместится и ось вращения. И едва это произойдет, центробежная сила примется перераспределять массы. И с каждым новым этапом перераспределения масс центр тяжести будет снова смещаться – в новое компромиссное положение.Как именно смещаются массы? Механически ничто никуда не перетекает; это как кусок теста: форма меняется, но связанные частички так и продолжают соседствовать.Было ли перемещение планеты относительно звезд? В нем нет нужды. Представьте жестко зафиксированный в тисках глобус. Из него выдернули спицу и поставили в другом месте. Полюса изменились, но вот положение поверхности глобуса относительно пространства осталось незыблемым.Почему именно так? Потому что смещение планеты относительно пространства не решает строго внутреннюю проблему дисбаланса масс. Ее решит лишь перемещение массы внутри планеты. Причем, в экваториальной зоне центробежные силы заметно сильнее, чем в полярной, а потому и смещаться массы будут, прежде всего, у экватора. Если этого хватает, чтобы Земля как целое пришла в равновесие, вмятина на севере может так никогда и не заполниться, что мы и видим.Как траектория смещения центра тяжести, так и траектория смещения географического полюса будет иметь довольно замысловатый и сильно протяженный во времени характер. Поэтому давайте, вернемся к простому – к самой очередности.1. Любое изменение распределения масс в теле Земли тут же меняет центр тяжести2. Изменение центра тяжести тут же меняет положение оси вращения и полюсов3. Изменение оси вращения тут же вызывает смену векторов центробежных сил4. Смена векторов центробежных сил начнет перераспределять массы тела Земли5. Итоговой формой Земли должен стать эллипсоид с перепадом радиусов 21 км6. Основных типов масс тела Земли три: вода, магма под базальтом океанов и кора7. Вода отреагирует на изменение оси вращения и займет новое положение сразу8. Это вызовет необъяснимые, мощные и скоротечные потопы и осушения дна9. Магма под базальтом дна океанов перераспределится медленнее, чем вода10. Изменения формы океанического дна чреваты выбросами метана, но и только11. Суша менее всего склонна менять положение, но раз высот в 21 км нет, – меняет12. Морские и воздушные потоки инертны и реагируют на изменение оси запоздалоВесь этот комплекс был запущен синхронно с началом проседания шельфов – в силу мгновенного и безостановочного смещения центра тяжести планеты.Возможен переворот по Джанибекову, но это мы рассмотрим ниже.Судя по карте почв, прежний полюс был в Гренландии, ныне это 40° з. д.. В итоге полюс сместился по направлению к 140° в. д.. Этого отменить нельзя, это итог.Оговорюсь, у меня выходило 50° з. д. и 130° в. д., но подчинюсь тому, что вижу.Максимум смещения объектов по широте будет именно на этих долготах, а минимум – на перпендикулярных к ним долготах 130° з. д. и 50° в. д..Именно степень смещения по широте, в силу разницы между экваториальным и полярным радиусами, и предопределяет масштаб процессов.Вода – самый быстрый способ ослабить дисбаланс масс. Центробежные силы будут перемещать массы внутри планеты достаточно долго, а вода приходит в нужное место почти сразу. Формально это Беда, а фактически – скорая медицинская помощь потерявшей баланс планете.Проседание шельфов сразу же затопит все побережья всего мира.Затем сменится центр тяжести и сместится ось вращения Земли. Вода сразу затопит области, смещающиеся в сторону экватора: Индонезию, Австралию, Северо-Западную Африку, Юкатан в Мексике, Карибские острова и север Бразилии.Замкнутые водоемы поведут себя иначе. В Средиземное море большой воде придти неоткуда. Атлантика окажется на эти самые 8-12 метров выше, Гибралтар начнет работать активнее, но из-за проседания шельфов кора сморщится, а пролив сузится.Каспий широты почти не изменит, но он в это время затоплен северными водами аж до Балхаша. Балхаш освободится от воды по мере перемещения на север.