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Боливарианский суверенитет 2017

04:14. 10 сентября 2017 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал:


У товарища Дамбиева вышла большая серия подборок фотографий с военных учений "Боливарианский суверенитет", которые проводит армия Венесуэлы, которая на данный момент является одним из главных препятствий на пути планов Вашингтона по смене политического режима в Венесуэле. Как заявлял министр обороны страны, армия Венесуэлы как и прежде стоит на страже завоеваний революций Симона Боливара и Уго Чавеса. Прошедшие учения должны были в числе прочих задач, показать, что армия готова защитить страну от внешних и внутренних врагов.
Учения прошли в конце августа 2017 года и в них приняли участие части армии и народного ополчения.

Боливарианский суверенитет






































Видео с учений.


Сюжет местного ТВ, где военные показывают фрагменты учений.

https://dambiev.livejournal.com/971499.html – цинк











Французское ретро.









https://dambiev.livejournal.com/978954.html – цинк

Далее подборка посвященная ВВС Венесуэлы, которые выглядят весьма разношерстными – новые самолеты вперемешку с старыми, российскими вперемешку с американскими.













































https://dambiev.livejournal.com/963609.html / https://dambiev.livejournal.com/968390.html- по ссылкам еще

Ну и в завершении, фото Боливарианской милиции, местного народного ополчения.
Общая численность к 2017 году приближается к 1 000 000 человек. По сути это военный резерв Венесуэлы на случай полноценной войны.






















































Увидел американского империалиста – коли его штыком!



https://dambiev.livejournal.com/962433.html – по ссылке еще

Плюс еще на тему Латинской Америки:

1. Выставка военной техники посвященная 38-летию сандинистской народной армии Никарагуа – https://dambiev.livejournal.com/952853.html
2. Военный парад в Никарагуа – https://dambiev.livejournal.com/973888.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, мадуро, фотографии, чавес, южная америка
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