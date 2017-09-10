Суверенитет России: „Вам сколько взвесить в граммах”?

Понятно, что Россия зависит от процесса глобализации — как и другие субъекты и объекты мировой политики. Мы видим, как зависимости людей от различных всемирных паутин (финансово-фискальных, информационных, рыночно-потребительских и проч.) становятся все более многообразными.

Новая Россия погрязла в массе самых разнообразных зависимостей, и сегодня, когда власть взяла курс на суверенизацию страны, актуальной задачей становится понимание типа и степени этих самых зависимостей. Ведь уровень суверенности любого государства обратно пропорционален уровню его подчинённости.

«Сверхоткрытая» экономика 90-х годов прошлого века породила такой тип отношений между Россией и Западом, который некоторые эксперты справедливо называют криптоколониальным: Запад стал диктовать нам моду на всё и определять параметры ключевых решений российской власти, включая ставку ЦБ, основные параметры федерального бюджета и даже, отчасти, кадровую политику.



Вместе с тем большинство зависимостей России носит эксклюзивный, а значит, обратимый характер. Насколько наша страна зависима от различных субъектов глобального мира и насколько она суверенна, рассмотрим в данной статье.

Прежде чем рассмотреть, насколько Россия зависима от различных субъектов глобального мира, необходимо остановиться на вопросе, который особенно в последнее время беспокоит граждан страны: а является ли Россия (в отличие от СССР) юридически суверенным государством?



ЧТО ГЛАСИТ КОНСТИТУЦИЯ РФ?

Если государство является суверенным, то юридически это должно отражаться во всех законах. Однако если мы откроем Конституцию Российской Федерации, принятую 12 декабря 1993 года, то мы увидим, что в ней присутствуют статьи, которые свидетельствуют о том, что Россия не является суверенным государством.

Статья 15 пункт 4:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Статья 13 пункт 2:

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Данная статья устанавливает запрет на государственную идеологию. В то же время статья 13 пункт 1 гласит:

«В Российской Федерации признается идеологическое многообразие».

Это означает, что в России идеологией может заниматься кто угодно, в том числе и представители иностранных государств, кроме самого российского государства.

В статье 79 мы видим, что Российская Федерация может передавать часть своих полномочий (например, полицейских или военных) международным органам, а нарушены ли за счёт этого чьи-либо права или нет, уже будут решать международные органы (см. ст.15 п.4 — о приоритете международных договоров над российскими законами).

Статья 75 пункты 1, 2:

«1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются». «2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

Получается, что российское государство не может контролировать выпуск денег. Данную функцию взял на себя Центральный банк Российской Федерации, который действует независимо от государства. Кому подчиняется Центральный банк?



Как известно, Россия является членом Международного Валютного Фонда, и поэтому МВФ — единственная структура, чьи указания должен выполнять Центральный банк (мы писали об этом подробно в статье «Нужен ли нам МВФ?» http://inance.ru/2016/05/mvf/).

Таким образом можно сделать следующий вывод: В Конституции РФ мы видим ряд статей, которые свидетельствуют об отсутствии идеологического (Статья 13 пункт 2, Статья 29 пункт 5), юридического (Статья 15 пункт 4, Статья 79) и частично экономического (Статья 75 пункты 1 и 2) суверенитета. Но все выше представленные статьи конституции Российской Федерацией являются всего лишь прелюдией к анализу федерального закона «О Центральном Банке РФ (Банке России)», который значительно лишает Россию экономического суверенитета.



ЧТО МЫ ИМЕЕМ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР?

Прошло более 25 лет от начала перестроек и реформ, а существенных системных изменений к лучшему особенно те, кто помнит советское прошлое, не видят, хотя магазины вроде как ломятся от продуктов.

Если сравнить цены СССР и России сегодня, то интересная получается картина. Средняя зарплата в СССР была 250—300 рублей, пенсия 100—120 рублей. Сегодня средняя зарплата по стране примерно в 100 раз выше — 25000 рублей, пенсия — 11000 рублей. Соответственно, чтобы сравнить цены их нужно так же умножить на 100. Цены брались в Росстате за 1990 год, естественно усредненные по стране.

