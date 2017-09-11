Далекие и близкие миры с конкурса «Астрономический фотограф года»

Фотокамера и мощный телескоп, особые технологии съемки и обработки фото на выходе дают завораживающие снимки ночного неба — смотреть на них можно бесконечно. Млечный Путь, далекие туманности, северное сияние в окружении прекрасных ландшафтов, луна, солнце и мчащиеся астероиды — публикуем лучшие работы с конкурса «Астрономический фотограф года».

Туманность Медуза в созвездии Близнецов. Является остатком галактической сверхновой звезды, которая взорвалась примерно 30 000 лет назад. Маклсфилд, графство Чешир, Великобритания © Chris Heapy

Северное полярное сияние (аврора бореалис) в обрамлении заснеженных крон деревьев. Мурманск, Россия © Yulia Zhulikova

Вершина Замок Ветров в национальном парке Сноудония под звездным ночным небом. «Лунный» ландшафт сформировался в результате многократного размораживания пород и их оттаивания в течение тысяч лет. Деревня Кейпл-Кьюриг, графство Конуи, Северный Уэльс, Великобритания © Kris Williams

Туманность NGC 2023 в созвездии Ориона находится на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Межамериканская обсерватория Сьерро-Тололо недалеко от Ла-Серены, Чили © Warren Kelle

Северное сияние в окружении прекрасных мшистых ландшафтов. Деревня Фредваунг, Нурланн, Норвегия © Nicolas Alexander Otto

Созвездие Большой Медведицы из «окна» пещеры. Энгадин, кантон Граубюнден, Швейцария © Nicholas Roemmelt

МКС на фоне Луны. Деревня Фредваунг, Нурланн, Норвегия © Dani Caxete

Северное сияние на Шпицбергене. Игра красок в небе подсвечивается с земли портовыми огнями Свеагрува, третьего по величине населенного пункта острова. Норвегия © Agurtxane Concellon

Редкое атмосферное явление — серебристые облака, освещающие дорогу. Эти самые высокие облака в земной атмосфере образуются на высоте 76–85 км над поверхностью Земли и обычно не видны глазу. Но иногда они проявляются в сумерках, когда Солнце находится ниже горизонта и освещает их. Умео, Швеция © Ruslan Merzlyakov

Солнце. Здесь для съемки применена специальная техника. Светило находится в спокойной фазе. Гронинген, Нидерланды © Michael Wilkinson

Слева: Луна, поднимающаяся над океаном, тут так похожа на солнце! Веллингтон, Новая Зеландия © Joshua Wood. Справа: Звездная дорожка получилась благодаря использованию длинных выдержек, она показывает вращение Земли по ее оси. Деревня Титчфилд, Хемпшир, Великобритания © Andrew Whyte

Несмотря на то что Луна здесь является тонким полумесяцем, остальную ее часть видно благодаря солнечному свету, отражающемуся от поверхности земли. Остров Уайт, Великобритания © Ainsley Bennett

Слева: Северное сияние обычно не видно при таком положении Луны и стало для фотографа полной неожиданностью. Возможно, этот оптический эффект появился благодаря отражающему свет снежному покрову. Горы Салтфьеллет, Норвегия © Tommy Eliassen Справа: Апокалиптическое фото. Млечный Путь поднимается над небольшим радиотелескопом на станции Миюн Национальной астрономической обсерватории Китая. На изображении видно постоянно растущее световое загрязнение планеты. Пекин, Китай © Haitong

Суперлуние в Доломитовых Альпах. В ночь на 14 ноября 2016 года Луна была в перигее на расстоянии 356,511 км от центра Земли — наиболее близком с 1948 года. В следующий раз на такое расстояние она подойдет в 2023 году. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем во время других полнолуний. Ладжио-ди-Кадоре, провинция Беллуно, Италия © Giorgia Hofer

Источник: nashaplaneta.su