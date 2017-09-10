Суверенитет России: „Вам сколько взвесить в граммах”? (2)

Прежде чем говорить об обоснованности и необходимости перестройки, приведшей к колонизации страны и зависимости от глобальной мировой политики, необходимо определить, в каком состоянии находилась экономика в этот период, причём особенно важно сравнить его с предшествующим и последующим периодом. Ведь именно кризис экономики являлся одним из главным доводов необходимости перестройки. Посмотрим массивные, обобщающие показатели советского хозяйства, опубликованные в 1991 году Госкомстатом СССР — уже горбачёвским и почти ельцинским. Как показательные для советского периода, возьмём данные до 1989 года, поскольку уже этот год нельзя, строго говоря, причислять к советскому периоду (плановая система и монополия внешней торговли уже были подорваны целым рядом важных изменений).

Некоторые из таких данных приведены в таблице.

ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА — http://www.historicus.ru/tendencii (п ервая)

В этот период устойчиво росли индексы потребления населением материальных благ и услуг: по сравнению с 1980 годом они составляли в 1985 году 114,7% и в 1989 году — 127%. Быстро росли в СССР капиталовложения, — вплоть до слома системы, что уж совсем никак не вяжется с представлением о назревающей катастрофе, когда все силы бросаются на срочные задачи её предотвращения. Если вкладывают в будущее, а не в починку настоящего, коллапса не ожидается.



По сравнению с 1980 годом капиталовложения в СССР возросли в 1988 году на 40%, а, например, в США — на 30%, во Франции — на 10%, а в ФРГ нисколько не возросли.

Улучшались и самые массивные, системообразующие качественные показатели советского хозяйства — урожайность сельскохозяйственных культур, надои молока, удельный расход топлива на получение 1 квт-ч электроэнергии — с 468 г в 1960 году до 325 г в 1987 году.



По этому важному показателю СССР обогнал большинство стран Запада — в США на 1 квт-час электроэнергии расходовалось 354 г. топлива, во Франции — 359. Подобных признаков было много, и это были именно «неумолимые» общие тенденции системы. Иными словами, самые главные объективные показатели никакой катастрофы не предвещали, и формирование её образа в массовом сознании было типичной манипуляцией.

В обзорной статье ведущего научного сотрудника МГУ Л. Резникова «Российская реформа в пятнадцатилетней ретроспективе» сделан такой вывод:

«Исключительно важно подчеркнуть: сложившаяся в первой половине 80-х годов в СССР экономическая ситуация, согласно мировым стандартам, в целом не была кризисной. Падение темпов роста производства не перерастало в спад последнего, а замедление подъёма уровня благосостояния населения не отменяло самого факта его подъёма».

Далее автор проводит подробные доводы своего вывода и, понимая состояние умов, цитирует видных американских экономистов, пришедших к такому же выводу. Своим глазам и желудкам русские уже не верят, нужны западные авторитеты.

Доклад ЦРУ 1990 года «О состоянии советской экономики» также утверждает, что даже и кризиса в советском хозяйстве не было, не то что неизбежного коллапса. Этот доклад довольно часто цитируется американцами. В нём по американской методике и с собственными данными ЦРУ были пересчитаны показатели советской статистики и признаны, в общем, верными. Уж кому должны были бы верить антисоветские идеологи, как не своим верным союзникам?

Ощущения коллапса и даже кризиса совершенно не было в массовом сознании, в том числе интеллигенции, очень критически относящейся к системе. Это показало двухгодичное (1988 и 1990 годов) исследование ВЦИОМ под руководством Ю. Левады, результаты которого представлены в книге «Есть мнение». Весь пафос исследования является открыто антисоветским, но никакого предчувствия кризиса в нём не обнаружено.

После 1988 года стал быстро нарастать кризис, грозящий катастрофой. Вызван он был как раз отказом от главных принципов советского хозяйства, попыткой его «гибридизации» с элементами капиталистической экономики совсем иного типа. Катастрофа назревала так быстро, что уже в 1990 году стали официально говорить об «опасности разрушения народного хозяйства». Большими усилиями, за счёт потери политической стабильности, правительство удерживало ситуацию под контролем.