Последний столбик — цена сейчас, тоже усредненная.









Данные взяты: 1990 и 2011 года — http://newsland.com/news/detail/id/83 3635/, http://soveticus5.narod.ru/85/cen y.htm, 2015 — http://tsenomer.ru/russia/ и http://w ww.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1 921001.

В СССР жилось достаточно хорошо. Если сравнить цены России и СССР, то значительно они не поменялись, выросла стоимость жилья и всё, что связано с транспортом. Если бы снизить стоимость жилья, жилищно-коммунальных услуг, транспорта, проживания, то по ценам был бы почти СССР, хотя не совсем, поскольку в России нет многочисленных бесплатных услуг, включая предоставление бесплатных квартир, которые давал людям Советский Союз.



Что же мы тогда по большому счёту получили?

Во-первых, и на наш взгляд самое главное, страна утратила одно из ведущих мест в мире со всеми вытекающими из этого преимуществами и превратилась в полуколонию; лишилась в самом широком смысле своего суверенитета, который, как известно, всегда базируется на мощи государства: интеллектуальной, экономической, финансовой и вооружённой. По сути это и есть формальные критерии, по которым можно оценить самостоятельность государства. Увы, надо признать, что страна наша в настоящее время во многих этих сферах (за исключением военной) — далеко отстаёт от передовых стран.

Разрушенная реформаторами система образования не позволяет готовить кадры для новой, так нам необходимой индустриализации, а тем паче, модернизации экономики, о которой любит говорить наш премьер. Об этом свидетельствуют не только работники науки и образования, но и наши генералы производства (бизнесмены), считающие недопустимо низким уровень подготовки нынешних выпускников вузов, особенно технических специальностей. Советская наука и академическая, и отраслевая основательно разрушены, хотя престиж инженерных профессий потихоньку растёт.

В стране разрушена подготовка не только специалистов со средним и высшим образованием, но и подготовка квалифицированных рабочих. Не хватает слесарей, токарей, фрезеровщиков, сварщиков и т.д. Мы уж не станем подробно говорить об общем развитии нынешних выпускников школ, колледжей и вузов.

Оно ниже всякой критики! И это не проблема «тупых детей» (хотя есть такие как и в забытой теперь комедии Фонвизина, сегодняшние молодые россияне, что считают, например, география ему не нужной — извозчик (навигатор) всегда довезёт до места назначения, а классическую русскую литературу вполне заменяют телебоевиками и мыльными операми), всё-таки по большому счёту — это проблема правильной организации системы образования, которая отстала от новых информационных условий.

А ведь и высокотехнологичное производство XXI века требует и человека высокоинтеллектуального! Однако министерство образования на протяжении всех этих лет этого не знало или не хотело знать и главной задачей образования видело — готовить квалифицированного человека-потребителя (и лишь с приходом нового министра появляется надежда, что система образования примет наконец другое направление).

Однако, чтобы что-то потреблять, необходимо это прежде произвести. Видимо, власти считают, что производить будет кто-то, а мы — только потреблять. Иными словами, нам не нужно своё производство. Хотя в последнее время вроде бы через военпром началось восстановление промышленности, но процесс активно саботируется даже с уровня Правительства.

Русский язык к месту и не к месту усиленно засоряется англиканизмами. А ведь язык — хранитель народных, этнических традиций. Так не является ли такое отношение в стране к русскому языку, к русской культуре, присоединение к Болонскому процессу проявлением борьбы злых сил с Русской цивилизацией и результатом утраты государственного суверенитета, нашей неспособности защищать свой интеллектуальный потенциал?

Увы, надо признать, что «наша» «элита», по сути, не наша. И собственность эти люди получили откровенно коррупционным путём по спискам, составленным за границей, и деньги они хранят там, и там же находится их настоящий дом. Так кому они служат?



О какой суверенной политике при этом можно говорить? Вопрос, не требующий ответа! Средства массовой информации (манипуляции сознанием народа!) — это самое современное и мощное оружие, принадлежат тем же людям. Совершенно очевидно, чей заказ они выполняют, если деньги их хозяев лежат в иностранных банках! Иначе говоря, российское государство и в области информации суверенитетом также не обладает!

