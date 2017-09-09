Путь изучения образного языка. Часть 1

31 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Путь изучения образного языка”



Автор-сказитель – Владимир Артамонов



В передаче Владимир Николаевич поведал о том, как проявить интерес к изучению образного языка. Человека не может научить никто, если он сам этого не пожелает, а поэтому он должен видеть и уметь применять на практике полученные знания.

А также мы расскажем с чего начать и как выбрать кратчайший путь для достижения результата.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com