Напротив, антисоветские силы делали всё возможное, чтобы экономическое положение дестабилизировать и обострить недовольство населения. И им это с большим успехом удалось сделать.

Для того, чтобы проиллюстрировать это, приведем показательный график развития советской и российской экономики из монографии С.Г. Кара-Мурзы «Советская цивилизация».



Ввод в действие основных фондов промышленности в России (в % к основным фондам). http://www.historicus.ru/tende ncii

Думается, что приведённые данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что состояние экономики в рассматриваемый период было вполне стабильным, а по многим направлениям даже был заметен очевиден заметный рост. И только начало её перестройки, которое ознаменовалось введением в экономику некоторых элементов рыночной экономики, привело к тому, что уже к 1990 году стал нарастать кризис.

Главный дефект той системы, к которой перешли от советского строя, вовсе не в том, что «новые русские» вывезли 300 млрд. долл. или накупили себе «Мерседесов».



Главное, что они при этом уничтожили в десятки, а то и сотни раз больше ресурсов, то есть оказались бессмысленными (с точки зрения интересов общества) хищниками. И это — свойство фундаментальное (в принципе, вся западная экономика именно такова).



Рядом с этим свойством тупость советского управления — свойство именно не фундаментальное, а исторически данное и устранимое. Да и потери эта тупость порождала гораздо меньшие, чем нынешняя хищность.

В мае-июне 2000 года в Государственной думе состоялись слушания, на которых обсуждалась возможная стоимость восстановительной программы. Там было сказано:

«для создания современной производственной базы запуска производства потребуется не менее 2 триллионов долл.».

То есть, 2 трлн. долл. нужны ещё не для развития, а лишь для повторного запуска хозяйства — как запускают заглохший и заржавевший двигатель. Правда, никто не сказал, где правительство предполагает достать эти деньги при созданной ныне экономической системе. Ясно, что в рамках монетаризма наше хозяйство восстановлению просто не подлежит.

А в рамках советского строя эта проблема, как мы знаем, вполне решаема, поскольку ресурсы соединяются не через рынок, а через план. Об этом говорит опыт восстановительной программы 1945—1952 годов.



НЕВИДАННЫЙ КРИЗИС РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Криптоколонизация России несёт невиданный упадок, сравнимый с монголо-татарским игом, Смутным Временем 1612 года, ведущий к демографическому кризису. Сырьевая экономика не обеспечивает занятость населения, регионы пустеют. С 1990 года по 2015 год мы потеряли 23 тыс. населённых пунктов, население сократилось на 5,6 млн человек. Для сравнения: в 1941—1945 годы СССР потерял более 70 тыс. деревень, 1 тыс. 710 городов и поселков.

В 2015 году рост смертности опять увеличился. Около 200 наших городов потеряли 25% населения. Содержать детей могут 25% российских семей, 50% — с трудом, 25% — не в состоянии. ИС РАН: численность бедных россиян составляет почти треть населения. ВЦИОМ — число семей, которые не могут купить одежду, выросло за 2015 год с 22 до 39%.

С начала 1990-х годов Россия в силу многих обстоятельств вступила в фазу цивилизационной ценностной инверсии. В качестве эталона были взяты образцы организации западного сообщества. Они не очень обоснованно воспринимались обществом как общеприменимые универсалии, тогда как в действительности представляют собой уникальные механизмы жизнеобеспечения только определённой цивилизации.



О том, что для российского цивилизационного контекста они могут не подходить — мало кто задумывался. Мы видим, что ещё меньше понимания того, насколько такие переносы могут быть опасны для цивилизации реципиента.

За разрушением прежней российской (советской) цивилизационной модели созидания чего-то принципиально сопоставимого по эффективности не последовало. Привнесённые элементы западных систем жизнеобеспечения обнаружили в России свою нефункциональность.

Когда спустя 26 лет мы стали подводить итоги неолиберальных реформ, оказалось, что страна продолжает существовать лишь за счёт сильно разрушенных, но ещё не уничтоженных окончательно механизмов функционирования советской государственности.