Так что нечего пенять на «наши» конкретные СМИ. Система их рейтингов, а, следовательно, и доходы, определяются зарубежом. Кстати, обратите внимание, в новостях у нас явно преобладает негатив. Неплохо осведомлены истинные хозяева СМИ о русском менталитете. Мы пока ещё склонны к сопереживанию! Вот и стараются они воздействовать на эту чувствительную струну русской души.

Как же и когда произошла утрата суверенитета нашей, ещё недавно могучей державой, называемой Союзом Советских Социалистических республик? Нынешние «свободные» демократические СМИ не любят вспоминать о Фултоновской речи Черчилля 1946 года и Плане Даллеса, объявивших о начале холодной войны с недавним союзником по борьбе с фашизмом и методе её ведения.



Навязанная нам холодная война длилась около сорока лет. В это время не стреляли пушки и не падали бомбы. В этой войне Западом применялось более эффективное и современное оружие — воздействие на сознание советского человека.



Волюнтаризм и глупость Хрущёва, подарившего московской «интеллигенции» так называемую оттепель, «разоблачение культа личности Сталина», необдуманное поднятие «железного занавеса», застой в развитии социальных наук, формализм в идеологической работе, истощение нашей экономики в результате непрерывной гонки вооружений (об этом периоде мы писали много); активная работа западных спецслужб, водворивших во власть предателей типа Горбачёва, Яковлева, Ельцина и своры менее заметных, но очень активных врагов Отечества — привели к нашему поражению в 40-летней холодной войне.



А победа в войне всегда оканчивается навязыванием воли побеждённым и взиманием с них дани. Нам была навязана западная модель жизни, а нашей данью Западу стал наш суверенитет.

Под диктовку Вашингтона была спешно написана «наша» конституция, юридически закрепившая поражение России и утрату ею самостоятельности.



НАСКОЛЬКО НАША СТРАНА НЕЗАВИСИМА? КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Одни политики называют Россию колонией Запада, другие — суверенной державой. О том, какова природа многочисленных зависимостей современной России, рассмотрим далее.

Во-первых, наша страна жёстко зависит от потребителей российского сырья. При этом цены на поставляемое за рубеж сырьё (нефть, газ, пиломатериалы, зерно, металлы и проч.) устанавливает не Россия, а страны-потребители, то есть «мировой рынок». И продаёт Россия за рубеж свои сырьевые ресурсы за денежные знаки ФРС США, часть которых она затем обменивает на другие знаки — американские казначейские обязательства.

То есть Россия зависит и от так называемой мировой финансовой олигархии,которая через ФРС США, МВФ, Всемирный банк, систему SWIFT и другие институты глобальной «фискальной вертикали» управляет финансовой системой РФ и, следовательно, российской экономикой как таковой. Только в последнее время, под давлением санкций (за что стоит Западу сказать спасибо) началось формирование собственной кредитно-финансовой инфраструктуры (карта МИР, взаиморасчёты не в долларе и т.п.).

Во-вторых, Россия зависит от транзитных стран. Будучи чрезмерно озабоченной экспортом углеводородов, наша страна вынуждена идти на уступки ряду государств, от которых зависит логистически.

Россия, увы, стала заложником трубопроводов и терминалов, в прокладку и установку которых вкладываются немалые бюджетные средства и которые нужно содержать, охранять, обслуживать, наполнять углеводородами, но главное — ежедневно отстаивать их работоспособность на политическом и дипломатическом фронтах.

В-третьих, Россия всё больше зависит от альтернативных (европейским) потребителей, в первую очередь, от Китая. Организуя экспорт нефти и газа в неевропейские страны, Россия, как мы полагаем, не столько диверсифицирует сеть своих партнёров, сколько расширяет пространство зависимостей, вынужденно занижая стоимость поставляемого сырья и собственными руками создавая для себя новые обязательства по контрактам, в которых больше заинтересован не потребитель, а поставщик, и ещё глубже вдавливая себя в нишу экспортера сырьевых ресурсов, запасы которых, как известно, ограничены.

