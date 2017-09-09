Минобороны назвало потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса.

Минобороны России впервые огласило данные о потерях среди советских граждан на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса в 1962-1964 годах. По официальной информации, погибли 64 советских военнослужащих.

Минобороны России впервые опубликовало официальные данные о потерях среди советских граждан на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства.

«Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ровно 55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции «Анадырь» на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты, после чего СССР доставило и ядерные боезаряды к ним. В сообщении говорится, что в карибскую республику советское руководство отправило два вида баллистических ракет средней дальности Р-12, радиус действия которых превышает 2 тыс. км, и Р-14 с радиусом более 4 тыс. км, а также ядерные боеголовки мощностью в 1 мегатонну. Всего в планах Москвы было разместить на Кубе 40 ракет: 24 единицы Р-12 и 16 Р-14.

Целью операции под кодовым названием «Анадырь» было тайное размещение на Кубе ракет средней дальности, способных достичь территории США. Глава СССР Никита Хрущев предпринял эти действия в ответ на размещение американских ракет средней дальности типа «Юпитер» в Турции, которые могли легко достигнуть территории СССР.

Название «Анадырь» — по имени административной столицы Чукотского автономного округа — было дано операции для маскировки, и о конечной цели военных проинформировали уже тогда, когда корабли были недалеко от Кубы: «Мы не знали, куда едем. Операция называлась «Анадырь». Лыжи брали с собой, шапки-ушанки, а когда вышли за Ла-Манш, там открыли пакет, в нем историческая справка о Кубе, больше ничего. И написано, когда вскрыть следующий пакет. В Саргассовом море узнали, в какой порт следовать», — вспоминал в одном из интервью участник тех событий, будущий министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Как пишет в книге «Кубинский ракетный кризис: на пороге войны» американский исследователь Пол Берн, в случае если бы советские ракеты были приведены в боевую готовность, «они бы могли уничтожить американские города через несколько минут после запуска. Под угрозой был даже Вашингтон. «Холодная война», которая казалась такой далекой, была на заднем дворе Америки».

Угрозы США применить силу, как отмечают историки, фактически поставили мир на грань ядерной войны. В конце октября 1962 года над восточной частью Кубы был сбит американский самолет-разведчик U-2, что еще больше накалило ситуацию.

Это понимал и импульсивный Никита Хрущев, когда в своем письме к Кеннеди высказал возможность достижения компромисса. "Ракеты будут убраны, если США уберут свои ракеты из Турции, а также дадут гарантии ненападения на Кубу", писал советский лидер.

«Давайте не только перестанем тянуть за концы каната, но примем меры к тому, чтобы узел развязать. Мы к этому готовы», — предлагал советский лидер.

США также высказали возможность компромисса, и кризис, продолжавшийся 13 дней, был разрешен.

По итогам операции «за образцовое выполнение специального задания правительства» Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями 1 тыс. 1 военнослужащего.

В феврале 1978 году в честь 60-летия вооруженных сил СССР в окрестностях кубинской столицы Гаваны был открыт мемориал советского воина-интернационалиста. На этом месте захоронили 68 советских солдат и офицеров, среди которых одна женщина, которые погибли или умерли в 1960-е годы на территории Кубы. При этом не уточнялось, какое количество из них погибли во время Карибского кризиса.

Из-за отсутствия официальных данных историки приводили лишь приблизительные числа. Так, в книге «Россия (СССР) в войнах второй половины XX века» издательства Триада-фарм, указывается, что в период с 1962 по 1964 годы более 60 советских военнослужащих погибли или умерли при различных обстоятельствах — «при спасении людей во время сильнейшего тропического урагана «Флора», пронесшегося над Кубой осенью 1963 года, а также в ходе боевой подготовки, от несчастных случаев и болезней. Захоронение погибших производилось, в основном в районе населенного пункта Торренс».

13 августа празднует день рождения легендарный кубинский революционер и большой друг СССР — Фидель Кастро. В этот день мы вспоминаем первый визит Фиделя в СССР, состоявшийся более 50 лет назад и продлившийся 40 дней. Кубинский лидер успел объехать всю страну, посетить заводы, секретные военные базы и атомную подводную лодку, прогуляться без охраны по ночной Москве, пообщаться с верхушкой власти и простым советским народом. Он был первым иностранцем, поднявшимся на трибуну мавзолея, и даже получил звание Героя Советского Союза.

Источник: nnm.me