Черное море станет чуток южнее, и поэтому туда сразу же начнется переток из Каспия.Китай и весь Дальний Восток уйдут от экватора, и море отступит и отдаст часть затопленных шельфов. То же самое – в Южной Африке, Аргентине и Чили, Аляске.В книге Андрея Склярова "Сенсационная история Земли" есть глава "Ледниковый период против Всемирного Потопа".: "…целый ряд особенностей рельефа в некоторых регионах и характер залегания геологических слоев абсолютно не соответствовал библейскому варианту Потопа. Эти особенности просто физически не могли образоваться в условиях полного затопления суши водой по сценарию Священного Писания".То есть, был конфликт разных школ, и библеисты проиграли. Если бы они учли разницу полярного и экваториального радиусов и смещение оси вращения, а значит, и неравномерную высоту пришедшей воды, эта теория в науке смогла б удержаться. На деле сам конфликт этих школ абсурден. Оледенение и Потоп – неотъемлемые части одного процесса: нельзя в полной мере понять одно, не приняв как факт другого.Дно будет понемногу выравниваться, вытесняя воду, но без особых эксцессов.Следы крупной катастрофы на части Китая, Монголии и пустыни Такла-Макан. Этот регион отличает то, что он находится на линии ударной волны от метеорного тела. Регион могла убить не вода, а выброшенный ударом с севера грунт. Я не знаю пока.Селитряные залежи и морские отложения Анд. Возможно, это результат более ранней катастрофы или цунами неясного мне пока происхождения.Большой бассейн (плейстоценовое море) в Неваде. Уверен, что именно в результате этой катастрофы оно и начало сливаться в океан.И карта это подтверждает, и пониженное расположение бассейна относительно максимума на 40-й долготе…(после смещения полюса и векторов центробежных сил появился "центробежный уклон" с востока на запад).Зона без карт середины 18 века в области Алеутских островов. Это один из наиболее сильно пострадавших участков плюс там вокруг вулканы. И вот что важно: вмятина в Арктике понемногу (пусть и не до конца) выправлялась, и через Берингов пролив должны были идти колоссальные потоки воды – сначала на север, а затем на юг.Катастрофа, похоже, была одноактной и непрерывной. Затонувшие города Порт-Рояал и первый Сент-Огастин (обнаружен в 1873 году) поставлены ДО катастрофы. Это означает, что 18 век у нас наполнен смыслом и в 19-й не переползает (вздох облегчения).Освоение колоний разделено надвое катастрофой, отсюда внезапная смена лидеров: была Португалия, а стала Голландия, например. Становится объясним и разный характер освоения колоний: при португальцах – еще феодальный, а при голландцах – уже вполне капиталистический. За то время, пока не плавали, мир изменился.Это обязан быть завершающий этап катастрофы: Земля окончательно перераспределила массы (прежде всего изменением кривизны дна океанов), сморщенная кора распрямилась, Босфор раскрылся, и вода сошла в Средиземное море.Если Ларин прав, то потеря подземных газов подстегнет новый их выброс из недр, и сморщившаяся планета начнет расправляться быстрее.После смещения географического полюса климатические зоны стали располагаться иначе, но главное, изменили направление муссоны и пассаты. Это и привело к высыханию Сахары, Эфиопии и Мексики.Несмотря на незыблемое положение Земли в пространстве, ось вращения по отношению к Солнцу наклон изменила. Зима и лето теперь переживаются иначе. При плохом раскладе могло случиться так, что полюса встали бы перпендикулярно к Солнцу, и смена времен года прекратилась бы. Нам повезло, и смещение не оказалось настолько крупным. Но вот как именно произошли перемены во временах года, следует оценивать специально.1783 год. Некоторые ученые подозревали, что ось Земли сместилась. Жители Castleton в Derbyshire жили в тени близлежащей горы большую часть зимы. Они утверждали, что первое солнце в этом году пришло в их дома на несколько дней раньше… и что тень их гор теперь на несколько метров короче, чем должно быть в середине зимы.