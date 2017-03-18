Мы находимся на критическом этапе нашей истории
21:24. 18 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выступление генерала армии Рауля Кастро Рус, Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, Председателя Госсовета и Совета министров, на XIV Чрезвычайном саммите ALBA-TCP в Каракасе (Венесуэла) 5 марта 2017 г., «59-го года Революции».
МЫ НАХОДИМСЯ НА КРИТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Товарищ Николас Мадуро Морос, Президент Боливарианской Республики Венесуэла, наш брат Мадуро!
Уважаемые главы государств и правительств Боливарианского союза ради народов Нашей Америки!
Уважаемые главы делегаций и гости!
Я осмелился бы сказать, что мы находимся на критическом этапе нашей истории, на котором отступление регионального масштаба имело бы весьма негативные последствия для наших народов.
Фидель учил нас всегда обращаться к истории, быть смелыми и в то же время быть реалистами, учил тому, что кажущегося невозможным можно достичь, если мы твердо зададимся этой целью и будем действовать сознательно.
Мы, страны-члены ALBA-TCP, считаем солидарную интеграцию необходимым условием для того, чтобы продвигаться к развитию перед лицом растущего формирования крупных блоков, доминирующих в мировой экономике. Мы рассчитываем на политическую волю к тому, чтобы открыть большие возможности для торговли, инвестиций и межрегионального сотрудничества, без чего наше движение вперед будет и дальше недостаточным. Мы также показали способность к согласованности.
ALBA не была бы возможна в эпоху, когда победила Кубинская революция. Должны были произойти гражданско-военное восстание 4 февраля 1992 года и победа Боливарианской революции, возглавляемой незабвенным команданте Уго Чавесом Фриасом, чтобы такая инициатива, как эта, могла проложить себе путь. Было важно, чтобы в Форуме Сан-Паулу сошлись идеи Фиделя и Лулы, чтобы принять и поддержать Чавеса.
Сегодня остается решающей связь ALBA с Форумом Сан-Паулу и отношения согласованности революционных и прогрессивных правительств с политическими силами, народными движениями, профсоюзными, крестьянскими, студенческими, академическими организациями и интеллигенцией наших стран.
Чавес всегда разъяснял нам, как сложно начать революцию в нефтедобывающей стране, зависящей от одного-единственного рынка, с коррумпированной финансовой олигархией, с населением, которому ранее были навязаны потребительские привычки, несовместимые с устойчивым развитием, и неолиберально-рантьерская экономика, что привело страну к банкротству. Приступая к преобразованиям, Чавес понимал, что его главная задача – построение широкого гражданско-военного единства, которое сегодня возглавляет президент Николас Мадуро при поддержке боливарианского и чавистского народа. Построение единства – самая важная задача, с которой сталкивается всякая подлинная революция.
У нас, революционеров, есть много идей и воззрений на то, каким может быть путь и как пройти его успешно. Но чтобы консолидировать единство, надо, проявив скромность, оставить в стороне все, что нас разделяет и разобщает.
Благодаря единству Боливарианская революция пережила осаду и травлю своих врагов.
В силу этого единства революция пережила низости ОАГ, раздражающие и несправедливые североамериканские санкции, недавние обвинения против вице-президента ее исполнительной власти товарища Тарека Эль-Аиссами, преследующие лишь одну цель – отвлечь внимание от подлинных проблем и дискредитировать тех, кто занят спасением, развитием и защитой родины. Новая повестка дня правительства Соединенных Штатов угрожает разнуздать крайний и эгоистический торговый протекционизм, что нанесет удар конкурентоспособности нашей внешней торговли; причинит ущерб соглашениям по окружающей среде ради содействия доходам транснациональных корпораций; подвергнет преследованию и депортации мигрантов, порожденных неравным распределением богатства и ростом бедности, что вызывает навязанный международный порядок.
Стена, которую хотят возвести на северной границе Мексики, есть выражение этой иррациональности, направленной не только против этой братской страны, но и против всего нашего региона. Мы выражаем солидарность Кубы с мексиканским народом и правительством. Бедность, катастрофы, мигрантов можно сдержать не стенами (аплодисменты), а сотрудничеством, взаимопониманием и миром. Венесуэла внесла большой вклад в региональную интеграцию своей солидарностью и великодушием, особенно в отношении народов Латинской Америки, и в частности Карибского бассейна, в то время как призывала нас вступить в Petrocaribe, UNASUR и CELAC. Вы не одиноки. Подтверждаю вам обязательства, принятые в нашей Декларации, быть на стороне обороны Венесуэлы и достойной, мужественной и конструктивной позиции президента Николаса Мадуро.