В таблице ниже отражены ценностные устремления современных реформ в России по замене традиционных российских систем жизнеобеспечения русской (российской) цивилизации на западные. Неэффективность навязываемых цивилизационных переносов служит ещё одним свидетельством реальности существования особой русской (российской) цивилизации. Есть такая русская пословица: «Что русскому здорово, то немцу смерть». И наоборот (…).

Главный наш вывод таков: Россия действительно обладает цивилизационно неповторимой структурой ценностей. Её специфичность даёт все основания делать утверждение о существовании особой русской (российской) цивилизации. Аксиологические переносы из иных цивилизаций могут носить разрушительный характер и, скорее всего, это неизбежное следствие в большинстве случаев и попыток искусственных ценностных заимствований.

Давно стало общим местом утверждение, что сегодняшняя Россия занимается тем, что проедает советское наследие. Но эти ресурсы не беcконечны и если мы не начнём переход к созиданию, нас ждёт весьма печальная участь.

Причём наследие это состоит не только из материально-технической базы, но и из культурного наследия, а также геополитических завоеваний. И почти по всем направлениям сегодня наблюдается откровенная сдача позиций.

Как-то совсем незамеченным прошло заявление председателя комитета Государственной думы по образованию Вячеслава Никонова о том, что за последние двадцать пять лет число русскоговорящих людей, проживающих за пределами России, сократилось до 50 миллионов.

«Это необратимо, потому что русский язык сохранялся только там, где он являлся частью системы образования. То есть если там в школах преподают русский язык, то мы можем послать учителей, но их и не всюду пошлёшь, а в некоторых странах русского языка в системе образования нет, он идёт как второй иностранный, как третий иностранный.… Если он обязательный или он является государственным, как в Белоруссии, то проблем нет. В Киргизии сейчас обязательный», — констатировал Никонов.

Итак, налицо очередное глобальное политическое поражение. И если вдуматься, оно не столь уж неожиданно.

Весь двадцатый век ареал распространения русского языка в мире не просто рос, а рос очень стремительно. И не только потому, что на планете стремились прикоснуться к нашей великой культуре. Язык был символом. Символом нового мира, символом надежды на новую, более справедливую жизнь, на развитие. Именно поэтому на русском больше всего говорят не только в экс-советских республиках, но и в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. То есть в тех местах, которые были ареной ожесточённого столкновения западной и советской моделей.

Но есть объективная реальность, которая заключается в том, что этот самый «цивилизованный мир», в который мы за чем-то ломимся, забыв, что мы есть Русская Цивилизация и по большому счёту нам никто больше и не нужен, уже стоит всеми своими «цивилизованными» танками и ракетами буквально на нашем пороге. И в наших же интересах его отодвинуть как можно дальше.

Процитируем человека, которого никак в симпатии к России не заподозришь — главу компании «Стратфор» (или «теневого ЦРУ», как его часто называют) Джорджа Фридмана.

«Учитывая тот факт, что Западный Альянс, НАТО, серьёзно заявляет о доминирующем присутствии на Украине и на Кавказе и уже утвердился в странах Балтики, выдавливая Россию далеко в глубь треугольника, с её южным флангом потенциально раскрытым Украине как члену НАТО — русские должны понимать своё положение, как ужасное. Как с Наполеоном, Вильгельмом и Гитлером, инициатива в руках других. Для русских стратегическим императивом является уничтожение той инициативы или, если это невозможно, укрепить Россию как можно более твёрдо на её географических преградах, концентрируя все доступные силы на Северно-Европейской равнине, не раздувая их чрезмерно».

Тот случай, когда и врага не зазорно процитировать. Хотя бы потому, что он прямо называет вещи своими именами. Перед нами действительно стоит вопрос выживания. И решить его с минимальными для страны потерями можно только путём экспансии, но экспансии — культурной.