Камиль Фламмаріонъ ("Живописная астрономiя" 1900 Россійская Имперія, С.-Петербургъ) сослался на «Потерянный рай» (англ. «Paradise Lost» – эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667) и указал на смещение оси вращения Земли ангелами.Интересна дата издания (1667), это совсем рядом с периодом затопления Порт-Ройала, Сент-Огастина и города Терки.Сначала прямые свидетельства геологов 19 века, и наиболее интересен здесь сам термин «переворот Земли» – не предполагающий иных толкований.Карлъ Фридрихъ Моръ "Исторiя Земли. Геологiя на новыхъ основанiяхъ" 1868 г.Еще…Еще…Еще…- эффект Джанибекова был планетой однократно пережит;- эффект Джанибекова в будущем нам совершенно не грозит;- эффект Джанибекова не особо опасен для планеты, поскольку переживает его каждая точка массы объекта. Причем в полном согласии с остальными.Хочу подчеркнуть, что переворот Земли по Джанибекову – вторичный фактор, невзирая на всю его эпичность. Геологи 19 века приписали ему беды, являвшиеся следствием не переворота, а целительного перемещения масс внутри планеты.а:: Эксперимент может быть выполнен с любым объектом, который имеет три различных момента инерции, например с книгой или пультом дистанционного управления.Это означает, что планета Земля может пережить «переворот», лишь пока у нее три момента инерции, что возможно в первое время после получения арктической вмятины. Едва массы перераспределились, повторение эффекта стало невозможным.Изменится время года – ровно на полгода. Солнце, взошедшее по-летнему, закатится за горизонт уже по-зимнему. Или наоборот. Для наземного наблюдателя это может выглядеть как "приостановка" Солнца. Вот подходящие исторические свидетельства:24 апреля 1547 года, чудо Навина якобы снова повторилось при Карле V во время Мальбергской битвы (Солнце остановилось)24 октября 1541 года – страшная буря, ливень и землетрясение в окрестностях г. Алжир, пострадала армия Карла V.(это очень вяло описанная знаковая Оранская катастрофа от 8 октября, в одной из сект имеющая переклички с актом рождения земли из вод)Разница ровно в полгода, а разница в годах в 6 лет это две разные византийские шкалы летоисчисления и сбой в один год из-за смещения начала года.У римлян год начинался в марте, 6 из 12 месяцев года так и шли по номерам (часть потом переименовали). Вопрос в том, где располагался этот март.Для крестьянина рубеж – сбор урожая; собрав, он отдает подати и жертвенное и планирует весь будущий год.Для начальства урожай – точно такой же рубеж: только собрав и посчитав, оно может понять, можно ли повоевать.И главное, им все требуется дожить даже не до весны – до следующего урожая.Урожай в Европе собирают к сентябрю – все основное как раз вызревает. И Новый год 1 сентября вполне разумен.: прежний март был в сентябре.Именно поэтому внятно привязать латинские названия месяцев к сезонам невозможно, – и их производят от богов.Именно в этом смысл (формально троекратного) перехода нового года в России с марта на сентябрь.1348 Собор в Москве, на котором положено начинать год с сентября, а не с марта.1425 Каждый год начинался с Марта; но во княжение Великого князя Василья Дмитриевича, окончившееся 1425 года переменено начало летосчисления с Сентября месяца1492 перенос начала календарного года на Руси с 25 марта на 1 сентября;При сбое сезонов на полгода никто не станет сдвигать названия месяцев и сбивать накатанный учет – смысла нет. Следует ожидать именно тех указов, что были, – о переносе нового года (то есть, сбора подати с урожая) на сентябрь.Народный календарь наверняка тут же сдвинул названия, и месяц листопад переехал туда, где падают листья. Административный, перенятый у других языков календарь менять нельзя – из-за международных связей, например.