В-четвёртых, российские «элиты» давно и серьёзно зависят от мировой «технократии». У России нет достаточно мощного слоя конкурентоспособных производителей софта, IT-технологий, компьютерного оборудования, а также инфраструктуры производства средств мобильной связи (достаточно вспомнить, что, к примеру, российский ГЛОНАСС до недавнего времени зависел от тайваньских транзисторов).

Растеряв или распродав целые отрасли национальной экономики в период своей максимальной открытости, Россия попала в зависимость от импорта товаров народного потребления, промышленного, медицинского и иного оборудования, электроники, бытовой техники, лекарственных средств и даже продовольствия (читайте нашу статью «История ваучера или как продавали госсобственность» — http://inance.ru/2017/08/voucher/ ).



При этом страна располагает всем необходимым (пашнями, почвами, водой, семенным фондом) для развития собственной индустрии сельского хозяйства, в особенности экспортного и экологически чистого аграрного производства. Так что объявленная правительством РФ в связи с санкциями против России программа импортозамещения должна касаться практически всех отраслей российской экономики.

В 2012 году Россия добровольно поставила себя в зависимость от ВТО. Но, формируя Единое экономическое пространство как альтернативу ВТО и европейской зоне свободной торговли, Россия взяла на себя обязательства (и это тоже один из форматов зависимости) по льготному кредитованию стран ЕАЭС и открытию границ для неквалифицированных кадров и товаров из СНГ.

Россия оказалась зависимой от евробюрократии, ориентируясь на решения которой, она перешла на западные стандарты в сфере образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения, а также закупки лекарственных и косметических средств, медицинского оборудования и техники. А эти стандарты далеко не всегда и не во всём более совершенны по сравнению даже с советскими.

Мы назвали здесь далеко не все виды зависимостей, от части которых, нет сомнения, нужно избавляться, если мы сами хотим определять судьбу своей страны.

Обретение Россией суверенитета не подразумевает её автаркии. Оно направлено на защиту национальных интересов, а потому становится насущной потребностью.

Экономические санкции против нашей страны и прочие недружественные по отношению к России шаги Запада способствовали пониманию, что суверенитет — это сегодня самая дорогая ценность глобализуемого мира.



В ЧЁМ РЕАЛЬНО ВЫРАЖАЕТСЯ СУВЕРЕНИТЕТ?

Если сказать просто, то суверенитет выражается в возможности самоуправления во всех указанных выше областях. Теперь — чуть сложнее о том же.

Суверенитет государства — это реализованная способность государственной власти осуществлять полную функцию управления в согласии глобальной, внутренней и внешней политики государства.

Что такое полная функция управления?

Полная функция управления включает в себя последовательность преемственных этапов:

1) выявление факторов, вызывающих дискомфорт, являющийся стимулом к организации управления,

2) формирование навыка распознавания этого фактора на будущее,

3) целеполагание в отношении этих факторов,

4) выработка концепции достижения намеченных целей, интеграция частной концепции в отношении намеченных целей в генеральную концепцию, в соответствии с которой уже некоторым образом осуществляется управление и которая вбирает в себя все прочие частные концепции,

5) внедрение частной концепции в жизнь и правление в соответствии с нею в русле генеральной концепции,

6) наблюдение за течением процесса и коррекция правления и концепции, что в ряде случае предполагает и смену генеральной концепции,

7) высвобождение ресурсов, занятых в управлении по частной концепции, при достижении намеченных целей, либо возврат к п. 1 в случае, если намеченные цели управления не достигнуты.

При этом должно быть понятно, что генеральная концепция в жизни общества выражает целеполагание и управление по полной функции в отношении исторически непереходящих факторов — так называемых «вечных ценностей».

Источник: Достаточно общая теория управления



КАКОВ ЖЕ КАПКАН НАШЕЙ ЗАВИСИМОСТИ?

Мы не знаем официально масштаб нашего капкана. Насколько Россия суверенное государство и есть ли признаки колониальной зависимости?

Признаки колонии: засилье иностранного капитала, импорта, выплаты метрополии, внешнее управление, культурное влияние.

