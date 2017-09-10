История трусости и обмана: как искажается правда о героизме советского народа во время Войны

Европа, которая почти вдвое превосходила нас по количеству населения и значительно – по уровню промышленного развития, каждый раз разбивалась о мужество, ум и трудолюбие народов великого российского государства. Именно от бессильной злобы Запад и его ставленники ненавидят, проклинают и клевещут на СССР и Россию.

Вся мощь западных СМИ и поддерживающих их кругов внутри России стремится скрыть от мира героизм советских людей во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Фальсификаторы нашей истории стремятся заменить героизм страхом наказания. Их излюбленной темой является тема штрафбатов, которые они представляют в количестве и виде, совершенно не соответствующим действительности.

Мало кто знает, что сначала штрафбаты появились в немецкой армии. Там их называли «испытательными частями». Число штрафбатов в вермахте особенно стало расти после того, как Германия проиграла Московскую битву. В это время гитлеровские военные трибуналы осудили 62 тыс. солдат и офицеров за дезертирство, самовольный отход, неповиновение и так далее.



Были отстранены от занимаемых постов 35 генералов, в том числе генерал-фельдмаршалы Браухич, Бок, генерал-полковник Гудериан.

За наличие в войсках штрафбатов нельзя осуждать ни Германию, ни СССР. В условиях ведения крупномасштабной войны, в которой задействованы все силы общества, когда страна трудится и сражается на пределе своих возможностей, штрафбаты необходимы. В армии миллионы людей, среди которых оказывались такие, которые совершили преступления.



Что же делать с лицами, совершившими в армии преступления? Направлять в тыл? Значит, преступники не погибают в боях за Родину, их увозят в тыл? Очевидно, что такое решение неверно во всех отношениях. Поэтому преступников отправляли в штрафбаты, где они сражались с врагом.



Военачальниками в штрафбатах были не лица, совершившие какие-либо проступки, а обыкновенные, имеющие опыт ведения боевых действий офицеры. В штрафбатах Красной армии сражались до первой крови, то есть до ранения, и после ранения как искупившие вину возвращались в обычные армейские части. Целью создания таких структур являлось не избавление от людей, а наказание лиц, совершивших преступление.

Приказ о создании штрафбатов в Красной армии был издан, когда решалась судьба всей страны, всех народов СССР – в июле 1942 года во время битвы за Сталинград в Большой излучине Дона. Двадцать седьмого июля Сталин подготовил текст знаменитого приказа № 227. Двадцать восьмого июля 1942 года приказ № 227 был им подписан и немедленно отправлен в войска.

«Ни шагу назад!» – так называли приказ в народе. В приказе № 227 Народного комиссара обороны Союза СССР, Верховного Главнокомандующего Сталина говорилось:

«Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, – это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги.



После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, заводов и фабрик. Мы потеряли более 70 млн населения (имеется в виду население, которое оказалось под немецкой оккупацией), более 800 млн пудов хлеба в год и более десяти миллионов тонн металла в год.



У нас нет теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончать отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев, – это значит обеспечить за нами победу.

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину.

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.



Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования.

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот приказ – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага.

После своего зимнего отступления под напором Красной армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью грехи.



Далее они сформировали около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки сдаться в плен.

Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей Родины, а есть лишь одна грабительская цель – покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? Я думаю, что следует.

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы якобы можем и должны отступать дальше на восток, что от того отступления якобы не будет вреда;

б) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии три-пять хорошо вооруженных заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах».

Фальсификаторы истории пишут, говорят, ставят фильмы о том, что штрафники выиграли Великую Отечественную войну. Нельзя сказать, что они заблуждаются или ошибаются. Это злонамеренная ложь.



И она не без помощи западных спонсоров распространяется по стране в массовом порядке, как инфекция во время эпидемии, заражая граждан России смертельной болезнью неуважения к себе, своему народу, своей родине, советской истории, руководителям времён войны, которые на самом деле достойны того, чтобы их вспоминали со снятой шапкой и со склоненной головой, с благодарностью в душе за то, что сумели организовать спасение от уничтожения народов СССР.

Обратите внимание на чисто символическое количество штрафных батальонов и штрафных рот: на фронт – один-три батальона, на армию – пять-десять штрафных рот.

Это значит, что на фронт, насчитывающий в среднем 400–500 тыс. человек, согласно приказу могло приходиться от 800 до 2 400 человек, входящих в состав штрафных батальонов, состоявших из провинившихся лиц офицерского состава, что составляет от 0,2 до 0,6% численности войск фронта.

А на армию в 100 тыс. человек по приказу приходилось количество бойцов штрафных рот от 750 до двух тысяч человек, что составляет от 0,75 до 2% численности армии.

Естественно спросить у всех этих фальсификаторов нашей истории: почему они считают, что войну выиграли не 98–99% бойцов Красной армии, а 1–2% входящих в ее число бойцов штрафных рот и батальонов?

