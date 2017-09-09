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Путь изучения образного языка. Часть 2

08:35. 9 сентября 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

31 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Путь изучения образного языка”

Автор-сказитель – Владимир Артамонов

В передаче Владимир Николаевич поведал о том, как проявить интерес к изучению образного языка. Человека не может научить никто, если он сам этого не пожелает, а поэтому он должен видеть и уметь применять на практике полученные знания.
А также мы расскажем с чего начать и как выбрать кратчайший путь для достижения результата.

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Источник: www.youtube.com

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