Рассмотрим более подробно.

Общая доля иностранного капитала (в том числе, оффшорных компаний российского происхождения) в промышленности России в 2014 году составляла 42% и она растёт, в т.ч.: табачная и ликеро-водочная отрасль — 53,19%, обработка древесины — 42,68%, нефтепродукты — 42,72%, химическое производство — 50,69%, производство резиновых и пластмассовых изделий — 48,83%, чёрная металлургия — 67,65%, цветная металлургия — 76,6%, железнодорожное машиностроение — 75,42 %, энергетическое машиностроение — 95,22%, электротехника — 43,09%.

Данные по пищевой промышленности:

«Доля иностранного капитала составляет 60% и продолжает расти. Как только появляется сильное отечественное производство или бренд, они скупаются иностранными корпорациями. В большинстве подотраслей рынка продуктов питания наибольшая доля принадлежит иностранным корпорациям: почти 60% рынка переработки молока; более 70% рынка соковой продукции; порядка 80% рынка замороженных овощей и фруктов; более 90% рынка плодовоовощной консервации; более 80% рынка пивоварения» (http://www.mcx-consult.ru/d/77622/d/uc hastie-innostrannogo-kapitala-v-pischevo y-promylennosti-rossii_analiz.pdf ).

Покупая сок «Добрый», мы берём продукцию компании Coca-cola (США), молочную продукцию «Весёлый молочник» — Pepsiko (США), хлебную — «Хлебного Дома» — Fazer Bakeries (Финляндия), колбасные изделия «Кампомоса» — Atria plc (Финляндия), пиво «Балтика» — Carlsberg (Дания), легендарное Печенье «Юбилейное» — Mondelēz International (США).

Общая доля импортных товаров в РФ по состоянию на 2015 год составляла более 40%. Много ли в наших магазинах русских брендов? На каких машинах мы ездим: остался вроде бы только Автоваз, и он выпускает готовые иномарки, но и он теперь — французский. Доля импорта в оборудовании в металлургии — 75%, в ТЭКе — 70%, в станкостроении — 90%, в тяжёлом машиностроении — 70%, энергетическом оборудовании — 50%, в сельхозмашиностроении — от 50 до 90%. Сельское хозяйство зависит от импортных поставок семян. Более 70% лекарственных препаратов импортные.

Доля иностранных самолетов в среднемагистральной авиации — 80%, доля современных российских судов — 8%. Российская авиация одна из лучших, у нас есть передовые разработки, но мы летаем на импортном старье. Проект Super Jet, основанный на 70% на импортных комплектующих, играет роль «троянского коня».

Наша культура под влиянием Запада:политика радиостанций не позволяет увеличивать долю российской музыки в эфире выше 10%. Доля иностранного кино в прокате составляет 80—85%. Нам навязчиво стараются привить «празднование» Хэллоуина, Дня Святого Валентина, а в последнее время и алкодень Святого Патрика. Ряд телеканалов своими сериалами хотят превратить нашу молодёжь в полных дебилов.

Мы платим: за использование доллара (долларизация экономики — 35%), по валютному долгу, достигшему на 1 января 2016 года $515 млрд, и за инвестиции — иностранцы вывозят свои прибыли. Это вызывает ежегодный отток капитала около $100 млрд, что не позволяет наращивать золотовалютные резервы (ЗВР).



Эмиссия рубля привязана к притоку доллара — мы не можем наращивать денежную массу и достичь низких ставок, нужных для роста экономики. В 2015 году только у нас на ТВ говорили о покупке валюты чужого государства. Рост кредитных ставок до 25% после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 17% в ноябре 2014 года усугубил кризис. Но журнал Euromoney признал руководителя ЦБ РФ лучшим банковским руководителем 2015 года.

Какую мы можем проводить политику, если министр финансов РФ является управляющим от России в МВФ, а руководитель ЦБ и министр развития являются его заместителями? Мнение американского экономиста Пола Крейга Робертса:

«Одна из главных проблем России — её Центральный банк. Российские экономисты — это по существу агенты Запада, представляют большую угрозу суверенитету России, чем экономические санкции и американские военные базы, вместе взятые».