Надежды на «союзников» в этом вопросе нет и быть не может. Да и союзников у нас, как известно, двое — армия да флот. Ну ещё оборонно-промышленный комплекс и спецслужбы. Остальные — в лучшем случае попутчики, поддержка которых весьма условна и заключается в основном в следовании логике «как только они покончат с русскими, возьмутся за нас, поэтому пока будем поддерживать Москву». Именно в этой логике действуют и Пекин, и Дели.

Конечно, стратегическое партнёрство с Китаем это хорошо, но и про то, что история наших с ними военных конфликтов насчитывает три с лишним столетия — от пресловутых «цинских пограничных конфликтов» середины XVII века до столкновений на острове Даманский, тоже не стоит забывать. Действовать на западном направлении нам явно предстоит с оглядкой на Восток.

История же наших взаимоотношений с европейскими «братьями-славянами» прекрасно и исчерпывающе описана Фёдором Достоевским:

«Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени»… России надо серьёзно приготовиться к тому, что все эти освобождённые славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и в своём особом славянском призвании в среде человечества».

В ноябре 1877 года написаны эти слова. А как будто про нынешние власти, например, Болгарии, в угоду американских хозяевам (и себе в ущерб) торпедировавшим проект «Южного потока», говорится.

Точно так же прав Федор Михайлович и в другом своём прогнозе:

«Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя её в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство».

Разумеется, прибегут. И попросят о помощи. И мы поможем. Не требуя, как обычно, ничего взамен. В этом и состоит наша сила — в Справедливости ко всем.

Позиция вечно оправдывающейся стороны ничем не лучше навязываемой нами Западом модели, в соответствии с которой нам можно только «платить и каяться». Пора уже выходить из окопов.

Русская Цивилизация должна заявить о себе в полной мере.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

По классификации Аристотеля, наш политический режим вовсе не демократия, а олигархия! Кроме того, всю «нашу» элиту можно поделить на две группы:



одна из которых считает Россию дойной коровой и неустанно её доит,



другая считает, что эту корову нужно поскорее зарезать, мясо продать, а самим убраться за границу.



Депутат Госдумы Фёдоров признаёт, что в России с 90-х годов существует оккупационный режим. Таким образом, представитель власти и верный её многолетний слуга способствует прозрению русского народа. Большое ему за это спасибо!

В истории человечества были примеры, когда отдельные страны, на столетия утратив суверенитет, попав в колониальную зависимость, затем находили в себе силы, чтобы подняться с колен. На это надеются и сегодня некоторые русские патриоты. Верил в силу русского духа и русский философ Иван Ильин.



Однако нам представляется, что «сидеть у моря и ждать погоды» недостойно для русского человека. Нужно защищаться и, прежде всего, просветительством, прилагая всевозможные усилия, чтобы вновь объединить население в единый многонациональный русский народ, возродив в нём патриотизм — чувство гордости за былые достижения в науке, культуре, искусстве, производстве и военном деле, за былые великие победы над врагами Отечества.

Сегодня просветительство — гражданская обязанность каждого россиянина, кому дорога Русская цивилизация и своё Отечество. Ведь государства, правительства приходят и уходят, а Отечество, как и родители, давшие нам жизнь, остаётся одно. Как говорил великий русский гражданин и патриот Н.А. Некрасов:

«Не может сын глядеть спокойно

На горе матери родной.

Не станет гражданин достойный

К Отчизне холоден душой!»

Так будем достойны наших великих предков! Не предадим Отечество! Отстоим его независимость и самобытность!

Начать можно с борьбы за чистоту и сохранность великого русского языка с его извратителями, за очистку нашей традиционной, великой, самобытной русской культуры от пошлости и грязи, потоками льющимися с Запада на головы русских людей под видом прогресса и авангардизма. Язык — носитель истории и традиций народа, его культуры. Когда болеет и умирает язык — болеет и умирает сам народ, умирает соответствующая нация и её цивилизация.

Борьба за суверенитет Родины может оказаться долгой и жестокой. Нужна активная борьба за пробуждение русского человека, активизацию его гражданского и патриотического чувства, за возрождение государственного суверенитета.





ИАЦ

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