Товарищи!
В Венесуэле сегодня идет решающая битва за суверенитет, эмансипацию, интеграцию и развитие Нашей Америки.
Этим чаяниям мы посвятили Провозглашение Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, принятое CELAC на саммите в Гаване в январе 2014 г. Требуется строго придерживаться этой декларации, в которой мы обязались выполнять нашу «обязанность не вмешиваться ни прямо, ни косвенно во внутренние дела никакого другого государства и соблюдать принципы национального суверенитета, равноправия и свободного самоопределения народов»; разрешать споры в мирной форме и уважать «принципы и нормы международного права и принципы и цели Устава ООН», а также уважать «неотъемлемое право всякого государства выбирать свою политическую, экономическую, социальную и культурную систему, как существенное условие для обеспечения мирного сожительства между нациями». Этот исторический документ призывает «все государства – члены международного сообщества полностью уважать эту декларацию в своих отношениях с государствами – членами CELAC». Никакое справедливое дело Великой Родины нам не чужое. Мы никогда не подведем наших дорогих братьев из Карибского бассейна.
Мы подтверждаем нашу поддержку их законному требованию компенсации за ужасы рабства и работорговли; их требованию сотрудничества в соответствии с их нуждами, а не на основе показателей, относящих их к странам со средним уровнем дохода; к специальному и дифференцированному подходу к торговле и инвестициям, а также к финансированию, чтобы малые, островные и уязвимые государства, какими они являются, могли адаптироваться к последствиям изменения климата и противостоять природным катастрофам; наше отвержение несправедливого преследования, которому они подвергаются со стороны центров финансового капитала.
Мы подтверждаем нашу солидарность с Дилмой Руссефф, Луисом Инасиу Лулой да Силва и Кристиной Фернандес де Киршнер, признанными лидерами Нашей Америки.
Мы не откажемся от поддержки Корреа и его товарища Ленина Морено в Эквадоре. Мы никогда не оставим в одиночестве Эво, подлинного лидера Боливии и всех коренных народов. Мы будем и дальше поддерживать Даниэля и сандинистский народ Никарагуа.
Большое спасибо (аплодисменты).
https://www.prometej.info/blog/golos-kub
PS. В целом, трудно не согласится с братом Фиделя. Венесуэла на данном этапе является слабым звеном в цепи левых режимов, которые установились в Южной Америке в 90х и начале "нулевых", изрядно потеснив господство США в их традиционной сфере влияния. Куба была и остается сердцем этих преобразований, которые осуществлялись в духе видения Фиделя Кастро и его фактического преемника на посту неформального лидера левых государств Южной Америки – Уго Чавеса. С уходом Чавеса и Кастро, а так же в результате поражений Русеф и Киршнер в Бразилии и Аргентине, США вновь усилили свое влияние в регионе и теперь всеми силами пытаются сменить режим в Венесуэале, которая переживает тяжелейший экономический кризис связанный с "голландской болезнью" и незавершенностью той революции, которую затеял Чавес. Несмотря на колоссальное давление извне и изнутри страны, Мадуро пока держится, но без стабилизации экономической ситуации в стране победившей боливарианской революции, риски государственного переворота будут оставаться по-прежнему высокими и опасения Рауля Кастро тут более чем оправданы. Поражение чавистов в Венесуэле, будет в том числе и поражением Кубы, для которой успех чавистского движения стал важным успехом в деле продвижения социалистических идей в государствах Южной Америки. США в свою очередь будут продолжать попытки смены социалистических режимов в Южной Америке, с целью усиления контроля в своей традиционной сфере влияния и ограничения идеологического и политического влияния Кубы, как наиболее непримиримого оппонента американского империализма в регионе. Так как стороны не собираются отказываться от продвижения своих идеологических парадигм в регионе, борьба между ними скорее всего приведет к критическим изменениям в политико-экономической структуре Южной Америки.
Источник: colonelcassad.livejournal.com