Любому нормальному человеку должно быть понятно, что воинские соединения штрафников в силу своей мизерной численности не могли сыграть никакой значительной роли в разгроме немецко-фашистских захватчиков. А вот представителям либеральной прессы непонятно, и они упорно утверждают, что 1–2% штрафников выиграли войну. А ведь эти представители создают общественное мнение. Они пользуются неосведомленностью читателей и слушателей, лишенных правдивой информации о Великой Отечественной войне.

Много лжи написано и наговорено теми же лицами о заградотрядах. А по приказу на 100-тысячную армию приходилось от 600 до тысячи человек, несущих службу в заградительных отрядах. Понятно, что 100 человек, стоящих за дивизией, не могут остановить десять тысяч человек, а могут остановить только трусов и паникеров. Они и существовали для устрашения этой категории бойцов. Можно сказать, что во время войны заградительные отряды выполняли функции пограничников на постоянно перемещающейся границе.

И эти меры устрашения были приняты для спасения населения всей страны в самое ответственное время, когда действительно нельзя было допустить дальнейшего отступления Советской армии. К неоправданным потерям они не приводили. Рокоссовский пишет, что штрафные роты в основном использовались для разведки боем, чтобы установить местонахождение огневых точек противника. Затем артиллерия подавляла обнаруженные огневые точки противника, и основные силы переходили в наступление.

Из-за чего поднято столько шуму? И после издания приказа наши войска отступали, но отступали организованно. Ведь приказ, по сути, всего лишь запрещает самовольно, без приказа высшего командования оставлять занимаемые позиции, вводит меры, способствующие его выполнению, и определяет наказание за невыполнение требований приказа. И прежде всего он обращается к сознанию бойцов и командиров. Объясняет всю смертельную опасность создавшегося положения.

На мой взгляд, именно этот приказ дал основание говорить и писать о том, что наши войска сражались под страхом наказания. Пишущие такое не хотят видеть массового героизма наших солдат и до, и после издания данного приказа.



А о массовом героизме писали, можно сказать, все наши военачальники и во время войны, и спустя много лет после ее окончания. Не понимают, а скорее не хотят понимать фальсификаторы, что невозможно силой заставить героически сражаться миллионы людей с оружием в руках. При желании эти люди сомнут всех. Только горячая любовь к Родине и ненависть к врагу поднимают дух солдата до готовности пожертвовать своей жизнью в бою с ним.

А что касается страха наказания, то мы все и сегодня живем под страхом наказания. Существует масса законов, в том числе Уголовный и Гражданский кодексы, Кодекс законов о труде и другие законодательные акты, предусматривающие наказание при совершении нами противозаконных действий. Но это не значит, что мы не совершаем противозаконных действий только из-за страха наказания.

Этого приказа ждали солдаты, потому что в большинстве своем они были героями и не могли спокойно смотреть на трусов и паникеров, позорящих и дезорганизующих боевые части и соединения. Его ждали и офицеры как средства воздействия на отдельных нерадивых солдат. Его ждала вся армия, которая сама уже не могла переносить позор отступления.



И если раньше на пути к Волге это как-то оправдывалось необходимостью уйти от окружения превосходящими силами противника, то теперь, когда за спиной стоял Сталинград и немцы дошли до Волги, солдаты и офицеры в большинстве своем понимали, что нужен приказ, обязывающий стоять насмерть до разрешения оставить позиции. И это понятно. Не каждый психологически готов добровольно стоять насмерть. Он особенно помогал выстоять слабым. Солдату легче сражаться при наличии приказа, запрещающего самовольно оставлять позиции.

Советские солдаты все верно поняли и сказали: «За Волгой для нас земли нет». С офицеров Красной армии очень строго спрашивали за неоправданно большие потери, в том числе и за потери среди штрафников. Все эти мифы о том, что штрафников бросали в бой безоружными, на минные поля, являются ничем иным, как клеветой ненавистников СССР и России.



Как правило, наступлению основных войск предшествовала разведка для определения местонахождения огневых точек противника и их заблаговременного уничтожения. Проверка обороны противника производилась разными способами, в том числе и разведкой боем. Для разведки боем привлекались штрафники.

Когда была возможность и целесообразность, штрафники шли в бой под прикрытием артиллерии. В конце войны при проверке обороны противника в полосе наступления стрелковых корпусов при проведении крупных операций каждая из штрафных рот получала батарею СУ-76 и взвод саперов, то есть наши штрафники ходили в бой с таким же вооружением, как и другие стрелковые соединения.



Разведка боем проводилась перед многими военными операциями, но не для того, чтобы напрасно губить жизни людей, а для того, чтобы сохранить тысячи жизней наших солдат и офицеров при начале наступления основных сил.

Войну, конечно, выиграли миллионы солдат Красной армии, а не горстка штрафников, но героизм проявляли и те, и другие. Героизм советских людей проявлялся уже с первых шагов, когда они из своих домов, из госпиталей спешили на фронт защищать Родину.



Они любили свою семью, свою Родину – СССР, своего вождя Сталина, свой народный строй, свой мирный труд, свою мирную жизнь, и то, что любили, защищали, не щадя самой жизни. В этой любви и кроется чудодейственная сила нашей Победы. Такого массового героизма не знала ни одна страна и ни одна армия мира.





Леонид Масловский

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