Как государство, так и «элиты» держат активы в кошельке у «хозяина». Несмотря на санкции, РФ увеличивает объём вложений в облигации США — более $100 млрд. Мы — колония и для своих «элит». У России уже почти ничего нет — до 90% крупных компаний зарегистрировано в иностранной зоне. Есть схема вывоза прибыли через продажу товара по сниженной цене. Деньги могут идти на счета в иностранных банках. Вот почему наш бюджет нищий и почему наши компании занимают за границей. Сырьевой бизнес работает вне страны.

По данным TJN, за период 1990-2010 годы общий вывоз нашего капитала в оффшоры составил $798 млрд. По данным GFI, вывод средств в 2004—2013 годы из России составлял около $104,98 млрд в год, всего — $1,05 трлн. По данным BCG, в 2014 году общий объём выведенных средств из РФ в оффшор вырос на 25% и достиг $2 трлн. И это в год начала конфликта и введения санкций.



Согласно обзору, общий объём российских ресурсов в оффшорах — около $5 трлн, $1 трлн — на депозитах и $4 трлн — ценные бумаги, недвижимость и другие активы.



Для сравнения: общий объём инвестиций для модернизации РФ — $2,5 трлн. Масштабы «распила» поражают объёмами и безнравственностью. Наши «элиты» инвестируют за рубеж, но не вкладывают в Россию. Какая от них польза или только вред?

После либерализации валютного законодательства (2006—2007 годы) масштаб оффшорного вывода возрос. Это и есть план нашей «модернизации»? Когда на кону такие деньги, какая может быть речь о развитии и наведении порядка? О валютном контроле, без которого неинфляционная эмиссия рубля невозможна? Не стоит верить ни одному слову либеральных «элит»: никакого развития страны не планируется.

Российские «элиты» не могут вести суверенную политику. Доллар — инструмент воровства, подчинения США — и пока он имеет свободное хождение, а элиты имеют заграничную прописку, Россия с колен не встанет.

В 1992—1998 годы РФ находилась под внешним управлением. Нам навязали экономическую политику, не позволяющую развивать экономику. Из письма за 1997 год замминистра финансов США Лоренса Саммерса первому заместителю председателя правительства Анатолию Чубайсу:

«Мы поддерживаем ваши шаги по улучшению Налогового кодекса, наши советники активно помогают этому процессу, включая План действий в области налогообложения, разработанный консультантами МВФ и США».

А вот «признание» Майкла Макфола, посла США в России, в 2012 году:

«Мы сотрудничаем с российским правительством по сотням вопросов. Так что оно не антиамериканское, оно проамериканское».

Цели Запада в РФ: рост рынков для ТНК США, скупка активов и уничтожение конкурентов, что дала шоковая терапия МВФ в исполнении Егора Гайдара. Спад ВВП к 1998 году достиг 57,7%, производства — 46% от уровня 1990 года. Несмотря на колоссальные территориальные потери, падение производства в СССР в начале Великой Отечественной войны составило только 30%. Россия попала в капкан, выйти из которого без демонтажа либерализма невозможно.

Страна перешла к криптоколониальной модели: тряпки и продовольствие в обмен на сырьё. Импорт товаров и услуг с 1992 по 2014 годы вырос почти в 7,5 раз с $57,9 до $429,1 млрд. Импорт вытесняет у нас около 24 млн рабочих мест — т.е. именно столько, сколько надо создать к 2020 году по указанию Владимира Путина. Рост экономики в таких условиях невозможен.

И сейчас в импорте часто меняется одна страна на другую. Таковы наши «успехи». А ведь развитие промышленности — вопрос жизни и смерти государства. Даже двукратная девальвация не даёт стимулов для роста. Какое может быть импортозамещение, если рынок контролируется иностранцами, экономика «посажена» на всё импортное, а Банк России, как филиал ФРС, банкротит экономику ставками в 25%?



И возникает вопрос: зачем надо было рушить советскую экономику и врать народу, что в стране — кризис, и спасёт её только западная модель рыночной экономики?





ИАЦ

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Окончание следует.



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