О потерях в операции “Анадырь”
09:22. 9 сентября 2017 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал: brahman
К 55 летию операции "Анадырь"
55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты. Позднее Советский Союз доставил ядерные боезаряды к ним.
Проведенная в июне – октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 км от США, вызвало Карибский кризис – резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода "холодной войны", поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами.
Идея размещения на Кубе советских ракет средней дальности (РСД) с ядерными боевыми зарядами принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Хрущеву.
На Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с радиусом действия более 2 тыс. км) и Р-14 (более 4 тыс. км) с ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 РСД (24 единицы Р-12 и 16 – Р-14).
10 июля 1962 года на Кубу под видом специалистов сельского хозяйства отправилась передовая рекогносцировочная группа во главе с Плиевым.
В июле 1962 года в советских портах Балтийского, Черного и Баренцева морей (Кронштадт, Лиепая, Балтийск, Севастополь, Феодосия, Николаев, Поти и Мурманск) на морские транспорты в режиме повышенной секретности были погружены вооружение, военная техника и личный состав. О том, что суда направляются в 11 кубинских портов, их капитаны узнали из секретных инструкций только после прохода Гибралтара.
14 октября 1962 года американский самолет-разведчик сфотографировал оборудуемые пусковые позиции баллистических ракет. 16 октября в известность о размещении на Кубе советских ракет, способных нести ядерные боеголовки, были поставлены высшее военное командование США и президент Джон Кеннеди.
По итогам операции "Анадырь" указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 года "за образцовое выполнение специального задания правительства" 1 тыс. 1 военнослужащий был награжден орденами и медалями, в том числе 18 человек – орденом Ленина, 38 – орденом Красного Знамени, 591 – орденом Красной Звезды.
Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина.
http://function.mil.ru/news_page/country/m
Последнее заявление несколько странно (в МК вообще заявили http://www.mk.ru/politics/2017/09/09/min
Военное сотрудничество СССР и Кубы началось в конце 1960 г.
В то время, в порядке оказания военной и военно-технической помощи, на Кубу стало поступать советское бронетанковое, артиллерийско-минометное и стрелковое вооружение. На Остров Свободы прибыла и группа советских военных специалистов для подготовки орудийных расчетов, танковых экипажей… Это было вызвано стремлением советского руководства помочь Кубе в ее борьбе за независимость. Однако военно-политическое давление США на Кубу усиливалось.
В мае 1962 г. на расширенном заседании Президиума ЦК КПСС было принято решение о размещении советских ракет средней дальности с ядерными зарядами на территории Кубы — как единственная возможность оградить Кубу от прямого американского вторжения. Это решение, принятое по просьбе кубинской стороны, было закреплено в советско-кубинском договоре. Разработан план подготовки и осуществления намеченных мероприятий. Операция получила кодовое название "Анадырь".
Для перевозки личного состава, вооружения и различной военной техники потребовались многие десятки океанских транспортов. Всего в течение двух месяцев на остров было скрытно перевезено 42 тыс. чел. военнослужащих с вооружением, военной техникой, продовольствием и стройматериалами. В результате здесь была создана боеспособная, хорошо вооруженная группа советских войск, численностью около 43 тыс. чел.
Разведка США, имея широкие технические возможности, используемые против Кубы, не смогла вскрыть состав группы советских войск, находящихся на острове. Только 14 октября ей удалось аэрофотосъемкой обнаружить развертывание стратегических ракет. Кризисная ситуация обострилась. США начали морскую блокаду Кубы. В любой момент можно было ожидать воздушного удара со стороны США или прямого вторжения на Кубу их войск.
Обстановка обострилась еще больше, когда советской ракетой был сбит над Кубой американский разведывательный самолет. Нарастала угроза ракетно-ядерной мировой войны.
Руководители СССР (Н.С. Хрущев) и США (Д. Кеннеди) сохранили выдержку и начали телефонные переговоры. В итоге интенсивных консультаций президент США дал гарантию не вторгаться на Кубу, если СССР уберет с Кубы наступательное оружие. Советская сторона, согласившись с этим, настояла также на ликвидации американской ракетной базы в Турции. Вооруженное столкновение было предотвращено. "Карибский кризис" постепенно пошел на спад. С ноября 1962 г. начался вывоз личного состава и боевой техники в Советский Союз. По просьбе правительства Кубы на острове в течение 10 лет находилась отдельная мотострелковая бригада. Одновременно шло активное обучение кубинских воинов. С помощью советских специалистов создавалась регулярная армия Кубы. Учебно-боевая деятельность советских войск на Кубе не обошлась без жертв: 66 советских военнослужащих и 3 чел. из числа гражданского персонала погибли (умерли) при различных обстоятельствах, связанных с выполнением обязанностей военной службы, в том числе при спасении людей во время сильного тропического урагана осенью 1963 г.
Потеряно:
7 офицеров
12 сержантов
47 солдат
3 гражданских лица
всего 69
В феврале 1978 г., к 60-й годовщине Советских Вооруженных Сил, в пригороде Гаваны создан мемориальный комплекс, посвященный советскому воину-интернационалисту. Сюда перенесены останки погибших и умерших, похороненных на старом кладбище.
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHE
В общем, несколько странная "сенсация".
А так, дата безусловно памятная.
Источник: colonelcassad.livejournal.com