Боливарианский суверенитет 2017
04:14. 10 сентября 2017 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал: brahman
У товарища Дамбиева вышла большая серия подборок фотографий с военных учений "Боливарианский суверенитет", которые проводит армия Венесуэлы, которая на данный момент является одним из главных препятствий на пути планов Вашингтона по смене политического режима в Венесуэле. Как заявлял министр обороны страны, армия Венесуэлы как и прежде стоит на страже завоеваний революций Симона Боливара и Уго Чавеса. Прошедшие учения должны были в числе прочих задач, показать, что армия готова защитить страну от внешних и внутренних врагов.
Учения прошли в конце августа 2017 года и в них приняли участие части армии и народного ополчения.
Боливарианский суверенитет
Видео с учений.
Сюжет местного ТВ, где военные показывают фрагменты учений.
https://dambiev.livejournal.com/971499.h
Французское ретро.
https://dambiev.livejournal.com/978954.h
Далее подборка посвященная ВВС Венесуэлы, которые выглядят весьма разношерстными – новые самолеты вперемешку с старыми, российскими вперемешку с американскими.
https://dambiev.livejournal.com/963609.h
Ну и в завершении, фото Боливарианской милиции, местного народного ополчения.
Общая численность к 2017 году приближается к 1 000 000 человек. По сути это военный резерв Венесуэлы на случай полноценной войны.
Увидел американского империалиста – коли его штыком!
https://dambiev.livejournal.com/962433.h
Плюс еще на тему Латинской Америки:
1. Выставка военной техники посвященная 38-летию сандинистской народной армии Никарагуа – https://dambiev.livejournal.com/952853.h
2. Военный парад в Никарагуа – https://dambiev.livejournal.com/973888.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com