Меня совершенно не смущает геологическая привязка этого события к плейстоцену. Исчезновение Стеллеровой коровы (типичное плейстоценовое китообразное) относят к 1768 году и винят человека. Лично меня эта дата устраивает, поскольку вписывается в грубую оценку периода первого этапа катастрофы: 1766-1798 гг. Плюс, на Командорских островах, где ее зафиксировали письменно, в 1768 году не было столько охотников, чтобы истребить ее.Второй плейстоценовый реликт птица Моа. Истреблена в 1550-х годах, но отлично сохранившаяся во влажном климате мумифицированная лапа птицы была найдена в 1986 году. В моей реконструкции 1550-е это 1800-е, что со скрипом, но входит в оценочный период начала катастрофы. Ну, а сдвиг в 251 год уже хрестоматиен.Хватает письменных свидетельств и о встрече с живыми мамонтами как в период походов Ермака (1581 год, что в моей реконструкции означает 1832-й), так и в 19 веке.Плейстоценовые туры и бизоны это тоже нормальный 19 век.Первые кварталы Брайтона затонули в 1665 году.Город Терки перенесен из-за трансгрессии Каспийского моря в 1669 году.Порт-Ройал вроде как затонул в 1692 году, но есть и вторая дата этого «землетрясения» – 1667 год.Сент-Огастин во Флориде был вынужден строить новую крепость в 1672 году (видимо, взамен той, что показалась на время из воды в 1873 году).Период виден, и это 1665-1672 годы. Уверен, что на деле здесь сокрыт 108-летний сдвиг, но это в данном случае вторично. Главное, что не 8200 лет назад.Город был разрушен дважды – в 363 году (а в 365 году закрылся пролив Босфор) и в 1776. Таких параллелей хватает, и главное то, что они постоянно ведут во вторую половину 18 века. Энциклопедия Кольера (1902 год) стыдливо пишет, что город «впал в безвестность».Часть событий во Франции 1793 года повторяется через 60-66 дней, большая часть через 66 дней. Так, словно события записывались в двух системах исчисления: общепринятой и текущей, астрономически точной. Видна и динамика, в среднем, календарь сдвигается на 1 сутки за 38,2 дня.Если этим 38,2 дням довериться, то начало календарных перемен лежит на 6,5 лет ранее – в 1787 году. Однако, я не уверен, что передвижка полюса шла равномерно, скорее всего, были периодические скачки, потому и города тонули поочередно.Наклон оси Земли составляет 23,5°. То есть, разница между зимой и летом – 47°. Полюс по моим оценкам сдвинулся на 15-20°, пусть в среднем, 17,5°, что составит…17,5 : 47 * 100% = 37,2 % или 135 дней.Если динамика смещения (1 сутки за 38,2 суток) сохранялась, то 135 дней наросло за 14 лет. У нас есть сопоставимый срок: переполненное Черное море ждало, чтобы прорваться через перекрытый Босфор около 20 лет.В хронологии этот промежуток лежит на стыке 18 и 19 веков, а именно это самый мутный период в истории, кое-как заштопанный тотально перевранной революцией и канареечно яркой фигурой Бонапарта.Если за весь 1793 год календарь сместился на 6 дней (с 60 до 66), то предыдущие 60 дней он смещался 10 лет.Как раз в 1783 году в Англии впервые зафиксировано смещение оси.Оставшиеся 71 день календарь будет смещаться с 1794 по 1805 год. Это как раз то, что надо.1806.01.01. Республиканский календарь официально отменен во Франции, вернувшейся к григорианскому календарю.Если перелопатить 9 тысяч событий в период 1765-1835 (кое-что машинным способом), то будет найдено некоторое количество дубликатов, разделенных не годами, а именно днями – от 1 до 365. Это позволит на документах показать всю динамику перемещения полюса. Если мы видим двойной счет в 1793 году, то почему бы этому не быть и ранее?: если Вы дочитали до конца, значит, можно просить о перепосте. Прошу. Хочу узнать реальную сферу рассеяния идей.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com